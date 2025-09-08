Ликвидатор Парубия: В 2022 году в Буче всё инсценировали ВСУ
На Украине появляются новые подробности из биографии Михаила Сцельникова, который проходит в качестве подозреваемого по делу о ликвидации экс-спикера ВРУ и экс-коменданта Майдана Андрея Парубия. Напомним, что Парубий был убит человеком, который подъехал к нему на мотоцикле в «форме» доставщика пиццы. Украинское следствие утверждает, что именно этим «доставщиком» и был Михаил Сцельников.
Во львовских пабликах теперь публикуются материалы, в которых приводятся высказывания Сцельникова в сети в 2022 году. В частности, он высказывал своё мнение относительно событий в Буче и на вокзальной площади Краматорска.
Сцельников:
Также Михаил Сцельников крайне скептически относился к «марафонной информации» о том, что это якобы армия Россия ударила ракетой по Краматорску, когда люди направлялись к вокзалу для эвакуации из города. Он в своей беседе с одним из блогеров 3 года назад высказал своё мнение относительно того, что ракета была выпущена вооружёнными силами Украины.
Так как суждения Михаила Сцельникова совпадают с теми выводами, которые представляло российское Минобороны и следствие, теперь на самой Украине СБУ всё это пытается представить как «доказательства связи арестованного с Россией». Проблема для СБУ состоит в том, что так, как Сцельников, мыслят ещё как минимум несколько сот тысяч граждан Украине, остающихся на подконтрольных территориях. Попросту у этих людей остаётся способность к критическому мышлению, несмотря на нескончаемую пропаганду в стиле круглосуточного телемарафона.
Информация