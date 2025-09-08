Подразделения ВСУ устроили бой друг с другом на улицах Купянска

10 613 10
Подразделения ВСУ устроили бой друг с другом на улицах Купянска

Российские войска продолжают продвижение в Купянске. Противнику в условиях, когда ВС РФ вошли в город с нескольких направлений, поджимая с севера и запада, становится всё сложнее удерживать ситуацию под контролем.

Поступают сообщения о том, что переброску резервов в Купянск для удержания позиций практически невозможно без потерь осуществлять со стороны Чугуева, по дороге Н-26 (она же Р-07). Причина состоит в том, что наши обогнули лесной массив Малые Ровны и вышли к участку этой дороги западнее купянской улицы Харьковская.

Так как въезд в город для ВСУ превращается в настоящий «квест» с непрогнозируемыми командованием последствиями, резервы входят всё чаще «лисьими тропами» - то есть, по грунтовым дорогам, пока это ещё позволяет погода.

Это приводит к росту несогласованности.

Например, зафиксированы случаи дружественного огня между отдельными подразделениями ВСУ. Одно из таких подразделений, действуя в районе улицы Химушина, решило, что на территорию контроля прорвалась «группа русских». Был открыт огонь. На самом же деле проводилась перегруппировка в районе автостанции, куда прибыло украинское «пополнение» (замена 200-х и 300-х). В итоге завязался бой в режиме ВСУ против ВСУ. Украинская сторона пишет о «двоих раненых». Но в реальности это может оказаться значительным приуменьшением реальных потерь.


Отметки места перестрелки ВСУ на карте с украинскими обозначениями


Этот же факт свидетельствует и об ухудшении связи между отдельными подразделениями противника в городской черте Купянска.

Операция по его освобождению тем временем продолжается.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 06:53
    ❝ Подразделения ВСУ устроили бой друг с другом на улицах Купянска ❞ —

    — «Бей своих, коли чужие не боятся» ...
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +7
    Сегодня, 07:01
    украинское «пополнение» (замена 200-х и 300-х).
    Сегодня у нас ротация - первая рота меняется телами со второй.
    (с) в оригинале про постельное, но как говорится на злобу дня
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +7
    Сегодня, 07:10
    зафиксированы случаи дружественного огня между отдельными подразделениями ВСУ.

    Дружите так и дальше И побольше! Побольше!
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 07:51
      Дружба, мир, из калаш сувенир. Доброе утро.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 07:15
    Так кто победил-то? Тема не раскрыта!
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 08:48
      Ничья наверное,но рассказать об этом видимо некому.)))
  5. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -2
    Сегодня, 07:21
    Цитата: Pharmacist
    Так кто победил-то? Тема не раскрыта!

    как кто?
    трубопровод Дружба 😅
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:27
    В таких случаях дружественного огня потери достигают 20 процентов...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:49
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Подразделения ВСУ устроили бой друг с другом на улицах Купянска ❞ —

    — «Бей своих, коли чужие не боятся» ...
    Бей белых, пока не покраснеют! Бей красных, пока не побелеют! ©
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Голландец Михель
      Бей белых, пока не покраснеют!

      И тут пришли чёрные laughing