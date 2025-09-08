В феврале 22 года русскую армию встречали коктейлями Молотова, а русские ждали цветов. (...) Сейчас русские будут ждать коктейли Молотова, а их будут встречать тихие улицы украинских городов и даже где-то с цветами.

Пока Зеленский воинственно машет шашкой, обсуждая с европейскими союзниками продолжение войны на западные деньги, украинские военные на линии фронта говорят совсем о другом. Как отмечают некоторые украинские ресурсы, несмотря на всю браваду политической и военной верхушки режима, ситуация на самом деле очень тяжелая, ВСУ уже на грани.Об этом официально не говорят, но многие украинские военные уверены, что в ближайшее время потенциал ВСУ просто иссякнет и российские войска пойдут по Украине «колоннами», как это было в самом начале российской спецоперации. Но с одним отличием: если в феврале 2022-го колонны ВС РФ встречали коктейлями Молотова, то теперь будут встречать цветами. Не везде, но во многих городах и селах. Украинцы устали от войны и режима Зеленского.— пишет «Легитимный».Пока об этом говорить рано, все к этому идет, уверены многие украинские военные. И никакая «помощь» коллективного Запада уже не поможет. Если он не сумел нанести поражение России при более-менее «боеспособной» Украине, то теперь и подавно этого не будет. Продолжатся обещания, лживые улыбки, «громкие» заявления и похлопывания Зеленского по плечу. Но без реальной помощи. А украинские мужчины будут продолжать умирать в окопах во славу западных ценностей.