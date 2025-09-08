Появились новые кадры с повреждениями на Крюковском мосту через Днепр

Появились новые кадры с повреждениями на Крюковском мосту через Днепр

Глава компании-оператора украинских железных дорог публикует новые фото с состоянием Крюковского моста через Днепр в Кременчуге. Напомним, что по мосту было несколько прилётов БПЛА «Герань» в ночь на 7 сентября.

Мост получил значительные повреждения как на автомобильной, так и на железнодорожной частях. Также «Герани» нарушили работу раздвижной системы, которая позволяла поднимать один из пролётов моста.




«Декоммунизация» моста



На данный момент на сооружении ведутся работы по уборке тех обломков дерева и металла, которыми были засыпаны пролёты:



Тем временем подтверждается информация о «временном» закрытии проезда для поездов. Железнодорожные составы пускают в обход - через Черкассы, где мост через Днепр пока цел. Подтверждаются также и сведения о повреждении кабелей связи, которые проходили по мосту в Кременчуге. Есть значительные нарушения целостности металлических конструкций. В частности, сильно повреждена опорно-удерживающая арматура, подъёмные механизмы, порваны тросы для лебёдок.

О том, когда движение по Крюковскому мосту через Днепр будет восстановлено, киевский режим пока не сообщает. Автомобильный транспорт начал движение в техническом режиме.
  1. Марс Звание
    Марс
    +39
    8 сентября 2025 09:13
    Надо добавить чтобы желания восстанавливать не было.
    1. art266 Звание
      art266
      +16
      8 сентября 2025 09:35
      И, наконец-то, заняться всеми остальными мостами через Днепр.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      8 сентября 2025 09:43
      На данный момент на сооружении ведутся работы по уборке тех обломков дерева и металла, которыми были засыпаны пролёты
      Цитата: Марс
      Надо добавить чтобы желания восстанавливать не было.

      Хотел об этом же написать! И добавить тогда, когда там занимаются восстановлением!
      Чтобы не повадно было.
      1. ГГВ Звание
        ГГВ
        +6
        8 сентября 2025 10:03
        Что бы накрыть во время восстановления, нужно использовать как минимум "Искандер",да и то не факт,могут и сами успеть уйти,да и технику вывести.Надо, моё мнение,и дальше с периодичностью туда "Герани" присылать.
        1. Простой Звание
          Простой
          +6
          8 сентября 2025 10:37
          Оснащаешь "Герани" "теплаком", пишешь "хитрый" алгоритм для распознования целых несущих металлоконструкций в середине моста.
          Запускаешь необходимое количество "Гераней".
          Всё.
          1. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            +2
            8 сентября 2025 15:45
            пишешь "хитрый" алгоритм для распознования целых несущих металлоконструкций в середине моста.

            У гераней скорее всего точность недостаточная, чтобы именно в металоконструкции попасть. С большим отклонением можно и просто в мост целиться, правда понадобиться "необходимое количество".
            Интересно, есть какие-то специальные боевые части для уничтожения металлоконструкций? Ну там сбросить начинку из термитных "колбас".
            1. Карельский Звание
              Карельский
              +5
              8 сентября 2025 17:19
              У гераней скорее всего точность недостаточная
              У Гераней недостаточная мощность заряда.Раз попала,значит с точностью все в порядке.И цель достигнута.Движуха на некоторое время остановлена,а уничтожение не запланировано..Как пойдут паровозы-будет повтор.А если еще в ожидании открытия движения грузов скопится-будет веселее.
        2. griboedov09 Звание
          griboedov09
          +7
          8 сентября 2025 11:45
          Кассетным искандером пару бригад строителей сдуть, другие не полезут чинить его
        3. Victor19 Звание
          Victor19
          0
          8 сентября 2025 19:18
          Круговое вероятное отклонение у Искандеров до 30 метров по данным в открытых источников. Едва ли их будут использовать. Рой "Гераней" более предпочтителен.
          1. PavelT Звание
            PavelT
            +3
            Вчера, 22:58
            Однако наши в Антоновский мост (под которым укры после форсирования Днепра прятались) попали именно "Искандером" (с БЧ в 480 кг), с первого раза и проломили один пролет.
            Вот статья: https://topwar.ru/220557-rezultat-udara-otrk-iskander-po-antonovskomu-mostu-pod-kotorym-prjatalis-boeviki-vsu-popal-na-video.html
            Видео есть и фото.

            Так что все эти байки на тему: "нам нечем грохать мосты укров на Днепре!" для тупых и легковерных... Американцам в 1999 году значит было чем и они грохали у сербов мосты на Дунае только так, а нам значит нечем или нельзя?
            И наше командование это терпит уже четвертый год! Нет слов...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      8 сентября 2025 12:45
      Марс
      Сегодня, 09:13
      Надо добавить чтобы желания восстанавливать не было.

      hi Не доходит через голову, дойдёт через пятую точку.
      Теперь ещё бы цветочками пройтись декоммунизацией - деэлектрификацией по всему каскаду переправ через Днепр, Буг. am
    4. скептик Звание
      скептик
      -6
      8 сентября 2025 13:22
      Цитата: Марс
      Надо добавить чтобы желания восстанавливать не было.

      А пока, завезли на металлический мост, кучи отходов с дровяного склада (для имитации "убития" моста). И ни одного пролома мостового полотна (несколько поврежденных, металлоконструкций не в счёт, они легко вырезаются и ввариваются другие).
      1. Марс Звание
        Марс
        +1
        8 сентября 2025 14:37
        Вот поэтому надо добавлять чтобы желание лезть на этот мост вообще пропало, желательно днем во время работы ремонтных бригад.
        1. скептик Звание
          скептик
          -1
          8 сентября 2025 14:40
          Цитата: Марс
          Вот поэтому надо добавлять чтобы желание лезть на этот мост вообще пропало

          Как минимум - разбить возможности сведения моста.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +3
        8 сентября 2025 16:31
        Цитата: скептик
        И ни одного пролома мостового полотна

        Если быть точным, то ни одной фотки с проломами.
    5. ruha ruhov
      ruha ruhov
      -1
      8 сентября 2025 15:39
      Ну кто то на форуме утверждает, что восстановят за несколько часов или максимум за день.
      1. Марс Звание
        Марс
        0
        8 сентября 2025 15:46
        Это сказки, а восстановили или нет определить легко.
    6. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +3
      8 сентября 2025 17:58
      им ненавистно все прошлое Советского Союза wassat ....мы просто помогаем им побыстрее от этого наследия избавиться yes
    7. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      +3
      8 сентября 2025 18:36
      Нужно ещё разок рехтануть. Скакуны думали, что памятники Ленину снесут и всё. Не прокатило. Нужно отдавать взятое. Как здесь верно говорят Украина должна вернуться к состоянию на 17 век, чтобы никому не обидно было.
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +14
    8 сентября 2025 09:13
    Надеюсь, что никогда они его не откроют. А так неплохо для Герани
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +14
      8 сентября 2025 09:25
      Некоторые комментаторы вчера со мной спорили, утверждая, что был только один прилёт, теперь и в публикации подтверждается попадание по мосту несколькими "Геранями". Ясно же было, что такие повреждения не причинить одним БПЛА.
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +4
        8 сентября 2025 09:26
        Это точно. Ну все равно, хорошо получилось
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +9
          8 сентября 2025 09:34
          Цитата: Горыныч1
          Это точно. Ну все равно, хорошо получилось

          Будем ждать повтора, должно получиться не хуже. Этот мост - явно лишнее звено в логистической цепочке военно-промышленной структуры Кременчуга.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +5
            8 сентября 2025 09:36
            Полностью согласен. Не к чему им этот мост. А то взяли манеру кататься туда сюда
          2. Лимон Звание
            Лимон
            +5
            8 сентября 2025 09:49
            Ну как говорится,с почином. Надклали ,,герани,,делов украм! Пусть чинят,а потом повтор,может и чкм то поувестие.))
  3. Chifka Звание
    Chifka
    +8
    8 сентября 2025 09:19
    КрАЗ на фото какая-то показалось моделька древняя, судя по кабине, нет?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      8 сентября 2025 09:59
      КрАЗ на фото какая-то показалось моделька древняя, судя по кабине, нет?

      а есть какая то разница в том - что "древняя"?
      там ломаться почти нечему... железный он...
      1. Chifka Звание
        Chifka
        +7
        8 сентября 2025 10:04
        Ну как железный... Кабина деревянная request
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          +4
          8 сентября 2025 10:09
          Цитата: Chifka
          Ну как железный... Кабина деревянная request

          Тем более вечный. Вагонка всегда в продаже есть, чтобы подлатать. laughing
        2. Дедок Звание
          Дедок
          +4
          8 сентября 2025 11:18
          Ну как железный... Кабина деревянная

          частично на деревянном каркасе...
          а так - простой, как ...
        3. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +3
          8 сентября 2025 13:23
          Это тот,что ещё в фильме "Мимино" снимался? Артист!!! laughing
          1. Chifka Звание
            Chifka
            +3
            8 сентября 2025 13:28
            Это тот,что ещё в фильме "Мимино" снимался? Артист!!! laughing

            laughing Но в Мимино походу новее, там фары уже в надкрыльевых полках, а не на бампере laughing
            1. Grencer81 Звание
              Grencer81
              +2
              8 сентября 2025 13:29
              А это видимо прадедушка того,что снимался в "Мимино"... laughing
    2. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      +1
      8 сентября 2025 13:38
      КРАЗ-255. У него всегда кабина фанерная и обшита железом кровельным
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    8 сентября 2025 09:20
    Там кабы нужны и потяжелее, а Герань только пыль с моста стряхнула.
    Через день-два, хох-лы откроют этот мост.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +4
      8 сентября 2025 09:56
      "Вода, камень точит", а "курочка по зёрнышку клюёт", так что, лиха беда, начало.
      Надо бы подобное "на конвейер поставить".
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        -2
        8 сентября 2025 10:07
        Цитата: Fachmann
        "Вода, камень точит", а "курочка по зёрнышку клюёт", так что, лиха беда, начало.

        Пока это больше соответствует выражению "нашла коса на камень"
        Сколько раз пытались разрушить мост в Затоке, который проходит через днестровский Лиман под Одессой, а он до сих пор без проблем функционирует.
    2. PavelT Звание
      PavelT
      0
      Вчера, 22:59
      Х-22 или Х-32 запросто снесет этот мост. И кроме того: эти ракеты НИ РАЗУ не перехватывались украинским ПВО...
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    8 сентября 2025 09:26
    хорошо бы добавить сейчас...нанести новые повреждения, уничтожить технику ремонтников. Жаль УМПК не долетают..а то бы в район моста накидали 500 и 1500кг фугасов с элементами неизвлекаемости и дистанц взрывателями...ну можно и какие штучные взрыватели использовать...но суть в следующем-ФАБ лежит у дороги-пойдёт техника-подрыв...попытаются извлечь-подрыв...подорвать-тоже детонация, ждать время-подрыв, уничтожение участка - т.е. парализуется участок, а в доп привлекает ср-ва сапёров..но в любом случае всё уничтожается. Но главное извлечь нам пользы от этого паралича по максимуму-усилить давление на лбс..удары по объездным путям, пунктам логистики и ж/д узлам. Т.к. тут коллабс..значит и на окружных дорогах тоже...значит составы и колоны будут скапливаться где то, ожидая очереди на проход...а в этот момент нужно по ним работать по максимуму.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      8 сентября 2025 09:47
      Цитата: rosomaha
      уничтожить технику ремонтников
      Мосты давно надо было снести, отсечь группировку ВСУ, нарушить логистику. Вот, "уничтожить технику ремонтников" вряд ли получиться без уничтожения самих ремонтников. Мы же не нацистские подонки, что следом бьют по пожарным и медикам.
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        +4
        8 сентября 2025 09:56
        они мирняком прикрываются всегда...и что теперь, бросить всё? Мирняку уже давно пора понять, они погибнут с большой вероятностью в любом случае-ими прикроются..их загребёт тцк или сбу..устроят провокацию кровавую. У них осталось только право выбора за кого умереть
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +5
          8 сентября 2025 10:10
          Цитата: rosomaha
          они мирняком прикрываются всегда...
          Пусть так, но кем прикрылся Зеленский, кем прикрылись центры принятия решений? У нас убивают в Москве генералов, а кого из бандеровских отморозков "замочили в сортире"? Дело не в мирняке, дело в политической воле, это и к до сих пор стоящих мостам через Днепр относится, и в 8-ми летнем жевании соплей перед СВО после признания хунты. Если мы в 2014 "были не готовы", а как тогда за эти годы так хреново подготовились, что четвёртый год "СВО"...
      2. ГГВ Звание
        ГГВ
        +6
        8 сентября 2025 10:09
        По мне кто работает в ВПК xoxляндии, также строит укрепления, ремонтируют мосты и дороги в целях улучшения логистики ВСУк-все являются законными целями наших ВКС и ракетчиков.
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          +2
          8 сентября 2025 10:16
          вот именно...они б хотя бы саботажи устраивали
          1. Егоза Звание
            Егоза
            +2
            8 сентября 2025 14:07
            Цитата: rosomaha
            они б хотя бы саботажи устраивали

            В 2014 году так и было. Порошенко еще возмущался, типа "Зайдешь в цех, вроде работают. Выйдешь - все положили и "перекур" на несколько часов. Прямо хоть автоматчиков в каждый цех ставь".
        2. Per se. Звание
          Per se.
          0
          8 сентября 2025 11:57
          Цитата: ГГВ
          По мне кто работает в ВПК xoxляндии, также строит укрепления, ремонтируют мосты и дороги
          Не все на Украине наши враги, и повторю, мы не гитлеровцы, хотя и они не всегда бомбили и обстреливали наш народ, что строил укрепления в ВОВ.
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +5
            8 сентября 2025 13:27
            Почитайте книгу М.Зефирова "Свастика над Волгой" про авианалёты Люфтваффе на заводы в Горьком,Ярославле, Саратове и других городах СССР.
            Там немцам было без разницы мирные или нет работали на заводах.
            Всё, что работает на военные цели у противника должно быть уничтожено.
            1. Per se. Звание
              Per se.
              0
              Вчера, 13:53
              Цитата: Grencer81
              Всё, что работает на военные цели у противника должно быть уничтожено.
              Англосаксы тоже усиленно бомбили те районы в Германии, которые должны были попасть в советскую зону, будущую ГДР. Малая Россия это наша земля, беда в том, что буржуи на Украине и в России, не имеют Отечества, превалирует шкурный интерес миллиардеров, поэтому СВО и идёт четвёртый год.
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                +1
                Вчера, 16:21
                Англосаксы бомбили то,что работало на войну.И не только в Германии.
    2. bober1982 Звание
      bober1982
      +1
      8 сентября 2025 12:25
      Цитата: rosomaha
      но суть в следующем-ФАБ лежит у дороги-пойдёт техника-подрыв...попытаются извлечь-подрыв

      Не получится.
      Взрыватель дистанционного действия имеет временной механизм,который и отсчитывает так называемое дистанционное время - от момента сброса бомбы до момента срабатывания взрывателя.Это время устанавливается на земле,перед вылетом.
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        0
        8 сентября 2025 12:57
        я в курсе..но там установку можно сделать на неск часов..или как я написал..сделать партию спец взрывателей..где тайминг будет в неск дней-недель, но усилится компонента неизвлекаемости, чтобы нельзя без последствий было извлечь. А при сбросе партии АБ часть бомб установить с задержкой на неск часов..только разн интервалы. И вот они будут взрываться неск дней..беспокоя свинорылых..зона будет закрыта...Сброс проиводить ночью, чтобы не посч кол-во сброшенных АБ и не знали сколько упало. Соотв часть будет беспокояще взрываться через опр время, а часть тихо лежать пока не побеспокоят сапёры (подрыв или сдвиг) или техника пойдёт. Хорошо б ещё поверх всего этого п/п и п/т мин накидать, чтобы сапёры и техника быстро не подошли..а мы могли неск дней просто долбить по мосту.
        1. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          0
          8 сентября 2025 16:08
          Если мыне сможем контролировать, когда их взорвать, то саперам достаточно любую технику пустить, чтобы разминировать дорогу.
          Так бы хорошо ждущие ФПВ забрасывать далеко от ЛБС. Особенно в окрестности аэродромов.
  6. Cartalon Звание
    Cartalon
    +11
    8 сентября 2025 09:31
    Системная работа нужна, а не разовые акции.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      8 сентября 2025 09:51
      именно..и повсеместно...в любой доступной точке...и без сопливых сентиментов-там враги
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    8 сентября 2025 09:51
    Надо бы на этот мост уронить что то потяжелее Герани, что бы его восстановление и использование в логистике бандерлогов было невозможно до окончания СВО. Гераньки конечно молодцы, до моста долетели, с мостом "познакомились", но тем не менее каких то сильных разрушений, препятствующих прохождению тех же автоколонн с б/к и личным составом, визуально не наблюдается. winked
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    8 сентября 2025 10:00
    Частично восстановить попытаются, это очевидно... а дальше как пойдёт, зависит от многих факторов.
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    8 сентября 2025 10:08
    Наши мопеды самые мопедые в мире мопеды!
  10. Илия Звание
    Илия
    -1
    8 сентября 2025 10:29
    Хорошие кадры, хорошие! И фото соответствует названию данного моста. Самое первое.
    Появились новые кадры с повреждениями на Крюковском мосту через Днепр
  11. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -6
    8 сентября 2025 10:36
    Судя по фото повреждения не критические. Авто могут ограниченно ездить, а жд составы не пускают. Составы тяжелые. Вероятно боятся деформаций, что уже будет критично
    Проблема же ведь не в том, чтобы обрушить мост через Днепр. Проблема в самом деле типа гуманитарно-общественно-политическая. Мосты ведь есть и в Брянске, через Десну и через Дон и Волгу. А ВСУ уже могут доставать до них. Раньше надо было рушить. А сейчас только или полноценная война с мобилизацией, что непопулярно мягко говоря или применение ТЯО, что также не камиль фо. Дождемся ядерного оружия у ВСУ. Они в таком случае не особо будут выверять и соблюдать.
    1. PavelT Звание
      PavelT
      -1
      Вчера, 23:16
      То есть Вы предлагаете договорнячок такой с врагом?
      Мы им мосты не трогаем, а они нам за это мосты не трогают...

      Это же бесполезно: ну был с ними такой договорнячок, а они подорвали фуру на Крымском мосту. Давно уже, уже половина народа и забыли.

      Видимо был какой-то договорняк, когда наши войска отходили от Киева, Чернигова именно к государственной границе, то они именно на ней остановились. Почему не остановится в некоторых местах перед границей, на их территории, на холмах, на опушках лесов, за речками, болотами... там где удобнее было бы построить линию обороны???
      Непонятно...

      Был договорняк, что ни мы, ни они не атакуют через старую гос-границу в Харьковской области (севернее Харькова - наши оттуда сами ушли). И что? Они обманули и ударили чуть севернее - в Грайвороне, в мае 2023. Потом в июне ударили в районе Шебекино.

      Был договорняк, что мы через Украину гоним газ для ЕС (ещё одному врагу, который украм оружие дает), платим около 1 млрд. долларов украм за транзит (а они на эти деньги оружие покупают!), закрываем глаза на то, что укры воруют этот газ для ЕС ...
      А они взамен не трогают наши газопроводы и особенно газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Что случилось? Укры напали именно на Суджу, потому что знали, что там наши войска точно не ждут удара - там "договорняк" работает!!! И место там удобное, козырное для наступления на Курскую АЭС. Вот цена договорняков с врагом, с нацистами!

      И также нагло укры нарушили самый старый "договорняк" в районе "гуманитарного" погранперехода Покровка-Колотиловка в Белгородской области. Там было место обмена трупами и гражданами (всю войну, аж с 2022 года):
      https://www.stashevskoe-opt.ru/310824/novosti-kolotilovka-kpp/
      https://dzen.ru/a/ZS1wel1zYzOrHZQx
      Но и тут они в наглую атаковали 12 августа, хорошо, что наши войска там уже лучше чем в Судже подготовились и отбили: https://russian.rt.com/ussr/news/1353607-koc-vsu-belgorodskaya-oblast
      https://russian.rt.com/ussr/news/1353607-koc-vsu-belgorodskaya-oblast

      Вывод: никаких "договорняков" с нацистами!
      Кто такое предлагает - предлагает предательство.
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    +3
    8 сентября 2025 10:59
    Геранями такой мост не разрушить, видимо пока не решили применить более серьёзное оружие.
    1. PavelT Звание
      PavelT
      -1
      Вчера, 23:16
      Почему "пока не решили"? В чем дело?
      Хотят что СВО длилась дольше, чем Великая Отечественная*
  13. Dzenn Звание
    Dzenn
    +5
    8 сентября 2025 11:06
    Если мы в 2014 "были не готовы", а как тогда за эти годы так хреново подготовились, что четвёртый год "СВО"...

    Ну как мы готовились, вы можете оценить по деятельности зама Шойгу, Тимура Иванова, а список генералов от МО, что сейчас под следствием, наверное уже пошел на десятки. А ведь еще нужно было с Алиевым договориться, что бомбить, а что не бомбить. А сколько еще "договорняков" подготовить, нужных людей не обидеть. Работы была прорва, как у раба на галерах. Правда вся работа была про соглашения и договора и деньги. Да и в общем понимали реально, что СВО "высушит" то болота, в котором так было уютно " Ивановым".
  14. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    8 сентября 2025 11:49
    Сегодня также были нанесены значительные повреждения тепловой электростанции в Киеве.
  15. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    8 сентября 2025 13:55
    Тем временем подтверждается информация о «временном» закрытии проезда для поездов. Железнодорожные составы пускают в обход - через Черкассы, где мост через Днепр пока цел.


    Черкассы, Черкассы (открывая карту), где вы там, мои Черкассы..
  16. Appraiser Звание
    Appraiser
    +1
    8 сентября 2025 14:20
    Этот мост должен был уже давно разрушен до основания. Ведь все транспортные сообщения через р.Днепр это законная цель soldier
  17. hiller Звание
    hiller
    +2
    8 сентября 2025 14:25
    "Дядь, добавить бы надо!" "Двенадцать стульев" Ильф и Петров. И совсем по взрослому. Дабы никаких поползновений на восстановление.
  18. Александр58 Звание
    Александр58
    +3
    8 сентября 2025 22:28
    Так всё-таки можно мосты крушить ! И какого ж наши руководятелы-вояки-политики до сих пор муму топчут ?! Вот потому договорняками и воняет, что явные вещи не делаются, как положено при боевых действиях. При Сталине всех бы их ждал трибунал и стенка (потому его наши бонзы и ненавидят !). Врагу топливо гонят, а в стране цену накручивают не по детски, наплевав на нужды страны.
    А по мосту надо бы ещё раз, как минимум пройтись, да ещё во время ремонта.
  19. Мичман ЧФ Звание
    Мичман ЧФ
    -1
    Вчера, 05:54
    Вроде бы проходила инфа,что один прилёт был,а тут уже про несколько поражений
  20. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Вчера, 11:53
    У России испортились отношения с Азербайджаном, и сразу МО РФ стало "выносить" портовые топливные терминалы. Это с кем России надо подпорть отношения, что бы МО РФ стало "выносить" мосты через Днепр.
  21. Андрей_и_К Звание
    Андрей_и_К
    0
    Вчера, 13:24
    штукатурку только осыпали...)))
  22. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Вчера, 17:43
    Обсуждать герани и искандеры в применительности к восстановлению таких серьёзных сооружений, как мосты это как обсуждать сравнение танковых клиньев и ковровых бомбометаний.
    Это всё тактика.
    Стратегия же заключена в применении 44-ФЗ, это как ЯО. ИПока у них нет такого Грозного оружия, способного закрыть любое начинание если нет КАЦ для старта конкурсных процедур по восстановлению мостового перехода...
    Вобщем этот мост они пердячим паром восстановят, без ФЗ-44, без оглядки на британских учëных и мнения мировой общественности. А нашим пожелаем удачи в дальнейшей работе по термическому ослаблению 2Т напряженных стрингов. Ясно одно, чтобы цветки в горшках и далее смогли беспрепятственно прилетать в мост была проделана гигантская работа по высечению местечковой ПВО. И муму получило замужество.
  23. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 20:09
    Спустя 3 года попали в мост. Случайно что ли? =))) Там еще куча мостов, к сведению.
    1. PavelT Звание
      PavelT
      0
      Вчера, 23:19
      И кстати: до всех мостов через Днепр в г. Запорожье спокойно дотягиваются ФАБы с УМПК - посмотрите карту, там то линии фронта до мостов 40-44 км.