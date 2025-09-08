Тарифы Трампа странным образом простимулировали китайскую экономику

Улыбка Джоконды Мао


Очередным проявлением странностей тарифной политики президента США стала экономическая ситуация в Китае. Как известно, новые пошлины Дональд Трамп позиционировал как средство, в том числе, экономического сдерживания КНР и одновременно роста американского торгового баланса. Однако итоги августа по китайской экономике продемонстрировали, по сути, полное фиаско планов Трампа.



Китай нарастил объёмы экспорта на 4,4% в годовом исчислении. А положительное сальдо торгового баланса Китая по итогам августа увеличилось до 102 с лишним миллиардов долларов. Получается, что тарифы Трампа только простимулировался китайскую торгово-экономическую систему.

После введения новых тарифов против Китая спрос на китайские товары в Штатах снизился примерно на 9%. Это сопоставимо со значением 10-процентного тарифа от Трампа. Однако Китай оперативно переориентировался на другие рынки, нарастив поставки своих товаров в страны Юго-Восточной Азии, Европы, Южной Америки и Африки. В итоге это позволило выйти на новые показатели в объёмах экспорта, что изначально даже не прогнозировалось.

Ожидается, что по итогам года объёмы экспорта китайских товаров в США снизятся примерно на 24%. Это значительное проседание, которое, тем не менее, Пекин планирует компенсировать указанным выше методом – переориентированием экспортных поставок. Однако, как показывает практика, китайские товары, даже те, от которых официально как бы «отказались», продолжают поступать в США, но уже под этикетками, например, британских. То есть, британские партнёры Вашингтона откровенно пользуются ситуацией, чтобы получить дополнительную прибыль на своём главном союзнике, причём за счёт торговли со страной, которую Лондон открыто называет одним из своих главных противников. Ничего личного…
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    8 сентября 2025 08:44
    Тарифы Трампа странным образом простимулировали китайскую экономику


    Стареет Нью-Йоркский решала, а со старостью приходят болезни и более худший вариант, что заметно по ежедневным противоречивым высказываниям.
    В этой ситуации наступающие ослы могут устроить разгром на предстоящих 2026 г. выборах, могут всё припомнить, в том числе, дело Эпштейнгейта и другие провалы в политике Стреляного Уха.
    Покайся России, Дон,пока не поздно.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    8 сентября 2025 08:45
    Вопрос-то в другом - а как население Штатов собирается обходится без дешёвых китайских товаров? Весь их огромный спектр хрен заместишь из других стран. Да и их Донни тоже обложил по самое не балуйся. Импортозамещение тут тоже не прокатит - для него в Америке банально нет кадров. И дело это - отнюдь не быстрое. Плюс - ихние буржуи явно не рвутся тратить бешеное бабло на возврат производств на типа историческую родину.. Так что..
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      8 сентября 2025 09:05
      Цитата: paul3390
      Вопрос-то в другом - а как население Штатов собирается обходится без дешёвых китайских товаров?

      Кто бы его спрашивал? Изначально протекционизм являлся мерой повышения стоимости товара, приходившего по импорту из других стран, с целью облегчения конкуренции для своего товара, более дорогого. США - это про бизнесс, но совсем не про учет мнения собственного рядового населения.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        8 сентября 2025 09:11
        В том-то и странность действий Трампа - его пошлины отнюдь не защищают американские товары, просто по причине их отсутствия...
        1. Hagen Звание
          Hagen
          +1
          8 сентября 2025 09:19
          Цитата: paul3390
          В том-то и странность действий Трампа

          Весь фокус в том, что Трамп расчитывал на страх стран-экспортеров уходить с рынка США и ожидал последствием слепое подчинение и наполнение бюджета США. А последствия наступили иные, которые стали неожиданностью. Просто торговля влиянием сильно отличается от торговли собачьими будками, пусть даже и дорогими. Все-таки влияние - это политика, а не торговля. А в политике Трамп слаб мыслью. А если вспомнить его маневры АУГ у берегов КНДР, то и стойкость его как бойца, и мудрость как военного стратега, тоже не велики.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +5
            8 сентября 2025 09:28
            Так - пополнение бюджета-то из карманов собственных граждан! Никто не будет платить пошлины из своих - на товары тупо поднимут цены. Особенно при отсутствии реальной альтернативы.
            1. Hagen Звание
              Hagen
              +1
              8 сентября 2025 09:30
              Цитата: paul3390
              Так - пополнение бюджета-то из карманов собственных граждан!

              Карманы индейцев шерифа не волнуют... lol
          2. Александр Одинцов Звание
            Александр Одинцов
            +1
            8 сентября 2025 17:36
            Китайцы вообще моолодцы - единственная страна которая обвела США вокруг пальца. Взяли у них все технологии, инвестиции, рынки а потом обрели полную самостоятельность и показали дяде Сэму большой палец. Никаких странных многоходовок по русски. Китай страна суверенная, поэтому может позволить игры в ШОС. А мы, когда то "старший" брат Китая привращаемся в его придаток. Браво !!! Все просто и эффективно !
        2. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          8 сентября 2025 09:55
          Что-то Вы прямо совсем полосатых "опустили", справедливости ради..
          "Экспорт товаров и услуг США вырос на 0,8 миллиарда долларов до 280,5 миллиарда долларов в июле 2025 года"
          https://ru.tradingeconomics.com/united-states/exports
          у Китая, как указано в статье - "Экспорт из Китая вырос на 7,2% г/г и составил 321,8 млрд долларов США в июле 2025 года,", то есть Китай экспортирует конечно больше США, но США не находится в ситуации "ничего не производят".. у них, что касается "ширпотреба-мелочевки", внутри страны, да, действительно всего 11% производится.. но в более "тяжелых" отраслях-все вполне нормально... Кроме того, Китай хоть и значительный, но не единственный основной импортер в США, его доля около 14% ..
          рупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в США в 2023 году стали

          Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$)
          Китай с долей 14,1% (448 млрд US$)
          Канада с долей 13,5% (429 млрд US$)
          Германия с долей 5,14% (162 млрд US$)
          Япония с долей 4,78% (151 млрд US$)
          Южная Корея с долей 3,77% (119 млрд US$)
          Вьетнам с долей 3,75% (118 млрд US$)
          Прочие страны Азии с долей 2,83% (89 млрд US$)
          Индия с долей 2,75% (87 млрд US$)
          Ирландия с долей 2,61% (82 млрд US$)
          https://trendeconomy.ru/data/h2/UnitedStatesOfAmerica/TOTAL
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            8 сентября 2025 15:55
            Экспорт товаров и услуг! Вот где мякотка-то... И - сколько из этого именно что товаров, особенно ширпотреба? Оно конечно здорово поди - уметь делать собственные процы, но кому они нужны без всего обрамления, начиная с ламелек и разъёмов всей номенклатуры?

            Опять же - уверены, что Мексика поставляет в США именно что свои товары? И китайских ушей там вот ну совсем не торчит?
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              8 сентября 2025 16:08
              Цитата: paul3390
              Экспорт товаров и услуг! Вот где мякотка-то...

              И все же, нормально у них все с промышленностью, помимо услуг..
              На сегодняшний день США занимают второе место в мире по объему экспорта товаров на мировой рынок. За последние десять лет США показывают стабильное состояние во внешнеторговой деятельности. В настоящий момент все «экономические» силы США брошены на решение последствий финансового кризиса, а именно на решение проблемы сокращения бюджетного дефицита и растущего государственного долга при одновременном решении задачи по стимулированию экономики и повышению занятости. Структура внешней торговли США характеризуется преобладанием продукции машиностроения и высокотехнологических товаров. Основными статьями американского экспорта при этом являются автомобили и автозапчасти, гражданские самолеты и авиационные двигатели. США являются ядерной державой и в настоящий момент занимают второе место в мире по экспорту оружия. Импорт США характеризуется расширенным ассортиментом, в котором наибольшую долю занимает продукция общего и специального машиностроения. Во внешнеторговой деятельности США более 60% торговли приходится на государства АТЭС. В десятку крупнейших торговых партнеров входят Канада, Китай, Мексика, Япония, Германия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Саудовская Аравия и Бразилия, на которые приходится более 67% американского импорта и около 60% экспорта. Россия занимает 24 место в рейтинге торговых партнеров США.
              https://cyberleninka.ru/article/n/ssha-struktura-eksporta-i-importa#:~:text=Структура%20внешней%20торговли%20США%20характеризуется,гражданские%20самолеты%20и%20авиационные%20двигатели.
              Цитата: paul3390
              И - сколько из этого именно что товаров, особенно ширпотреба?

              ширпотреба как раз мало, они его и делают то немного.. его и внутри страны - 11% местного в продаже..
              Цитата: paul3390
              Опять же - уверены, что Мексика поставляет в США именно что свои товары?

              это ситуация за 2023 год- тогда совсем незачем было через Мексику тащить..
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                8 сентября 2025 16:22
                Цитата: советник 2 уровня
                США занимают второе место в мире по объему экспорта товаров на мировой рынок

                Объём по по количеству товаров или по ценам?
                1. советник 2 уровня Звание
                  советник 2 уровня
                  0
                  8 сентября 2025 16:25
                  Цитата: nik-mazur
                  Объём по по количеству товаров или по ценам?

                  при учете того, что считается объём по странам, одинаково и США и Китаю и Германии- думаю это не столь важно..
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    +1
                    8 сентября 2025 16:28
                    Цитата: советник 2 уровня
                    при учете того, что считается объём по странам, одинаково

                    Ну, как сказать... Например один Пэтриот – это несколько сотен миллионов пар кроссовок.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            8 сентября 2025 16:20
            Цитата: советник 2 уровня
            Мексика с долей 15,1% (480 млрд US$)
            Китай с долей 14,1% (448 млрд US$)
            Канада с долей 13,5% (429 млрд US$)

            С Китаем понятно, а вот что Мексика и Канада в Америку гонят в таких количествах? Нефть и наркоту? Или всё, что американские фирмы производят по ту сторону мексиканской границы тоже считается импортом?
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              8 сентября 2025 16:22
              Цитата: nik-mazur
              а вот что Мексика и Канада в Америку гонят в таких количествах? Нефть и наркоту?

              а) США импортируют из Мексики множество товаров, включая автомобили и их комплектующие, которые составляют значительную часть импорта, а также продукты питания (овощи, фрукты, мясо), нефтепродукты и электронику. Мексика является крупнейшим торговым партнером США, и их торговый баланс исторически был положительным для Мексики.
              б) Импорт в США из Канады включает такие товары, как нефть, транспортные средства, автомобильные комплектующие, природный газ, золото и сельскохозяйственная продукция (хлебобулочные изделия, крупы, растительные масла, мясо, фрукты и овощи). Основными статьями экспорта из Канады являются энергоносители и транспортные средства.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                8 сентября 2025 16:26
                Цитата: советник 2 уровня
                а) б)

                Мексика и Канада производят автомобили и электронику, востребованные в США? И это сопоставимо с объёмом китайского импорта?
                Ну, офигеть.
                1. советник 2 уровня Звание
                  советник 2 уровня
                  0
                  8 сентября 2025 16:31
                  Цитата: nik-mazur
                  Ну, офигеть.

                  сам удивлен, раньше не интересовался особо.. но выходит так.. про авто в Мексике - в Мексике расположены производства ведущих мировых автопроизводителей, таких как Ford, General Motors (GM), Volkswagen, Nissan, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota и Stellantis. В Канаде расположены автосборочные и автомобилестроительные заводы крупных мировых концернов, в частности Ford, Chrysler (FCA), General Motors, Toyota.
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    0
                    8 сентября 2025 16:37
                    Цитата: советник 2 уровня
                    в Мексике расположены производства ... Ford, General Motors (GM) ... В Канаде расположены автосборочные и автомобилестроительные заводы ... Ford, Chrysler (FCA), General Motors

                    Ну, я это и имею в виду – американские компании просто переехали на ту сторону границы, что бы налоги не платить и гонят по сути американские товары в Америку.
                    1. советник 2 уровня Звание
                      советник 2 уровня
                      0
                      8 сентября 2025 16:41
                      Цитата: nik-mazur
                      Ну, я это и имею в виду – американские компании просто переехали на ту сторону границы, что бы налоги не платить и гонят по сути американские товары в Америку.

                      у тестя был Форд Мондео из Мексики, так что не только в США гонят.. а так - да.. так и получается с машинами, но не только амерские, там и немецкие и японские заводы..
        3. alexoff Звание
          alexoff
          0
          8 сентября 2025 12:46
          В команде Трампа говорили, что экспортёры дабы не терять рынок оставят финальную цену как раньше или даже меньше, а пошлину выплатят из собственной прибыли. Возможно какие-то европейцы и пошли по такому пути, но китайцы и японцы оставили цены как раньше, а американцы просто стали платить больше
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    8 сентября 2025 08:48
    Мыши (штаты) кололись, плакали - но продолжали есть кактус wassat
    Рвут экономики... ой как рвут. Порвали 2 баяна - Россию и Китай laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    8 сентября 2025 08:48
    ❝ Тарифы Трампа странным образом простимулировали китайскую экономику ❞ —

    — «В китайском языке слово "кризис" состоит из двух символов, один означает "опасность", а другой - "возможность"» © ...
  5. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    8 сентября 2025 08:49
    Ну Трамп держит свои обязательства.обещал экономику в клочья... Правда не уточнил чью.
    am
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    8 сентября 2025 08:55
    В США оказывается тоже детей в школу собирают ,плачутся моло того что электричество подорожало на домовладение ,так ещё и школьника отправить в храм науки подорожало на 25%.1700 $ после вычета налогов это не деньги ( зарплата квалифицированной медсестры ).Страдают матери одиночки.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    8 сентября 2025 09:01
    Мир не вертится вокруг одной полосатии и при должном умении, при умелом руководстве, можно компенсировать потери в одном месте, наращиванием прибыл ей в другом месте...
    Пока так... что будет дальше, посмотрим...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    8 сентября 2025 09:48
    Трамп перед тем как объявить " инпортную " войну суверенным государствам ,обязан был от них " инпортозаместиться " на всякий случай ." Инпорт " - товары из иностранных портов ,словарный запас Клавы из Балоклавы ( ходила у нас в Тралфлоте официантка).
  9. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    8 сентября 2025 12:50
    Ничего удивительного, от части ГосДолг США формируется за счет иностранных инвестиций, в том числе Китайских

    А зачем вкладываться в Американскую экономику когда она становится настолько токсичной? По итогу средства идут во внутрь страны либо на другие проекта в более вменяемых и готовых идти на сотрудничество страны
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    8 сентября 2025 13:06
    В прошлом годе экономика РФ имела 4,1%, в машиностроении и того больше – 7-8%, а за первое полугодие “охладилась” до 1,2%, благодаря чему снизилась и инфляция. Ключевая ставка токмо снизилась чисто символически и не делает погоды.
    В отличие от РФ, рост экономики КНР обеспечивает самый большой внутренний платёжеспособный рынок и внешняя экспансия в Асеан, Шос, Индию, Ю.Америку, РФ.
    Рынок США и ЕС для всего мира был и остаётся основным и самым доходным, ежели Не сторгуются, отложенные последствия будут как для КНР, так и для США-ЕС.
    Трампа это разумеет и потому медлит, возможно работает над синхронизацией совместных санкционных действий с ЕС взамен на какие то уступки – торгуется дядя с союзниками бы выступить единым фронтом.
    КНР тоже не дремлет и вкладывае доходы в расширение внешней экспансии, финансирует ШОС, новую шёлковую дорогу, скупает иностронные производства, порты и т.п. - готовится