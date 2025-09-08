ФСБ задержала гражданин Азербайджана, который планировал теракты по заданию Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили очередную попытку подготовки серии терактов. По данным ведомства, задержан гражданин Азербайджана, планировавший взрывы административных зданий силовых структур и объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.

В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что задержанный добровольно вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. Затем, получив задание от кураторов, он провел детальную разведку потенциальных целей для атак.



Используя опыт, полученный во время службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана, он приобрел компоненты, из которых затем планировал собрать взрывные устройства. Последние он спрятал в специально оборудованном тайнике.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли все необходимые для сборки взрывчатки компоненты, средства связи и электронные носители с доказательствами его деятельности в интересах украинской террористической структуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств подготовки преступлений и возможных сообщников задержанного.

Интересно, как на это отреагирует официальный Баку? Президент Азербайджана Алиев снова скажет о предвзятом отношении к его гражданам и нарушении их прав?

Впрочем, едва ли он осудит действия своего соотечественника, ведь азербайджанский лидер и сам регулярно выражает поддержку Киеву.

