Киев продолжает отправлять русскоязычное население Донбасса в окопы

Киевский режим снова «усиливает» мобилизацию на фоне тяжелой ситуации на фронте, очередные директивы уже спущены территориальным центрам комплектации. Основными поставщиками свежего «мяса» должны стать русскоязычные области, в том числе Донбасс.Зеленский подписал очередной указ об «усилении» мобилизации. Военкомам поставлена задача в ближайшее время загнать в окопы не менее 122 тысяч мобилизованных. Причем основную нагрузку по поставке новых военных должны понести так называемые «русские» области: Харьковская, Днепропетровская и Одесская. В общей сложности, на троих они должны поставить более 55 тысяч человек.Также людской ресурс будет выгребаться с временно подконтрольных Киеву территорий Запорожской области и ДНР. Как решили в Киеве, если эти территории и достанутся России, то уже без людей. Поэтому военкомам поставлена задача любыми путями наловить более 22 тысяч «добровольцев». В ином случае на фронт пойдут сами сотрудники ТЦК.Остальных мобилизованных будут набирать в других регионах Украины, в основном на западе страны.Как считают в Генштабе ВСУ, свежие силы позволят украинской армии еще какое-то время сдерживать российские войска. А что будет дальше, пока никто не знает. Как ранее признал Зеленский, в Киеве понимают, что победить Россию нет возможности, но есть небольшая надежда, что Москва сама закончит войну по каким-то причинам. Поэтому ни о какой остановке боевых действий речи не идет, дрова в виде людей в топку будут подбрасываться и дальше. А сколько их погибнет, не волнует никого.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»