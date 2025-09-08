«За посягательство»: СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимоти. По паспорту он Тимур Юнусов.
Об этом сказано на официальных ресурсах украинской спецслужбы.
Данные музыканта внесены в базу СБУ 1 июля. А перед этим, в июне, спецслужба предъявила ему в заочной форме обвинение.
Киев вменяет Тимати в вину, что он якобы посягал на украинские суверенитет и территориальную целостность. Это произошло, когда он посещал Крым. Мало того – исполнитель даже выступил перед жителями полуострова с концертами. В общей сложности он провел около семи выступлений. По законодательству Украины это означает, что Тимати якобы нарушил правила въезда на территорию, которую киевский режим считает своей.
Вероятно, именно за это «посягательство» Киев и обвинил артиста в розыск. Кроме того, Юнусова внесли и в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».
Незадолго до этого в базу этого ресурса попал другой российский исполнитель – Михаил Шуфутинский. Он также «пострадал» из-за своего визита в Крым.
Странно, что киевский режим проявляет некоторую непоследовательность. Дело в том, что с 2014 года Крым посетили миллионы российских граждан, не запрашивая у Киева на это разрешения. По логике СБУ, всем им также следовало бы предъявить обвинения и объявить в розыск. И тогда пришлось бы направить на это все имеющиеся у спецслужбы ресурсы.
Интересно, что у СБУ есть также претензии еще к одному российскому музыканту – Григорию Лепсу, хотя в данном случае Крым тут совершенно ни при чем. Дело в том, что на одном из концертов в 2023 году певец объявил награду в один миллион рублей за каждый подбитый украинский танк иностранного производства.
