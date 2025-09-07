Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины

11 040 47
Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины

Минобороны России публикует информацию о том, какие цели на подконтрольных противнику территориях были поражены в результате массированного удара минувшей ночью.

В сводке от оборонного ведомства говорится, что под удар попало, в частности, предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-Групп» в украинской столице.



При этом в Минобороны РФ не подтверждают нанесения удара по зданию кабинета министров, а значит, сегодняшний там пожар мог возникнуть в результате действия украинской ПВО.

Зато новая «премьерка» Украины Юлия Свириденко публикует своё фото на фоне обрушений, вызванных пожаром на 9-м этаже правительственного комплекса. На фото виден коридор, который засыпан строительным мусором, обломками деревянных перекрытий и штукатурки, а также видна дыра в потолке. Надо полагать, что теперь эти фотокарточки Свириденко и Зеленский, который провёл ночь «поглубже» на фоне российских ударов, будут долго возить с собой по Европе и миру. А командующий ПВО ВСУ, вероятно, продолжит оставаться на своей должности.

Напомним, что сегодня российские войска нанесли удары по аэродромам, местам пусков БПЛА дальнего радиуса действия, промышленным мощностям от Сумской и Черниговской областей до Хмельницкого и Одессы.
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +14
    Сегодня, 15:30
    Может кондиционер?Они у укров дюже взрываются..
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +7
      Сегодня, 16:02
      Возможно, неосторожное обращение с самогонным аппаратом.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:10
        На фото виден коридор, который засыпан строительным мусором, обломками деревянных перекрытий и штукатурки, а также видна дыра в потолке.
        А вообще, креативненько смотрится... Украинским дизайнерам нужно взять это на заметку... Запросы на оформление госучреждений Украины присылать в наше Министерство Обороны... Качество гарантируется...
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +2
          Сегодня, 19:54
          Любопытно.
          С самого начала СВО удары по правительственным зданиям были табу.
          Первая реакция на этот пожар - НАКОНЕЦ-ТО.
          Оказывается, это не мы.
          Либо вообще случайность, но, скорее всего, поджог. Стёкла целы, взрыва не было
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 16:26
        Не пойму, зачем дамочка селфи сделала на фоне разрушенного помещения? Вот любят они сами себя фотографировать.. На толчке бы сделала селфи,если так уж невтерпеж
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -2
      Сегодня, 17:01
      Украинская ПВО постаралась.

      .Добавим, что минувшей ночью в результате работы украинской ПВО произошло возгорание в здании правительства Украины. Пожар, как сообщается, не могут потушить до сих пор.


      https://topcor.ru/63954-opublikovany-kadry-samolikvidacii-zenitnoj-rakety-vsu-nad-zhilymi-kvartalami-kieva.html
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -1
        Сегодня, 17:12
        Вы думаете, такой пожар мог случиться от ракеты ПВО? Больше похоже на герань по ущербу от взрыва.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 17:15
          Вы смотрели видео самоликвидации ракеты ПВО над Киевом по ссылке выше?Вот такая же влетела и по сараю в котором украинское правительство засидает.Герань бы гораздо больший ущерб нанесла.У неё боевая часть 90 кг,то есть по факту как ФАБ-100.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:40
      Владислав_В
      Сегодня, 15:30
      Может кондиционер?Они у укров дюже взрываются

      hi Маловато будет.
      Есть мнение - это всего лишь напоминание гостям Куева, что на них гарантии безопасности, как они обещают бандерштату, не распространяются, а зависят только от решений ВС РФ в СВО-КТО. am
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +9
    Сегодня, 15:31
    За то теперь можно курить прямо на рабочем месте..... laughing
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +9
      Сегодня, 15:48
      Как говорил мой знакомый пилот- вертолета, когда нас подбили, всё парни, можете курить в салоне
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 15:48
      Цитата: майор Юрик
      За то теперь можно курить прямо на рабочем месте...

      На таком месте, практически, только курить и можно. Не работа, а мечта winked
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 15:36
    Свидоренко : " Я в сталинке" Да пусть куда угодно это селфи возят ,хоть в " спортлото". tongue
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +3
      Сегодня, 15:50
      «премьерка» Украины Юлия Свириденко публикует своё фото на фоне
      что-то для помещения, где был пожар, слишком мало копоти на стенах, а потолок вообще белый, страненько однако no
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +6
    Сегодня, 15:37
    Конечно будут возить фото по европам,они раньше и куски автобуса возили и плакали.))
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +7
      Сегодня, 15:47
      Скажут, что в министерстве загибли тысячи беременных детей и старушек, Трамп помоги crying
    2. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 17:16
      Интересно, будут ли марки?
      recourse
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 15:41
    ❝ Минобороны РФ не подтверждают нанесения удара по зданию кабинета министров ❞ —

    — «Самострел» ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:49
      Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины

      А зачем?
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -6
    Сегодня, 15:42
    Зато новая «премьерка» Украины Юлия Свириденко публикует своё фото на фоне обрушений, вызванных пожаром на 9-м этаже правительственного комплекса. На фото виден коридор, который засыпан строительным мусором, обломками деревянных перекрытий и штукатурки, а также видна дыра в потолке.

    Это просто правильная фотография для социальных сетей.
    Но, автор фотосъёмки может сделать ракурс.
    Но не делает.
    Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины

    А есть боязнь у руководства МО (не главнокомандующий) подтверждения удара?
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +3
      Сегодня, 15:50
      Цитата: ximkim
      А есть боязнь у руководства МО (не главнокомандующий) подтверждения удара?

      Этот вопрос - уже маркер, по-моему. С десяток раз его сегодня видел здесь, с различных ракурсов.

      Поневоле набредаешь на мысль о методичке feel
    2. Слесарь Звание
      Слесарь
      +2
      Сегодня, 16:11
      Цитата: ximkim
      А есть боязнь у руководства МО (не главнокомандующий) подтверждения удара?

      А им то это зачем ? Есть вполне себе устаканенная тема " попутные поражения гразданских " при атаке на военные объекты ,пусть схавают ,благо сами и придумали .
      1. Napayz Звание
        Napayz
        0
        Сегодня, 17:18
        По терминологии полосатых - сопутствующий ущерб. Вроде так
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 15:43
    ну наконец то хоть по центрам принятия решений прилетело)))но оправдалочку включили на всяк пожарный оно само((таким наоборот хвастатся надо типа ваши патриоты гуано куда хотит туда летит наша мухобойка а тут прям ой ой мы не в курсах
  8. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 15:47
    Подтвеждаем, но не осуждаем. Скорее уважаем.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 15:53
    Цитата: Paranoid62
    Цитата: ximkim
    А есть боязнь у руководства МО (не главнокомандующий) подтверждения удара?

    Этот вопрос - уже маркер, по-моему. С десяток раз его сегодня видел здесь, с различных ракурсов.

    Поневоле набредаешь на мысль о методичке feel

    Не не не.
    Зато новая «премьерка» Украины Юлия Свириденко публикует своё фото на фоне обрушений, вызванных пожаром на 9-м этаже правительственного комплекса. На фото виден коридор, который засыпан строительным мусором, обломками деревянных перекрытий и штукатурки, а также видна дыра в потолке.

    Это просто правильная фотография для социальных сетей.
    Но, автор фотосъёмки может сделать ракурс.
    Но не делает.
    Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины

    А есть боязнь у руководства МО (не главнокомандующий) подтверждения удара?

    Вот теперь пишите.
    А то че там выдиляете. .
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 16:07
      C русским еще очень плохо, сразу чуб видать... lol
  10. Cooper Звание
    Cooper
    +2
    Сегодня, 16:05
    Не подтверждает.., а зря!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Cooper
      Не подтверждает.., а зря!

      Ну не привыкли мы чужие заслуги себе приписывать. А если это украинский ИИ сбился и украинскую ракету не туда послал? Тады ОЙ!
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 19:23
      А если скажут что была уничтожена важная документация для отчета перед западными кредиторами, то можно сказать это не мы, а то могут обвинить что своми ударами покрываем украинскую коррупцию
  11. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +2
    Сегодня, 16:08
    "Сибига заявил о серьезной эскалации конфликта после пожара в здании кабмина."https://lenta.ru/news/2025/09/07/glava-mid-ukrainy-zayavil-o-serieznoy-eskalatsii-konflikta-s-rossiey/
    А что, так раньше нельзя было?!
  12. ettore Звание
    ettore
    +3
    Сегодня, 16:12
    Фотки разных зданий походу. Не очень контуры совпадают да и копоти почти нет.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 16:22
    [quote=Mazunga]ну наконец то хоть по центрам принятия решений прилетело)))но оправдалочку включили на всяк пожарный оно само((таким наоборот хвастатся надо типа ваши патриоты гуано куда хотит туда летит наша мухобойка а тут прям ой ой мы
    Такой политический курс .
    Военный потенциал придерживают.
  14. ruha ruhov
    ruha ruhov
    -1
    Сегодня, 16:36
    Я один заметил , что стены там глиной штукатурные и штакетник
  15. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 16:41
    А зачем вообще минобороны даёт такие комментарии?
  16. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 16:57
    "новая «премьерка» Украины Юлия Свириденко публикует своё фото на фоне обрушений, вызванных пожаром на 9-м этаже правительственного комплекса."
    шо это? а где Кличко с обломком Кинжала?
  17. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 16:57
    Обломки упали, скорее всего БЧ.
  18. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +3
    Сегодня, 17:06
    Чтобы доказать, что удар был нанесён не ВС РФ, у МО есть только один возможный способ: нанести рядом по тому же зданию удары всеми имеющимися на вооружении моделями дронов, и таким образом показать, что результатами они сильно отличаются от представленного! laughing
  19. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 17:11
    Это ЗУР ..в виде банки огурцов не туда полетела и попала в окно ....при чем как всегда.
  20. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 17:19
    Как мне кажется - коллаж или монтаж, но не оригинальное фото. Где, например, правая рука?
  21. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 17:33
    При этом в Минобороны РФ не подтверждают нанесения удара по зданию кабинета министров, а значит, сегодняшний там пожар мог возникнуть в результате действия украинской ПВО.

    А чего оправдываемся? Договорености не позволяют бить по правительственным учреждениям Украины?
  22. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Сегодня, 17:59
    опять курили... сколько можно. ведь нужно соблюдать противопожарную безопасность.
  23. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:16
    Подгоню еще видео из Киева. Интересный момент - вторичная детонация, ее хорошо видно на третьем видео от TRTWORLD в самом начале. Два Искандера обрушили бы всё крыло, а тут только дырка в потолке.

  24. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 19:47
    Для премьерки это всего лишь фотосессия, и совсем не элемент политики.
  25. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -2
    Сегодня, 20:00
    Даже если не Россия попала, вы почему боитесь взять это на себя, вот потому и война так долго длится...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 20:06
      Цитата: вертухай 2003
      вы почему боитесь взять это на себя

      Завтра попадет по АЭС - тоже "на себя" возьмете?

      Цитата: вертухай 2003
      вот потому и война так долго длится

      И почему же?
  26. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 21:03
    Увидел оформление фасада в виде горящих шин, они горят, стильно, логично