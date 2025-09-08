Медведев предложил вернуться к вопросу выплат репараций Финляндией

Медведев предложил вернуться к вопросу выплат репараций Финляндией

Москва не исключает возвращения к вопросу выплаты репараций Финляндией, которые были заморожены еще во времена Советского Союза в рамках двухсторонних обязательств. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Вступление Финляндии в НАТО и откровенная антироссийская политика привели к нарушению подписанных ранее соглашений между Хельсинки и Москвой. В том числе статей Парижского мирного договора 1947 года и Договора об основах отношений с РФ 1992-го. Это дает России полное право пересмотреть свой отказ от требования компенсации за нанесенный финнами в годы Второй мировой войны ущерб, также закрепленный в двухсторонних соглашениях.



Как пояснил Медведев, если финны начали нарушать все ранее подписанные договоренности, то их надо наказать, а самый лучший способ — потребовать положенных репараций. Пока этот вопрос официально не поднимался, но его упоминание бывшим президентом России — это очень «толстый» намек финскому правительству и лично президенту Финляндии Стуббу.

Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков.

— приводит ТАСС слова политика.

Ранее Медведев заявил о явной антироссийской политике Финляндии, которая открыто готовится к войне с Россией. Да и активная поддержка режима Зеленского тоже играет не на стороне Хельсинки.
    faiver
    8 сентября 2025 12:11
    Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?
      neri73-r
      8 сентября 2025 12:17
      Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?

      Военные!
        faiver
        8 сентября 2025 12:21
        шапками затарились? мы уже это проходили
            multicaat
            8 сентября 2025 16:11
            время развитой торговли и транзита из СССР - самое счастливое время финнов за всю их историю. Но вопрос - кто тянет финляндию к конфронтации? Рядовые финны против этого.
              maiman61
              8 сентября 2025 19:50
              Глупые люди ВСЕГДА говорят, что "простые", "рядовые" люди, против. НЕТ, все они сволочи без исключения. "Простые укринцы" убивают наших отцов, сыновей. А вы хоронили своих родственников убитых "простыми" украинцами, оружием присланными "простыми" немцами, финнами и.т.д.?
                multicaat
                9 сентября 2025 08:34
                вы как-то забавно попутали украинцев с финнами. Совершенно разные истории
                  Сергей Викторович Королев
                  9 сентября 2025 12:25
                  Что забавного. Сволочи там и сволочи здесь. Рад , что вас забавляет?
                    multicaat
                    9 сентября 2025 13:01
                    Цитата: Сергей Викторович Королев
                    Что забавного

                    это разные сволочи, а претензии у вас к ним одинаковые.
                    Это мохровый шовинизм по отношению к сволочам. Вот что смешно.
                  Сергей Викторович Королев
                  9 сентября 2025 12:25
                  Что забавного. Сволочи там и сволочи здесь. Рад , что вас забавляет?
                Весельчак УВ
                9 сентября 2025 13:55
                100% согласен. Никаких молочных кухонь на улицах Берлина как 1945г., только виселицы, крематории, расстрельные рвы.
                Правдодел
                10 сентября 2025 03:31
                Глупые люди ВСЕГДА говорят, что "простые", "рядовые" люди, против.

                Вот это - правильно.
                Только тезис, что
                все они сволочи без исключения
                - неправилен. Т.к. граждане любого государства поступают так, как им велит это государство. Если граждане не хотят поступать по велению государства, то либо устанавливается диктатура, либо происходит революция. В Финляндии, как и по всей гейропе, под прикрытием защиты от москалей и русской агрессии потихоньку устанавливается диктатура.
              БМС
              8 сентября 2025 20:52
              Рядовые финны против? А разве не рядовые финны выбирали эту власть? А разве не рядовые финны из приграничных городков отлавливали "просочившихся через границу русских". Это потом наступило протрезвление и то, не у всех.
            Татьяна
            8 сентября 2025 16:25
            Медведев предложил вернуться к вопросу выплат репараций Финляндией

            Постановка Россией вопроса о репарациях России Финляндией политически абсолютно правильная и своевременная! Более того к этому Россия должна была подготовиться ещё вчера!
            Враждебный антироссийский Запад всегда должен помнить, что русские всегда приходят за своим! И Финляндия в том числе!
            Никакого спуска Финляндии, вступившей в НАТО и мечтающей о реванше после ВОВ, со стороны России не должно быть ни в чём!
            Lako
            8 сентября 2025 19:55
            Была. После развала СССР, ряд финских крупных финских компаний, например Вяртсиля оказались на грани банкротства из за разрыва связей. Президент Финляндии Кеткеннен и премьер Союза Косыгин были закадычными друзьями и не раз путешествовали по России. Это было золотое время Советско-Финских отношений. В Карелии, в каком нибудь магазинчике леспромхоза можно было купить финские шмотки, покруче чем у фарцовщиков в Питере.
              Lako
              8 сентября 2025 23:56
              Не успел исправить. Фамилия восьмого президента Финляндии была, кажется Кекконен. Зубрили на политзанятиях, но уже столько лет прошло. laughing
        Serg Koma
        8 сентября 2025 20:35
        Цитата: neri73-r
        Военные!

        И не только. По 2024 году, из России в Финляндию.
        Судя по статистике, крайне востребован у них наш никель. Евростат фиксирует отгрузки в сентябре на 72,8 млн евро (509,1 млн с начала года). Соединения драгоценных металлов в импорте Финляндии из России составляют 7,5 млн евро в сентябре (52,2 млн с начала года). Везут наши удобрения на 687 тысяч евро (с января набежало на 14,4 млн). Также популярны у северных соседей минеральные масла и топливо (с начала года ввезено на 49,4 млн евро). Замыкают пятерку крупнейших поставщиков российские производители лекарств. На финских прилавках наших таблеток, спреев и прочих пилюль — на 3,2 млн евро.
        STALKER666999
        9 сентября 2025 15:05
        Ага! Точно. А глянуть историю? Религия не позволяет?! Я про цену вопроса, если что. Или опять запустим пластинку про ТЯО?!
          bayard
          10 сентября 2025 11:47
          Молодой человек , Вы видимо забыли , что "Финляндия" , это всего-лишь губерния РИ , которая самостоятельным государством до "вольной" , выписанной Лениным сразу после Октябрьского Переворота (революция - в переводе на французский) никогда не была . С того времени она уже несколько раз воевала против СССР и теперь воюет против России . Поэтому ДА - вопрос о репарациях необходимо поднимать и расчитывать ущерб нанесённый финнами по максимальной шкале . но это только первый этап . Второй этап будет после их отказа в выплате этих репараций .
          Так же следует подготовить официальный счёт к трём прибалтийским лимитрофам за все те средства , которые СССР вложил в их развитие . А так же РЕПАРАЦИИ за участие их воинских формирований в войсках Вермахта и СС во ВМВ против СССР . Раз уж они теперь "самостоятельные " и отдельные от России "государства" . Расчёт репараций за войну против РФ в ходе текущего конфликта в Северном Причерноморье России (Южно-Русские Земли Причерноморья , Поднепровья , Донбасса и Слобожанщины) будет проведён отдельным документом о репарациях .
          Платить придётся ВСЕМ .
          Вы , Сергей , уже готовы платить репарации ?
      Адрей
      8 сентября 2025 12:19
      Цитата: faiver
      Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?

      Угу. Не так давно, вполне обоснованно, в голос ржали на пшеками, которые решили выкатить подобные требования дойчам. Теперь сами туда же скатились.
        faiver
        8 сентября 2025 12:22
        ну это же простейшие политические игры
          Адрей
          8 сентября 2025 12:26
          Цитата: faiver
          ну это же простейшие политические игры

          Возможно, вот только с непредсказуемым концом. Как там про ПМВ: "Войны никто не хотел. Война была неизбежна."?
            faiver
            8 сентября 2025 12:34
            как это не хотели, для чего британцы Антанту создали влезая в оборонительный союз Франции и РИ, именно для войны, которую сами и организовали через убийство Франца Иосифа, а Николя объявил мобилизацию сербов защищать..., итоги мы знаем - минус Австро-Венгерская империя, Германская империя, Российская империя и Османская империя
        carpenter
        8 сентября 2025 13:13
        Цитата: Адрей
        в голос ржали на пшеками, которые решили выкатить подобные требования дойчам.

        Кому но только не пшекам выдвигать требования, когда они от Союза получили одну треть современной Польши, принадлежавшей Германии.
          Zoldat_A
          8 сентября 2025 14:58
          Цитата: carpenter
          Кому но только не пшекам выдвигать требования, когда они от Союза получили одну треть современной Польши, принадлежавшей Германии.
          Вспомнился фильм "Добровольцы" как герой Ульянова восстанавливал метро в Берлине.

          В связи с этим - а поляки помнят, кто их кормил после войны, откуда эшелоны со жратвой шли (а в это время в Союзе люди по карточкам жили)? А ту же Варшаву кто микрорайонами отстраивал? А все эти верфи в немецком Данциге, где они потом сначала корабли строили, а потом, "из благодарности СССР", "Солидарность" замутили - кто строил? А заводы в Познани, Кракове и Катовице кто строил? Американцы, которые, как поляки теперь объясняют, Освенцим заодно со всей Польшей освободили?

          И про 600 тысяч могил наших солдат в Польше МЫ не забыли. Придёт время - и их заставим вспомнить. Если останется, кому вспоминать.

          Если бы не такой страшный СССР и ужасный Сталин лично - они до сих пор бы спали в немецком хлеву в обнимку со свиньями, хлебали похлёбку из брюквы деревянной ложкой и стирали бельё настоем из золы...

          Не делай добра - зла в ответ не получишь...
            Zoldat_A
            8 сентября 2025 15:25
            Xоxлобот отметился, сделал для союзников по безумию всё, что мог - "минус" поставил.
            Теперь, когда дело сделано, сегодня заснёт спокойно, с сознанием выполненного долга. laughing laughing laughing laughing laughing
            Спи спокойно, соевый ты наш...

            В целом я, конечно, дяденька воспитанный. Но над такими "оценщиками" не ржать, как лошадь, не могу... laughing
              Ильнур
              8 сентября 2025 15:48
              Или поляк, правда она такая, не нравится бесноватым...
              Я подправил...
              Ана
              8 сентября 2025 17:24
              Зато они нас развлекают. Ну пусть ненадолго, но все равно же смешно 😂 в общем-то почти как их бывший президент, с кем поживёшься от того и наберёшься🤣
            carpenter
            8 сентября 2025 15:29
            Цитата: Zoldat_A
            Не делай добра - зла в ответ не получишь...

            Многим мы сделали много добра, а от них получили много гуана.
            atakan
            8 сентября 2025 18:44
            Потраченные миллиарды человекочасов там на периферии в ущерб развитию и самой жизни граждан СССР , это так отвратительно и наивно . Это бесит неимоверно .
            Жаль не нашлось среди тех партийных "каммуняк" фракции развития регионов России в ущерб разбрасыванию и против сеятелей жечуга в навоз.
            nepunamemuk
            8 сентября 2025 18:50

            Не делай добра - зла в ответ не получишь...

            эту поговорку я первый раз услышал и потом много раз от знакомого злобного xoxла😡
            и раньше она мне не нравилась а сейчас тем более
            реалист
            9 сентября 2025 09:31
            40 лет пропаганды зря не проходят , не вспомнят поляки эшелоны с продуктами , они нам припомнят вторжения в польшу армии под руководством Тухачевского .
        nik-mazur
        8 сентября 2025 17:50
        Цитата: Адрей
        Не так давно, вполне обоснованно, в голос ржали на пшеками, которые решили выкатить подобные требования дойчам

        Есть небольшая разница – пшеки с дойчами как бы в одном окопе сидят и в дёсны лобызаются, а финны с Россией разocpaлись ради евросолидарности и какой-то Украины, которая им нафиг не упёрлась. А за такое удовольствие не грех и заплатить.
          Военком77
          9 сентября 2025 01:05
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: Адрей
          Не так давно, вполне обоснованно, в голос ржали на пшеками, которые решили выкатить подобные требования дойчам

          Есть небольшая разница – пшеки с дойчами как бы в одном окопе сидят и в дёсны лобызаются, а финны с Россией разocpaлись ради евросолидарности и какой-то Украины, которая им нафиг не упёрлась. А за такое удовольствие не грех и заплатить.


          И заплатят. Медведев финнам спуску не даст… В телеграмме…
            nik-mazur
            9 сентября 2025 01:26
            Цитата: Военком77
            И заплатят

            Вряд ли благодаря Медведеву, но заплатят так или иначе, потому что дурацкие поступки всегда имеют свою цену.
        Disant
        9 сентября 2025 16:48
        Адрей(Андрей)
        в голос ржали на пшеками, которые решили выкатить подобные требования дойчам
        так было ФРГ и ГДР - кому бы они выкатили до этого ?! - был СЭВ, единая энергетическая система, "соцлагерь", конвертируемый рубль, взаиморасчёты
        тем более по результатам второй мировой им три области германских отрезали.
        поправьте, если я ошибаюсь
          Адрей
          9 сентября 2025 16:50
          Цитата: Disant
          так было ФРГ и ГДР - кому бы они выкатили?!

          Поправлю. 1.5-2 года назад пшеки данную тему начали муссировать. Потихоньку заглохло само собой. Но кричали тогда громко на весь ЕС.
            Disant
            9 сентября 2025 16:52
            время пришло. поколение сменилось. включили пластинку. ну так областя с городами пусть взад отдают, а там дальше будут, наверное, рассматривать этот вопрос. был бы я немцем - я бы в ладоши хлопал
              Адрей
              9 сентября 2025 16:54
              Тема областей не поднималась laughing. Дойчи в итоге их послали на хутор бабочек ловить.
      кредо
      8 сентября 2025 12:23
      Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?

      Хуже нам от этого точно не будет и при каждом удобном случае - разговоры о подписание совместных соглашений, договоров или возможный возврат финского бизнеса в Россию - поднимать его как одно из условий в будущих хозяйственных отношениях.

      Кстати, мы сейчас по всем европейским областям России проводим практически ту же процедуру в судах в отношении Германии и её сателлитов за ущерб нанесённый СССР в годы Великой Отечественной войны.

      Эту тему нужно обязательно прорабатывать в России, а не замыливать "партнёрскими отношениями" и не забывать про Японию. hi
        Grencer81
        8 сентября 2025 13:33
        Если немцам выкатить ещё счёт за каждого погибшего человека в боях против Вермахта и в оккупации...
          Военком77
          9 сентября 2025 01:06
          Цитата: Grencer81
          Если немцам выкатить ещё счёт за каждого погибшего человека в боях против Вермахта и в оккупации...


          Я бы и монголам выкатил за каждого погибшего в боях с ханом Батыем… а еще печенегам и половцам
            Grencer81
            9 сентября 2025 02:22
            В составе армии Бату-хана были и мои предки... laughing
      SAG
      8 сентября 2025 12:50
      Цитата: faiver
      Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?

      Это даст понимание для финов, что после нового конфликта отпетлять, как в прошлый раз не получится. Придётся платить и за этот раз и за прошлый. Скорее всего придётся переименоваться в Чухонию! (по экономическому положению)
      Ratmir_Ryazan
      8 сентября 2025 12:56
      Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?


      Экономические и политические.

      Россия имеет общую границу с Финляндией, поставляла этой стране сырье, предоставляли свой рынок сбыта для финских товаров и.п. Всё это можно заморозить и после СВО не вести с Финляндией никаких дел ограничив прямое сообщение до тех пор, пока не выплатят репарации.

      Постоянное упоминание на различных международных площадках причин и основания репараций от Финляндии, будет дополнительным напоминанием финнам о том на чьей стороне они воевали.

      Россия может обойтись без Финляндии, а вот финнам это будет тяжело, но они это заслужили.

      Ещё можно напомнить, что Финляндия незаконно оторвала от России кусок земли, воспользовавшись тяжёлым периодом для нашей страны.

      На территории Финляндии должны были быть российские области, а не сепаратистское государство враждебное к нам.
        faiver
        8 сентября 2025 13:01
        батенька вы проспали очень многое, все уже заморожено....
        Hitriy Zhuk
        8 сентября 2025 14:20
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        На территории Финляндии должны были быть российские области

        А это к тому барану из царей вопрос, который "унию" замутил, а интегрировать(и хорошенько отасимилировать толпой крестьян переселенных) их как область не изволил.
        Военком77
        9 сентября 2025 01:08
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?


        Экономические и политические.

        Россия имеет общую границу с Финляндией, поставляла этой стране сырье, предоставляли свой рынок сбыта для финских товаров и.п. Всё это можно заморозить и после СВО не вести с Финляндией никаких дел ограничив прямое сообщение до тех пор, пока не выплатят репарации.

        Постоянное упоминание на различных международных площадках причин и основания репараций от Финляндии, будет дополнительным напоминанием финнам о том на чьей стороне они воевали.

        Россия может обойтись без Финляндии, а вот финнам это будет тяжело, но они это заслужили.

        Ещё можно напомнить, что Финляндия незаконно оторвала от России кусок земли, воспользовавшись тяжёлым периодом для нашей страны.

        На территории Финляндии должны были быть российские области, а не сепаратистское государство враждебное к нам.


        Так вроде уже никакого бизнеса с финнами нет, нечего замораживать…,граница закрыта
      ZovSailor
      8 сентября 2025 13:05
      faiver
      Сегодня, 12:11
      Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?

      hi Сначала говорят политики и дипломаты.
      Рычагов и ключиков достаточно, к примеру, Аландский архипелаг на Балтике, Сайменский канал и ещё по мелочам, но болезненно для горячих и упёртых фиников.
      ТермиНахТер
      8 сентября 2025 13:40
      Вообще-то, финны держали северный фронт блокады Ленинграда. От голода, холода и болезней - умерло около миллиона мирных жителей - это преступление против человечности. так что, вполне можно предъявить и через разного рода международные организации - для начала. А если не поймут, можно и экономическими методами - опять же, для начала.
        faiver
        8 сентября 2025 13:53
        так что, вполне можно предъявить и через разного рода международные организации
        - а кто у нас основной спонсор разного рода международных организаций?
        нет у нас экономических рычагов
          ТермиНахТер
          8 сентября 2025 14:07
          Экономические рычаги всегда найдутся. Не верю, что торговля которая выстраивалась с 1944 г., в одночасье полностью остановилась. Быть такого не может.
            faiver
            8 сентября 2025 14:10
            спецом посмотрел, с 2021 года товарооборот упал в 26 с лишним раз....
              ТермиНахТер
              8 сентября 2025 15:54
              В 26 с лишним раз относительно чего? Как это выражается в тоннах, в кубометрах, в $ ?
                faiver
                8 сентября 2025 15:58
                в деньгах 13,222млрд. долларов разделите на 26
                  ТермиНахТер
                  8 сентября 2025 17:29
                  Вы меня не совсем поняли? Я имею в виду - что Финляндия выиграла от этого разрыва? Какой профит? "На зло маме - отморожу уши" - так это ребенок старшей группы детсада. Принято считать, что страной правят люди, у которых типа есть мозги. Россия получила два шинных завода "Нокиан" с полным циклом производства и всеми, далеко не старыми технологиями. А что получили чухонцы?
                    faiver
                    8 сентября 2025 18:14
                    финка в минусе, это факт, это цена их коалиции
        Иван Кузьмич
        8 сентября 2025 20:24
        Цитата: ТермиНахТер
        Вообще-то, финны держали северный фронт блокады Ленинграда. От голода, холода и болезней - умерло около миллиона мирных жителей - это преступление против человечности. так что, вполне можно предъявить и через разного рода международные организации - для начала. А если не поймут, можно и экономическими методами - опять же, для начала.

        привет .какие то предьявы через международные организации , методы экономические все это шняга
        только утилизация или страх самой утилизации может подействовать на горячие финские головы
          ТермиНахТер
          8 сентября 2025 20:38
          Ну, не все же там , как и в других странах. При власти поставлены людишки, которые работают на благо своих хозяев, а не людей, которые там живут.
      wladimirjankov
      8 сентября 2025 15:58
      это очень «толстый» намек финскому правительству и лично президенту Финляндии Стуббу.

      Все так на уровне намеков и останется. Болтать конечно легко и главное ни к чему не обязывает. Упустили мы Финляндию как и многое другое, в том числе и украину. Брать надо было Киев за 2-3 недели, тогда тогда финны и шведы не решились бы вступать в НАТО. А так они посмотрели на нашу армию, на ее возможности, ее стремительные "перегруппировки" и решили, что лучшего момента для вступления в НАТО им может не представиться. Нас перестали бояться, считаться и уважать. Как выразился по другому поводу путин "уши нам от мертвого осла", а не репарации.
      Eroma
      9 сентября 2025 00:11
      Конфискуют их капиталовложения в России. Скорее всего какие-то суммы или доли в компаниях заморожены, фины активно работали в России.
      pin_code
      9 сентября 2025 10:32
      Полное торговое эмбарго. И они быстро станут трибалтами.
        faiver
        9 сентября 2025 14:53
        Они сами это эмбарго уже устроили ну и скатываются на уровень прибалтийских шакалов
    opuonmed
    8 сентября 2025 12:12
    Опять голова говорит, но действий не предпринимает.
    Горыныч1
    8 сентября 2025 12:12
    ДАМ конечно силен. Весь мир в труху, и все нам должны пожизненно. Закусывать надо
      Андрей К
      8 сентября 2025 12:22
      Цитата: Горыныч1
      ДАМ конечно силен. Весь мир в труху, и все нам должны пожизненно. Закусывать надо

      Так ведь у ДАМа своя работа - он озвучивает то, что ВВП озвучивать по статусу не положено, но как бы донести позицию надо.
      Про закуску Вы погорячились...
        Горыныч1
        8 сентября 2025 12:24
        Просто немного в теме. С ФСО в одном госпитале лежал. Голицыно, Подмосковье
          Андрей К
          8 сентября 2025 12:29
          Цитата: Горыныч1
          Просто немного в теме. С ФСО в одном госпитале лежал. Голицыно, Подмосковье

          Однако странные собеседники из ФСО у Вас request
          По госпиталям тоже помыкался, в курилках с ребятишками о чём только не трындели, наверно не повезло - говорливых ФСОшников у нас не было.
            Горыныч1
            8 сентября 2025 12:31
            Ну, и такое бывает. Особенно под drinks
              Андрей К
              8 сентября 2025 12:35
              Цитата: Горыныч1
              Ну, и такое бывает. Особенно под drinks

              Как говаривал мой взводный в далёком 91-ом - "Всяко бывает - и на Ё бывает, и на Е бывает" drinks
                Горыныч1
                8 сентября 2025 12:37
                Слышал такое. Но за что купил,за то и продал
        opuonmed
        8 сентября 2025 12:43
        Цитата: Андрей К
        Так ведь у ДАМа своя работа - он озвучивает то, что ВВП озвучивать по статусу не положено, но как бы донести позицию надо.

        Это вы сами себе придумали ? от куда такая информация ?
        Андрей из Челябинска
        8 сентября 2025 12:56
        Цитата: Андрей К
        Так ведь у ДАМа своя работа - он озвучивает то, что ВВП озвучивать по статусу не положено

        Другим президента положено, а нашему аж три суфлера нужны? Захаров, ДАМ, Песков?
          hhurik
          8 сентября 2025 13:14
          Песков и пр. - дерьмо на палке, ну так, ежели по должности смотреть hi
          ДАМ - человек №2 в стране, его должность прописана в Конституции.
            Андрей из Челябинска
            8 сентября 2025 14:43
            Цитата: hhurik
            ДАМ - человек №2 в стране

            Его никто так не воспринимает, да и должность у него вовсе не вторая
              hhurik
              8 сентября 2025 17:26
              Сегодня - не воспринимают, завтра че произойдет - глядишь на второй срок пойдет. wink Я вот помню как это было, из обоймы не выпадают.
    Uncle Lee
    8 сентября 2025 12:12
    Москва не исключает возвращения к вопросу выплаты репараций Финляндией,
    Почему Доброту принимают за слабость ?
      Vitaly.17
      8 сентября 2025 12:45
      К сожалению мы меряем других по себе. Забываем, что финская культура такая же чуждая нам как и большинство западных ценностей. А ведь по сути начиная с Крестовых походов на Русь за прошедшие 800 лет ни чего не изменилось в западном менталитете включая ЛГБТ.
    topol717
    8 сентября 2025 12:13
    Репарации это хорошо, но Сайменский канал надо бы перекрыть.
      tralflot1832
      8 сентября 2025 12:24
      Зачем перекрывать сайменский канал ?Фины ежегодно платят 1 млн евро за него и им не пользуются .
        Иван Кузьмич
        8 сентября 2025 20:27
        Цитата: tralflot1832
        Зачем перекрывать сайменский канал ?Фины ежегодно платят 1 млн евро за него и им не пользуются .

        привет было бы лучше если бы они платили не один а десять млн
        Военком77
        9 сентября 2025 01:10
        Цитата: tralflot1832
        Зачем перекрывать сайменский канал ?Фины ежегодно платят 1 млн евро за него и им не пользуются .

        Вот это дурные финны, платят и не пользуются, надо цены поднять в 10 раз тогда, пусть больше платят
    Адрей
    8 сентября 2025 12:13
    Москва не исключает возвращения к вопросу выплаты репараций Финляндией, которые были заморожены еще во времена Советского Союза в рамках двухсторонних обязательств. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

    ДАМ окончательно ушел в параллельную реальность.
      Дилетант
      8 сентября 2025 12:42
      ДАМ окончательно ушел в параллельную реальность.

      Reaz
      8 сентября 2025 13:55
      Я так это вижу:
      Финны придумали себе победу во вмв.
      Медведев им объясняет, что они не правы, и ставит их на место.
    Salimi from iran
    8 сентября 2025 12:15
    Жители Запада готовятся к войне и думают, что никто этого не заметит.
    ваш вср 66-67
    8 сентября 2025 12:15
    Как пояснил Медведев, если финны начали нарушать все ранее подписанные договоренности, то их надо наказать

    Так надо было наказывать тогда, когда финны только подали заявку в НАТО!
    А че теперь то кулаками махать после драки?!
    Дедок
    8 сентября 2025 12:19
    Как пояснил Медведев, если финны начали нарушать все ранее подписанные договоренности, то их надо наказать, а самый лучший способ — потребовать положенных репараций.

    можно даже "облечь" данное требование в форму судебного решения...
    но кто будет взыскивать и с кого?
    tralflot1832
    8 сентября 2025 12:19
    А вот и причина что "мировой лидер "Стубб не едет в Белый Дом в понедельник ,вторник к Трампу обсуждать мирный договор с Россией .А кто же тогда едет- Орбан,Фицо и Навроцкий?( Трамп не назвал лидеров государств с кем он встретится ,можно своевольничать) bully
    BAI
    8 сентября 2025 12:19
    Шум ради шума. Типа бесчетных красных линий
    Смею_заметить_
    8 сентября 2025 12:28
    Международные договоры, которые заключены в результате военной победы ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ!
    В противном случае... ВОЙНА продолжается. По умолчанию.
    Без этого Человечество ещё рано считать разумным видом жывотных.
    Артур Грудинин
    8 сентября 2025 12:33
    Их надо как-то заставить это сделать. А вот как, вопрос сложный. Разве, что опять войну развяывать.
      Andobor
      8 сентября 2025 12:45
      Война уже развязана, нужно в ней победить и счет предъявить.
    HAM
    8 сентября 2025 12:42
    Да у поляков вон сколько претензий на "репараций" практически от всех соседей накопилось ,не успевают в банки складывать....денег-ноль,а соседям настроение подпортили good .....только финики,оказывается,СССР "победили" crying Ждём ответных заявлений на "репарации".. what
    Andobor
    8 сентября 2025 12:43
    А куда они денутся, будут репарации платить, когда Штаты отползут, Европа развалится, пока все к тому идет.
      Joker62
      8 сентября 2025 14:20
      Цитата: Andobor
      А куда они денутся, будут репарации платить, когда Штаты отползут, Европа развалится, пока все к тому идет.

      Когда всё развалится в Гейропе и у матрасников, Россия просто возьёт свои виру у финнов, причем бесплатно. А там говорить уже некому, кромк как ворчание как старые пер.ду-ны.
    MichIs
    8 сентября 2025 12:58
    Медведев как всегда не в тему и не вовремя, имхо. А мысли правильная, но для нее должно наступить нужное время, а не сейчас - нам не надо распылять свои силы - надо додавить врага на главном направлении, а потом браться за второстепенные.
    solar
    8 сентября 2025 13:09
    Медведев предложил вернуться к вопросу выплат репараций Финляндией

    Фантомас разбушевался. Требовать то, что заведомо никто выполнять не будет- только себя ставить в неловкое положение. :((
    Холостой_пистон
    8 сентября 2025 13:10
    Медведев предложил вернуться к вопросу выплат репараций Финляндией

    Как говорили в моём рабочем посёлке: "после пожара и мужской половой органа насос".
    СЮ....
    8 сентября 2025 13:14
    Взыскать любой долг можно просто, через европейский суд, закон они как правило соблюдают. Будут плакать, но решат как надо.
      Ана
      8 сентября 2025 16:00
      Скорее нет. Заявят о каком-нибудь форс мажоре. А боевые действия подпадают под это. Пусть финны как бы и не участвуют, хотя не знаю. Что-то поставляется уже. Русофобия-это скорее не образ мышления, это диагноз. С отработанным протоколом терапии.
      Иван Кузьмич
      8 сентября 2025 20:35
      Цитата: СЮ....
      Взыскать любой долг можно просто, через европейский суд, закон они как правило соблюдают. Будут плакать, но решат как надо.

      я умоляю какие европейские суды!!!!!!
      В Европе все давно положили болт на нас, у нас отобрали 300 млрд зелени как шпана с подворотни у очкарика ботаника
      только военная вмешительство может ускорит выплату долгов и репараций
      разберемся с нашими братьями на западе и можно взор устремить на север , да и на юг, там тоже есть кого в стойло поставить
      но для этого надо очень много сделать
      Мы слишком долго не воевали , чтобы наводить ужас и страх на наших воаглв
    Макс1995
    8 сентября 2025 13:15
    "Черный клоун" опять всех "смешит". Заместил жирмка
    staer-62
    8 сентября 2025 13:17
    Зачем нам репарации, за кровь надо не репарациями взыскивать. Враг должен быть уничтожен, тотально, что бы никогда. Если кто не понял то враг это тот кто нас уничтожал миллионами и опять хочет возобновить прошлый опыт. Какие репарации?
    Андрей Андреев_2
    8 сентября 2025 13:22
    Цитата: faiver
    Потребовать конечно можно...., НО что это даст? Какие инструменты давления есть у РФ на Финляндию?

    Ракеты!!))
    Пионер1984
    8 сентября 2025 13:25
    Проще надо поступить.Денонсировать все документы признающие независимость Великого княжества Финляндского.И соответственно признать эти территории временно оккупированными.
      Ана
      8 сентября 2025 17:38
      Пионер 1984
      Однако вы радикальны. Нам бы Беловежье денонсировать. Ну и на это не имеет смысла идти. Ну, увеличить плату за Сайменский канал. А потом гидрология местности. Финны и так много у нас набрали чего. Просто надо брать за все деньги. За экологическую безопасность в том числе. А восточная карелия-это ключ. Можно дать гарантии охраны, допустим, подводные инфраструктуры. Страховка. Нет, так нет, мы тут не при чем. Взорвали это украинские террористы северный поток, ну, видимо, и все остальное.😁
    Ана
    8 сентября 2025 13:26
    Компенсацию, конечно, можно потребовать. Ну, это ничего не даст. А вот то, что южная Карелия имеет очень специфическими местами, а водооборот Финляндией-это так. Целлюлозно-бумажная промышленность требует очень большого количества и циклических соединений. Месть не лучшее чувство но экономически в некоторых случаях выгоднее не очищать сточные воды, а это ой какие неплохие концерогены. Главное-они не вернуться, депонировавшись в болотах западной Карелии. Чистый воздух, чистая вода в Карелии, и наоборот-западнее. Это очень убедительно главное экономически оправданно. И комар носа не подточит. Если пройтись по границе Финляндии то во многих случаях-это странна от России, как меньше от большего. Это не месть, это просто бизнес ничего личного. Да и Россия не заинтересована в количестве и качестве мобилизационного ресурса странно, это вообще Финляндии тем более.
    Ана
    8 сентября 2025 14:03
    Кроме канала того самого которого Финляндия часть его точнее использовала по договору, есть ещё много чего. Страна-то 1000 озёр. А гидробаланс не вы их в пользу? Древесина-не лучший источник хлопок лучше, конечно, но нитроцеллюлозы там можно получить много. Кроме того, не стоит забывать, что на предприятиях Петрозаводска производится много чего для ядерной промышленности. Мирной, естественно. А ведь немножко на север и Мурманск и базы флота... И новая земля. Никак не связанные вещи, казалось бы. Не люблю, когда начинают говорить о тактическом. Это просто прелюдия к войне. Хотя и гарантия некоторая. Ну кто же мешает сделать это в нейтральных водах, в мирных целях, спросив у соседа небольшую цену. Мониторить-то они будут. Ну и что, что будут закрыты акватории? Все могут их закрыть на время учения или ещё чего-то? А да ещё инфраструктура? Балтика. НАТО может сдать сдачи. Не сможет, не захочет, потому что не выгодно. Кто-то, как то мне сказал, что это будет похоже на поножовщину в телефонной будке. Надо сначала визуализировать опасность. А не угрожать извлечённым клинком? Это не продуктивно. Почему бы и не север? Можно попробовать там, а не в двухстах милях от Гаваев, и как это связано с Финляндией? Ну, вероятно связано критические сборки и реакции изготавливаются действительно в восточной Карелии. Такие длинные цепи куют настоящие мастера. Пусть кому-то станет страшно, мы же не хотим никого пугать. Тем более пачкать все фломастерами. Первый и чистый второй с небольшими добавками. Но в мирных целях. Там же дети, в конце концов. Да побережье страдает, страдает и Восток страны. Ну не России же. Мы должны беспокоиться о себе.
    sirGarry
    8 сентября 2025 14:22
    Не тем голова Дмитрия Анатолича занята!!! Тут азербайджанская диаспора в Иваново по партийному списку ЕР во власть лезет. Даже по-русски говорит с трудом, но лезет!!!
      Ана
      8 сентября 2025 15:57
      Как бы там не подействовали по принципу вход рубль выход 100 😂 пусть пишут конспекты заседаний на русском.
        sirGarry
        9 сентября 2025 17:48
        А всё! Отозвали кандидата уже. Теперь вопрос - а кто его туда тащил, да ещё и под вывеской ЕР??? Ну да ладно! Уже не узнаем, видимо...
          Ана
          9 сентября 2025 18:42
          Если известно, кто отзывал, стоит послушать его дальнейшие речи. Скорее всего, он знает это же не гос-тайна. Всплывёт как масло в молоке.
    solar
    8 сентября 2025 14:37
    Вступление Финляндии в НАТО и откровенная антироссийская политика привели к нарушению подписанных ранее соглашений между Хельсинки и Москвой. В том числе статей Парижского мирного договора 1947 года и Договора об основах отношений с РФ 1992-го.

    Парижский мирный договор подписан между странами победителями (СССР, США, Великобритания и Франция) с одной стороны, и Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией- с другой. Сумма репараций была относительно небольшой- 300 млн долларов, позже СССР согласился их снизить до 226,5 млн. Финляндия их выплатила в 1952 году (так что в любом случае речь идет максимум о 74 млн долларов). Присоединение к НАТО или Варшавскому договору, как видно из истории, нарушением договора не считается. Не совсем понятно, о чём говорит Медведев.
    Пленник
    8 сентября 2025 14:50
    У нас в Союзе были слишком завышенные ожидания относительно лозунга "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Вот и решили поддержать пролетариев побежденных стран попершихся на нас. А соединились почему-то буржуи. Если человеку терять нечего, то он сам вставать не будет, его поднимать надо. Буржуям было что терять вот они и соединились! Пора взыскать нашим буржуям с ихних. sad
    Fangaro
    8 сентября 2025 19:55
    На ВО новый автор? Инициирует словоизвержения у комментаторов?
    Или по младости на ВО не помню публикаций Владимира Лыткина?
    Андрей1957
    8 сентября 2025 19:56
    Зачем на заднике "Единая Россия" по английски? Английский у нас второй государственный???
      Енотович
      9 сентября 2025 11:04
      Судя по количеству вывесок на латыни, названиях всевозможных контор, сплошных англицизмах в повседневной разговороной речи.....
    Fangaro
    8 сентября 2025 20:10
    Цитата: Пленник
    У нас в Союзе были слишком завышенные ожидания относительно лозунга "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Вот и решили поддержать пролетариев побежденных стран попершихся на нас. А соединились почему-то буржуи. Если человеку терять нечего, то он сам вставать не будет, его поднимать надо. Буржуям было что терять вот они и соединились! Пора взыскать нашим буржуям с ихних. sad


    То есть нашим буржуям нужно взять власть в стране в свои руки? Возглавить пролетариат. А коль победит симбиоз очень богатого, богатого, зажиточного, удачливого, среднедоходного, низкодоходного, бедного, нуждающегося в помощи и беспомощного, так и...
    И очень богатые равенство в стране сделают? Ну не сделают же! Как и бедные равенства не сделают.
    Если я по выходным клумбу возле балкона в многоэтажке прихорашиваю, а Вы нашли вторую работу и меняете время на деньги, то Вы будете становиться всё богаче. Я же так и останусь в трусах и в майке.
    А в будни оба будем в брюках и рубашках, и с сопоставимой ЗП. За будни.
    AC130 Ganship
    9 сентября 2025 00:30
    Из инструментов давления он разве что может прекратить поставки финам вина из своих виноделен. Но фины больше уважают беленькую, а ее, вроде, он еще не производит.
    Schellingwoude
    9 сентября 2025 03:19
    Сайменский канал

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
    Александр_Македонсков
    9 сентября 2025 09:06
    Дык вроде в 1952 полностью расчитались по репарациям, согласно двусторонних соглашений winked
    Voyager-1
    9 сентября 2025 09:10
    Зачем, зачем выводить такие новости на портале? Понятно же, что это исключительно для внутреннего потребления державоподъемная словесная эквилибристика, просто слова, просто пшык.
    Енотович
    9 сентября 2025 11:02
    Пожалел И. Сталин этих нацистских сволочей в свое время.......
    Владимир-море-мастер
    9 сентября 2025 11:58
    Ей Богу , читаешь такие умные мысли и диву даешься - кто нами управляет ? Как будто все в первый раз , сильны задним умом !!! А что в лучшем ВУЗе страны МГИМО о таких вещах не преподавали ??? Эти договора надо было вытаскивать с архива до вступления Финляндии в НАТО . Теперь уже поздно . По крайней мере без надлежащего эффекта . Можно ,конечно и нужно , отжать за долги ту собственность, что есть у финнов в России ,но боюсь в Финляндии ее намного больше . Так , что опять замкнутый круг . Нас обманули ? Но у каждой ошибки есть фамилие имя и отчество . Огласите весь список пожалуйста
    Ferdinant
    9 сентября 2025 15:03
    Было бы хорошо, но вряд ли.
    sirGarry
    9 сентября 2025 17:50
    Да бред это всё! Кто кому сейчас платить будет? ПОЗДНО-с, господа!!!
    Zacvasetskiy
    9 сентября 2025 17:54
    Потребовать можно, но о какой сумме идёт речь и стоит ли она того чтобы гейропа и штаты разгонялись на весь мир... 🤨
    Alexander Pankow
    9 сентября 2025 17:55
    Нордические племена принимают это за слабость, когда идёшь им навстречу. В этом они все одинаковы, что скандинавы, что финны. Причём народы это очень упрямые, несговорчивые, жёсткие, и самое главное - склонны к нарушению договорённостей и предательству. Такого (идти навстречу) делать никогда нельзя, и Медведев тут прав, никакого снисхождения, подать на них в суд.
    garik77
    9 сентября 2025 23:27
    Цитата: БМС
    Рядовые финны против? А разве не рядовые финны выбирали эту власть? А разве не рядовые финны из приграничных городков отлавливали "просочившихся через границу русских". Это потом наступило протрезвление и то, не у всех.

    У вас слишком примитивные представления о европейской выборной "демократии". "Простых" финнов давно никто не спрашивает. Есть брюссельскаяя глобалистская бюрократия, под влиянием которой оказалась финская политическая элита. А далее всё просто. Финское правительство может быть только таким и никаким более. Хочет того рядовой финн или нет, от него по большому счёту ничего не зависит. Как это выглядит на деле, показали последний "выборы" в Румынии, когда одному неугодному кандидату аннулировали результаты голосования, обвинив его чёрт знает в чём, а другого прокатили, сфальсифицировав цифры за счёт румын, работающих в Европе
    OXOTHuK_RUSSIA
    10 сентября 2025 01:38
    Уважение Дмитрию Медведеву как будущему президенту России!
    Будем и тиккируллу бить!
    AS552000
    10 сентября 2025 04:13
    Да сдались нам эти отморозки. Вместо трепотни лучше бы зарывались в землю, а то ещё останемся без Выборга с Приморском.
    Shkilet
    10 сентября 2025 06:37
    Хитрый галахический еврейчик спешит сказать то, что от него хотят услышать.