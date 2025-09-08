Мадуро проводит мобилизацию на фоне угроз Трампа

Мадуро проводит мобилизацию на фоне угроз Трампа

Венесуэла экстренно усиливает свои границы, отправляя на помощь пограничным силам дополнительные подразделения из состава ВС республики. Всё это происходит на фоне американского давления и заявлений Трампа о необходимости борьбы с наркокартелями.

Николас Мадуро объявил дополнительную мобилизацию, в рамках которой в ряды Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) должно вступить не менее 25 тысяч новых военнослужащих. Причем сделано это будет весьма быстро, от желающих отбоя нет, венесуэльцы с оружием в руках готовы отстаивать свою свободу. Американцев в республике и так не любили, а после появления боевых кораблей ВМС США у побережья Венесуэлы эта нелюбовь возросла кратно.



Власти республики опасаются начала наземной операции американской армии, которая при поддержке флота может атаковать со стороны Колумбии. Усиление границы связано как раз с этим.

Я приказал направить 25 тысяч мужчин и женщин из наших славных Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) для усиления операций Подразделений быстрого реагирования (URRAS) в двусторонней зоне мира с Колумбией и на Карибском фасаде от Ла-Гуахиры до Фалькона, а также усилить все операции в регионе.

— заявил Мадуро.

Также в режиме полной боевой готовности находятся ВВС республики, в небе постоянно находятся несколько истребителей, отслеживающих обстановку.

Ранее Трамп заявил, что намерен «искоренить» наркоторговлю, причем решил начать с Венесуэлы, хотя основные картели находятся в Мексике и Колумбии.
    Артур Грудинин
    8 сентября 2025
    Надеюсь кто-нибудь из стран латинской америки поддержит Венесуэллу.
      Mazunga
      8 сентября 2025
      да им латин кингс мару сальватруччу и суреньос плюс мексиканцев начать снабжать они в самой сшп такой хипеш устроят что ни одна нацгвардия не расхлебает
    Владимир Владимирович Воронцов
    8 сентября 2025
    ❝ В режиме полной боевой готовности находятся ВВС республики, в небе постоянно находятся несколько истребителей, отслеживающих обстановку ❞ —

    — « ¡No pasarán! » © ...
      Марлин
      8 сентября 2025
      — « ¡No pasarán! »

      — « ¡Patria o muerte! »
        Mazunga
        8 сентября 2025
        вай томар но ку гринго))куэтар ми куэньо пендехос
      belovvladimir
      8 сентября 2025
      Ранее Трамп заявил, что намерен «искоренить» наркоторговлю, причем решил начать с Венесуэлы, хотя основные картели находятся в Мексике и Колумбии.

      Это политика двойных стандартов, они, амеры даже не замарачиваются, сказали надо, так и будет, нефть дело вкусное, кошелек не тянет, а Мадуро лишь лишняя пешка в американском бизнесе, бизнес и не чего личного.
        Иван Кузьмич
        Вчера
        привет НИЧЕГО лишнего
        вы правы
    Горыныч1
    8 сентября 2025
    Наркотики всегда интересно искать в стране, где очень много нефти,и армия небольшая
      Salimi from iran
      8 сентября 2025
      Аналогично тому, что НАТО делает с Россией. <Оборона>> от России. Это не имеет никакого отношения к российским резервам в 75 триллионов долларов.
        Горыныч1
        8 сентября 2025
        Ну... Можно попробовать поспорить, но гадости будут пытаться сделать
      solar
      8 сентября 2025
      У Венесуэлы армия большая.
        Горыныч1
        8 сентября 2025
        Не так сказал. Потенциал сил разный. Вот как то так. Да и пингвин в одного не полезет
        .
    Nexcom
    8 сентября 2025
    Ранее Трамп заявил, что намерен «искоренить» наркоторговлю, причем решил начать с Венесуэлы, хотя основные картели находятся в Мексике и Колумбии.

    .. ну у амеров всегда было плохо с географией... "ошиблись" маленько....
    rocket757
    8 сентября 2025
    Трамп сам заявлял, что он очень любит НЕФТЬ!
    Какие ещё причины нужно искать, что б наехать на какую то страну, которая всяко слабее по военному потенциал у и ядрёных аргументов у них нет... soldier
      Александр_Македонсков
      8 сентября 2025
      Чтобы наехать на страну которая слабее и у которой нет ядрёных аргументов можно найти любые причины wink
      Алексей_12
      8 сентября 2025
      В южной америке любили конкестодоров казнить -заливая в глотку расплавленное золото. Пусть трамп сьездит. Попробует нефть на фкус wassat good
      Цитата: rocket757
      Трамп сам заявлял, что он очень любит НЕФТЬ!
      Reptiloid
      8 сентября 2025
      Приветствую, Виктор! hi Одна и таже методичка! Что у Обамы, что у Трампа, хотя партии противоположные. Тот из-за пробирки с чем-то на Ирак набросился, а этот тоже причину нашёл.
        rocket757
        8 сентября 2025
        Привет Дмитрий soldier
        Хехемон хочет хехемонить везде и всегда, ничего нового ...
          Reptiloid
          8 сентября 2025
          Ирак был разрушен, обращение! сколько лет прошло, прежде чем барак сказал, что
          ошибочка вышла request lol
          И никакой компенсации. Лишь бы сейчас так не произошло и нашлись силы помешать этому am
            rocket757
            8 сентября 2025
            Крокодильи слезы... Ну ошиблись, только никто у них никогда не сожалел о сделанное.
              Reptiloid
              8 сентября 2025
              Они, пожалуй, сожалеет, что мало наградили, что падо было это раньше начать. Вот что. Раскаяние ---- это не про них
    Владимир Нижегородский
    8 сентября 2025
    Акулы импереализма в лице Трампа и Компании Запада - решили,что раз сейчас все нет никаких правил, то можно и дальше будет нападать.
    Надеюсь что Венесуэла и другие страны Латинской Америки выстоять смогут вместе.
    ¡Но пасаран!
    Они не пройдут!!!
    ¡No pasaran! ©
    tralflot1832
    8 сентября 2025
    Угу ,только сейчас Мадуро решил плотно заняться границей с Колумбией ,как думаете почему?
      dzvero
      8 сентября 2025
      как думаете почему?

      Наверное колумбийская армия начала какие-то телодвижения на сопредельной территории. А отправка резервистов для перекрытия контрабандных каналов немножко не то.
        tralflot1832
        8 сентября 2025
        15 000 бойцов ССО поделенные на 50 отрядов по 300 человек будут бороться с венесуэльской - колумбиской наркомафией в двух провинциях граничащих с Колумбией.
          dzvero
          8 сентября 2025
          Что-то многовато для ССО. Скорее всего придали к ним.
          А в том пограничном районе какой-то сюр. Все против всех и все в доле.
            tralflot1832
            8 сентября 2025
            ССО делают из любого из силовых структур за 41 сутки в лагерях .Учитывая опыт СВО.
    Илия
    8 сентября 2025
    По всей вероятности, если трамп не сдаст назад, нехорошее назревает у тех берегов.
    Марлин
    8 сентября 2025
    К сожалению, Мадуро, в отличие от батьки Чавеса, жутко не популярен среди населения Венесуэлы. На этом легко ы могут сыграть, и тогда Мадуро ждет участь Каддафи и Хусейна.
    torbas41
    8 сентября 2025
    Надо помочь народу Венесуэлы отстоять свою независимость, например противокорабельными ракетами, ПЗРК и другой гуманитаркой.
      Марлин
      8 сентября 2025
      ПКР без целеуказания не имеет никакой ценности. ПЗРК - штатники разве танки собираются использовать? Раздолбают всю инфраструктуру "Тамогавками", создадут гуманитарный кризис в и так не богатой стране, и посадят своего ставленника.
    opuonmed
    8 сентября 2025
    Ну посмотрим, что США сделают и как сделают.
    hiller
    8 сентября 2025
    Надеюсь, что кубинские инструкторы и спецура уже в Венесуэле. Можно и наших спецов подкинуть, чтобы покислотней буржуинам стало. И вьетнамцев подключить. Они ещё не забыли как в джунглях янкесов прикапывали.
      Иван Кузьмич
      Вчера
      Цитата: hiller
      Надеюсь, что кубинские инструкторы и спецура уже в Венесуэле. Можно и наших спецов подкинуть, чтобы покислотней буржуинам стало. И вьетнамцев подключить. Они ещё не забыли как в джунглях янкесов прикапывали.

      привет те кто прикапывал американцев в джунглях Вьетнама являются уже пожилыми людьми
        hiller
        Вчера
        Мастерство не пропьёшь! Школа учит по сей день. "Опыт- сын ошибок трудных и Гений - парадоксов друг!"
    ASG7
    8 сентября 2025
    Главное чтобы без иллюзий, все коммуникации под землю и ждать супостата на земле, а ракет у них на долго не хватит, судя по опыту Израиля.
    newtc7
    Вчера
    Голубь мира совсем распоясался что-то wassat