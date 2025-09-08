❝ Тарифы Трампа странным образом простимулировали китайскую экономику ❞

Очередным проявлением странностей тарифной политики президента США стала экономическая ситуация в Китае. Как известно, новые пошлины Дональд Трамп позиционировал как средство, в том числе, экономического сдерживания КНР и одновременно роста американского торгового баланса. Однако итоги августа по китайской экономике продемонстрировали, по сути, полное фиаско планов Трампа.Китай нарастил объёмы экспорта на 4,4% в годовом исчислении. А положительное сальдо торгового баланса Китая по итогам августа увеличилось до 102 с лишним миллиардов долларов. Получается, что тарифы Трампа только простимулировался китайскую торгово-экономическую систему.После введения новых тарифов против Китая спрос на китайские товары в Штатах снизился примерно на 9%. Это сопоставимо со значением 10-процентного тарифа от Трампа. Однако Китай оперативно переориентировался на другие рынки, нарастив поставки своих товаров в страны Юго-Восточной Азии, Европы, Южной Америки и Африки. В итоге это позволило выйти на новые показатели в объёмах экспорта, что изначально даже не прогнозировалось.Ожидается, что по итогам года объёмы экспорта китайских товаров в США снизятся примерно на 24%. Это значительное проседание, которое, тем не менее, Пекин планирует компенсировать указанным выше методом – переориентированием экспортных поставок. Однако, как показывает практика, китайские товары, даже те, от которых официально как бы «отказались», продолжают поступать в США, но уже под этикетками, например, британских. То есть, британские партнёры Вашингтона откровенно пользуются ситуацией, чтобы получить дополнительную прибыль на своём главном союзнике, причём за счёт торговли со страной, которую Лондон открыто называет одним из своих главных противников. Ничего личного…

