Продвижение ВС РФ у Синельниково позволяет продолжить охват Волчанска
Тяжелые бои продолжаются на Харьковском направлении, тем не менее на участке фронта в районе Волчанска наши снова продвинулись вперед. Согласно информации, поступающей с передовой, наши подразделения сумели продвинуться как в самом Волчанске, так и западнее Синельниково.
Несмотря на то, что украинский фронт действительно «трещит», сыпаться, как рассказывают некоторые ресурсы, он пока не собирается. Да, действительно, у противника не хватает личного состава, есть проблемы с боеприпасами и т.д., но все это нивелируется наличием и применением очень большого количества беспилотников. Именно с помощью БПЛА врагу удается сдерживать наше наступление. Такая ситуация по всей линии фронта, в том числе и на Волчанском участке. Тем не менее штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают взламывать оборону противника, продвигаясь вперед.
По данным канала «Северный ветер», нашим удалось продвинуться западнее Синельниково, причем на фоне ожесточенного сопротивления врага. Успех на данном фланге позволяет российским войскам продолжать охват Волчанска с запада. Рядом с селом ВС РФ взяли несколько позиций 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ, противник частично уничтожен, частично бежал. Стоит отметить, что на Харьковском направлении основу украинской группировки составляют подразделения из состава ГУР МО Украины, мобилизованные тоже есть, но «мотивированных» гораздо больше.
Других успехов на направлении нет, ни в районе Липцев, ни у Мелового. Да наши там сильно и не давят, основные события происходят совсем на других направлениях.
