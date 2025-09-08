Подразделения ВСУ устроили бой друг с другом на улицах Купянска
Российские войска продолжают продвижение в Купянске. Противнику в условиях, когда ВС РФ вошли в город с нескольких направлений, поджимая с севера и запада, становится всё сложнее удерживать ситуацию под контролем.
Поступают сообщения о том, что переброску резервов в Купянск для удержания позиций практически невозможно без потерь осуществлять со стороны Чугуева, по дороге Н-26 (она же Р-07). Причина состоит в том, что наши обогнули лесной массив Малые Ровны и вышли к участку этой дороги западнее купянской улицы Харьковская.
Так как въезд в город для ВСУ превращается в настоящий «квест» с непрогнозируемыми командованием последствиями, резервы входят всё чаще «лисьими тропами» - то есть, по грунтовым дорогам, пока это ещё позволяет погода.
Это приводит к росту несогласованности.
Например, зафиксированы случаи дружественного огня между отдельными подразделениями ВСУ. Одно из таких подразделений, действуя в районе улицы Химушина, решило, что на территорию контроля прорвалась «группа русских». Был открыт огонь. На самом же деле проводилась перегруппировка в районе автостанции, куда прибыло украинское «пополнение» (замена 200-х и 300-х). В итоге завязался бой в режиме ВСУ против ВСУ. Украинская сторона пишет о «двоих раненых». Но в реальности это может оказаться значительным приуменьшением реальных потерь.
Этот же факт свидетельствует и об ухудшении связи между отдельными подразделениями противника в городской черте Купянска.
Операция по его освобождению тем временем продолжается.
Информация