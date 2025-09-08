В США показали симулятор будущей миссии на Марс и членов «экипажа»
NASA представила группу из шести добровольцев, которые будут участвовать в более чем годичной симуляции миссии на Марс. Основной «экипаж» состоит из 4 человек (трое мужчин и одна женщина, если, конечно, они себя в США идентифицируют именно таким образом…).
Основной состав тех, кто будет в течение года находиться в специальном модуле в Космическом центре им.Л.Джонсона в Хьюстоне.
Командир экипажа – лётчик-испытатель майор Росс Элдер. Пилотировал такие самолёты как на F-35, F-15E/EX, F-16 и A-10C. Имеет обший налёт около 1800 часов.
Бортовой медик – полковник Эллен Эллис, специалист по закупкам в армии США. На данный момент Эллис находится в должности старшего руководителя по материально-техническому обеспечению в Управлении коммуникационных систем Национального управления военно-космической разведки (NRO).
Научный сотрудник – Мэтью Монтгомери. Имеет степень магистра электротехники в университете Флориды.
Бортинженер – Джеймс Спайсер. Имеет степень магистра в области аэронавтики и астронавтики.
Есть и два человека в составе запасных астронавтов. Это две женщины (верхнее фото в материале).
Капитан авиационного крыла Корпуса морской пехоты Эмили Филлипс. Пилотировала истребитель F/A-18C Hornet. Участвовала в операциях в Европе и Юго-Восточной Азии (каких именно – не сообщается).
Лора Мари – пилот гражданской авиации. В 2016 году иммигрировала в США из Британии. Общий «стаж» в небе – 2800 часов.
NASA сообщает, что симуляция миссии с пребыванием на Марсе стартует 19 октября. Члены основного экипажа будут находиться в специальном модуле Mars Dune Alpha общей площадью 157 кв. метров. Там американские «астронавты» проведут 378 дней - до 31 октября 2026 года. В случае нештатной ситуации «на борту» максимум двух членов команды заменят упомянутые выше Эмили Филлипс и Лора Мари.
Фотография Симуляционного марсианского модуля с так называемой прогулочной зоной:
Главный исследователь программы Грейс Дуглас:
Это не первая подобная попытка изучить поведенческие реакции группы людей при длительной изоляции в рамках подготовки к продолжительным космическим полётам. Предыдущая завершилась в США осенью прошлого года. И надо полагать, что далеко не всё в этой симуляции организаторов устроило, поэтому снаряжают новую «партию» добровольцев.
