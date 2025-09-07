Появляются новые подробности сегодняшней ночной «геранизации» объектов в полтавском Кременчуге. Основное внимание в сети было приковано к кадрам с поражением Крюковского разводного автомобильно-железнодорожного моста через Днепр. Как уже сообщало «Военное обозрение», это единственный мост через Днепр в Полтавской области. И сейчас он значительно повреждён, в том числе утрачена возможность работы подъёмного механизма.Однако не только мост попал под ночные удары Вооружённых сил России.Появляются сведения о поражении локомотивного депо и электроподстанции, которая обслуживает как депо, так и движение железнодорожного транспорта по электрифицированному участку ж/д.По последним данным, в результате прилётов БПЛА «Герань» произошло обрушение кровли ангара, где осуществлялось обслуживание локомотивов. В итоге повреждены два мостовых крана грузоподъёмностью 20 тонн.Выгорел участок по обслуживанию электровозов, в том числе грузовых магистральных ВЛ80С, производившихся в Новочеркасске (РФ). И ведь если Киев избавляется от всего советского и российского, то нужно же идти до конца и отказаться от электровозов, с чем российская армия и помогла.Также нанесено значительное повреждение цеху по ремонту и техническому обслуживанию тепловозов. В момент удара, по некоторым сведениям, там находился магистральный грузовой тепловоз ТЭ10М с секционной мощностью 3000 л. с.В общей сложности по локомотивному депо и тяговой подстанции прилетело семь «Гераней». И в результате этих прилётов противник лишился возможности использовать объект по назначению. Вкупе с повреждениями Крюковского моста это может в значительной степени повлиять на возможности по переброске военных грузов с одного берега Днепра на другой на данном направлении.А это поражённый маневровый локомотив, перевозивший состав с военным грузом на станции Чаплино Днепропетровской области примерно в 29 км от линии фронта.Кстати, ВС РФ принципиально не интересно, что там по этому поводу думает Урсула фон дер Ляйен...