На флаг ЕС ставленники режима в Сумах теперь смотрят через выбитые окна
11 57013
В Сумах нанесены повреждения зданию администрации. В том же здании размещается Сумская городская рада (горсовет). Противник заявляет о прилёте «Италмаса».
При этом на ткущий момент нет достоверных данных о том, что Вооружённые силы России целенаправленно наносили удар по Сумской администрации. Вполне может оказаться и так, как было минувшей ночью в Киеве, когда российский дрон летел в направлении военного объекта, а ПВО ВСУ сработала таким образом, что он упал на здание кабинета министров.
В любом случае из зияющих дыр вместо окон повреждённого здания в центре Сум ставленники киевского режима могут видеть флаг вожделенного Евросоюза, куда так стремятся.
При этом, судя по публикуемым противникам фотографиям с места событий, каких-то критических повреждений зданию администрации Сум не нанесено. В основном повреждения коснулись остекления 7-этажного комплекса.
Ранее ресурсы противника сетовали на то, что до Сум стали долетать российские FPV-дроны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация