Атака ВСУ на недавно открытый парк отдыха «Гулливер» в Донецке – есть раненые
Вчера вечером произошла атака беспилотников ВСУ на недавно открытый парк отдыха «Гулливер» в Донецке. К сожалению. есть раненые, шесть человек, среди которых – 14 летняя девочка.
Об этом сообщили в местной администрации.
Атака произошла в густонаселенном Калининском районе города. Также пострадала 20-я школа, расположенная недалеко от другого парка отдыха – «Строитель». Это может означать, что удары украинских военных целенаправленно наносились по местам массового отдыха дончан. При этом день и время были выбраны так, чтобы число жертв было большим.
Очевидцы высказывают предположение, что атака могла бы иметь более тяжелые последствия, но дрон, прилетевший в парк «Гулливер», застрял в ветках деревьев. Примечательно, что в парке негде укрыться от вероятного обстрела, если он случится.
Парк впервые после восстановления принял посетителей чуть более недели назад. До этого он был заброшен. Открытие было приурочено ко Дню города, который отмечался 31 августа.
Только в последнее время жители Донецка стали чаще посещать места массового отдыха. Раньше они этого себе не позволяли из соображений безопасности – ведь передовая проходила слишком близко от города, и он подвергался частым ударам – ВСУ могли использовать для этого даже ствольную артиллерию.
Вчера украинские военные активно атаковали территорию ДНР. В Донецке и примыкающей к нему Макеевке в течение вчерашнего вечера было зафиксировано примерно 15 беспилотных атак противника.
Информация