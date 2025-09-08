Немецкая пресса пишет о причастности Залужного к диверсиям на «Северных потоках»
По данным одного из немецких изданий, следственные органы Германии вышли на ключевых фигурантов в деле о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Согласно информации, якобы полученной журналистами от неназванного высокопоставленного следователя, члены экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к диверсии, действовали по прямому указанию занимавшего на тот момент должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В материале говорится, что сотрудники федеральной полиции и уголовного розыска Германии убеждены, что им удалось раскрыть дело о диверсиях и установить главных его фигурантов. Согласно их данным, операция была санкционирована лично Залужным, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании. Экипаж судна, по версии следствия, получил от него прямое задание на проведение диверсии.
Стоит напомнить, что расследование теракта ведется с сентября 2022 года. При этом яхта «Андромеда» давно находится в поле зрения специалистов как плавсредство, которое могло использоваться для транспортировки взрывчатки и диверсантов к месту проведения операции.
В то же время информация о прямой причастности Залужного появилась только сейчас, и это отнюдь не случайно. Бывший главком сегодня считается прямым конкурентом главы киевского режима Зеленского. Более того, он не отрицает, что может принять участие в будущих президентских выборах на Украине.
Таким образом, нелегитимный, видимо, решил «убить сразу двух зайцев» – снять с себя подозрение в причастности к вышеупомянутым диверсиям и повесить всё это на своего политического оппонента. Ведь очевидно, что немцы так быстро «раскрыли» долгоиграющее дело по чьему-то заказу.
