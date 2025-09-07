Мы намерены действовать совместно с Европейским союзом жёстко в отношении тех стран, которые продолжают закупать российскую нефть. Мы готовы усилить давление, но нам нужно, чтобы и европейцы последовали нашему примеру.

Сейчас мы участвуем в своеобразном тесте: смогут ли украинские войска продержаться дольше, чем российская экономика. И если европейские партнёры последуют нашему примеру и введут вторичные пошлины, то российскую экономику ждёт крах, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент сделал обращающее на себя внимание заявление. По словам главы американского Минфина, США и Евросоюз «должны объединиться, чтобы разрушить экономику России».Интересно, г-н Бессент в курсе того, что российская экономика ещё Бараком Обамой была «разорвана в клочья», а Джо Байденом «уничтожена». Или в США не принято верить «джентльменам» на слово?Министр:Таким образом, Бессент подталкивает ЕС к по-настоящему разрушительному для стран Европы решению – ввести значительные пошлины против Индии, Китая, Турции и ряда других стран, закупающих российские энергоносители. Разрушительность уже в том, что сама Европа через ту же Индию активно импортирует российские углеводороды, делая вид, что как бы не в курсе их происхождения. Однако на днях Дональд Трамп давал понять, что прекрасно знает эти экономические «финты» стран ЕС, и потребовал от них отказаться от такого рода закупок.Бессент:При этом Бессент не говорит о том, что такие меры могут гораздо быстрее привести к краху европейской экономики, которая не только окончательно распрощается с доступными энергоносителями, но и наживёт себе врага в лице той же Индии, которая уже сейчас переориентирует свой экспорт в обход США после введения Трампом 50-процентных тарифов.