Киев продолжает отправлять русскоязычное население Донбасса в окопы

8 752 31
Киев продолжает отправлять русскоязычное население Донбасса в окопы

Киевский режим снова «усиливает» мобилизацию на фоне тяжелой ситуации на фронте, очередные директивы уже спущены территориальным центрам комплектации. Основными поставщиками свежего «мяса» должны стать русскоязычные области, в том числе Донбасс.

Зеленский подписал очередной указ об «усилении» мобилизации. Военкомам поставлена задача в ближайшее время загнать в окопы не менее 122 тысяч мобилизованных. Причем основную нагрузку по поставке новых военных должны понести так называемые «русские» области: Харьковская, Днепропетровская и Одесская. В общей сложности, на троих они должны поставить более 55 тысяч человек.



Также людской ресурс будет выгребаться с временно подконтрольных Киеву территорий Запорожской области и ДНР. Как решили в Киеве, если эти территории и достанутся России, то уже без людей. Поэтому военкомам поставлена задача любыми путями наловить более 22 тысяч «добровольцев». В ином случае на фронт пойдут сами сотрудники ТЦК.

Остальных мобилизованных будут набирать в других регионах Украины, в основном на западе страны.

Как считают в Генштабе ВСУ, свежие силы позволят украинской армии еще какое-то время сдерживать российские войска. А что будет дальше, пока никто не знает. Как ранее признал Зеленский, в Киеве понимают, что победить Россию нет возможности, но есть небольшая надежда, что Москва сама закончит войну по каким-то причинам. Поэтому ни о какой остановке боевых действий речи не идет, дрова в виде людей в топку будут подбрасываться и дальше. А сколько их погибнет, не волнует никого.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -2
    8 сентября 2025 11:31
    Честно говоря, начхать на бусифицированных из этих "русскоговорящих" регионов швайнерейха. Каждый сам кузнец своего счастья. Времени было достаточно понять что к чему и принять правильное для себя решение. Те кто не спрятался и не свалил, видимо, хотели отправиться на войну.
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +9
      8 сентября 2025 11:57
      Судя по той же Харьковской области,эти "русскоговорящие"ненавидят нас не меньше западенцев.Так что,вперед к Бандере
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +6
        8 сентября 2025 12:18
        Вот именно. Пресловутый навоз "вырос" из ультрас Харьковского Металлиста. Смотришь на фамилии плененных или убитых бандерлогов и преимущественно по звучанию не украинские. Это байки про злых западенцев. Чего тут втирать если у нас каждый день показывают как закрывают "россиян" инициативно начавших работать на швайнерейх.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +3
          8 сентября 2025 12:59
          Не понятно за что Вас так заминусовали... Всем, кто хотел, из попадающих под мобилизацию, не обязательно было бежать от неё в Европу... Достаточно было перебраться в Донецк или Луганск... Что не так уж и трудно было сделать... Значит не слишком то они этой мобилизации и боялись... Этнических русских в окопах действительно хватает и ненавидят они Россию пожалуй даже сильнее генетических "укропов", постоянно пытаясь доказывать всем вокруг , что они ещё укропистее самых укропных укропов...Даже фамилии их генералов Залужный, Сырский, Буданов о многом говорят... У Сырского даже родители до сих пор в России... Не знаю почему, но мне порой кажется, что многие из них приехав в советские времена жить и работать в сытую, благоустроенную Украину, посчитали это чем-то вроде выигрыша в лотерею судьбы... А тут вдруг в начале двухтысячных осознали, что судьба их жестко обломила... Ну как тут не ухватиться и не потянуться за морковкой в виде Евросоюза, Шенгена и кружевных труселей... А тут опять сплошной облом и вновь из за России... Вот и озверели...
          1. убей фашиста Звание
            убей фашиста
            +3
            8 сентября 2025 13:57
            Это часто так бывает - неофиты имея некоторый внутренний комплекс перед "старожилами" пытаются доказать себе и окружающим, что они не хуже, а может быть и лучше.
          2. п-к Звание
            п-к
            +1
            8 сентября 2025 19:46
            Вы, Лев, безусловно, правы. Приходилось в начале 80-х общаться с офицерами ВС СССР, несшим службу в нашем регионе. Почти у всех (причем русских) была мечта попасть служить на Украину!, и там же выйти на пенсию.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +1
              8 сентября 2025 19:53
              Я и сам проработал после универа четыре года в Новой-Каховке Херсонской обл., так что знаю об этом не понаслышке...
              1. п-к Звание
                п-к
                +1
                8 сентября 2025 19:54
                А я для своих родственников с 2014 года злобный "москаль".
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +5
          8 сентября 2025 13:31
          Заметьте,кто впереди бандерлогов пер 2 мая 2014 года в Одессе.?Ультрас из Харькова..
        3. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          8 сентября 2025 15:59
          Пресловутый навоз "вырос" из ультрас Харьковского Металлиста.

          в Одессе, 2 мая 2014 года, также харьковский Металлист отметился...
          поэтому - никакого им послабления...
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +4
      8 сентября 2025 11:59
      Несмотря на минусы логика в Вашем посте есть.
      Раз русский, то, если не скрылся, то должен сдаваться в плен или дезертировать, а не стоять до конца против своих.
      А если русскоязычный, но предался бандерлогам, то этот "хуже басурманина" и не надо пенять на телевизор. Дескать телевизор пидманул, а своя голова где? Ах, дескать, случайно стал иваном не помнящим родства, манкуртом.... Ну, это проблема этих "иванов".
    4. bayard Звание
      bayard
      +2
      8 сентября 2025 15:03
      Цитата: убей фашиста
      Времени было достаточно понять что к чему и принять правильное для себя решение. Те кто не спрятался и не свалил, видимо, хотели отправиться на войну.

      Куда свалить и где им прятаться , когда границы зарыты ? И где им прятаться как не у себя , где "и стены помогают" ? Свои по крайней мере не выдадут . А бегунков пряма на дорогах и ловят .
      Цитата: dmi.pris1
      Судя по той же Харьковской области,эти "русскоговорящие"ненавидят нас не меньше западенцев.Так что,вперед к Бандер

      А по каким признакам судите ? По самым горластым ? Или по азовцам\правосекам со школьной скамьи нацистами вскормленным ? Или думаете русские люди сейчас в этом рейхе могут свой голос возвысить ? В сетях что-то писать , или "на демонстрацию выйти" ? Серьёзно ?
      До чего же деградировало современное поголовье ... и память то у них как у рыбки , и параллелей с прежней фашистской оккупацией не видят ... Кто там позволит что-то поперёк сказать ? Там просто всех как скот ловят и на бойню отправляют . преимущественно русских из русских же регионов .
      И что РФ сделала , чтобы русские люди не остались брошенными ? Может поддержка какая была ? Может быть президенту этой страны , когда он Путина о помощи просил во время переворота , помогли чем ? Нет ?
      Может быть Донбассу ? За 8 лет ?
      Нет ? Обратно в уКраину пихали\запихивали ? Упорно и целеустремлённо ?
      Цитата: убей фашиста
      убей фашиста
      (Нонейм)

      Ты убил хоть одного ?
      А у нас все поля и веси на запад от Донецка их трупами смердят . И от прежних защитников Донбасса уже так мало живых осталось ... помочь не желаете ?
      или думаете захвати такие же перцы власть в РФ , чем то бы отличались теперь "дорогие россияне" от русских на уКраине в хохL0v перепрошитых ?
      Так может всё же лучше по Киеву ? По Банковой ? По бункерам ? По центрам принятия решения и прочим весёлым заведениям ?
      Большинство из ныне бусифицированных с куда большим рвением сейчас бы вместе с нами европы в клочья рвали за всё то "счастье" , что те им принесли . Но Вы упорно считаете , что убивать надо этих подневольников , а не виновников всего этого скотства .
      Вы действительно уверены в своей правоте ?
      1. fata-morgana Звание
        fata-morgana
        +1
        9 сентября 2025 08:51
        Мы считаем, землю России надо возвращать. Наши бойцы метры считают и двигают Линию на Запад. Помогаем, кто как и чем может. Бусифицированные --- кто хотели, два года назад перешли Линию и двигают ее туда же, к Западу. Мы вас понимаем. Обидно и горько. Но прошлое не изменишь, а другой жизни у нас нет.
        1. bayard Звание
          bayard
          +1
          9 сентября 2025 09:25
          Цитата: fata-morgana
          Мы считаем, землю России надо возвращать.

          Безусловно , и вычищать дочиста .
          Вчера на Донецк летела баллистика и КР , дроны тоже были , ПВО работала активно и результативно . Практически над моей головой (над моим домом) противовоздушный бой шел . А сейчас смотрю в записи "Вечер с Соловьёвым" и он практически повторяет мои вчерашние слова про то что нужно сделать с центром Киева . Змею бить нужно в голову . Иначе мы на радость всем буржуям сами себя так и будем истреблять .
          Цитата: fata-morgana
          Обидно и горько. Но прошлое не изменишь,

          Менять нужно настоящее . И выстраивать будущее .
          И анализировать , чтоб не повторять впредь ошибки прошлого . А их не просто ворох , их - Эверест .
          Вчера наградили Герасимова "Орденом Мужества" . Значит пора на покой , к концу этого года как раз обещали . Надеюсь новый НГШ будет УМНЕЙ .
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    -2
    8 сентября 2025 11:42
    Где логика у этих недоумков? Потерь нет, а мобилизацию усиливают, скоро уже всеобщую объявят.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    8 сентября 2025 11:48
    Киевский режим снова «усиливает» мобилизацию на фоне тяжелой ситуации на фронте, Военкомам поставлена задача в ближайшее время загнать в окопы не менее 122 тысяч мобилизованных. Причем основную нагрузку по поставке новых военных должны понести так называемые «русские» области: Харьковская, Днепропетровская и Одесская. В общей сложности, на троих они должны поставить более 55 тысяч человек.

    Киевский режим делает, что хочет, его кто-то трогать будет ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      8 сентября 2025 11:52
      А сколько их погибнет, не волнует никого.
      Людоедская логика майданутых !
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    8 сентября 2025 11:53
    Кто не спрятался Зе не виноват....
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      8 сентября 2025 12:40
      а зе с его идишкайтом это по барабану за него точно понятно что будет в свое время на майамщине кайфовать
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    8 сентября 2025 12:22
    Что подразумевается под "русскоязычными"? Галицаи тоже русский язык знают, и евреи, живущие на бУССР тоже знают. Так страшно написать "русские"?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +4
      8 сентября 2025 12:39
      а если к примеру армянин с украинским паспортом))?
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    8 сентября 2025 12:25
    Знаю есть такой народ РУССКИЕ, а русскоязычные такого народа не знаю.
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    8 сентября 2025 12:38
    шляпа какая то русскоязычное население должно было давно брать свои автоматы создавать отряды и гулять по тылам всу с грабежами и весельем а они бодаются с такими же ((я откровенно разочарован в умственных способностях данного вида гоминидов
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    8 сентября 2025 12:43
    Нет предмета для дискуссии.
    Все давно уже определились, кто он и за кого ...
  9. voalm Звание
    voalm
    +1
    8 сентября 2025 13:28
    Вот вообще не жалко. Они такие же русские, как я монгол. Если бы они были русскими, то воевали бы уже давно, как мужики из ДНР и ЛНР.
  10. 26_Сергей_26 Звание
    26_Сергей_26
    +2
    8 сентября 2025 15:30
    Если обратиться к истории, то большая часть обученных в немецких спецшколах русскоязычных сама сдавалась в плен, после заброски в тыл. При чем это был именно массовый характер.
    И не надо верить хрущевским историкам, которые только и талдычат о гэбне и комиссарах.
    Во время войны был высочайший патриотизм.
    Мало того, что бывшие пленные заброшенные к нам в тыл сдавались в НКВД/СМЕРШ, но и активно работали против тех кто их обучал.
    А теперь посмотрим на современных русскоязычных жителей Украины.
    Это субстанция, которая может ныть о своих делах и быть кормом для тцк.
    А ещё, мне кажется, если им предложат должность в тцк, они с удовольствием станут грести своих.
    В статье говорят о десятках тысяч русскоязычных жителей Украины, которые на фронте. Если эти бедные украинцы возьмут в руки оружие и направят его против своих угнетателей, то могли бы создать Сумскую, Полтавскую, Днепровскую, Одесскую, Николаевскую и ТД. автономии.
    Но этого некогда не будет, потому что они по ментальности не наши.
    Все рассказы о бедном угнетённым русскоязычном населении является не более чем пропагандой.
    Эти русскоязычные почему-то в плен не задаются, а сражаются до конца.
    Вот такие они нам товарищи и не нужно их жалеть и тем более строить иллюзии.
    1. fata-morgana Звание
      fata-morgana
      0
      9 сентября 2025 08:28
      Там все прекрасно говорят по-русски. И Зе и Бу, и Сы, и Драп, и особенно тот, Залужей, этот даже по англицки говорит. Хватит душу нам этим гвоздиком ковырять.
      1. 26_Сергей_26 Звание
        26_Сергей_26
        0
        9 сентября 2025 14:32
        Золотые слова.
        Наверное это делают для создания чувства вины у нас. Но, в этой войне нам надо только побеждать, желательно отселив куда-нибудь этих русскоязычных аборигенов.
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    8 сентября 2025 16:13
    Ну хорошо, в 14-15гг, они дома сидели и сражаться вместе с ЛДНР не стали, ну бывает. Теперь им приходится сражаться, чтобы быть для нацистской власти людьми второго сорта.
    Но ведь они не станут сражаться и сразу сдадутся, правда? Если все побегут, то не остоновишь. Не о чем волноваться.
  12. senima56 Звание
    senima56
    0
    8 сентября 2025 17:25
    "Киев продолжает отправлять русскоязычное население Донбасса в окопы..." Ну если они не дураки- сразу пусть сдаются. hi stop soldier
  13. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    8 сентября 2025 18:39
    если ты не занимаешься политикой то политика занимается тобой 😪