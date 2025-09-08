Медведев предложил вернуться к вопросу выплат репараций Финляндией
29 024132
Москва не исключает возвращения к вопросу выплаты репараций Финляндией, которые были заморожены еще во времена Советского Союза в рамках двухсторонних обязательств. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
Вступление Финляндии в НАТО и откровенная антироссийская политика привели к нарушению подписанных ранее соглашений между Хельсинки и Москвой. В том числе статей Парижского мирного договора 1947 года и Договора об основах отношений с РФ 1992-го. Это дает России полное право пересмотреть свой отказ от требования компенсации за нанесенный финнами в годы Второй мировой войны ущерб, также закрепленный в двухсторонних соглашениях.
Как пояснил Медведев, если финны начали нарушать все ранее подписанные договоренности, то их надо наказать, а самый лучший способ — потребовать положенных репараций. Пока этот вопрос официально не поднимался, но его упоминание бывшим президентом России — это очень «толстый» намек финскому правительству и лично президенту Финляндии Стуббу.
Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация