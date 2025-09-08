«За посягательство»: СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

5 228 24
«За посягательство»: СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимоти. По паспорту он Тимур Юнусов.

Об этом сказано на официальных ресурсах украинской спецслужбы.

Данные музыканта внесены в базу СБУ 1 июля. А перед этим, в июне, спецслужба предъявила ему в заочной форме обвинение.

Киев вменяет Тимати в вину, что он якобы посягал на украинские суверенитет и территориальную целостность. Это произошло, когда он посещал Крым. Мало того – исполнитель даже выступил перед жителями полуострова с концертами. В общей сложности он провел около семи выступлений. По законодательству Украины это означает, что Тимати якобы нарушил правила въезда на территорию, которую киевский режим считает своей.

Вероятно, именно за это «посягательство» Киев и обвинил артиста в розыск. Кроме того, Юнусова внесли и в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».

Незадолго до этого в базу этого ресурса попал другой российский исполнитель – Михаил Шуфутинский. Он также «пострадал» из-за своего визита в Крым.

Странно, что киевский режим проявляет некоторую непоследовательность. Дело в том, что с 2014 года Крым посетили миллионы российских граждан, не запрашивая у Киева на это разрешения. По логике СБУ, всем им также следовало бы предъявить обвинения и объявить в розыск. И тогда пришлось бы направить на это все имеющиеся у спецслужбы ресурсы.

Интересно, что у СБУ есть также претензии еще к одному российскому музыканту – Григорию Лепсу, хотя в данном случае Крым тут совершенно ни при чем. Дело в том, что на одном из концертов в 2023 году певец объявил награду в один миллион рублей за каждый подбитый украинский танк иностранного производства.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    +11
    8 сентября 2025 09:32
    да вносите уже всю Россию..хай треснет база эта..свинотворец
    1. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +3
      8 сентября 2025 10:25
      да вносите уже всю Россию..хай треснет база эта..свинотворец

      Скорее свино-мриец))) Тупость скакунов зашкаливает, они реально думают что их "санкции" хоть чего-то стоят...
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +1
        8 сентября 2025 10:35
        Да, Тимоти - страшная опасность для Укропии! angry
        Делать им не...
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -1
    8 сентября 2025 09:35
    А ведь помимо обвинений, они реально могут устроить охоту на них. Надо бы обезопасить российских певцов.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +9
      8 сентября 2025 09:40
      Обезопасить вообще нашу страну можно только физическим устранением всех этих бандерложьих упырей.
      1. guest Звание
        guest
        +2
        8 сентября 2025 13:01
        Цитата: paul3390
        Обезопасить вообще нашу страну можно только физическим устранением всех этих бандерложьих упырей.

        Это, понимаете ли, не наши методы, ведь мы не такие. laughing sad hi
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          8 сентября 2025 15:46
          Зато они - именно что такие...
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    8 сентября 2025 09:41
    Бывает.
    У нас писали, не только разных Укров объявляли, но и самого Зеленского с будановыми.

    хотя всем и так известно где они.
    Черная клоунада для некоторых. На крови...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    8 сентября 2025 09:58
    Так то, что может случится дальше... да ничего, собственно, если не посещать страны готовые подыграть кукуевским во всем и всегда...
  5. savenkovyra
    savenkovyra
    +1
    8 сентября 2025 09:59
    Это новый вариант привлечь к себе внимания?!
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      0
      8 сентября 2025 10:13
      Цитата: savenkovyra
      Это новый вариант привлечь к себе внимания?!

      Или наоборот, отвлечь внимание. От чего то похуже, вроде покрывательства завоза мигрантов.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        8 сентября 2025 10:39
        Или наоборот, отвлечь внимание. От чего то похуже, вроде покрывательства завоза мигрантов.

        Тимуром Юнусовым или СБУ?
        1. Владимир_2У Звание
          Владимир_2У
          0
          8 сентября 2025 10:40
          Цитата: Tagan
          Тимуром Юнусовым или СБУ?

          СБУ по рекомендации СБ Азербайджана. Например...
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +4
    8 сентября 2025 10:07
    Странно вообще обращать внимание, кого внесли на эту помойку. Для любого нормального человека попадание на этот сайт сродни доске почета - награда за наличие гражданской позиции и совести
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    8 сентября 2025 10:24
    Ох ё, его и не узнать, а ведь не так уж и давно была 4ая фабрика звезд с обесцвеченным пацаном рэпером bully
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      8 сентября 2025 10:29
      Вы его с Майклом Джексоном не путаете?
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        8 сентября 2025 10:32
        Вы его с Майклом Джексоном не путаете?
        - laughing laughing , ничего что Майкл Джексон 58 года рождения? laughing
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          +1
          8 сентября 2025 10:33
          Ушел конечно, но честно говоря мог бы и пожить.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      8 сентября 2025 11:39
      Цитата: faiver
      Ох ё, его и не узнать, а ведь не так уж и давно была 4ая фабрика звезд с обесцвеченным пацаном рэпером bully

      Тоже сильно удивился - не узнав на фото
  8. Илия Звание
    Илия
    +1
    8 сентября 2025 10:28
    Надеюсь свое слово певец сдержал.
    Дело в том, что на одном из концертов в 2023 году певец объявил награду в один миллион рублей за каждый подбитый украинский танк иностранного производства.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      8 сентября 2025 10:38
      А вот это интересный вопрос......
  9. usr01 Звание
    usr01
    +2
    8 сентября 2025 10:38
    ...с 2014 года Крым посетили миллионы российских граждан, не запрашивая у Киева на это разрешения...

    А украинских (до 22 года)??? сколько миллионов???
  10. hiller Звание
    hiller
    0
    8 сентября 2025 14:27
    Лепс - мужчина! Дай Бог ему здоровья и всяческих успехов. good
  11. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    -1
    8 сентября 2025 15:03
    По понятиям они должны записать на него дисс и вызвать на батл laughing .