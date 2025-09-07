Поезд с боеприпасами сошёл с рельсов в Швеции

В Швеции из-за обильных осадков размыло грунт под одной из железнодорожных веток. В результате этого произошла деформация рельсов, как следствие – сход с них поезда.

А поезд-то не простой.



Выясняется, что железнодорожный состав занимался перевозкой военного груза. По некоторым данным, речь идёт о десятках контейнеров с боеприпасами. Также состав осуществлял транспортировку литиевых батарей.

Крушение состава произошло в труднодоступной местности: с одной стороны от повреждённого железнодорожного полотна - водоём, с другой - гора, поросшая лесом. В связи с этим подъезд спецтехники, включая краны, затруднён.

Куда именно поезд транспортировал боеприпасы, не сообщается. По некоторым данным, транспортировка велась на одну из военных баз на севере страны.

Напомним, что ранее премьер Швеции заявил, что Стокгольм будет продолжать оказывать военно-техническую поддержку Украине. Среди прочего Швеция обещала обеспечить поставки оружия и боеприпасов. Поэтому нельзя исключать, что и эти боеприпасы, которые оказались в воде вместе с контейнерами, в конечном итоге должны были оказаться в арсеналах украинских вооружённых сил.
  1. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Вчера, 22:03
    опять Петров и Баширов?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Вчера, 22:04
      Цитата: Дедок
      опять Петров и Баширов?
      Ребятишки просто выпили пивка и чуть чуть отлили возле моста. Теперь будут говорить что в неположенном месте.
      Лучше нет красоты чем поссать с высоты в Швеции.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 00:26
        Поезд с боеприпасами - причём наверняка для ВСУ - сошёл с рельсов в якобы политически и военно-нейтральной Швеции!

        Это сам Господь наказал шведов за их поддержку укро и евро-нацистов в прокси-войне США и коллективного Запада на Украине против России !
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +3
      Вчера, 22:41
      опять Петров и Баширов?
      Непонятно) Но всех причастных неплохо бы представить к государственным наградам...
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Вчера, 22:03
    походу в Швеции тоже есть свой русский партизанен... laughing
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Вчера, 22:15
    Это всё модифицированная и пророссийскинастроенная селедка … она подмыла … а до этого ловко маскировала российский подводный флот
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 22:17
    Отвечу в стиле западных сми .Спуск под откос состава с боеприсами это дело рук шведов обьединившихся в партизанский отряд .Они выступают против шведского преступного режима превратишего процветающую страну в филиал наркокортеля.Кстати шведские мигранты малолетки, самые беспощадный убийцы.Особый шик чтобы жертва видела свою смерть.Шведское правосудие обсуждает понижения влзраста для максимального наказания..
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +8
    Вчера, 22:20
    Поезд с боеприпасами сошёл с рельсов в Швеции
    жаль что не взорвался
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 22:37
      Цитата: Василенко Владимир
      жаль что не взорвался
      Шведский партизанский отряд ,оказался верен Грете Тунберг - минимальный ущерб природе.Да и на севере рыба не всплывает ,поэтому её и не " глушат". laughing
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        0
        Вчера, 22:50
        Цитата: tralflot1832
        на севере рыба не всплывает ,поэтому её и не " глушат"

        Эммм... а что ей мешает - всплыть?
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Вчера, 23:43
        Причина схода поезда боеприпасами банальная, ж/д пути размыл сильный дождь.Повреждено несколько участков железных дорог .Нашёл подробности .На этом направлени сошло два поезда - один с древесиной ,а второй с боеприпасами и внимание с литиевымй батареями ,судя что не рвануло они остались на путях.Да у них там весело.
        1. SmollH2 Звание
          SmollH2
          0
          Сегодня, 01:05
          Так и есть. Пару вогонов подмочило. Но если акб то тоже неплохо, смотря для кого и чего груз. Вдруг для дронов
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Вчера, 22:22
    Жаль, что эти кондиционеры лишь рассыпались, а не рванули, знатный бы бцл фейерверк! fellow
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 22:28
    Кому, куда везти ... да пофиг
    Они враг, сами себя таковыми поставили, значит ... и дела, их проблемы.
  8. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Вчера, 22:39
    Жаль, что это не диверсия, так хоть шведов могли бы в страхе держать.
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Вчера, 22:45
    Поэтому нельзя исключать, что и эти боеприпасы, которые оказались в воде вместе с контейнерами, в конечном итоге должны были оказаться в арсеналах украинских вооружённых сил.

    Должны были попасть в укрорейх, но оказались в воде. Это называется - "подмочить свою репутацию". yes
    .... недалеко от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели", - говорится в сообщении.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 23:03
    Жаль, что не было детонации. С волками жить...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 23:07
    Цитата: Paranoid62
    что ей мешает - всплыть

    Маленький плавательный пузырь ,поэтому только сетки.Или вариант ,глушить так - чтобы весь водоём вылетал на берег вместе со всем содержимым. laughing
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Вчера, 23:48
      Цитата: tralflot1832
      Маленький плавательный пузырь ,поэтому только сетки

      Все равно не понял: почему на юге - большой, а на севере - маленький.

      Цитата: tralflot1832
      глушить так - чтобы весь водоём вылетал на берег вместе со всем содержимым

      Не. Негуманно. И непрактично - содержимое потом от берега фик отскребешь.
  12. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +1
    Вчера, 23:12
    Поезд с боеприпасами сошёл с рельсов в Швеции


    Вот и славно... трам-пам-пам.
  13. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 00:16
    Цитата: tralflot1832
    Цитата: Paranoid62
    что ей мешает - всплыть

    Маленький плавательный пузырь ,поэтому только сетки.Или вариант ,глушить так - чтобы весь водоём вылетал на берег вместе со всем содержимым. laughing

    Да вы батенька проказник... wink
  14. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 01:04
    железнодорожный состав занимался перевозкой военного груза. По некоторым данным, речь идёт о десятках контейнеров с боеприпасами.
    Тихо как то всё прошло, без бабахов и фейерверков...
  15. Jrvin Звание
    Jrvin
    0
    Сегодня, 01:58
    Белорусские партизаны? laughing
  16. АлексисТ Звание
    АлексисТ
    0
    Сегодня, 02:53
    Грета?! Как так то?! А как же тюлени?!
  17. lesya Звание
    lesya
    0
    Сегодня, 03:13
    Как мило. Славная новость. А ведь теперь вручную придется по снарядику вынимать. Да и литиевые батареи наверняка потекли, а токсичность у их наполнителя, мама не горюй.