Урсула фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине

Глава Еврокомиссии сделала очередной выпад в адрес России. Постоянно заявляющая о том, что Украину нужно в военном и финансовом плане поддерживать и дальше, Урсула фон дер Ляйен, видите ли, оказалась возмущена ударами России по Украине. Ударами Украины по России, в том числе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, не возмущена, а вот ударами по военным объектам, промышленности и транспортной инфраструктуре киевского режима её возмущению нет предела.

Глава ЕК в соцсети опубликовала гневный пост, в котором назвала сегодняшние российские удары «издевательством со стороны России над дипломатией».

Фон дер Ляйен:

Россия ни во что не ставит международное право. Но мы и дальше будем поддерживать Украину.

По словам главы Еврокомиссии, поддержка будет выражаться в оказании помощи украинским Вооружённым силам, «в создании надёжных гарантий безопасности», а также в санкционном давлении на Россию.

Напомним, что сегодня украинский командующий силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди открыто признал, что атака на нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию, это дело рук его подчинённых. И вот на этот счёт у г-жи фон дер Ляйен никаких переживаний не возникает, как и не возникает и мыслей о презрении Киева к международному праву и международным торговым соглашениям.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +28
    Сегодня, 17:23
    . Урсула фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине


    Не туда всматривается Урсула.Ох не туда. Смотрела бы куда полагается по её профессиональному профилю.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +9
      Сегодня, 17:26
      Зачёт, отличный комментарий! drinks
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 17:48
        Не туда всматривается Урсула.Ох не туда. Смотрела бы куда полагается по её профессиональному профилю.
        А когда западные политики смотрели "ТУДА"...??? Им за то что они смотрят не туда зарплату платят... С 14-го года они не замечали обстрелы городов Донбасса и гибель детей и мирных жителей, а теперь вопят, а наших то за что...?? Да всё за это же, ведьма...!!!
      2. Попандос Звание
        Попандос
        +6
        Сегодня, 18:06
        Урсула фон дер Ляйен,

        Представил на фото как сия дамочка будет смотреться с пеньковым галстуком, мне понравилось good am
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          +1
          Сегодня, 19:20
          ...сия дамочка будет смотреться с пеньковым галстуком...
          Кстати да. Отличная мысль. В этом отношении можно, нет, нужно поступить по их "правилам" чтобы навсегда их, "правила" эти, забыть как страшный сон.
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 20:22
          Глава ЕК в соцсети опубликовала гневный пост

          А нам зачем вникать в ее бредовые посты. Она нам Никто и звать ее Никак.
    2. Napayz Звание
      Napayz
      +6
      Сегодня, 17:43
      Туда она не смотрит, а тащит всех...
    3. Ана Звание
      Ана
      +2
      Сегодня, 18:48
      Думаю она нормальную анатомию забыла, женщина ей не довериться. Наверно ей ближе патологическая анатомия (возможно, собственная. Поперек🤣) да и судебную медицину припомнить. Да и вообще наворовалась , это каждой брюссельсой кошке известно. Да заросло там все мхом давно в связи с не исползованием
    4. Карельский Звание
      Карельский
      +1
      Сегодня, 19:14
      По её профилю -лишить жизниюХотя сама наплодили
    5. LuZappa Звание
      LuZappa
      +1
      Сегодня, 19:21
      Я не знаю как у вас, а у нас в Саратове, три врача в 3.14зду смотрели, а потом заплакали.
    6. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 17:24
    Политика двойных стандартов и параллельная реальность.Не удивлен,ни сколько.Ну,оставили своих еэсовцев без нефти..И ничего..
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 17:43
      Ну,оставили своих еэсовцев без нефти..И ничего..

      Это как "бумеранг". Разбомбили МН "Дружба" венгры и словаки не получают нефть из России следовательно и продавать какелам ГСМ не могут. А тут ещё Россия разносит запасы этих самых ГСМ на краине которые нечем пополнять опять же из за того что сами повредили "Дружбу".
      1. ankir13 Звание
        ankir13
        +3
        Сегодня, 18:02
        -"Россия разносит запасы этих самых ГСМ на краине которые нечем пополнять опять же из за того что сами повредили "Дружбу".- Следовательно, поощрить птичника мадьяра за вклад по принуждению к миру краины. Можно грамоту почетную....
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 18:18
          Цитата: ankir13
          Можно грамоту почетную....

          Это пусть Орбан с Фицо аж две грамоты ему вручат. А вот мне кажется, что у этого типа отец может и венгр, но мама - точно хохлушка западенская. Оно и по воспитанию и по характеру заметно.
          1. ankir13 Звание
            ankir13
            +1
            Сегодня, 18:31
            Орбан с Фицо вряд-ли пожалуют , а вот России следовало бы. Не так важно кто там папа- мама или наоборт. Ведь явно полезное дело провернул, может и не осознавая досель...
            России бы самой перекрыть вентили, а тут мадьяр подсуетился...
            1. ruha ruhov
              ruha ruhov
              -2
              Сегодня, 18:38
              "Мы" доход получаем от продаваемой нефти, вот и не дают наши олигархи трогать нефтепроводы, а мадьяры молодцы, сами себе в ногу стреляют)))
              1. ankir13 Звание
                ankir13
                +1
                Сегодня, 18:41
                Правильно. Молодцов хвалить и поощрять надобно, они ещё много чего напридумывают, ох уж эти выдумщики! Главное в правильное русло подталкивать...
                1. ankir13 Звание
                  ankir13
                  -5
                  Сегодня, 18:52
                  А "доход" в 300 лярдов итак уже за бугром остался, можно "сделать ручкой" ему, не сомневайтесь. И процентам. Как и золоту Российской Империи. Там ,та Урсула и Ко. уже не выпустят грошей из своих ручонок.
                  Получается мадьяр достойным поощрения, ведь опрокинуть Россию на деньги еще раз никто не помешает, кроме них, выдумщиков.... как- то, так вывелось...
                  Переставать качать надо, опять обманут, и резаной бумаги даже не дадут.
          2. Комментарий был удален.
          3. ваш вср 66-67 Звание
            ваш вср 66-67
            +2
            Сегодня, 18:58
            Но мы и дальше будем поддерживать Украину.

            Поддерживайте!
            Пока без штанов не останетесь!
          4. Карельский Звание
            Карельский
            +1
            Сегодня, 19:17
            По факту получается юрист
  3. BAI Звание
    BAI
    +11
    Сегодня, 17:24
    Честно говоря, создаётся впечатление, что все цитаты из Евросоюза даются только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть глупость, подлость и двуличие руководства Евросоюза. С 2014 года я не помню ни одной цитаты, где руководство ЕС говорило что то разумное.
    А до 2014 года его вообще не цитировали.
    Кто- нибудь помнит, кто возглавлял ЕС до 2014 года?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:31
      Что вы хотите от лидеров уровня Кайи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен?

      . А до 2014 года его вообще не цитировали.Кто- нибудь помнит, кто возглавлял ЕС до 2014 года?


      Херман Ван Ромпей возглавлял Европейский совет (Совет глав государств и правительств 27 стран Евросоюза) с 1 января 2010 года по 30 ноября 2014 года.

    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Сегодня, 17:40
      Оно конечно понятно что есть в этом заслуга и наших СМИ, в подаче информации относительно руководства ЕС.
      Но то что там есть индивидуумы, над умственными способностями которых есть повод задуматься, тоже имеет место быть.
      1. ruha ruhov
        ruha ruhov
        +3
        Сегодня, 18:40
        Один вид Бориса Джонса уже говорил о деградации всей этой шайки. Дальше все понятно.
        1. Карельский Звание
          Карельский
          +2
          Сегодня, 19:20
          Да посмотрите на морду лица финского вождя,и не будет вопросов
    3. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 18:11
      Цитата: BAI
      А до 2014 года его вообще не цитировали.
      Кто- нибудь помнит, кто возглавлял ЕС до 2014 года?

      с 2014 года евронадстройка узурпировала власть в ЕС
  4. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 17:25
    У Фон дер Ляйен видно какое то своё "международное право". negative
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 17:28
    Совершенно фиолетово на ее возмущения. Если невтерпеж, пусть примет эспумизан. Или что там она крышевала от ковида. Может отпустит
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +5
      Сегодня, 17:35
      Добрый вечер. Помните такой мультик " баба Яга против". Вот,это она.
    2. dzvero Звание
      dzvero
      +3
      Сегодня, 17:41
      Может отпустит

      не-а, не отпустит; даже наоборот:
      На днях Зе пригласил Путина В.В. в Киев.
      В рамках подготовки визита прилетело в здание укрокабмина (пусть и самоподрыв зур от патриота).
      И тут Урсула вспомнила, что они давно хотят увидеть Путина В.В. в Гаагу...
      А Вы - отпустит smile
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 17:28
    ❝ Урсула фон дер Ляйен возмущена ❞ —

    — Да и ✘рен с ней, пусть возмущается ...
    1. drags33 Звание
      drags33
      +1
      Сегодня, 20:00
      Ну зря Вы так... Это ее возмущение приятно и показывает, что все правильно делаем, если у нее истерика...
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:29
    Вот чо бывает , когда бабку гинеколога , ставят во главе Гейсоюза...
    1. begemot20091 Звание
      begemot20091
      0
      Сегодня, 20:37
      ой, хоть не раком, а страху то было бы.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +10
    Сегодня, 17:30
    А зачем России чтить "международное право", которое, работает против России, но никогда не работает против матрасов и их холопов?
  9. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 17:30
    Урсула фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине


    Чтобы поменьше возмущаться, снять стресс или принести пользу ЕС и гейропе, могла бы,наконец принять роды, чтобы не терять профессионализм своей основной профессии, на другое она неспособна.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 18:22
      Цитата: ZovSailor
      могла бы,наконец принять роды,

      Упаси бог от такого врача!! Я бы нормальную женщину к ней не направила. Пусть уж принимает роды у геев, там вроде такое сейчас модно,, когда мужик "рожает" от другого мужика.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 17:36
    Глава Еврокомиссии сделала очередной выпад в адрес России. Постоянно заявляющая о том, что Украину нужно в военном и финансовом плане поддерживать и дальше, Урсула фон дер Ляйен, видите ли, оказалась возмущена ударами России по Украине. Ударами Украины по России, в том числе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, не возмущена, а вот ударами по военным объектам, промышленности и транспортной инфраструктуре киевского режима её возмущению нет предела.

    Глава ЕК в соцсети опубликовала гневный пост, в котором назвала сегодняшние российские удары «издевательством со стороны России над дипломатией».

    Фон дер Ляйен:

    Россия ни во что не ставит международное право. Но мы и дальше будем поддерживать Украину.

    Та вроде минский формат работает.
    А чего ей возмущаться ?
    Нет для этого причин.
  11. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +4
    Сегодня, 17:37
    Ну раз продолжите поддерживать, то будете, скорее всего, соседствовать с Россией по западных граница Львовской области
  12. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:41
    Урсула фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине

    Захлопни пасть и убейся апстену, курица! fellow
    Что же ты молчишь, когда бандерлоги по мирняку в русских городах ракетами бьют? По пляжам с отдыхающими? По школам и больницам, рынкам и площадям?
    Почему ты тогда не возмущалась? Тебя всё устраивало?
    Ну а нас сейчас устраивают удары по центру мракобесия! am
    Всем западным "политикам" нужно молиться, чтобы Россия не атаковало куев во время ваших там "экскурсий"! Вы должны нашему Президенты в ножки поклониться и выразить свою признательность и благодарность.
    А на все ваши взвизги нас рать! Мы всё равно поставленные цели достигнем и задачи выполним, но нацистов, их приспешников и военных преступников будем искоренять, подчистую! am
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 17:47
    Прав Дмитрий Анатольевич ,надо не обращать внимание на них .
    Я сегодня нервно смеялся над англицкими журналистами - они назвали бандерву устроившую Волынскую Резню повстанцами- националистами .И этим всё сказано.Фашизм шагает по Европе.
    Толстой ,не Лев прав : " Мы вас всех убьём !"
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +4
      Сегодня, 18:07
      Цитата: tralflot1832
      Я сегодня нервно смеялся над англицкими журналистами - они назвали бандерву устроившую Волынскую Резню повстанцами- националистами

      Поляки тоже, наверное, будут над этим долго и нервно смеяться winked
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 20:08
        Поляки будут вертеться как уж на сковородке - те которые "воевали" против нас (по лесам) те, вероятно, буду повстанцами. А те которые их резали на Волыни - те бандеровцы.
        (хотя и те и другие - одно и то же).

        зы полякам первый раз что ли такая эквилибристика?
  14. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 17:51
    Ужос то какой))) как теперь жить, с этим?)))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:12
      ...как как... как поляки говорят, выражая высшую степень офигевания от происходящего: Я пердолю! (с) wassat
      (в смысле - Я охреневаю)
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:03
    Отрабатывает повесточку за бабки, больше ничего там нет ...
  16. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 18:04
    Если враги бесятся значит делаем всё правильно.
  17. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 18:05
    Видимо удивляется, как это можно так вести дипломатию:
    -- не врать как ЕС и США, в каждом слове;
    -- что сказать то и сделать (вообще уму не постижимо!)
    -- жалеть и надеться вместо наврать и нож в спину вогнать при любой возможности
  18. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 18:24
    А хотите я ее ударю и она станет фиолетовой в крапинку ? laughing
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +2
      Сегодня, 18:36
      Технически верно, но применение хромает.
      Корректнее было б: а хотите мы заорешим/заярсим Бескидский тоннель и руководство ЕС станет фиолетовым в крапинку.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Сегодня, 18:38
        Цитата: JcVai
        Технически верно, но применение хромает

        Это цитата. Ну, почти. Тайна третьей планеты, индикатор.
  19. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 18:31
    Зачем тратить время на написание статьи про то, что какая-то там Урсула чем-то возмущена? Если всех их возмущённых упоминать - не успеешь статьи писать! Вот статью про то, что Урсула погибла от российского удара во время очередного визита в Киев, я бы почитал с удовольствием!!! Но, боюсь, она больше не приедет - наши стали действовать пожёстче, удары по Киеву участились, теперь уже страшно ехать..........
  20. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 18:33
    Как хорошо позлить Урсулу.
    Так приятно смотреть когда от злобы тресется ее голова на тоненькой шее.
    Может оторвется? wink laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:22
      ...Бабушка стареет, кроме вибратора на батарейках её никто не любит.... lol
      Ей обидно....
  21. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 18:34
    Воровка, нацистка и вообще твapь говорит о праве. Ну и Усруля фон дер Дрянь!
  22. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 18:36
    фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине

    Вот когда возмутиться ударами куева по России, тогда и поговорим
    А ваще что за.......
  23. Dimy4 Звание
    Dimy4
    0
    Сегодня, 18:45
    Ударами Украины по России, в том числе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, не возмущена

    Козлиха, чего с нее взять.
  24. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 18:49
    "И вот на этот счёт у г-жи фон дер Ляйен никаких переживаний не возникает," - ну так не для того, что бы она переживала за нас, Соросовские конторы запихнули в руководство Европы. Её дело отрабатывать заказы глобалистов разваливая национальные государства Европы, чем она и занимается.
  25. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 18:56
    Россия ни во что не ставит международное право
    а на основании каких международных норм были украдены Российские деньги?!
  26. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 19:03
    Как это радует!Значит надо довести до истерики!Еще немного,еще чуть-чуть...
  27. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 19:07
    Ну,пусть наберёт полный рот фекалий и плюнет в сторону России.
  28. Hagen Звание
    Hagen
    +3
    Сегодня, 19:27
    Фон дер Ляйен:
    Россия ни во что не ставит международное право. Но мы и дальше будем поддерживать Украину.

    А они ничего другого сказать и не могут. И молчание будет признаком их слабости. Поэтому они и дальше будут нести всякий бред. Ведь из-за противодействий России накрылся "медным тазом" главный проект Евросоюза - система подчинения и разграбления России, и нет каких-либо идей на его спасение. Остается только врать, врать и врать. Чем они и занимаются.
  29. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 19:52
    Top War, если вы продолжите называть полуразрушенный военный фрегат фон Д. Люген, ой, Ляйен, «президентом Европейской комиссии» laughing , почти все в это поверят!
    В следующий раз, пожалуйста, господин президент Европейской Коррупции! Совершенно верно!
    Что бы ни говорила GPS Урсула, это неинтересно!
    В Европе большинство людей не воспринимают всерьез лживую баронессу GPS Урсулу.
  30. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 19:53
    "Урсула фон дер Ляйен... оказалась возмущена ударами России по Украине."
    Хмммм... а что так? Вы же хотели нанести поражение России на поле боя? Был там такой боррель - громче всех кричал и топал ножкой... Вот все эти макароны, старпёры, мерзцы, боррули и др. уйдут в небытие, а великая Россия будет жить и жить хорошо!!!
  31. Владимир_Борисович Звание
    Владимир_Борисович
    +2
    Сегодня, 20:01
    Урсула фон дер Ляйен возмущена


    Возмущением Урсулы фон дер Ляйен удовлетворен.
  32. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 20:05
    Подзабыла сначала посмотреть на Газу....а потом сравнить результаты...и вообще че то она подзабыла когда укр кремль атаковали...ролики на весь мир показывали как бпла взрывается над куполом здания кремля и ничего норм......
  33. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:23
    Пошла она в ..., ну она знает куда и частенько туда лазила.
  34. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 20:27
    Урсула фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине

    А что ей ещё делать. Политики люди лицемерные. Что бы она говорила или визжала если бы последовал ядерный удар по Яворовскому полигону во Львовской области.
  35. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 20:53
    Судя по физиономии, возмущенной её назвать никак нельзя. Цвела даже тогда, когда Эрдоган демонстративно стоять её оставил laughing