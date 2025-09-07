Бессент: США и ЕС должны объединиться, чтобы разрушить экономику России

Бессент: США и ЕС должны объединиться, чтобы разрушить экономику России

Министр финансов США Скотт Бессент сделал обращающее на себя внимание заявление. По словам главы американского Минфина, США и Евросоюз «должны объединиться, чтобы разрушить экономику России».

Интересно, г-н Бессент в курсе того, что российская экономика ещё Бараком Обамой была «разорвана в клочья», а Джо Байденом «уничтожена». Или в США не принято верить «джентльменам» на слово?

Министр:

Мы намерены действовать совместно с Европейским союзом жёстко в отношении тех стран, которые продолжают закупать российскую нефть. Мы готовы усилить давление, но нам нужно, чтобы и европейцы последовали нашему примеру.

Таким образом, Бессент подталкивает ЕС к по-настоящему разрушительному для стран Европы решению – ввести значительные пошлины против Индии, Китая, Турции и ряда других стран, закупающих российские энергоносители. Разрушительность уже в том, что сама Европа через ту же Индию активно импортирует российские углеводороды, делая вид, что как бы не в курсе их происхождения. Однако на днях Дональд Трамп давал понять, что прекрасно знает эти экономические «финты» стран ЕС, и потребовал от них отказаться от такого рода закупок.

Бессент:

Сейчас мы участвуем в своеобразном тесте: смогут ли украинские войска продержаться дольше, чем российская экономика. И если европейские партнёры последуют нашему примеру и введут вторичные пошлины, то российскую экономику ждёт крах, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров.

При этом Бессент не говорит о том, что такие меры могут гораздо быстрее привести к краху европейской экономики, которая не только окончательно распрощается с доступными энергоносителями, но и наживёт себе врага в лице той же Индии, которая уже сейчас переориентирует свой экспорт в обход США после введения Трампом 50-процентных тарифов.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 21:37
    Шо ОПЯТЬ?!!!!(С).Цитата из мультфильма очень подходит.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 22:08
      Интересно, г-н Бессент в курсе того, что российская экономика ещё Бараком Обамой была «разорвана в клочья», а Джо Байденом «уничтожена».
      А мне всё это сказку о курочке Рябе напомнило... Били, били, били, били экономику России и никак не разбили... Теперь мышку ищут, которая бы бежала, хвостиком махнула, экономика России бы упала и разбилась... Сказочники, блин... Им бы свою экономику в целости сохранить... am
      1. SmollH2 Звание
        SmollH2
        0
        Сегодня, 00:16
        Цитата: Lev_Russia
        Им бы свою экономику в целости сохранить...


        Да ладно. Как говорится, любой каприз за ваши...
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Вчера, 22:21
      Ага " и волки должны объединиться"))) и будет им счастье)))
      1. seregatara1969 Звание
        seregatara1969
        0
        Вчера, 23:20
        На данный политический момент объединились Америка и Россия для уничтожения Евросоюза. При посредничестве xoxлoв.
      2. SmollH2 Звание
        SmollH2
        +3
        Сегодня, 00:14
        Иногда они объединяются...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 00:20
          Именно об этом я и написал, правда у меня были козлики, но редактор счел это слово ругательным)))
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    Вчера, 21:43
    Патентованый и матёрый нацистский пёс!
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Вчера, 21:45
    Учиться надо у Китая. Еще на День Победы Дона-миротворца приглашали в Москву.
    Вон товарищ Си четко показал им их место.
    Это враги, врагами и останутся.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +2
      Сегодня, 00:18
      Цитата: NICK111
      Учиться надо у Китая.

      Можно и у самих себя учится. Ведь Китай учился у СССР. И не скрывает этого
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -2
    Вчера, 21:54
    Бессент: США и ЕС должны объединиться, чтобы разрушить экономику России


    Как здесь не вспомнить профессора Преображенского из "Собачьего сердца" М. Булгакова- Разруха не в клозетах, а головах.
    Коль и хозяин бидэ ( штаб Фашингтона) и вся его банда в течение дня может плменять слово джентльмена на противоположное, это говорит об общей болезни наглосаксов.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Вчера, 21:54
    Этот ЛГБТэшник уже надоел..Постоянно делает угрожающе заявления .Сказал - сделал.А отдача не замечает?

    Информация на поржать.Макрон в раздумьях, против кого вводить санкции.Россия атакует французские АЭС медузми.2 недели назад медузы забили фильтра теплообменников охлаждения реакторов.4 е реактора из 6 ти остановлены автоматикой на АЭС..На выходных медузы снова атаковали другую АЭС забив фильтра ещё одного теплообменника реактора - остановлен один из двух.Ох уж эти медузы и те за Россию. wassat drinks
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 22:06
      Бессент - чемодан ,вокзал - Канада.Активные ЛГБТэшники США из за претеснений Трампа решили эмигрировать в бандеровскую Канаду . laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 22:19
      Цитата: tralflot1832
      Этот ЛГБТэшник уже надоел..Постоянно делает угрожающе заявления

      hi Зеленский сегодня, с озабоченным и помятым лицом, на своём инфоканале плакался, что действия России "причиняют боль Украине" и носят "всё более вызывающий характер". Написал: "Это четкий признак, что Путин испытывает мир - примут они это или смирятся." Само собой, призвал к большему усилению санкций против России и тех, кто её поддерживает. Короче, вся надежда у него на своих кураторов, ибо видит планомерное уничтожение военно-промышленной структуры и понимает, чем это закончится. Вот некоторые симпатизанты укрорейха и активизируются, пытаясь помочь Зе удержаться на плаву.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Вчера, 22:33
        Александр hi понедельник будет тяжёлым у " желающих эскалации ".
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -5
    Вчера, 22:07
    Меня не интересуют санкции, но почему Россия продаёт ресурсы на сотни миллиардов долларов, а на фронте не хватает раций, установок РЭБ, дронов и транспорта для пехоты?

    Почему наша пехота едет в бой на китайских мотоциклах и жигулях со срезанной крышей купленных за свои деньги?

    Почему Украина выпускает десятки колёсных САУ в месяц, а наша Мальва родом из 90-х в единичных экземплярах на фронте?

    Почему потрачено куча денег на Арматы, Коалиции, Бумеранги, Курганцы и ничего этого нет на СВО и никто за это не ответил до сих пор?
    1. lubesky Звание
      lubesky
      -3
      Вчера, 22:19
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Почему


      Ты братское сердце и так знаешь ответы на эти вопросы. Вот и моя жена рядом прочитала твои вопросы и тоже спрашивает, а ей отвечать не стану, просто говорю - все, спи жена, спи жена, всеспижена… wassat
    2. Endrus1981 Звание
      Endrus1981
      -4
      Вчера, 22:21
      Потому что генералы тоже хотят жить хорошо за бюджетные средства . сколько их уже посадили а они всё не кончаются
    3. Марс Звание
      Марс
      +1
      Сегодня, 00:39
      Может расскажешь где украинцы выпускают десятки САУ в месяц? Где это чудесное место?
  7. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Вчера, 22:11
    США и Евросоюз «должны объединиться, чтобы разрушить экономику России».

    Он забыл уточнить, кто из этих двоих должен "больше" объединиться. А то, Мерц уже растерял свою популярность..
  8. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Вчера, 22:13
    Они и так едины дааавно НО вот не работает … ибо всё что делают … делают без должного уважения к РОССИИ … а при правильных государственных мужах во власти (мы проигрываем только когда наверху предатели интересов) мы непобедимы
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 22:20
    Интересненько как полосатики пытаются вырыть яму тому, кто в нее никак не полезет, хотя их партнёры/подопечные влетят туда на полном ходу, поскольку решили помочь полосатики, ту яму вырыть!
  10. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +3
    Вчера, 22:52
    То есть США совсем не против, если кто-то другой объединится чтобы разрушить экономику США? Или они это считают заговором и кознями? "Стандарты дипломатии", как обычно, идут лесом если это касается "развитой демократии" (читай - пещерного доминирования)?
  11. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Вчера, 22:59
    Все приниматели решений зарабатывают на войне ( холодной, горячей, экономической, политической), аж пыль столбом. Называют смерти сопутствующими потерями, строят сочувствующие лица, а слышат только звон монет и фанфары своих амбиций.
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Вчера, 23:27
    Разрушить уже не выйдет, максимум замедлить, но в жертву придётся принести экономики многих собственных стран. request
  13. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +3
    Вчера, 23:35
    Очень вредный типок. Таких в брусселе полно, видимо из одной помойки.
  14. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 00:09
    Интересно, г-н Бессент в курсе того, что российская экономика ещё Бараком Обамой была «разорвана в клочья», а Джо Байденом «уничтожена»

    Так рвали. Так рвали. Что последний надорвался и с "призраками коммунизма" здаровывался.
  15. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 00:43
    Министр того самого Трампа хочет развалить нам экономику? А столько надежд было на этого пустозвона...
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 01:39
    По словам главы американского Минфина, США и Евросоюз «должны объединиться, чтобы разрушить экономику России».

    Нет! Не может быть! Они же наши партнёры, а некоторые и вообще - друзья!
  17. patxi46 Звание
    patxi46
    0
    Сегодня, 02:26
    Быть врагом США — плохо. Быть другом — смертельно.