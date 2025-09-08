Сообщается о прилётах по Трипольской ТЭС в Киевской области

Эпицентром прилёта «Гераней» в ночь на 8 сентября стала Киевская область, вместе с областным центром. Поступают сообщения о том, что прилёты пришлись по промышленному объекту в Обуховском районе.

К настоящему моменту стало известно, что объектом этим оказалась Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС). После прилётов, по предварительным данным, пламенем оказалась охвачена одна из генерирующих установок. Ранее, напомним, киевский режим проводил на этой ТЭС ремонтно-восстановительные работы.



Удары по ТЭС вполне можно считать ответом на очередные удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. А можно и не считать...

Взрывы в течение ночи прогремели в районе Василькова, а также в черте самого Киева. Поступают сообщения о взрывах в Святошинском районе. Противник в своих телеграмм-каналах пишет, что это «работа ППО (ПВО)». Однако в ряде источников появились сведения относительно того, что одна из установок ПВО ВСУ и «пала жертвой» российских БПЛА в предместьях украинской столицы.

Не менее 10 ударов с применением ФАБ с УМПК было нанесено самолётами бомбардировочной авиации по позициям и объектам противника в Харьковской области. Прилёты фиксировались к западу от Купянска, откуда к городу пытаются пробиваться украинские резервы для, как они сами это называют, «поддержки основного гарнизона». Сам же гарнизон ВСУ в Купянске продолжает таять на фоне продвижения армии России в городской черте.

Украинские аналитики тем временем пытаются оценить возможные последствия ударов по Киеву. Выражается мнение о том, что участившиеся атаки с применением ракет и БПЛА являются «элементом давления» с целью склонить Банковую к переговорам и подписанию мирного договора на условиях России.
  1. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 07:53
    Ankünfte im Kohlekraftwerk

    Европейские «экологи» будут этому очень рады! laughing
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 08:41
      LeutnantTom
      Сегодня, 07:53
      Европейские «экологи» будут этому очень рады! laughing


      До наступления очередной зимы ещё остаётся время подумать.
      Три с половиной года СВО длится в щадящем режиме.
      А ведь есть ещё 6 ОРУ 750 КВ от 3х АЭС и линии синхронизации подачи электроэнергии с гейропы.
      Давно настала пора заканчивать проект АнтиРоссия - бандерштат, люди вздохнут с облегчением.
      Всё во власти российского солдата, как и мир в гейропе и всей Евразии.
      Победы ВС РФ в СВО-КТО, враг будет разбит. am
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        +1
        Сегодня, 09:19
        Ну, общеизвестно, что европейские «политики» не самые умные!
        Тупой ЕС наконец-то прекратил поставки российского газа. В Германии газовые резервы заполнены всего на 70%. При нормальной холодной зиме в Австрии и Германии не будет отопления после января 2026 года!
        И сегодня важный день для ЕС: он решит, случится ли еще один европейский финансовый кризис!
        Долг Франции составляет 3,3 триллиона евро! У французов долг превышает доходы. Греция по сравнению с этим — просто детская игра!
        И это только некоторые из проблем, с которыми сталкивается ЕС, и эти идиоты, вопреки воле европейского народа, еще и хотят «играть» в войну против России!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 08:44
      Цитата: LeutnantTom
      Европейские «экологи» будут этому очень рады!

      Тут ещё другой момент интересен:
      Ранее, напомним, киевский режим проводил на этой ТЭС ремонтно-восстановительные работы.

      Пусть и дальше продолжают вкладываться в восстановление ТЭС, а ВС РФ будут регулярно улучшать экологическую ситуацию.
  2. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 07:53
    Россия не усиливает атаки, Россия лишь - сосредотачивается… Это только начало! soldier
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 08:25
      Зима близко... Доброе утро. Надеюсь, что наши будут продолжать без оглядки на " братский" народ.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 08:30
      Вот что делает лом животворящий
      Победа для Украины означает ее выживание, заявил президент 404
      хоть в границах Киева, или на подобие Ватикана, можно выделить район банковой для щеневмерликов.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +2
        Сегодня, 08:39
        Пятака на Канадщине будет достаточно. Только огородить колючей проволокой и автоматчиков по периметру поставить.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:54
    ❝ Украинские аналитики тем временем пытаются оценить возможные последствия ударов по Киеву ❞ —

    — Не спешите, будут ещё удары, потом сразу всё и оцените ...
  4. ученый Звание
    ученый
    0
    Сегодня, 07:58
    склонить Банковую к переговорам и подписанию мирного договора на условиях России

    Можно только после уничтожения самого Зеленского и ключевых фигур в его окружении которые распоряжаются деньгами и наркотой. Только в процессе дележа власти можно хоть о чем то договорится с бандеровцами. Договор этот конечно не проживет и месяца. Западные спонсоры быстро найдут новых фашистов, которые станут распределять денежные потоки, но тут главное начать.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +3
      Сегодня, 08:13
      Цитата: ученый
      Только в процессе дележа власти можно хоть о чем то договорится с бандеровцами

      Не надо "договариваться с бандеровцами".

      Цитата: ученый
      Западные спонсоры быстро найдут новых фашистов

      Правильно. Поэтому договариваться надо с теми, кто управляет "западными спонсорами". И договариваться с позиций силы (пистолет, плюс доброе слово).

      Что, по сути, сейчас и делается yes
      1. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        +1
        Сегодня, 08:45
        Можно и договориться,а вешать будем потом.Хотя Парубия грохнул мститель.А таких мстителей по украине вагон и маленькая тележка.Главное энергию масс направить в нужное русло
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +2
          Сегодня, 08:50
          Цитата: Алексей Алексеев_5
          Можно и договориться,а вешать будем потом

          Вы невнимательны. Никто не собирается вешать того, с кем договорился. Просто договориваться надо с теми, кто реально контролирует процесс.

          Если у вас прорвало кран, надо перекрыть воду, а не подтирать вытекшее тряпкой.

          Цитата: Алексей Алексеев_5
          Хотя Парубия грохнул мститель

          Ни Зеленский, ни, тем более, Парубий - ничего не решали и не решают.

          Цитата: Алексей Алексеев_5
          Главное энергию масс направить в нужное русло

          Не главное.
  5. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -2
    Сегодня, 08:02
    Кто ставит минусы под комментариями тот хохлик и русофоб.
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 08:13
    Эпицентром прилёта «Гераней» в ночь на 8 сентября стала Киевская область
    Президент Киевской области выразил недовольство - кокс больше не вставляет.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:22
      Цитата: kosmozoo
      Президент Киевской области выразил недовольство - кокс больше не вставляет.

      Триполье - где-то 40 км от Киева. Т.е. "близенько, близенько". Вот пусть эта мысль ему вставляет.
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 09:46
        Трипольская ТЭС в 13 км от Киева, что совсем-совсем близенько...
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 08:27
      Цитата: kosmozoo
      кокс больше не вставляет

      Нужно выслать ему рецепт так правильно дышать над горящими покрышками.
      Как то у меня в солдат поджег проводку в ЦРП пытаясь сделать прикуриватель. Так потом весь боевой расчет продрало до самого не хочу от цианида который выделился при горении изоляции полихлорвинила. Зеленскому будет в самый раз.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:25
    Вчера Бессент присутствовал с Трампом на финале US Оpen ,похоже всё закончится прекрасным ,замечательным звонком Трампа Путину .С дежурным : Это не моя война ,,её оказалось немного труднее остановить.На этом второй этап закончится. laughing
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 08:31
      Забыли добавить знаменитое трамповское " это был замечательный разговор" fellow
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 09:11
      Цитата: tralflot1832
      похоже всё закончится прекрасным ,замечательным звонком Трампа Путину

      Андрей hi Трамп, примерно в таком смысле, уже высказался (я недоволен ситуаций и буду звонить Путину):
      Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие дни провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

      "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
      Он добавил, что "не в восторге" от ситуации, связанной с Украиной.

      "Я недоволен ими. Я недоволен всем, что связано с этой войной", - заявил американский президент.
      Однако, по его мнению, ситуация будет урегулирована.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:17
        Александр hi Сбываются прогнозы США не тянут два фронта .Надо красиво отступить и объявить об очередной победе.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 08:28
    Нужно на каждую ТЭЦ отправить по 20 БПЛА, что бы снести все, что можно. Необходимо превратить зиму в кошмар. Говорят в холоде мозг начинает работать.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 08:38
    На отлично не тянет, но четверку с плюсом поставить можно.



  10. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 08:45
    Правильно всё делают наши,дали закончить восстановительные работы и снова ,,получай фашист гранату,,в данном случае ,,герань,,!
  11. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Сегодня, 08:53
    Удары по ТЭС вполне можно считать ответом на очередные удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. А можно и не считать...

    Это для мультфильма "Пластилиновая ворона"? А может это страус злой, а может и не злой...