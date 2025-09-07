Украинский эксперт: БПЛА у РФ хватит на повторение крупных атак раз в 2-4 суток
Украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил о том, что число массированных ударов, подобных нанесённому минувшей ночью, далее будет только нарастать. По его словам, производство беспилотных летательных аппаратов в России достигло таких масштабов, что позволило только за лето дополнительно накопить несколько тысяч «Шахедов». Напомним, что «Шахедами» на Украине продолжают называть дроны типа «Герань» Вооружённых сил России.
Коваленко высказал уверенность в том, что Россия может выйти на периодичность применения 700-900 дронов раз в двое-четверо суток. Такое количество БПЛА ещё в прошлом году было характерно, скорее, для пары недель, а то и месяца. А в ночь на 7 сентября российские войска применили, по разным данным, от 805 до 840 БПЛА дальнего радиуса действия.
Украинский эксперт:
Если касаться официальных сводок ВС ВСУ о сбитых дронах, то, согласно им, сбивает ПВО Украины по-прежнему, «не менее 90% БПЛА и ракет».
А если учесть, что для этого чаще всего используются зенитные ракетных комплексы, то только на суточную работу ПВО в таком режиме вооружённым силам Украины потребовались бы как минимум 400-500 ЗУР, что, во-первых, выглядит неправдоподобным, во-вторых, при такой интенсивности даже всей промышленной мощи НАТО не хватило бы, чтобы арсеналы зенитных ракет компенсировать.
