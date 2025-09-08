Сырский: Завершаем переход ВСУ на систему армейских корпусов

Сырский: Завершаем переход ВСУ на систему армейских корпусов

Главком ВСУ сделал публикацию с рядом обращающих на себя моментов. Сырский называет август «месяцем испытаний» для армии Украины, добавляя при этом, что в то же время в августе было достигнуто «не мало положительных результатов».

По утверждению главкома украинских вооружённых сил, который, если можно так выразиться, был вынужден публиковать этот срочный «антикриз», положительные результаты состоят в «стабилизации ситуации на наиболее угрожающих направлениях». А «стабилизировал» ситуацию Сырский, по его собственным словам, на Покровском, Добропольском, Новопавловском и Лиманском участках фронта.



Сырский:

Мы продолжаем применять тактику активной обороны, также продолжаем реформы в ВСУ – завершаем переход на систему армейских корпусов. Они (корпуса) уже получают полосы ответственности.

По словам Сырского, эти изменения уже приносят свои результаты – «улучшается эффективность и результативность управления войсками».

Сырский:

В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточение своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз.

Далее Сырский заявляет о том, как «ВСУ не допустили воплощения российских планов по окружению Покровско-Мирноградской агломерации и наступательных действий на Новопавловском направлении».

Только главком ВСУ почему-то не объясняет, как же так получилось, что «планы ВС РФ были сорваны», а российская армия углубилась на территорию Днепропетровской области уже на 10 км. Попросту такие объяснения не укладываются в парадигму антикризисной публикации генерала Сырского, иначе вряд ли можно получить новое финансирование от зарубежных партнёров.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 10:41
    Чо опять в хохло-борделе кровати местами будут менять?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 10:50
      Можно сказать,что уже,исходя от заявлений сырника.))
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 11:06
      да, корпусные кровати будут теперь ставить , до этого стояли составные laughing hi
    3. dzvero Звание
      dzvero
      +2
      Сегодня, 11:31
      Местами меняли в прошлом году. Теперь перекрасили из жовтого в блакитном.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 11:59
      Менять можно, что угодно и как угодно. Нет людей, вот главная проблема, все остальное - осложнения после неумеренного употребления, сильнодействующих препаратов)))
  2. Антоний
    Антоний
    +1
    Сегодня, 10:53
    Где он увидел трехкратное преимущество? Я уже про 4-6 кратное не говорю...
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Антоний
      Где он увидел трехкратное преимущество? Я уже про 4-6 кратное не говорю...

      Он наверное имел в виду по ВиВТ.
  3. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 11:01
    Завершите переход с фронта на кладбище
  4. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +1
    Сегодня, 11:06
    Сырский засланый казачок,столько грамодян положил,шо мамо не горюй.И лапшу им на уши складно кладёт...
    1. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
      Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      +2
      Сегодня, 12:29
      Наш слоняра!!!) laughing
      Короткий коментарий
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Сегодня, 13:45
        Как в том анекдоте: а мой дед на войне угробил больше 50 немецких пилотов. Он был самым плохим механиком люфтваффе.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:07
    ❝ Продолжаем реформы в ВСУ – завершаем переход на систему армейских корпусов. Они (корпуса) уже получают полосы ответственности ❞ —

    — Ну вот, сейчас «полосы» нарежет, и дело пойдёт ...
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 11:09
    В какую бы систему бандерлоги не переходили, а всё равно закончат бандами и схронами из которых их потом будут выколупывать и отстреливать как бешенных енотовидных собак.
  7. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 11:11
    какие армейские корпуса, если армия испытывает острый дефицит пехоты?
    Тут скорее речь о развитии использования временных сводных групп из остатков отступающих побитых войск.
    ВСУ спасает только то, что группировка СВО пока не знает более эффективного способа наступать, чем просачивание малых пехотных групп в сочетании дронами и с массовым использованием тяжелого вооружения по координатам наведения. Если найдут способ наступать быстрыми темпами, ВСУ рассыпется за месяц.
  8. Эмиль Звание
    Эмиль
    +2
    Сегодня, 12:39
    Корпуса,это хорошо в экспедиционных войсках laughing Но пиндocы сказали надо,значит сделаем сказали шaвки … tongue
  9. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 14:10
    "А вы друзья как не садитесь всё ж в музыканты не годитесь" И.А. Крылов. Читайте. Ну или арифметику "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". Предатели никогда не были достойными полководцами. А этот - предатель и негодяй.