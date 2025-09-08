«Цветы вместо коктейлей Молотова»: Военные ВСУ говорят о новом «феврале 22-го»

45 469 68
«Цветы вместо коктейлей Молотова»: Военные ВСУ говорят о новом «феврале 22-го»

Пока Зеленский воинственно машет шашкой, обсуждая с европейскими союзниками продолжение войны на западные деньги, украинские военные на линии фронта говорят совсем о другом. Как отмечают некоторые украинские ресурсы, несмотря на всю браваду политической и военной верхушки режима, ситуация на самом деле очень тяжелая, ВСУ уже на грани.

Об этом официально не говорят, но многие украинские военные уверены, что в ближайшее время потенциал ВСУ просто иссякнет и российские войска пойдут по Украине «колоннами», как это было в самом начале российской спецоперации. Но с одним отличием: если в феврале 2022-го колонны ВС РФ встречали коктейлями Молотова, то теперь будут встречать цветами. Не везде, но во многих городах и селах. Украинцы устали от войны и режима Зеленского.



В феврале 22 года русскую армию встречали коктейлями Молотова, а русские ждали цветов. (...) Сейчас русские будут ждать коктейли Молотова, а их будут встречать тихие улицы украинских городов и даже где-то с цветами.

— пишет «Легитимный».

Пока об этом говорить рано, все к этому идет, уверены многие украинские военные. И никакая «помощь» коллективного Запада уже не поможет. Если он не сумел нанести поражение России при более-менее «боеспособной» Украине, то теперь и подавно этого не будет. Продолжатся обещания, лживые улыбки, «громкие» заявления и похлопывания Зеленского по плечу. Но без реальной помощи. А украинские мужчины будут продолжать умирать в окопах во славу западных ценностей.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aleprok Звание
    Aleprok
    +32
    8 сентября 2025 10:19
    цветов не будет((
    если и подарят, то отравленные am
    1. Александр Одинцов Звание
      Александр Одинцов
      +6
      8 сентября 2025 11:16
      Пока все таки рано не созрели еще Посмотрим что будет дальше
      1. Владислав_В
        Владислав_В
        +2
        8 сентября 2025 12:19
        Но минус статье на всякий случай надо поставить!Как же так, опять уря статью на российскую армию во главе с Абрамовичем написали!
    2. cytadell Звание
      cytadell
      +2
      9 сентября 2025 19:32
      Сдались 300 лет эти цветы, как собаке 5-я нога. Пусть зелебобу-утыpка недобитого вынесут из Киева, вот тогда и без слов и цветов всё станет по-людски. Только интуиция подсказывает, что утырков подобных ему, там ещё хватает, националюг упоротых.
    3. мерцание Звание
      мерцание
      0
      13 сентября 2025 09:37
      цветов не будет((
      Они все у них на кладбищах.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +17
    8 сентября 2025 10:20
    чёт не верится..пусть докажут...а так похоже на вброс для снижения нашей бдительности и расслабона
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +22
      8 сентября 2025 10:25
      Согласен, нельзя им верить. А то в лицо цветы,а в спину пуля.
      1. guest Звание
        guest
        +4
        8 сентября 2025 12:59
        Цитата: Горыныч1
        ,а в спину пуля.

        Ну так они подобными поступками ещё хвастаются, есть соответствующее видео в сети, выставлять здесь не буду, но надеюсь наши после этого этого (нецензурная лексика), который наших в спину расстрелял, живым в плен брать не будут.
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +3
          8 сентября 2025 13:06
          Потому что они под это заточены за столько лет
        2. jack-no Звание
          jack-no
          +2
          8 сентября 2025 23:34
          Tu parles de celle ou deux soldats croyaient que l'autre faisait parti du SVO, et qu'il les a abattu froidement ?
          Si c'est celle ci, oui, ce salopard ne mérite qu'une balle dans ses bijoux de famille, et le laisser crever.
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      -8
      8 сентября 2025 10:27
      Конечно не верится, если это пишет прокремлевский канал "Легитимный" :)
      1. Комментарий был удален.
      2. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +1
        9 сентября 2025 04:01
        А почему заминусили ? Адекватному человеку понятно что и Легитимный и Резидент это российские ТГ каналы. Обыкновенная борьба с противником на информационном поле боя.
      3. мерцание Звание
        мерцание
        0
        13 сентября 2025 10:12
        Конечно не верится, если это пишет прокремлевский канал "Легитимный"
        Верить или не верить для этого ромашки нужны.
        А вот когда мы видим и все время слышим из уст западных политиков о НЕОБХОДИМОСТИ ввода иностранных войск, то это же не просто так.
        Речь же уже идёт не просто о поставках оружия, а о том что нужны войска.
        А провокация с дронами в Польше это о чем? Это о необходимости втягивания запада в войну. А зачем это Европе, когда для этого есть украинцы?
        Наверное социологические замеры показывают неутешительные для Запада настроения украинцев.
        ---
        Что касается цветов, то пусть их к себе на могилу несут. Ибо они у р оды продавшие свою сущность, предавшие своих предков.
    3. Лимон Звание
      Лимон
      +10
      8 сентября 2025 10:39
      )))улыбнуло. Наш ген.штаб прочитав статью на ВО взял так и сразу начал расслабон.!)) смешно.
      1. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +3
        8 сентября 2025 11:05
        обычные солдаты читают телеграмм, при чем тут генштаб?
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          8 сентября 2025 16:41
          Цитата: griboedov09
          обычные солдаты читают телеграмм

          Я так понимаю, что будь вы простым солдатом, то верили бы постикам в телеграммчике и действовали бы исходя из того, что там пишут? Или вы простых солдат тупее себя считаете?
    4. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      8 сентября 2025 16:42
      Цитата: rosomaha
      охоже на вброс для снижения нашей бдительности и расслабона

      То есть, вы уже расслабились и снизили бдительность?
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        +4
        8 сентября 2025 19:21
        я с южной белгородчины..некогда и нет повода мне расслабляться
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -2
          8 сентября 2025 21:03
          Цитата: rosomaha
          я с южной белгородчины

          Вы даже на белгородчине и то не расслабляетесь. Думаете, военные легкомысленнее вас и ведутся на новости в интернетах?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    8 сентября 2025 10:20
    ❝ В феврале 22 года русскую армию встречали коктейлями Молотова, а русские ждали цветов. (...) Сейчас русские будут ждать коктейли Молотова, а их будут встречать тихие улицы украинских городов и даже где-то с цветами ❞ —

    — Лучше быть готовыми к встрече с «коктейлями» ...
  4. barclay Звание
    barclay
    +15
    8 сентября 2025 10:21
    Верится с трудом. Сначала своих бесноватых нациков придушите (во всяком случае начните), а потом уже говорите о встрече российской армии.
    1. Илия Звание
      Илия
      +6
      8 сентября 2025 10:24
      И желательно выложить эти штабеля на асфальте для опознания.
      barclay
      (Андрей)
      0
      Сегодня, 10:21
      Новый
      Сначала своих бесноватых нациков придушите, а потом уже говорите о встрече российской армии.
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +7
      8 сентября 2025 10:38
      а так же наёмников, офицеров нато и гражд спецов..да и всех кто с прозападн ориентацией..и всё это (забой, удушение) на камеру
  5. Илия Звание
    Илия
    +4
    8 сентября 2025 10:23
    А в окнах бандеро-юнцы с фаустпатронами ( джавелами, рпг )
    Сейчас русские будут ждать коктейли Молотова, а их будут встречать тихие улицы украинских городов и даже где-то с цветами.
  6. 955535 Звание
    955535
    +4
    8 сентября 2025 10:26
    Вера хохло тг-каналу "Легитимный", как тест на идиотизм.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -6
      8 сентября 2025 13:06
      Тест на идиотизм - не знать, что это оппозиционный канал и пишут в него не с Украины.
      1. 955535 Звание
        955535
        0
        8 сентября 2025 15:38
        Беглолохлы - такие же лохлы, только вне пределов 404й.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +11
    8 сентября 2025 10:32
    А может и вернуть Красный флаг СССР, хотя бы в боевые части? what
    Мы всё таки освобождаем Окраину от фашистов, а под Красным Знаменем это сподручнее, да и деды бы одобрили. what yes
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      +2
      8 сентября 2025 10:37
      "потанины" не дадут - это для них плохая примета...
  8. Александр Х Звание
    Александр Х
    +14
    8 сентября 2025 10:38
    Не думаю, что население Руины, 30 лет зомбированое, потерявшее близких, живущее еще со времен "развитого социализма" в нелюбви к русским, будет дарить цветы нашим воинам. Гадить будут. И только страх неотвратимого наказания их угомонит. Но желание напакостить России у них не пропадет.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      8 сентября 2025 11:44
      Цитата: Александр Х
      Не думаю, что население Руины, 30 лет зомбированое, потерявшее близких, живущее еще со времен "развитого социализма" в нелюбви к русским, будет дарить цветы нашим воинам. Гадить будут. И только страх неотвратимого наказания их угомонит. Но желание напакостить России у них не пропадет.

      Крым дарил цветы, забыли уже?
      1. Александр Х Звание
        Александр Х
        +4
        8 сентября 2025 13:45
        Крым дарил цветы, забыли уже?
        Крым всегда был наш. Даже, когда Лысый незаконно его Hohlам передал в управление, а Алкаш, опять же, незаконно, подтвердил это...
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      8 сентября 2025 15:35
      Главное понимать что от страха и временной показушной лояльности не перестанут быть прозападными фашистами, один раз став прозападным навсегда перестаешь быть человеком.
  9. al3x Звание
    al3x
    +9
    8 сентября 2025 10:54
    Влажные мечты "легитимного". Теперь хххлы наши лютейшие враги на генном уровне. Только через пару поколений вражда остынет и это при условии того, что над перевоспитанием будут работать. Иначе все это зря.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      8 сентября 2025 16:46
      Цитата: al3x
      хххлы наши лютейшие враги на генном уровне

      Ну, во-первых, ненависть на генном уровне невозможна.
      Во-вторых, холодильник при поддержке телевизора побеждает практически любую ненависть.
      В-третьих, настоящих xoxлов вна Украине, максимум, пятая часть.
      1. Wladislaw Звание
        Wladislaw
        +2
        8 сентября 2025 23:40
        Пятая часть - это миллионов 8. Немало.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +2
          9 сентября 2025 01:24
          Цитата: Wladislaw
          Пятая часть - это миллионов 8

          Было. И это в лучшем случае. Опять же xoxлы разные бывают – далеко не все упоротые.
          Вообще, согласно теории Гумилёва пассионариев в обществе от одного до пяти процентов. Остальные движутся по проложенной ими колее.
        2. Иван Кузьмич Звание
          Иван Кузьмич
          0
          9 сентября 2025 09:05
          Цитата: Wladislaw
          Пятая часть - это миллионов 8. Немало.

          откуда там 40 млн? денацифицировано уже 1 млн , много убежало, снижение рождаемости, Крым ЛДНР, части Херсонской и Запорожской области перешли к нам
          я думаю речь идёт около 25 млн
    2. штурм Звание
      штурм
      0
      9 сентября 2025 18:20
      После кровавой гражданской войны так же думали, но в 41-м русские и украинцы встали вместе на защиту единой РОДИНЫ...
  10. мусоргский Звание
    мусоргский
    +5
    8 сентября 2025 10:56
    Если большинству на "У" был ненавистен Пианист, то давно бы организовались и противостояли. Ничего до конца года не изменится!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      8 сентября 2025 11:18
      Цитата: мусоргский
      Если большинству на "У" был ненавистен Пианист, то давно бы организовались и противостояли.

      Для любого противостояния необходимы - цель, финансирование, организация и координация.
      При отсутствии перечисленного, может быть только стихийный бунт, который Зелепука с бандерлогами задавят в зародыше просто в силу того, что он стихийный. winked
  11. Марлин Звание
    Марлин
    +7
    8 сентября 2025 11:11
    В феврале 2022 уже вошли в надежде быть встреченными цветами. Недооценка противника и шапкозакидатайские настроения всегда вылезали России боком.
  12. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +2
    8 сентября 2025 11:36
    ситуация на самом деле очень тяжелая, ВСУ уже на грани.

    Этот турбопатиотический перл уже 3,5 года слышим, а воз и ныне там - до сих пор не освобожден полностью Донбасс; на данный момент освобожденных территорий по площади меньше,чем на момент первых месяцев СВО.;сдаваться укры совсем не спешат; оружие по действующей ЖД поступает по полной программе; ТВ,связь у них нормально действует и препятствий этому практически не чинится; Рада и Наркоман спокойно и без страха заседают в своей столице ; и т.д и т.п. ...
    Либо крестик снимите,либо кальсоны наденьте(с)
  13. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +4
    8 сентября 2025 12:19
    «Цветы вместо коктейлей Молотова»: Военные ВСУ говорят о новом «феврале 22-го»
    - свежо предание, но верится с трудом.
  14. Million Звание
    Million
    0
    8 сентября 2025 12:24
    Ага,если вначале СВО с цветочками не встречали,то сейчас тем более.
  15. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    8 сентября 2025 12:47
    Слишком хорошо, чтобы быть правдой. В августе удалось достичь хорошего темпа продвижения, освободив почти 500 км2. Однако в начале сентября противник усилил сопротивление и даже предпринял несколько контратак. Не похоже, что он находится в безнадежном положении, и тем более не похоже, что есть другой путь, кроме как продолжать настаивать на уничтожении его промышленной и энергетической системы и наносить ему все больше военных потерь каждый день. В противном случае война будет длиться вечно.
  16. hiller Звание
    hiller
    0
    8 сентября 2025 14:15
    Это "доблестный" НГШ рассчитывал на цветочные букеты и убеждал Верховного. Уверен, что у бойцов и командиров войсковых группировок такого и в мыслях не могло быть. Они точно видели факельные шествия фашистов и события в Одессе и Луганске. am
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    8 сентября 2025 15:31
    русские будут ждать коктейли Молотова
    надо и действовать соответственно с 30к по всему накидывать а не сопли жевать как тогда.
  18. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    8 сентября 2025 16:57
    Я с самого начала предлагал идею, образовать из территории Украины, пока еще, новое государство - Русское государство. Восточная граница по границе с Россией, а западная, дойдет дотуда, где русские живут, примерно где Винница, Житомир. Это сразу решение всех проблем. Территория есть, население есть, но это больше не Украина - но и не Россия (пока, во всяком случае), зато никаких претензий к России нет. И это государство, что самое важное на данном этапе, тут же подписывает с Россией договор о мире, дружбе и границе, то есть, военные действия на этой территории тут же прекращаются. Это граждане нового государства, поэтому ТЦК их уже не сможет забрать, т.к. власть т.н. "украины" там уже не действует.
    1. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      0
      9 сентября 2025 09:08
      Цитата: gribanow.c
      Я с самого начала предлагал идею, образовать из территории Украины, пока еще, новое государство - Русское государство. Восточная граница по границе с Россией, а западная, дойдет дотуда, где русские живут, примерно где Винница, Житомир. Это сразу решение всех проблем. Территория есть, население есть, но это больше не Украина - но и не Россия (пока, во всяком случае), зато никаких претензий к России нет. И это государство, что самое важное на данном этапе, тут же подписывает с Россией договор о мире, дружбе и границе, то есть, военные действия на этой территории тут же прекращаются. Это граждане нового государства, поэтому ТЦК их уже не сможет забрать, т.к. власть т.н. "украины" там уже не действует.

      привет стоит ли огород городить?
      забрать все что можно в качестве новых областей РФ
      Любое государство рано или поздно изменит курс своей политики
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -1
      12 сентября 2025 03:00
      Да, и в первую очередь надо будет организовать выборы в областной Совет народных депутатов. И вождя назначить. Назвать его, к примеру, Ленин. А армия будет у этого государства?
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        12 сентября 2025 07:04
        Всё это будет решать народ этого государства, народ, а не т.н. "правящая элита"
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          -1
          12 сентября 2025 08:52
          Потрясающе. Вам срочно необходимо отправить факс в Администрацию Президента.
  19. ag-85 Звание
    ag-85
    0
    8 сентября 2025 19:03
    А украинские мужчины будут продолжать умирать в окопах во славу западных ценностей.”

    Тоесть не за что , гей парады и прочее.
  20. Ана Звание
    Ана
    0
    8 сентября 2025 20:39
    Может быть, всу выдыхаются. Ну вот, дух пропаганды в головах ни за что. Нет, есть умные люди, они будут как минимум нейтральные. Пропаганда изначально рассчитана на глупцов, все же помнят послевоенной Киев и все помнят, сколько пришлось ловить бандеровцев в Карпатах.
  21. Robocat Звание
    Robocat
    +3
    8 сентября 2025 22:46
    Сколько можно писать эту чушь про то, что вот-вот у украинцев всё рухнет? И про то, что российскую армию будут встречать цветами?
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -1
      12 сентября 2025 02:58
      Дебилы бл..ь (Сергей Лавров)
  22. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    9 сентября 2025 00:20
    Что то я не вижу что всу на грани. Продвижения идут так же тяжело как и год и два назад ... Опять чьи то мечты влажные
  23. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    9 сентября 2025 08:32
    Похоже, что так. Немцы тоже поначалу пыжились в 1945, но столкнувшись с 4 год воюющей армией быстро поумнели и сдулись
  24. Опториус
    Опториус
    +3
    9 сентября 2025 08:53
    Какие на фиг цветы, когда в таком количестве анижеельфийських семей среди родственников кто-то либо 200, либо 300? Афтырь, окстись.
  25. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    9 сентября 2025 09:10
    Цитата: Ана
    Может быть, всу выдыхаются. Ну вот, дух пропаганды в головах ни за что. Нет, есть умные люди, они будут как минимум нейтральные. Пропаганда изначально рассчитана на глупцов, все же помнят послевоенной Киев и все помнят, сколько пришлось ловить бандеровцев в Карпатах.

    привет а что в Карпатах долго орудовали бандеровцы? вроде бы земля венгров была
    может я чего то не знаю или пропустил
  26. Весельчак УВ Звание
    Весельчак УВ
    +6
    9 сентября 2025 12:54
    Что за бред? Какие цветы? Кто их будет дарить, родственники, друзья убитых и покалеченных на войне? ?
    Зачем писать подобную фигню?
  27. Ferdinant Звание
    Ferdinant
    +2
    9 сентября 2025 14:40
    Не все и не везде, а все и везде устали , люди ждут мира.
  28. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    9 сентября 2025 17:01
    Si vis pacem, para bellum
    Цветочки, ага. От семей с 200-300.
    Вот эту ересь будущим операм комендатуры дайте для посмеяться.
    Первые лет 20-30 на выстрел из дома, ответным из миномёта квартал в руины класть придется. В воспитательных целях.
    Госслужба для этих "релокантов" должна быть закрыта на 2-3поколения вперед.
    Цветочки. В Одэссе, у дома профосмотров пусть кладут. Без напоминания. Ежедневно.
  29. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    10 сентября 2025 08:24
    Как там у Вергилия? "Бойся данайцев, двры приносящих!" В 1945 цветы несли и поляки и чехи и болгары. Да много кто еще.
  30. Trapper7 Звание
    Trapper7
    +2
    10 сентября 2025 09:53
    Поверю, когда их военные начнут добровольно и хоть как-то массово сдаваться в плен. А пока - всего лишь пустой трёп.
  31. multicaat Звание
    multicaat
    0
    11 сентября 2025 17:31
    30 лет карантина, полное отключение телевизора по всей стране. Тогда есть шанс доверять как-то украинцам.
    А сейчас - не хочу разбираться, сколько им всяких закладок в головы напихали, доверия ноль.
  32. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    -1
    12 сентября 2025 02:55
    ВСУ уже на грани.
    Четвёртый год об этом пишут. Необходимо вернуть Конашенкова в эфир. Боевого генерала, знающего толк в стратегиях.