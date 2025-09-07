Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины
Минобороны России публикует информацию о том, какие цели на подконтрольных противнику территориях были поражены в результате массированного удара минувшей ночью.
В сводке от оборонного ведомства говорится, что под удар попало, в частности, предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-Групп» в украинской столице.
При этом в Минобороны РФ не подтверждают нанесения удара по зданию кабинета министров, а значит, сегодняшний там пожар мог возникнуть в результате действия украинской ПВО.
Зато новая «премьерка» Украины Юлия Свириденко публикует своё фото на фоне обрушений, вызванных пожаром на 9-м этаже правительственного комплекса. На фото виден коридор, который засыпан строительным мусором, обломками деревянных перекрытий и штукатурки, а также видна дыра в потолке. Надо полагать, что теперь эти фотокарточки Свириденко и Зеленский, который провёл ночь «поглубже» на фоне российских ударов, будут долго возить с собой по Европе и миру. А командующий ПВО ВСУ, вероятно, продолжит оставаться на своей должности.
Напомним, что сегодня российские войска нанесли удары по аэродромам, местам пусков БПЛА дальнего радиуса действия, промышленным мощностям от Сумской и Черниговской областей до Хмельницкого и Одессы.
