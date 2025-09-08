Мы продолжаем применять тактику активной обороны, также продолжаем реформы в ВСУ – завершаем переход на систему армейских корпусов. Они (корпуса) уже получают полосы ответственности.

В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточение своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз.

Главком ВСУ сделал публикацию с рядом обращающих на себя моментов. Сырский называет август «месяцем испытаний» для армии Украины, добавляя при этом, что в то же время в августе было достигнуто «не мало положительных результатов».По утверждению главкома украинских вооружённых сил, который, если можно так выразиться, был вынужден публиковать этот срочный «антикриз», положительные результаты состоят в «стабилизации ситуации на наиболее угрожающих направлениях». А «стабилизировал» ситуацию Сырский, по его собственным словам, на Покровском, Добропольском, Новопавловском и Лиманском участках фронта.Сырский:По словам Сырского, эти изменения уже приносят свои результаты – «улучшается эффективность и результативность управления войсками».Сырский:Далее Сырский заявляет о том, как «ВСУ не допустили воплощения российских планов по окружению Покровско-Мирноградской агломерации и наступательных действий на Новопавловском направлении».Только главком ВСУ почему-то не объясняет, как же так получилось, что «планы ВС РФ были сорваны», а российская армия углубилась на территорию Днепропетровской области уже на 10 км. Попросту такие объяснения не укладываются в парадигму антикризисной публикации генерала Сырского, иначе вряд ли можно получить новое финансирование от зарубежных партнёров.