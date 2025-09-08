Атака ВСУ на недавно открытый парк отдыха «Гулливер» в Донецке – есть раненые

Атака ВСУ на недавно открытый парк отдыха «Гулливер» в Донецке – есть раненые

Вчера вечером произошла атака беспилотников ВСУ на недавно открытый парк отдыха «Гулливер» в Донецке. К сожалению. есть раненые, шесть человек, среди которых – 14 летняя девочка.

Об этом сообщили в местной администрации.



Атака произошла в густонаселенном Калининском районе города. Также пострадала 20-я школа, расположенная недалеко от другого парка отдыха – «Строитель». Это может означать, что удары украинских военных целенаправленно наносились по местам массового отдыха дончан. При этом день и время были выбраны так, чтобы число жертв было большим.

Очевидцы высказывают предположение, что атака могла бы иметь более тяжелые последствия, но дрон, прилетевший в парк «Гулливер», застрял в ветках деревьев. Примечательно, что в парке негде укрыться от вероятного обстрела, если он случится.

Парк впервые после восстановления принял посетителей чуть более недели назад. До этого он был заброшен. Открытие было приурочено ко Дню города, который отмечался 31 августа.


Только в последнее время жители Донецка стали чаще посещать места массового отдыха. Раньше они этого себе не позволяли из соображений безопасности – ведь передовая проходила слишком близко от города, и он подвергался частым ударам – ВСУ могли использовать для этого даже ствольную артиллерию.

Вчера украинские военные активно атаковали территорию ДНР. В Донецке и примыкающей к нему Макеевке в течение вчерашнего вечера было зафиксировано примерно 15 беспилотных атак противника.

  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    8 сентября 2025 11:24
    Вот , ничего святого. Хотя о чем это я... Еретики поганые
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    8 сентября 2025 11:28
    сегодня утром репортаж про него смотрел открытие(
  3. faiver Звание
    faiver
    -2
    8 сентября 2025 11:30
    недавно открытый парк отдыха «Гулливер» в Донецке
    - мне интересно зачем открывать парк отдыха в городе находящемся в зоне боевых действий? не лучше ли лишнее бомбоубежище вырыть?
    1. Трус Звание
      Трус
      +5
      8 сентября 2025 12:12
      А зачем в блокадном Ленинграде в Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года исполнили 7-ю симфонию Шостаковича? И зал был полон.
      1. faiver Звание
        faiver
        -2
        8 сентября 2025 12:19
        Т.е. вы фактически военную операцию 42 года сравниваете с поощрением жителей Донецка ходить гулять в парк отдыха ожидая когда прилетит чемодан от ВСУ?
        1. Трус Звание
          Трус
          +2
          8 сентября 2025 12:47
          Концерт это военная операция?!!! А в зале значит сидели не гражданские лица, а военнослужащие.
          1. faiver Звание
            faiver
            -4
            8 сентября 2025 12:55
            Концерт это военная операция?!!!
            - с учетом того что его транслировали по радио и концерт прикрывала корабельная и дальнобойная сухопутная артиллерия Ленинградского фронта, плюс ВВС, то да это военная операция....
            А в зале значит сидели не гражданские лица, а военнослужащие.
            - вам нравится демонстрировать собственную глупость?
            1. Трус Звание
              Трус
              +2
              8 сентября 2025 13:56
              Поражаюсь с людей, которые готовы какую угодно нести чушь в собственное оправдание.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -6
      8 сентября 2025 12:22
      мне интересно зачем открывать парк отдыха в городе находящемся в зоне боевых действий?

      бюджет освоили, "галку" - в отчете поставили...
    3. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      8 сентября 2025 12:33
      Цитата: faiver
      - мне интересно зачем открывать парк отдыха в городе находящемся в зоне боевых действий?

      А мне интересно, много ли ударов нанесли ВС РФ по давно уже открытым паркам отдыха в городах Украины, временно контролируемых режимом киевского клоуна.
    4. bayard Звание
      bayard
      +4
      8 сентября 2025 12:33
      Цитата: faiver
      зачем открывать парк отдыха в городе находящемся в зоне боевых действий?

      Здесь вообще то люди живут . И у нас война не с 2022 , а с 2014 г. Да и БПЛА сейчас по всей России летят . А снаряды уже не долетают . Зато высотные цели (видимо Хаймарсы и что покрупнее) ПВО перехватывает регулярно . Слышал вчера эти взрывы . И работу ПВО слыша л Они на ПМВ крадутся , нередко в деревья врезаются . Возле моего дома не так давно один в дерева врезался , тоже в тёмное время . Берегут дончан деревья . Высокие они у нас .
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        8 сентября 2025 12:41
        Понимаю что люди живут, но по сути Дедок то прав - власти галочку поставили, мероприятие по открытию провели, по ящику вон говорят показали, чем удар и спровоцировали...
        1. bayard Звание
          bayard
          +3
          8 сентября 2025 13:06
          Так виноваты пиарщики-журналисты , что звон подняли на всех эфирах - как всё замечательно "в Новой России" дела идут . Лучше бы с водой вопрос решили , а то раз в 3 дня и по ниточке . Ни помыться , ни постираться . Вот этот бы вопрос журналистам педалировать чтоб власти и чиновники активней чесались и вопрос решали .
          Я бы вообще военную цензуру ввёл ... так у нас и нормальных цензоров в РФ не сыскать ... Построили . Как при Николе №2 .
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            8 сентября 2025 13:08
            Лучше бы с водой вопрос решили
            - согласен, это куда более насущная проблема, держитесь....
    5. _DD_ Звание
      _DD_
      +3
      8 сентября 2025 12:55
      Чтобы было светлое пятно в этом беспросветном кошмаре

      Да и бомбоубежище не понадобилось бы, если бы на Украине жили люди, а не вебомые нацики для которых общественное место - это с их больной точки зрения законная цель
  4. Умник Звание
    Умник
    -2
    8 сентября 2025 11:31
    Какие могут быть парки развлечений прифронтовой полосе
  5. solar Звание
    solar
    -4
    8 сентября 2025 11:42
    Парк отдыха в прифронтовой полосе :(( Кому в голову пришло?
    Тем более
    Примечательно, что в парке негде укрыться от вероятного обстрела, если он случится.
    1. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      8 сентября 2025 12:32
      Интересно, в этом парке были мобильные железобетонные укрытия от бомбёжек, как, например, в Курской области ?
      1. solar Звание
        solar
        -2
        8 сентября 2025 12:43
        Судя по статье, ничего подобного не сделали :((
    2. Кузмицкий Звание
      Кузмицкий
      -1
      8 сентября 2025 21:05
      Думаю, нужно пояснить. После освобождения Авдеевки, а затем Курахово, Селидово и т. д. Донецк перестал быть прифронтовым городом в обычном понимании этого слова. Теперь он прифронтовой примерно в той же степени, как и Воронеж, Краснодар или Ростов. А в этих городах парки и прочие места отдыха функционируют. И бетонных укрытий, вроде, там не ставили, как, к примеру, в Белгороде.
      1. solar Звание
        solar
        0
        8 сентября 2025 21:12
        Донецк перестал быть прифронтовым городом в обычном понимании этого слова

        В последнее время понятие "прифронтовой город" сильно расширилось :((
        Да и не стал бы я сравнивать его в этом отношении с Краснодаром или Ростовом. До Донецка километров 40-50 от линии фронта, а до Ростова или Краснодара- 300-400.
        1. Кузмицкий Звание
          Кузмицкий
          -1
          8 сентября 2025 21:27
          К сожалению, вы абсолютно правы. Очень сильно расширилось. И на тот же Ильский НПЗ в 50 км от Краснодара сейчас прилетает даже, наверное, чаще, чем в Донецк. Увы, +/- 300 км перестало играть какую-то роль.
  7. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    0
    8 сентября 2025 18:58
    Кому в голову пришло по парку бить?! Покажи лицо своё, мужчина ты или женщина!
  8. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    -1
    8 сентября 2025 19:01
    Цитата: faiver
    ...по ящику вон, говорят, показывали

    А у тебя язык так и вылез, обратно рот никак не закрывается?