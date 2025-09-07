На флаг ЕС ставленники режима в Сумах теперь смотрят через выбитые окна

11 570 13
На флаг ЕС ставленники режима в Сумах теперь смотрят через выбитые окна

В Сумах нанесены повреждения зданию администрации. В том же здании размещается Сумская городская рада (горсовет). Противник заявляет о прилёте «Италмаса».

При этом на ткущий момент нет достоверных данных о том, что Вооружённые силы России целенаправленно наносили удар по Сумской администрации. Вполне может оказаться и так, как было минувшей ночью в Киеве, когда российский дрон летел в направлении военного объекта, а ПВО ВСУ сработала таким образом, что он упал на здание кабинета министров.



В любом случае из зияющих дыр вместо окон повреждённого здания в центре Сум ставленники киевского режима могут видеть флаг вожделенного Евросоюза, куда так стремятся.


При этом, судя по публикуемым противникам фотографиям с места событий, каких-то критических повреждений зданию администрации Сум не нанесено. В основном повреждения коснулись остекления 7-этажного комплекса.


Ранее ресурсы противника сетовали на то, что до Сум стали долетать российские FPV-дроны.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BASHAR ASAD Звание
    BASHAR ASAD
    +5
    7 сентября 2025 16:50
    Противник заявляет о прилёте «Италмаса».
    Это что ещё за зверь ?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +8
      7 сентября 2025 17:05
      Первые испытания дрона «Италмас» прошли зимой 2023 года.

      Новый барражирующий боеприпас имеет схожую с «Геранью» конструкцию. Главной особенностью новейшего дрона-камикадзе «Италмас», именуемого также «Изделие 54», является его дальность — более 200 километров. Аппарат снабжён боевой частью массой 23 кг.«Италмас» передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет.
      Видео применения по ссылке ниже.

      . украинский эксперт по связи военнослужащий Сергей Флеш.

      «Российский БПЛА „Италмас“ стал настоящей бедой для Сум. Россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний этого БПЛА. И не сомневайтесь — они перенесут опыт на другие фронты», — пишет эксперт в своем телеграм-канале.


      https://eadaily.com/ru/news/2025/07/29/nastoyashchaya-beda-vs-rossii-testiruyut-v-sumskoy-oblasti-novyy-bpla-italmas-flesh
    2. Napayz Звание
      Napayz
      +3
      7 сентября 2025 17:06
      в 404 названия придумывают, как в икеа
  2. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +6
    7 сентября 2025 17:09
    Италмас - цветок, символ Республики Удмуртия
  3. Napayz Звание
    Napayz
    +3
    7 сентября 2025 17:10
    На флаг ЕС ставленники режима в Сумах теперь смотрят через выбитые окна

    т.е. без искажений )))
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +6
      7 сентября 2025 17:37
      Да и недушно. Нет, чтобы спасибо сказать
  4. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +3
    7 сентября 2025 17:11
    А чего гауляйторы сумские в таком старом советском здании сидят? А что ничего европейского не построили, чтобы от мордорского душка избавиться? Ну вот, хотя бы "орки" помогают незламным громадянам Сум.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    7 сентября 2025 17:11
    ❝ В любом случае из зияющих дыр вместо окон повреждённого здания в центре Сум ставленники киевского режима могут видеть флаг вожделенного Евросоюза, куда так стремятся ❞ —

    — Теперь их ничто не разделяет ...
    (Дивись, Галя, це Європа!)
  6. BAI Звание
    BAI
    +1
    7 сентября 2025 17:30
    При этом на ткущий момент нет достоверных данных о том, что Вооружённые силы России целенаправленно наносили удар по Сумской администрации.

    Это запрещено? Или в этом есть что то постыдное?
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    7 сентября 2025 17:36
    Бандерлоги могут взирать на флаг ЕС хоть выглядывая из дыры, хоть пытаться разглядеть его, заглядывая в эту дыру извне, но для любых их взоров есть одно объединяющее значение и понятие - дыра, которая стала неотъемлемой частью их бытия и существования. winked
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      7 сентября 2025 18:13
      Цитата: Ныробский
      дыра, которая стала неотъемлемой частью их бытия и существования

      Пусть читают Остапа Вишню "Велика самостийна дірка" (укр.)
  8. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +1
    7 сентября 2025 20:35
    Чем они не довольны, Россия помогает им проводить декоммунизацию.
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    8 сентября 2025 10:13
    На флаг ЕС ставленники режима в Сумах теперь смотрят через выбитые окна

    Сплошная польза от такого просмотра: и видно лучше и кондиционер включать не надо, так свежо. Надо ещё с обратной стороны стеклину выставить и вообще люкс будет...