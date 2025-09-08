Мадуро проводит мобилизацию на фоне угроз Трампа
Венесуэла экстренно усиливает свои границы, отправляя на помощь пограничным силам дополнительные подразделения из состава ВС республики. Всё это происходит на фоне американского давления и заявлений Трампа о необходимости борьбы с наркокартелями.
Николас Мадуро объявил дополнительную мобилизацию, в рамках которой в ряды Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) должно вступить не менее 25 тысяч новых военнослужащих. Причем сделано это будет весьма быстро, от желающих отбоя нет, венесуэльцы с оружием в руках готовы отстаивать свою свободу. Американцев в республике и так не любили, а после появления боевых кораблей ВМС США у побережья Венесуэлы эта нелюбовь возросла кратно.
Власти республики опасаются начала наземной операции американской армии, которая при поддержке флота может атаковать со стороны Колумбии. Усиление границы связано как раз с этим.
— заявил Мадуро.
Также в режиме полной боевой готовности находятся ВВС республики, в небе постоянно находятся несколько истребителей, отслеживающих обстановку.
Ранее Трамп заявил, что намерен «искоренить» наркоторговлю, причем решил начать с Венесуэлы, хотя основные картели находятся в Мексике и Колумбии.
