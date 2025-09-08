Ликвидатор Парубия: В 2022 году в Буче всё инсценировали ВСУ

На Украине появляются новые подробности из биографии Михаила Сцельникова, который проходит в качестве подозреваемого по делу о ликвидации экс-спикера ВРУ и экс-коменданта Майдана Андрея Парубия. Напомним, что Парубий был убит человеком, который подъехал к нему на мотоцикле в «форме» доставщика пиццы. Украинское следствие утверждает, что именно этим «доставщиком» и был Михаил Сцельников.

Во львовских пабликах теперь публикуются материалы, в которых приводятся высказывания Сцельникова в сети в 2022 году. В частности, он высказывал своё мнение относительно событий в Буче и на вокзальной площади Краматорска.



Сцельников:

Что там наши (украинские СМИ) говорили? Что это русские убили людей в Буче. Я считаю, что это всё ВСУ организовали, инсценировали. Они могли и нескольких человек привести, например, больных туберкулёзом, скончавшихся. Связать им руки, бросить на улице.

Также Михаил Сцельников крайне скептически относился к «марафонной информации» о том, что это якобы армия Россия ударила ракетой по Краматорску, когда люди направлялись к вокзалу для эвакуации из города. Он в своей беседе с одним из блогеров 3 года назад высказал своё мнение относительно того, что ракета была выпущена вооружёнными силами Украины.

Так как суждения Михаила Сцельникова совпадают с теми выводами, которые представляло российское Минобороны и следствие, теперь на самой Украине СБУ всё это пытается представить как «доказательства связи арестованного с Россией». Проблема для СБУ состоит в том, что так, как Сцельников, мыслят ещё как минимум несколько сот тысяч граждан Украине, остающихся на подконтрольных территориях. Попросту у этих людей остаётся способность к критическому мышлению, несмотря на нескончаемую пропаганду в стиле круглосуточного телемарафона.
    aybolyt678
    8 сентября 2025 07:02
    Довели человека... как же мало таких! даже не миллион! "Проблема для СБУ состоит в том, что так, как Сцельников, мыслят ещё как минимум несколько сот тысяч граждан Украине, остающихся на подконтрольных территориях"
      Егоза
      8 сентября 2025 07:08
      Цитата: aybolyt678
      как минимум несколько сот тысяч граждан Украине, остающихся на подконтрольных территориях"

      Вот только открыто эти люди не могут высказаться
        Lev_Russia
        8 сентября 2025 07:13
        Даже если возьмём тех кто состряпал "Бучу" и они на "голубом глазу" подробно расскажут как они это сделали и кто приказал, Запад всё равно не примет это как доказательство, сославшись на давление на свидетелей... А когда это было не так...??? Ну и потом, для полноты доказательств нужно как минимум брать саму Бучу, а этого мы, вроде как, пока делать не собираемся... Так что вдохнули, выдохнули, успокоились и продолжаем освобождать свою территорию от нацистско-украинских формирований... Освободили в 43-м, освободим и сейчас!!! Да здравствует сегодня российский наш Донбасс!!!
          Егоза
          8 сентября 2025 07:20
          Цитата: Lev_Russia
          нужно как минимум брать саму Бучу, а этого мы, вроде как, пока делать не собираемся...

          Главное слово "пока". Дойдет и до Бучи дело, и до Киева.
          lesya
          8 сентября 2025 07:34
          Да, именно так. Только сегодня я вела затянувшуюся надолго беседу о Буче с одним евреем, эмигрировавшим, как он сам написал, из русского мира, 47 лет назад. Аргументы не работают. Ненависть у него к русским реально зашкаливает. Работал в США инженером на атомной станции. Образование получил в РФ. Никакой совести, никакой благодарности стране, в которой родился. Только отрицание, только зло. И слава богу, что такие как он уехали 47 лет назад. Сколько бы зла они наворотили бы, оставаясь в России.
            carpenter
            8 сентября 2025 08:37
            Цитата: lesya
            И слава богу, что такие как он уехали 47 лет назад.

            Это хорошо, что большая часть их уехала из России, воздух стал чище.
              Смею_заметить_
              8 сентября 2025 09:55
              А с чего это Вы так... легкомысленно разбрасываетесь еврейскими кадрами?!
              Он мог бы ещё Родине много пользы принести, приняв участие в строительстве какого-нибудь полезного атомного объекта!
              Где-нибудь под Сусуманом...
            свой1970
            8 сентября 2025 09:07
            Цитата: lesya
            эмигрировавшим, как он сам написал, из русского мира, 47 лет назад.

            Цитата: lesya
            Работал в США инженером на атомной станции.

            Цитата: lesya
            Образование получил в РФ.

            Цитата: carpenter
            Цитата: lesya
            И слава богу, что такие как он уехали 47 лет назад.

            Это хорошо, что большая часть их уехала из России, воздух стал чище.

            Бог с ним с опечаткой про образование в РФ - естественно в СССР.
            Кто бы его- инженера АЭС в СССР заведомо с допуском - выпустил бы из СССР в 1978 belay и кто бы его на АЭС в США взял бы - заведомого "шпиона из КГБ "?
              lesya
              8 сентября 2025 09:14
              Нет, образование инженера атомных станций он получил именно в РФ. Больше ни одна республика СССР, в том числе Украина и Белоруссия, такого образования не давали. Если вы не знаете, то вся атомная промышленность СССР, в том числе и Украины, начинается с ученых и инженеров РФ. Это принципиальное мое замечание. Я именно потому так и написала. Украина вошла в состав СССР, как целиком аграрная территория. В последующие годы на нее перебрасывались ученые и инженеры из РФ. В ней за счет федеральных ресурсов (то есть, опять России, потому что все остальные,кроме Беларуси были в СССР на дотациях из РФ) строилась и тяжелая, и легкая промышленность, не говоря об атомной. Чернобыль под Киевом случился не просто так. Украина всегда была местечковой, малообразованной, чрезвычайно поверхностной, что в науке, что в инженерии. Все достойные и надежные кадры приходили в нее из РФ. Я знаю это об Украине, потому что сама начинала учебу в универе на Украине в Харькове из-за неких обстоятельств. Я была в ужасе от состояния науки в этом главном студенческом городе Украины, и втором по значимости научном центре страны после Киева. И каким же было счастьем перевестись в МГУ после 3-го курса. А что происходило и с наукой, и с инженерией, и с медициной на Украине в постсоветские годы, я знаю хорошо, потому что мои друзья стали там и докторами наук, и директорами институтов, и заведующими кафедр.
                свой1970
                8 сентября 2025 11:23
                Цитата: lesya
                Нет, образование инженера атомных станций он получил именно в РФ.,

                не в РФ, а в РСФСР - это два разных государства.
                Цитата: lesya
                Украина всегда была местечковой, малообразованной, чрезвычайно поверхностной, что в науке, что в инженерии. Все достойные и надежные кадры приходили в нее из РФ

                Бред не пишите - глупо выглядит.
                Украина занимала второе место по промышленности в СССР. Глупо также оспаривать ее огромный научный вклад в науку СССР.
                  orionvitt
                  8 сентября 2025 15:07
                  Цитата: свой1970
                  Украина занимала второе место по промышленности в СССР. Глупо также оспаривать ее огромный научный вклад в науку СССР

                  Ключевое слово здесь не Украина, а СССР.
                    свой1970
                    8 сентября 2025 15:49
                    Цитата: orionvitt
                    Цитата: свой1970
                    Украина занимала второе место по промышленности в СССР. Глупо также оспаривать ее огромный научный вклад в науку СССР

                    Ключевое слово здесь не Украина, а СССР.

                    И что дальше? Оттого что вы написали СССР - в УССР все стали
                    Цитата: lesya
                    Украина всегда была местечковой, малообразованной, чрезвычайно поверхностной, что в науке, что в инженерии. Все достойные и надежные кадры приходили в нее из РФ
                    где РФ - это РСФСР fool ??!!
                      lesya
                      Вчера, 07:44
                      И еще про промышленность на Украине. Конечно, она была и много. И строилась за счет федерального бюджета. И строилась усиленно именно на Украине. Туда переводились конструкторские бюро из РФ. Там строились новые заводы.
                  lesya
                  Вчера, 07:35
                  Да бросьте вы. Не было огромного научного вклада от Украины в советскую и мировую науку. Просто не было. Вас обманули.
                  lesya
                  Вчера, 07:40
                  РФ, РСФСР - это не принципиально. В СССР РСФСР совершенно на равных называли и РФ. Точно также РСФСР в советские времена называли Россией. Очевидно, что вы не знаете советской истории.
            ose4kinsura
            8 сентября 2025 11:17
            Пятая колонна была,есть и будет!Нам не стоит их жалеть,они нас не пожалеют!
          Конрад
          8 сентября 2025 09:20
          … нужно как минимум брать саму Бучу, …

          Это не поможет! В 43-м Красная армия освободила Смоленск и место так называемого «Катынского расстрела», провели эксгумацию под камерами и независимых свидетелях со всех стран, изъявивших желание. Результат — польские военнопленные убиты из немецкого оружия, немецким боеприпасом, руки связаны немецким бумажным шпагатом, которого в СССР никогда не бывало. Это неоспоримый подтверждённый факт. И что??? Да всем наплевать! Все западные шавки лают про вину СССР и лично Сталина с Берия! Более того совсем недавно, 15 лет назад, и первые лица РФ, а они и сейчас те же самые, официально утверждали эту антирусскую чушь!
          Так что, возьмём мы Бучу — не возьмём — ничего не поменяется!
            Grencer81
            8 сентября 2025 13:44
            Ага,когда спрашиваешь про немецкие оружие и боеприпасы в Катыни, то там такую ахинею несут те,кто гавкают про вину СССР.
            И не могут ответить на вопрос, почему немцы молчали почти два года про Катынь...
          Grencer81
          8 сентября 2025 13:42
          Про Бучу на суде в Праге рассказал чешский наёмник,но на Западе хоть кто-то что сказал?
          orionvitt
          8 сентября 2025 14:59
          Цитата: Lev_Russia
          Запад всё равно не примет это как доказательство

          А кого в последнее время интересует мнение и одобрение запада.
          Иван Кузьмич
          8 сентября 2025 18:30
          Цитата: Lev_Russia
          Даже если возьмём тех кто состряпал "Бучу" и они на "голубом глазу" подробно расскажут как они это сделали и кто приказал, Запад всё равно не примет это как доказательство, сославшись на давление на свидетелей... А когда это было не так...??? Ну и потом, для полноты доказательств нужно как минимум брать саму Бучу, а этого мы, вроде как, пока делать не собираемся... Так что вдохнули, выдохнули, успокоились и продолжаем освобождать свою территорию от нацистско-украинских формирований... Освободили в 43-м, освободим и сейчас!!! Да здравствует сегодня российский наш Донбасс!!!

          привет все вы правильно сказали освободили в 43 да и в 44 тоже освобождали
        Sergey39
        8 сентября 2025 08:07
        Не забывайте украинский ментальный принцип: « моя хата с краю, ничего не знаю».
        Или по другому «ждуны», ждут когда, за них сделают дело.
        carpenter
        8 сентября 2025 08:34
        Цитата: Егоза
        Вот только открыто эти люди не могут высказаться

        Карательный механизм у киевского режима налажен не хуже, чем в нацистской Германии.
        Был Мамонт
        8 сентября 2025 10:49
        Цитата: Егоза
        Вот только открыто эти люди не могут высказаться

        Согласен.
        Странно это. Сидит в СБУ и антибандеровские интервью раздает. belay
          ose4kinsura
          8 сентября 2025 11:20
          Тоже напрягло!Замочить одиозного нацика и живой еще!Может постанова со свиньей в луже крови опять!А сам уже того слинял с новым паспортом...
          свой1970
          8 сентября 2025 11:26
          Цитата: Был Мамонт
          Цитата: Егоза
          Вот только открыто эти люди не могут высказаться

          Согласен.
          Странно это. Сидит в СБУ и антибандеровские интервью раздает. belay

          Именно поэтому он и говорит - больше скажешь - выше вероятность что побояться " апоплексического удара.... в висок табакеркой"
          Pablo Blade
          8 сентября 2025 15:29
          Создают легенду перед обменом в Россию, видимо.
    Горыныч1
    8 сентября 2025 07:53
    Кто много говорит,тот долго не живёт
    Винни76
    8 сентября 2025 08:37
    Буча была предлогом для срыва Стамбула. Совершенно очевидно кому выгодно. Но торчащие уши пианиста демонстративно никто не замечает.
    Hagen
    8 сентября 2025 09:10
    он высказывал своё мнение относительно событий в Буче и на вокзальной площади Краматорска.

    К сожалению, это всего лишь его МНЕНИЕ. Оно никуда не употребится в качестве доказательства преступлений ВСи СБУ в Буче. Таких мнений, как и других, на Украине миллионы. От них толку мало в реальном деле. А потому они ни на что не влияют. Просто они есть... И что с того?
    Смею_заметить_
    8 сентября 2025 09:59
    Наговорил мужик себе ещё на одну статью... what
    У хо хлов закон есть, по которому нельзя даже мысленно СОМНЕВАТЬСЯ, что в Буче зверствовали не РФ, а... сами "освободители". А за то, что вслух сказал... да ещё и в суде (под запись)!.. Вообще капец.
    Такая вот демократия... со свободой слова и мнений...
    Впрочем... о чём это я?! fool
      Пензяк
      8 сентября 2025 10:48
      Да не в суде, и не говорил, а в в сети в 2022 году... Так из статьи я понял.
      Раскопали "добрые" люди.
    Mazunga
    8 сентября 2025 11:16
    Вообще надо его на обмен сразу затребовать с такими понятиями ему там до суда дожить не дадут да и великое дело сделал одну из икон майдана завалил
    Incvizitor
    8 сентября 2025 15:25
    У кого есть мозг сразу это поняли а у кого там кость им не понять.
    km-21
    8 сентября 2025 16:07
    Ликвидатор Парубия: В 2022 году в Буче всё инсценировали ВСУ

    Это было ясно с самого начала. Но на данный момент от этого признания никакого толку не будет. Чтобы добиться справедливости по-любому придется сначала побеждать. А после победы все устаканится само собой (если конечно доживем до этой победы).