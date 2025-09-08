СК предъявил обвинение новому фигуранту в деле об убийстве начальника войск РХБЗ

Следственный комитет России предъявил обвинение новому фигуранту в громком деле о взрыве на Рязанском проспекте Москвы, в результате которого в декабре прошлого года погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Им оказался некий Андрей Гедзик (в РФ признан экстремистом и террористом*). На сайте Росфинмониторинга сказано, что он имеет украинское гражданство.

Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела, его подозревают в участии в организованном преступном сообществе, непосредственном участии в теракте, а также незаконном ввозе взрывчатки. Новый фигурант объявлен в федеральный розыск.



Напомним, что теракт, унесший жизнь генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника, произошёл утром 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство, замаскированное под обычный электросамокат, сработало у подъезда жилого дома.

Помимо вышеупомянутого Гедзика*, обвинение предъявлено уже задержанным ранее фигурантам: Ахмаджону Курбонову, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву (все трое в РФ признаны экстремистами и террористами*). Им инкриминируют участие в террористическом сообществе и совершение теракта, повлекшего гибель людей.

Как установили следователи, непосредственным исполнителем был Курбонов*, задержанный на следующий день после взрыва. По его показаниям, вербовку и финансирование операции осуществляли украинские спецслужбы, пообещавшие ему за совершение преступления 100 тысяч долларов и безопасный выезд в одну из европейских стран.

Роль других задержанных, согласно материалам дела, заключалась в организационной и материальной поддержке. Падиев* и Точиев*, в частности, обеспечивали Курбонову* конспиративное жилье в хостеле и получали для него денежные средства от зарубежного куратора.
5 комментариев
  1. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 10:26
    нацики его уже где то прикопали...
    Новый фигурант объявлен в федеральный розыск.
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +4
    Сегодня, 10:29
    Какой розыск? Нет его в России давно. Это азиаты гнусные остались, а он на тапки сразу надавил
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 10:36
    Извиняюсь,что не по теме. Все заметили,что у новостных статей появились авторы?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Лимон
      Извиняюсь,что не по теме. Все заметили,что у новостных статей появились авторы?

      , хм не обратил внимания.
      Интересно - почему??!!!
  4. Ринат_Лутфуллин Звание
    Ринат_Лутфуллин
    +2
    Сегодня, 11:09
    Всех причастных привязать к дулу пушки и ....