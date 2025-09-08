Сообщается о прилётах по Трипольской ТЭС в Киевской области
Эпицентром прилёта «Гераней» в ночь на 8 сентября стала Киевская область, вместе с областным центром. Поступают сообщения о том, что прилёты пришлись по промышленному объекту в Обуховском районе.
К настоящему моменту стало известно, что объектом этим оказалась Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС). После прилётов, по предварительным данным, пламенем оказалась охвачена одна из генерирующих установок. Ранее, напомним, киевский режим проводил на этой ТЭС ремонтно-восстановительные работы.
Удары по ТЭС вполне можно считать ответом на очередные удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. А можно и не считать...
Взрывы в течение ночи прогремели в районе Василькова, а также в черте самого Киева. Поступают сообщения о взрывах в Святошинском районе. Противник в своих телеграмм-каналах пишет, что это «работа ППО (ПВО)». Однако в ряде источников появились сведения относительно того, что одна из установок ПВО ВСУ и «пала жертвой» российских БПЛА в предместьях украинской столицы.
Не менее 10 ударов с применением ФАБ с УМПК было нанесено самолётами бомбардировочной авиации по позициям и объектам противника в Харьковской области. Прилёты фиксировались к западу от Купянска, откуда к городу пытаются пробиваться украинские резервы для, как они сами это называют, «поддержки основного гарнизона». Сам же гарнизон ВСУ в Купянске продолжает таять на фоне продвижения армии России в городской черте.
Украинские аналитики тем временем пытаются оценить возможные последствия ударов по Киеву. Выражается мнение о том, что участившиеся атаки с применением ракет и БПЛА являются «элементом давления» с целью склонить Банковую к переговорам и подписанию мирного договора на условиях России.
Информация