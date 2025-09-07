практически все сбиты доблестной ПВО ВСУ

Новости разочаровывают. Я уверен, что в ближайшие несколько дней в США начнётся обсуждение вопроса о новых возможных ограничениях в отношении России.

Российские удары по украинской столице (и не только), нанесённые минувшей ночью, порождают очередные разговоры в США о том, что Вашингтон «готов рассмотреть возможность введения новых санкций» против России. Неизвестно, описывала ли в ярких красках последствия российских ударов по объектам киевского режима своему супругу первая леди США Меланья Трамп (а она, как недавно стало известно, это периодически делает), но вопрос о «новых санкционных мерах» тем временем в Штатах поднят.А поднят этот вопрос человеком по имени Кевин Хассет. Кто такой?Хассет возглавляет НЭС (Национальный экономический совет) США. Так вот, этот Кевин Хассет заявил, что лично он «очень разочарован тем, что произошло на Украине минувшей ночью». Особые переживания у Хассета вызвали более 800 «Гераней», которыепикировали на цели от Кременчуга до Киева и Хмельницкого.Хассет:При этом чиновник добавил, что окончательное решение в любом случае останется за президентом Трампом.В этой связи в Киеве очень ждут того, что же скажет Дональд Трамп. Ждут гнева Трампа в отношении России. В очередном случае киевский режим выражает надежду на то, что американский президент сосредоточится исключительно на предоставлении военной помощи Украине – причём «желательно» безвозмездной, как это было при Джо Байдене.Как известно, на неделе Трамп распекал руководство Евросоюза и отдельных стран Европы за то, что те, призывая Вашингтон ввести новые санкции против России, продолжают «спонсировать Москву», покупая российские нефть и газ. Макрон попытался возразить Трампу, заявив, что, дескать, так поступают только Венгрия и Словакия. Однако президент СЩА дал понять, что ему прекрасно известно, кто, каким образом и в каких объёмах закупает российское топливо – в том числе через Индию. В итоге европейцы пообещали снова «всё обсудить». А потом обсудить ещё раз...При этом сам Трамп на вопрос о том, готов ли он рассмотреть санкции против РФ, ответил утвердительно. Сроков снова не назвал.