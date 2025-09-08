В США показали симулятор будущей миссии на Марс и членов «экипажа»

NASA представила группу из шести добровольцев, которые будут участвовать в более чем годичной симуляции миссии на Марс. Основной «экипаж» состоит из 4 человек (трое мужчин и одна женщина, если, конечно, они себя в США идентифицируют именно таким образом…).

Основной состав тех, кто будет в течение года находиться в специальном модуле в Космическом центре им.Л.Джонсона в Хьюстоне.



Командир экипажа – лётчик-испытатель майор Росс Элдер. Пилотировал такие самолёты как на F-35, F-15E/EX, F-16 и A-10C. Имеет обший налёт около 1800 часов.

Бортовой медик – полковник Эллен Эллис, специалист по закупкам в армии США. На данный момент Эллис находится в должности старшего руководителя по материально-техническому обеспечению в Управлении коммуникационных систем Национального управления военно-космической разведки (NRO).


Слева - Росс Элдер, справа - Эллен Эллис


Научный сотрудник – Мэтью Монтгомери. Имеет степень магистра электротехники в университете Флориды.

Бортинженер – Джеймс Спайсер. Имеет степень магистра в области аэронавтики и астронавтики.


Слева - Мэтью Монтгомери, справа - Джеймс Спайсер


Есть и два человека в составе запасных астронавтов. Это две женщины (верхнее фото в материале).

Капитан авиационного крыла Корпуса морской пехоты Эмили Филлипс. Пилотировала истребитель F/A-18C Hornet. Участвовала в операциях в Европе и Юго-Восточной Азии (каких именно – не сообщается).

Лора Мари – пилот гражданской авиации. В 2016 году иммигрировала в США из Британии. Общий «стаж» в небе – 2800 часов.

NASA сообщает, что симуляция миссии с пребыванием на Марсе стартует 19 октября. Члены основного экипажа будут находиться в специальном модуле Mars Dune Alpha общей площадью 157 кв. метров. Там американские «астронавты» проведут 378 дней - до 31 октября 2026 года. В случае нештатной ситуации «на борту» максимум двух членов команды заменят упомянутые выше Эмили Филлипс и Лора Мари.

Фотография Симуляционного марсианского модуля с так называемой прогулочной зоной:



Главный исследователь программы Грейс Дуглас:

Моделирование позволит собрать данные о когнитивных и физических способностях, чтобы лучше понять, как ограничения в ресурсах и длительные миссии на Марсе могут повлиять на здоровье и работоспособность экипажа. В итоге эта информация поможет NASA принимать обоснованные решения при разработке и планировании успешной миссии человека на Марс.

Это не первая подобная попытка изучить поведенческие реакции группы людей при длительной изоляции в рамках подготовки к продолжительным космическим полётам. Предыдущая завершилась в США осенью прошлого года. И надо полагать, что далеко не всё в этой симуляции организаторов устроило, поэтому снаряжают новую «партию» добровольцев.
  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +16
    8 сентября 2025 11:36
    Одному мне странно - что вместо полноценного медика, желательно из боевых( готового к внезапным внештатным ситуациям) - специалист по закупкам belay ?
    Или они решили сразу у марсиан территории на бусы и "огненную воду" менять?
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +7
      8 сентября 2025 11:59
      Цитата: свой1970
      Одному мне странно - что вместо полноценного медика, желательно из боевых( готового к внезапным внештатным ситуациям) - специалист по закупкам ?

      Однажды америкацы уже посылали полноценного медика на орбиту. И что? Дырка в корпусе станции, скафандры астронавтов (американская часть экипажа), полные отработанными памперсами и головная боль всех причастных к полету, включая ЦУП, от истерик сумасшедшей женщины. Лучше бы надежный горшок построили... Вымученные медийные улыбки экипажа на фото не вызывают уверенности в их позитивном настрое на долгое путешествие. Люди, с детства воспитанные в духе конкурентного соперничества, и в полете найдут повод для конфронтации. Первый уже заложен изначально - одна женщина на трех мужиков...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +3
        8 сентября 2025 12:08
        Цитата: Hagen
        Однажды америкацы уже посылали полноценного медика на орбиту. И что?

        Хреновая работа психологов, не более... Балбесы...
        Наши вон с Савченко поработали - так стране 404 пришлось ее Героя Украины лишать, из депутатов выгонять и сажать срочно lol - а как красиво в ВР лозунг висел "Свободу Надии".. lol

        Но в любом случае это глупость - слишком долгий полет, а несчастные случаи вполне возможны. А любое прерывание тренировки - делает ее бессмысленной.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          8 сентября 2025 13:00
          Это же симуляция - всё на земле , просто изоляция на год+ и отработка алгоритмов . Да и пиар это откровенный . Какой нафиг Марс , когда ещё на Луну нормально не слетали .
          У нас такие симуляции несколько раз проводили - аккурат полёт на Марс отрабатывали . Последний раз несколько лет назад , а первый раз ещё в 60-х .
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -3
            8 сентября 2025 14:51
            Цитата: bayard
            Это же симуляция - всё на земле , просто изоляция на год+ и отработка алгоритмов

            Именно поэтому все должно быть максимально приближенным к реальности - для достоверности полученных алгоритмов

            А иначе было бы вполне достаточно их на неделю закрыть и просто экстраполировать - хоть на год вперед хоть на два хоть на 20 лет...
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              8 сентября 2025 15:08
              Это если бы они действительно лететь собирались . А у них это просто пиар . Просто нужны победы и "образ светлого американского будущего" .
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                8 сентября 2025 15:51
                Цитата: bayard
                Это если бы они действительно лететь собирались . А у них это просто пиар .

                Про Маска все тоже говорили что его ракеты - пиар. А потом по космосу покатились эшелоны Старлинка....
                1. bayard Звание
                  bayard
                  0
                  8 сентября 2025 16:17
                  Это другое . Межпланетные пилотируемые перелёты с посадкой и взлётом с неё , с доставкой необходимого оборудования для создания поселений и жизни на них , это немного больше чем просто большую ракету на орбиту вывести . Хотя и без неё никуда . Это ещё долгий путь . А сроки называемые НАСА и американской властью - фантастичны и даже фантасмагоричны . Пускай хоть на Луну пару раз слетают . просто - туда и обратно . Вот тогда и посмотрим куда они полетят .
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    -1
                    8 сентября 2025 17:49
                    Цитата: bayard
                    А сроки называемые НАСА и американской властью - фантастичны и даже фантасмагоричны

                    Буквально 20 лет тому назад все компьютеры моей работы имели совокупную ёмкость НД в 3 раза меньше чем мой 128 Гбт телефон - достаточно простой и недорогой нынче. И у нас там места валом было пустого....
                    А за 5лет до этого дискета была единственным способом переноса информации с огромной емкость в 2.8 мбт.
                    Что будет через 5 лет я не берусь предсказать - может болото, а может нуль-Т откроют...
                    1. Shurik70 Звание
                      Shurik70
                      0
                      8 сентября 2025 20:48
                      Трансвестита - в чисто мужской экипаж.
                      Не долетят.
                      Даже если электродрель будут в сейф запирать.
      2. dnestr74 Звание
        dnestr74
        +1
        8 сентября 2025 12:09
        Да нормально , будут ее втроем юзать.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          8 сентября 2025 12:59
          Цитата: dnestr74
          Да нормально , будут ее втроем юзать.

          Дуг друга они будут юзать... Я бы в такой компании гомосеков (трансгендеров) и неделю не выдержал..., а тут год. Видимо одинаковых по ориентации подбирали.
      3. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        8 сентября 2025 12:09
        Цитата: Hagen
        Первый уже заложен изначально - одна женщина на трех мужиков...

        Да и женщина какая то странная..
        Из этих, что ли... laughing
      4. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        8 сентября 2025 12:23
        Люди, с детства воспитанные в духе конкурентного соперничества, и в полете найдут повод для конфронтации. Первый уже заложен изначально - одна женщина на трех мужиков...

        Ну во первых, мы не знаем кем себя идентифицируют эти трое мужиков, вполне возможно кто-то считает себя геем (женщиной) или трансом (и то и это)... Во вторых, Вы же не считаете что женщины на борту обязаны кроме своей профессиональной работы выполнять какую-то "дополнительную", поэтому не понятно поему вас так смущает это количественное несоответствие... Ну и в случае чего человечество давно уже придумало кучу всего для успешного избавления мужиков от спермотоксикоза... По моему, гораздо главней чисто психологическая совместимость членов экипажа, которую гораздо труднее порой бывает достигнуть...
        1. Попандос Звание
          Попандос
          +1
          8 сентября 2025 13:35
          избавления мужиков от спермотоксикоза...
          это ладно, а вот избавление баб от ПМС, это и нобелевка good , и все премии мира laughing , и благодарность всех мужиков планеты drinks
          1. Комментарий был удален.
      5. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        8 сентября 2025 15:13
        Цитата: Hagen
        в полете найдут повод для конфронтации. Первый уже заложен изначально - одна женщина на трех мужиков...
        В "полёт" отправят трёх мужиков и одну женщину.
        Ещё большой вопрос, кого и сколько "вернётся". Дело-то не быстрое, раз по пять пол поменять успеют.

        Кстати, они эту "специалиста по закупкам" медичку трансгендерные операции уже обучили проводить в условиях межпланетного перелёта? Наш российский фильм "Вызов" покажется не глупой ненаучной фантастикой, а вполне себе правдивой историей по сравнению с такими масштабами...
        Хотя и не специалист, но могу посоветовать им рассмотреть в подобных операциях переход от имплантов к донорским органам. Лишь бы не передрались, если кому-то чего-то не хватит.

        Опять же, и Голливуду - чем не идея для "Оскара"? Трансгендерная операция на орбите Марса. Масштаб.... fellow
        laughing
        1. КолВизин Звание
          КолВизин
          +1
          8 сентября 2025 18:13
          "Полёт" (если состоится) будет гораздо сложнее, а тут у них даже "прогулочный дворик" есть. Если без скафандров вообще лафа.
          1. Sensor Звание
            Sensor
            0
            Вчера, 08:06
            Если без скафандров вообще лафа.

            И при привычной гравитации. А если воду отжать, то непрерывное наблюдение за сидельцами в камере.
      6. isv000 Звание
        isv000
        0
        8 сентября 2025 20:51
        Цитата: Hagen
        Люди, с детства воспитанные в духе конкурентного соперничества, и в полете найдут повод для конфронтации. Первый уже заложен изначально - одна женщина на трех мужиков...

        Будьте спокойны, там летят баба-продаван и три любителя заднего привода. Тут другая трудность - баба подвержена опасности, когда милостыню будет просить у "мужиков"...
    2. Слово Звание
      Слово
      0
      Вчера, 04:34
      Таки, они в симуляторе будут отсиживать СРОК за деньги немалые. Кто-то должен покупать запрещённые предметы (телефон, гамбургер, оружие) видно отсюда и растут ноги медиек-специалист по закупкам.
    3. lesya Звание
      lesya
      0
      Вчера, 06:37
      Такие работы оплачиваются очень высоко. Кто-то толкнул свою (подружку, сестру, дочь) по блату. В США - это точно также основной двигатель роста благосостояния и карьеры.
      Все члены экипажа обладают идеальным здоровьем, для всех будут не раз проводится тренинги по экстренной медицинской помощи на случай, если коленку исцарапают. Так что все прекрасно понимают, что врач, в сущности, не нужен. Ну а если действительно ситуация возникнет, то "прервут полет".
      У меня знакомый врач несколько раз по 3 года работал в полярной экспедиции. В группе на стационарной станции 10 человек. Все мужчины. Все молоды и здоровы как быки, даже зубы не болят. Так он за эти несколько своих экспедиций просто спиваться начал без работы, зато квартиру в Москве приличную купил на эти деньги.
    4. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 03:47
      Или они решили сразу у марсиан территории на бусы и "огненную воду" менять?
      Инклюзивно-толерантная команда. Судя по фото, большинство - инвалиды...
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    8 сентября 2025 11:36
    Моделирование позволит собрать данные о когнитивных и физических способностях, чтобы лучше понять, как ограничения в ресурсах и длительные миссии на Марсе могут повлиять на здоровье и работоспособность экипажа. В итоге эта информация поможет NASA принимать обоснованные решения при разработке и планировании успешной миссии человека на Марс.
    Молодцы США! Кстати, РФ совершает прорывы в биологии и генетических технологиях ?????
    1. fata-morgana Звание
      fata-morgana
      +1
      8 сентября 2025 18:06
      Совершаем. Освобождаем Украину от генетического бандер- и биомусора со свастикой.
  3. Setavr Звание
    Setavr
    0
    8 сентября 2025 11:36
    ...трое мужчин и одна женщина...

    ...это как-то не по-христиански!
    :D
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +5
      8 сентября 2025 11:40
      Хьюстон, у них проблемы... laughing
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +2
      8 сентября 2025 11:46
      Да там видимо все нормально, просто члены экипажа идентифицируют себя по разному, так что на всего на всех видимо хватит wink
  4. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    8 сентября 2025 11:41
    Конечно же, хочется что бы первыми наши ,,застолбили,, планету, но даже если первыми будут амеры, всё равно для человечества очень хорошо иметь запасную землю !
  5. Per se. Звание
    Per se.
    +2
    8 сентября 2025 11:52
    с так называемой прогулочной зоной
    Чего уж там, делали бы так называемую "прогулочную зону" на необитаемом канадском острове Девон, глядишь, и со своими "марсоходами" бы там встретились.
    На фото пейзаж острова Девон.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      8 сентября 2025 11:58
      Цитата: Per se.
      глядишь, и со своими "марсоходами" бы там встретились.

      Главное, самим с собой бы не встретится ! lol
  6. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +3
    8 сентября 2025 11:58
    Подобные длительные эксперименты наши еще в 70-х проводили.С ограниченным количеством продовольствия и воды.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      8 сентября 2025 14:46
      Цитата: Был Мамонт
      Подобные длительные эксперименты наши еще в 70-х проводили.С ограниченным количеством продовольствия и воды.

      Их все тогда проводили - и мы и американцы и французы
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    8 сентября 2025 12:05
    На первом фото справа девка вроде симпотная, а посылают опять с лошадиной мордой. Мужики будут не довольны.😀😀
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +4
      8 сентября 2025 12:08
      А это как в том анекдоте: это на гражданке я- бабаЯга, а у срочников в казарме- Василиса Прекрасная fellow
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +3
      8 сентября 2025 12:10
      Когда год без женщины и кобыла невеста))))))
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    8 сентября 2025 12:11
    (трое мужчин и одна женщина, если, конечно, они себя в США идентифицируют именно таким образом…)

    А какой там гомофрукт под этикеткой окажется- загадка... wassat
  9. BAI Звание
    BAI
    +5
    8 сентября 2025 12:25
    специальном модуле Mars Dune Alpha общей площадью 157 кв. метров.

    Почти 40 м на нос. У нас квартиры-студии ' - 20м. И живут люди не год, а годами. И никакого Марса не надо
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      8 сентября 2025 14:56
      Цитата: BAI
      специальном модуле Mars Dune Alpha общей площадью 157 кв. метров.

      Почти 40 м на нос. У нас квартиры-студии ' - 20м. И живут люди не год, а годами. И никакого Марса не надо

      Всегда было интересно - за что военным платят за "пустыннность, северность, безводность, Забайкальность" - если в соседних с ними квартирах на одной лестничной клетке живут местные гражданские всю жизнь, а не 5 лет и уехал?
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        8 сентября 2025 17:14
        Потому что у военных есть приказ, хочешь не хочешь, а шуруй на Новую Землю (утрирую), а у гражданских его нет.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          8 сентября 2025 17:38
          Цитата: Normann
          Потому что у военных есть приказ, хочешь не хочешь, а шуруй на Новую Землю (утрирую), а у гражданских его нет.

          Хм, оригинальная трактовка.
          То есть в вашей логике 5 лет на Новой Земле - страшнее чем 70-80 лет в Забайкалье или Кушке или вот здесь у меня в 15 км от юридической пустыни с надбавками?
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        8 сентября 2025 17:43
        Цитата: свой1970
        за что военным платят за "пустыннность, северность, безводность, Забайкальность"

        Когда я жил в Сибири, северную надбавку получали все – хоть трелёвщик, хоть уборщица в школе, хоть директор леспромхоза.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          8 сентября 2025 21:00
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: свой1970
          за что военным платят за "пустыннность, северность, безводность, Забайкальность"

          Когда я жил в Сибири, северную надбавку получали все – хоть трелёвщик, хоть уборщица в школе, хоть директор леспромхоза.

          Повторюсь - прямо сейчас
          Цитата: свой1970
          вот здесь у меня в 15 км от юридической пустыни с надбавками?

          Или вы думаете что у нас холоднее? Ну так пустыне пофиг на Постановление +40 с хвостиком и у нас и у них.....
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            8 сентября 2025 21:05
            Цитата: свой1970
            пустыне пофиг на Постановление +40 с хвостиком и у нас и у них

            Про пустыни ничо не знаю – я жил только в районах, приравненных к условиях Крайнего севера.
  10. OXOTHuK_RUSSIA Звание
    OXOTHuK_RUSSIA
    0
    8 сентября 2025 12:29
    Илон, зажигай фитиль своей ракеты :))
  11. hito Звание
    hito
    +3
    8 сентября 2025 12:31
    В России был Марс - 500, и состав был сильный, не специалисты по закупкам))
  12. Эмиль Звание
    Эмиль
    +1
    8 сентября 2025 12:36
    И что,не одного акушера … на худой конец фельдшера am
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      8 сентября 2025 12:41
      Вы на... мать Кобру (фон дер Ляйн) намекаете?!..
      А что... тема! good
      Я бы её включил в состав миссии!
      Без права переписки.
  13. Магог_ Звание
    Магог_
    +2
    8 сентября 2025 12:55
    При нынешних технологиях полёт к Марсу занимает около 2-х лет. Самая реальная и непреодолимая сегодня опасность такого перелёта - космическая радиация. Два года в один конец, и столько же обратно... Чтобы снять все сомнения о возможности такого полёта надо дождаться результатов эксперимента на нашем обитаемом спутнике "Бион М-2", который в некотором приближении к условиям полёта к Луне или Марсу месяц катает по приполярной орбите мышей и мух с растениями. Но это лишь первое приближение к условиям марсианского путешествия живности, не считая ближайшей задачи работы этого спутника для определения какую РОС нам надо будет собирать. Психологические проблемы длительных полётов вполне научились решать у нас, проводя подготовку и формирование экипажей на орбитальные станции. Что нового американцы хотят показать миру ?
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      8 сентября 2025 13:22
      Цитата: Магог_
      При нынешних технологиях полёт к Марсу занимает около 2-х лет


      Я где-то читал, что при минимальном расстоянии до Марса вроде как в 7 месяцев в одну стороны рассчетное время полета
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        +2
        8 сентября 2025 13:39
        Похоже, так. Смотрел справку и неправильно пересчитал в уме время полёта. Получается, туда и обратно -полтора года, тоже "не сахар"...
  14. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    8 сентября 2025 13:04
    Бедные марсиане. Им то куда бежать от этих "суперов"? Вроде некуда. Значить будут кончать.
  15. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    8 сентября 2025 13:06
    пусть вспомнят всё...и убираются с планеты Земля
  16. ЛМН Звание
    ЛМН
    -1
    8 сентября 2025 13:11
    Через пару лет,нас ждёт продолжение сериала "А были ли американцы на Луне?" what
  17. СЮ.... Звание
    СЮ....
    +2
    8 сентября 2025 13:20
    Красивый распил бабла... экспедиция на марс, тем более миссия, в настоящее время невозможна. (Вроде каждая 10я беспилотная ракета долетает?)
  18. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    8 сентября 2025 13:48
    Да-а-а уж...прям как первые американские колонисты, такие же страшные...
  19. ASG7 Звание
    ASG7
    0
    8 сентября 2025 14:30
    Интересно, а марсоход они там встретят?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Вчера, 06:32
      да нет там ничего ибо небо есть твердь а светила на ней суть огни что ангелы зажигают расшибутся в лепешку ясен пень нельзя с собой в экипаж ухтишек брать непокрытых их иблис послал через своих преспешников в наса
      1. ASG7 Звание
        ASG7
        0
        Сегодня, 14:21
        Даже Ваш бред звучит более оптимистично, чем американцы на Марсе. Спасибо!
  20. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    8 сентября 2025 23:22
    А кто сказал, что Марс существует? Восприятие мертвых излучений через мертвые приборы создает одну картину мира, а живое через живое - ДРУГУЮ. Материалисты, при невозможности видеть ЖИВОЕ, хотя бы дайте науке шанс излечить "слепоту".
  21. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Вчера, 06:30
    ээээ я не понял хонки вы че берега попутали где черный братишка в составе экипажа))? всем на колени и просить прощения по рыхлому)) кстати уверен ближе к запуску черняховского в состав введут полюбасу трампушка в это время уже будет не на бугре