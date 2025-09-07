В результате удара по Кременчугу функционала лишено локомотивное депо противника

7 667 16
В результате удара по Кременчугу функционала лишено локомотивное депо противника

Появляются новые подробности сегодняшней ночной «геранизации» объектов в полтавском Кременчуге. Основное внимание в сети было приковано к кадрам с поражением Крюковского разводного автомобильно-железнодорожного моста через Днепр. Как уже сообщало «Военное обозрение», это единственный мост через Днепр в Полтавской области. И сейчас он значительно повреждён, в том числе утрачена возможность работы подъёмного механизма.

Однако не только мост попал под ночные удары Вооружённых сил России.



Появляются сведения о поражении локомотивного депо и электроподстанции, которая обслуживает как депо, так и движение железнодорожного транспорта по электрифицированному участку ж/д.

По последним данным, в результате прилётов БПЛА «Герань» произошло обрушение кровли ангара, где осуществлялось обслуживание локомотивов. В итоге повреждены два мостовых крана грузоподъёмностью 20 тонн.

Выгорел участок по обслуживанию электровозов, в том числе грузовых магистральных ВЛ80С, производившихся в Новочеркасске (РФ). И ведь если Киев избавляется от всего советского и российского, то нужно же идти до конца и отказаться от электровозов, с чем российская армия и помогла.

Также нанесено значительное повреждение цеху по ремонту и техническому обслуживанию тепловозов. В момент удара, по некоторым сведениям, там находился магистральный грузовой тепловоз ТЭ10М с секционной мощностью 3000 л. с.

В общей сложности по локомотивному депо и тяговой подстанции прилетело семь «Гераней». И в результате этих прилётов противник лишился возможности использовать объект по назначению. Вкупе с повреждениями Крюковского моста это может в значительной степени повлиять на возможности по переброске военных грузов с одного берега Днепра на другой на данном направлении.


А это поражённый маневровый локомотив, перевозивший состав с военным грузом на станции Чаплино Днепропетровской области примерно в 29 км от линии фронта.

Кстати, ВС РФ принципиально не интересно, что там по этому поводу думает Урсула фон дер Ляйен...
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +7
      Сегодня, 17:47
      В результате удара по Кременчугу функционала лишено локомотивное депо противника

      Это конечно хорошо но нужно было сделать как минимум два года назад. Хотя лучше поздно чем никогда.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +2
        Сегодня, 17:59
        Цитата: частное лицо
        В результате удара по Кременчугу функционала лишено локомотивное депо противника

        Это конечно хорошо но нужно было сделать как минимум два года назад. Хотя лучше поздно чем никогда

        Цитата: Railway Supply 13.04.2022
        Потери железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава Украины от войны превышают 2,5 млрд долларов

        Ссылка
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 18:20
          Цитата: Paranoid62
          Цитата: Railway Supply 13.04.2022
          Потери железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава Украины от войны превышают 2,5 млрд долларов

          Причём этот ущерб был нанесен ещё по состоянию на апрель 2022 года, а сейчас превышает указанную сумму многократно!
          Тем не менее на этом направлении, у наших ВКС работы ещё непочатый край.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +3
            Сегодня, 18:23
            Цитата: Ныробский
            Причём этот ущерб был нанесен ещё по состоянию на апрель 2022 года, а сейчас превышает указанную сумму многократно

            Да. Мне было лень сейчас искать, но пару лет назад я видел статью (в Укросми, естессно) с подсчетом именно потерь подвижного состава. На память - уже тогда выбили до 50% локомотивов. Как и на чем они ездят сейчас - я категорически не понимаю.

            Но талдычить при этом тут, что МО РФ ж/д на Украине нежно оберегает - это где-то моветон, по-моему laughing
            1. Товарищ Берия Звание
              Товарищ Берия
              +2
              Сегодня, 19:00
              Цитата: Paranoid62
              пару лет назад я видел статью (в Укросми, естессно) с подсчетом именно потерь подвижного состава. На память - уже тогда выбили до 50% локомотивов.

              Тогда они даже паровозы расконсервировали.
              Паровозы стратегического резерва сохранялись на специальных стоянках в депо. Например, в Конотопе Сумской области, Камыш-Заре Запорожской области. Особенно много паровозов сохранялось на базах Западной Украины — это были локомотивы на европейской колее, на случай нового «освободительного похода».
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                +2
                Сегодня, 19:03
                В Ивано-Франковске было паровозное "кладбище".
                Туда отец отгонял паровозы из Кузбасса.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 17:45
    Ура товарищи!!!
    Приветствую!!!!
    Да
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +7
    Сегодня, 17:46
    В результате удара по Кременчугу функционала лишено локомотивное депо противника


    Отлично,Григорий!
    Нормально, Константин!
    Работайте, братья.
    Победы нашим ВС РФ в СВО-КТО, светлая память погибшим, искренние соболезнования потерявшим близких, никто не забыт - ничто не забыто! am
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 18:02
      Вот и правильно, хорош кататься. Пора возить саночки
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -3
    Сегодня, 17:51
    А что так можно было? Непонятно все это.
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +4
    Сегодня, 18:01
    Да почему они все Советские то!Пусть из ленгли свои присылают.А эти обатно вернуть надо, или уничтожить....как памятники СССР и Сталина!
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 19:05
    На фото тепловоз ЧМЭ-3 производства ЧССР "Шкода".
    На РЖД их уже давно заменили на ТЭМ18Д и ДМ.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 19:21
    Новые подробности сегодняшнего удара по Украине.

    В одесской области ударами ВС РФ уничтожены иностранные наемники

    Пока европейские лидеры рассуждают об отправке своих войск на территорию Украины под любым соусом, наши войска уже накрывают ударами иностранных наёмников из Франции, Великобритании и Румынии, — пишет ТГ-канал "Дневник десантника".

    Так, ночью в Одесской области были нанесены удары по базам ВСУ в Тузле и Лебедевке. В результате чего были уничтожены 70 иностранных наемников высокого ранга. Среди них офицеры из Франции, Румынии и Великобритании.

    Среди ликвидированных были специалисты, отвечавшие за подготовку диверсионных групп и координацию поставок западных систем вооружений.

    Москва дала ясный ответ ответ на все предложения о "гарантиях безопасности" и "миротворцах".
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Сегодня, 19:41
    Почему мы уничтожаем русские области, а не западенщину? Тот же Бескидский тоннель в сто раз важнее какого-то там локомотивного депо.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 19:47
      Цитата: тоже-врач
      Тот же Бескидский тоннель в сто раз важнее какого-то там локомотивного депо

      Хм. И обосновать это сумеете?
  9. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -1
    Сегодня, 20:00
    Самое интересное, что можно полностью ликвидировать жд сообщение на украине, но видимо, тогда население будет страдать.