Урсула фон дер Ляйен возмущена ударами России по целям на Украине
Глава Еврокомиссии сделала очередной выпад в адрес России. Постоянно заявляющая о том, что Украину нужно в военном и финансовом плане поддерживать и дальше, Урсула фон дер Ляйен, видите ли, оказалась возмущена ударами России по Украине. Ударами Украины по России, в том числе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, не возмущена, а вот ударами по военным объектам, промышленности и транспортной инфраструктуре киевского режима её возмущению нет предела.
Глава ЕК в соцсети опубликовала гневный пост, в котором назвала сегодняшние российские удары «издевательством со стороны России над дипломатией».
Фон дер Ляйен:
Россия ни во что не ставит международное право. Но мы и дальше будем поддерживать Украину.
По словам главы Еврокомиссии, поддержка будет выражаться в оказании помощи украинским Вооружённым силам, «в создании надёжных гарантий безопасности», а также в санкционном давлении на Россию.
Напомним, что сегодня украинский командующий силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди открыто признал, что атака на нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию, это дело рук его подчинённых. И вот на этот счёт у г-жи фон дер Ляйен никаких переживаний не возникает, как и не возникает и мыслей о презрении Киева к международному праву и международным торговым соглашениям.
Информация