Поезд с боеприпасами сошёл с рельсов в Швеции

В Швеции из-за обильных осадков размыло грунт под одной из железнодорожных веток. В результате этого произошла деформация рельсов, как следствие – сход с них поезда.
А поезд-то не простой.
Выясняется, что железнодорожный состав занимался перевозкой военного груза. По некоторым данным, речь идёт о десятках контейнеров с боеприпасами. Также состав осуществлял транспортировку литиевых батарей.
Крушение состава произошло в труднодоступной местности: с одной стороны от повреждённого железнодорожного полотна - водоём, с другой - гора, поросшая лесом. В связи с этим подъезд спецтехники, включая краны, затруднён.
Куда именно поезд транспортировал боеприпасы, не сообщается. По некоторым данным, транспортировка велась на одну из военных баз на севере страны.
Напомним, что ранее премьер Швеции заявил, что Стокгольм будет продолжать оказывать военно-техническую поддержку Украине. Среди прочего Швеция обещала обеспечить поставки оружия и боеприпасов. Поэтому нельзя исключать, что и эти боеприпасы, которые оказались в воде вместе с контейнерами, в конечном итоге должны были оказаться в арсеналах украинских вооружённых сил.
