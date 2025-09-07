В Киеве ждут гнева Трампа в отношении России после ударов минувшей ночи

6 922 26
В Киеве ждут гнева Трампа в отношении России после ударов минувшей ночи

Российские удары по украинской столице (и не только), нанесённые минувшей ночью, порождают очередные разговоры в США о том, что Вашингтон «готов рассмотреть возможность введения новых санкций» против России. Неизвестно, описывала ли в ярких красках последствия российских ударов по объектам киевского режима своему супругу первая леди США Меланья Трамп (а она, как недавно стало известно, это периодически делает), но вопрос о «новых санкционных мерах» тем временем в Штатах поднят.

А поднят этот вопрос человеком по имени Кевин Хассет. Кто такой?



Хассет возглавляет НЭС (Национальный экономический совет) США. Так вот, этот Кевин Хассет заявил, что лично он «очень разочарован тем, что произошло на Украине минувшей ночью». Особые переживания у Хассета вызвали более 800 «Гераней», которые практически все сбиты доблестной ПВО ВСУ пикировали на цели от Кременчуга до Киева и Хмельницкого.

Хассет:

Новости разочаровывают. Я уверен, что в ближайшие несколько дней в США начнётся обсуждение вопроса о новых возможных ограничениях в отношении России.

При этом чиновник добавил, что окончательное решение в любом случае останется за президентом Трампом.

В этой связи в Киеве очень ждут того, что же скажет Дональд Трамп. Ждут гнева Трампа в отношении России. В очередном случае киевский режим выражает надежду на то, что американский президент сосредоточится исключительно на предоставлении военной помощи Украине – причём «желательно» безвозмездной, как это было при Джо Байдене.

Как известно, на неделе Трамп распекал руководство Евросоюза и отдельных стран Европы за то, что те, призывая Вашингтон ввести новые санкции против России, продолжают «спонсировать Москву», покупая российские нефть и газ. Макрон попытался возразить Трампу, заявив, что, дескать, так поступают только Венгрия и Словакия. Однако президент СЩА дал понять, что ему прекрасно известно, кто, каким образом и в каких объёмах закупает российское топливо – в том числе через Индию. В итоге европейцы пообещали снова «всё обсудить». А потом обсудить ещё раз...

При этом сам Трамп на вопрос о том, готов ли он рассмотреть санкции против РФ, ответил утвердительно. Сроков снова не назвал.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1976AG Звание
    1976AG
    +1
    Сегодня, 19:28
    Но наше Минобороны отвергает причастность к этому возгоранию.
    Может у них там кондиционеры некачественные
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 19:41
      Но наше Минобороны отвергает причастность к этому возгоранию
      Да не нужно постоянно что-то опровергать и в чём-то оправдываться... По меньше внимания на их визг... Их цель в том и состоит что бы сделать из нас всегда и во всём виновными и чем больше мы оправдываемся, тем больше становимся на них (на виновных) похожими... В этом можно брать пример с американцев, когда им нужно долбят до упора не замечая никакой критики... Визжат, значит мало визжат можно и добавить... А виновными всегда и во всём всё равно будем мы, какими бы белыми и пушистыми мы не старались выглядеть и что бы мы для этого не делали...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 20:26
        Судя по вылетевшим стёклам - подорвали что-то на предпоследнем этаже. Внутри здания.
        А на верхнем справа вообще просто поджог, без взрыва.
    2. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 20:14
      Цитата: 1976AG
      Может у них там кондиционеры некачественные

      Да нет, скорее учителя "качественные". Укpoнацисты во всем берут пример с немецких нацистов. Кто-то из yкpoв, видать, прочел где-то, как полезен был для Гитлера поджог Рейхстага, и решил, что оно вполне применимо для них. И недорого - спичка, бутыль бензина, и обломки "Герани" притырить оттуда, где найдутся.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 20:16
        Ну тогда теперь по канонам рейха следует ожидать карательных мер против несогласных - гитлеровцы тогда много кого отправили в лагеря под эту лавочку. Там массовые зачистки были.
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 20:23
          Цитата: Nexcom
          гитлеровцы тогда много кого отправили в лагеря
          Лагерей скорее всего не будет. Просто всех этих "много кого" бусифицируют и отправят на мясо. Где-то читал, что ожидаемый срок жизни необученного мобилизованного на "нуле" - 4 (прописью: четыре) часа.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 20:25
            Ну вот - разве это не зачистки? Бусифицировать и через 4 часа в 200е.
            Так тут ещё под это дело можно и политику навести - типа ось бачьте, що москали клятые робять с захистниками (с). Типа сами бусификаторы и хунта - не при делах....
      2. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Сегодня, 20:54
        Цитата: Наган
        Кто-то из yкpoв, видать, прочел где-то, как полезен был для Гитлера поджог Рейхстага


        Пусть еще поучаться у римского императора Нерона! wassat
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 20:59
      Цитата: 1976AG
      Но наше Минобороны отвергает причастность к этому возгоранию.
      Может у них там кондиционеры некачественные

      Электропроводка старая , или министр по МЧС вусмерть бухой курил ...
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    Сегодня, 19:29
    Пусть оралом фуфуляйн занимается laughing Если бы Трамп хотел поорать. То или ему ИИ все никак картинку не сгенирирует. Толи молчит в тряпочку и ждать смысла нет.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +4
      Сегодня, 19:51
      Цитата: Алексей_12
      Если бы Трамп хотел поорать

      ИИ... тут и без ИИ Рубио картинку сгенерировал
      США утратят способность вести диалог с Россией в случае введения ими новых санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в интервью газете Politico американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, как только рестрикции вступят в силу, это будет означать, что окно для переговоров с РФ, скорее всего, закрыто. "Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня" https://tass.ru/ekonomika/24349347
  3. ulembeck Звание
    ulembeck
    +5
    Сегодня, 19:30
    Очевидно, там сгорел весь учёт поступившей от запада помощи.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 19:31
    Идите уже в пешее эротическое путешествие взявшись за руки и голышом на закат!!!! Как же достал этот "плач Ярославны"со стороны США и Е.С.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 19:33
  6. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +4
    Сегодня, 19:43
    Если это правда, то неважно!
    Что ж, многие в Австрии и Германии были этому рады! Им надоели Зеленский, его приспешники и их нытьё!
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:13
    на неделе Трамп распекал руководство Евросоюза и отдельных стран Европы за то, что те, призывая Вашингтон ввести новые санкции против России, продолжают «спонсировать Москву», покупая российские нефть и газ.

    Почему бы Додику не начать с себя? Ну там пассатижами волосы выщипывать везде, куда ручонки дотягиваются, пальцы ломать себе опять же и не фигуральном смысле.
    Пин дос сы же покупают у России уран, титан, палладий и платину, да и многое другое.
    Вот и пусть начнёт с себя запрещение на торговлю с нашей страной.
    Пусть объёмы торговли стали мизерные, но они продолжаются. Вот пусть и исправляет оставит "Боинг" без титана, автопромышленность и мед технику без золота, платины, палладия и другого.
    Вперёд, с барабанами на шее, лучше конечно с камнем и в лужу, но пока не к спеху. lol
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 20:14
    Затмение лунное сегодня. По факту должно быть полнолуние. В следующий раз это будет 31 декабря 2028 года.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 20:16
    Ждут гнева ,а услышат что то невнятное близкое к похвале,у меня прекрасные отношения с Путиным и это не моя война ,а война Байдена.Стоит Трампу за два - три кабинета на верхних этажах правительственного здания переходить на сторону фашистов.Трамп торговец ,а что с Украины можно взять кроме анализов.Под Трампа имеющие суверенитет страны не прогибаются. Он перед выбором - а может к чёрту эту Украину,будем без неё делать снова Америку великой.
    Большие ожидания могут привести к большим разочарованиям.Да ничего нам за это в Киеве не будет.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 20:35
      Цитата: tralflot1832
      Да ничего нам за это в Киеве не будет.


      Тост вспомнился."Что бы у нас всё было, и нам за это ничего не было". smile
  10. Марлин Звание
    Марлин
    0
    Сегодня, 20:28
    Гори-гори ясно, чтобы не погасло!
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 20:47
    Эм джаст вам санкшн, в бараний рог скручу.., но не сегодня, сегодня футбол или шо там из важных мероприятий... гоулф? пущай будет гольф. Не забывайте обо мне, я дважды прэзидэнт, закончил сикс одер, энтшульдиген зи битте, зебен вар. Сенкью, данке шон, до видзенья, пока.
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:49
    Жаль, что это здание не уничтожено полностью и киевский режим живой.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:53
    Ладно, "папочка" Дональд разгневается и что дальше?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 21:02
      Цитата: rocket757
      Ладно, "папочка" Дональд разгневается и что дальше?

      Будет в гневе топать ногами . hi
  14. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 21:01
    В Киеве ждут гнева Трампа в отношении России после ударов минувшей ночи

    Он, кстати, Киев уже пожурил за последнюю демонстративную атаку на нефтепровод "Дружба"?
  15. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 21:04
    Возможности сердиться, у Трампа сейчас существенно ограничены. Так что будет очередное : "Я сильно разочарован")))