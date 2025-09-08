Немецкая пресса пишет о причастности Залужного к диверсиям на «Северных потоках»

По данным одного из немецких изданий, следственные органы Германии вышли на ключевых фигурантов в деле о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Согласно информации, якобы полученной журналистами от неназванного высокопоставленного следователя, члены экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к диверсии, действовали по прямому указанию занимавшего на тот момент должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



В материале говорится, что сотрудники федеральной полиции и уголовного розыска Германии убеждены, что им удалось раскрыть дело о диверсиях и установить главных его фигурантов. Согласно их данным, операция была санкционирована лично Залужным, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании. Экипаж судна, по версии следствия, получил от него прямое задание на проведение диверсии.

Стоит напомнить, что расследование теракта ведется с сентября 2022 года. При этом яхта «Андромеда» давно находится в поле зрения специалистов как плавсредство, которое могло использоваться для транспортировки взрывчатки и диверсантов к месту проведения операции.

В то же время информация о прямой причастности Залужного появилась только сейчас, и это отнюдь не случайно. Бывший главком сегодня считается прямым конкурентом главы киевского режима Зеленского. Более того, он не отрицает, что может принять участие в будущих президентских выборах на Украине.

Таким образом, нелегитимный, видимо, решил «убить сразу двух зайцев» – снять с себя подозрение в причастности к вышеупомянутым диверсиям и повесить всё это на своего политического оппонента. Ведь очевидно, что немцы так быстро «раскрыли» долгоиграющее дело по чьему-то заказу.
  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +2
    8 сентября 2025 12:34
    Да, его с яхты скинули, и он свой тушей трубы сломал wassat
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      8 сентября 2025 12:57
      Горыныч1
      Сегодня, 12:34
      Да, его с яхты скинули, и он свой тушей трубы сломал wassat


      hi После бомба носной статьи лауреата Пулитцеровской премии всемирно известного журналиста Хёрша от наглосаксов поступил оплаченный приказ затенить основных виновников подрыва и слить всю вина на бандеронацистов - жыдо наркофюрера и залёжного.
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +2
        8 сентября 2025 13:08
        Ну так проще подставить под плётки рабов,чем себя. Естественно, сейчас будут стрелки переводить. Причем все действительно причастные.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +3
            8 сентября 2025 13:23
            Да пускай перегрызуться между собой, собаки бешеные. Нам проще,и мир чище.
          2. solist2424 Звание
            solist2424
            +2
            8 сентября 2025 14:22
            И все равно немцы жгут напалмом. Так скоро напишут, что в подрыве Герг III участвовал.
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +1
              8 сентября 2025 15:25
              Вместе с Карлом 1 и Вильгельмом 2 wassat
    2. sagitovich Звание
      sagitovich
      +3
      8 сентября 2025 13:57
      Не понимаю который год шума по поводу взрыва на СП.
      Почему на яхте нельзя было доставить снаряжение для погружения на 70-80 метров и тонну взрывчатки?
      Идею, снаряжение и крышу, обеспечили американцы с ге.. европейцами.
      По Вашему не менее эсминца требуется для такого дела?
      Есть яхты более 100 метров на которых и тепловоз можно перевезти!
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        0
        8 сентября 2025 13:58
        Даже возражать не буду. Но водолаз надёжнее, особенно толковый. Доставка это не проблема, проблема это хорошие исполнители
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    8 сентября 2025 12:35
    Да всех уже обвиняйте в подрывах СП, первые на очереди штаты, потом англия и так по списку.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      8 сентября 2025 12:42
      Цитата: marchcat
      Да всех уже обвиняйте в подрывах СП, первые на очереди штаты, потом англия и так по списку.

      И я про то же , не может один конкретный человек принимать такие решения, это политика даже не одного государства, а целых коалиций....
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        8 сентября 2025 13:43
        Цитата: НИКНН
        это политика даже не одного государства, а целых коалиций....

        Как там у А. Райкин было..."Ребята! Кто шил этот костюм? Я хочу ему в глаза посмотреть! Выходят 20 человек и говорят: "Мы!" wassat
      2. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +3
        8 сентября 2025 13:46
        Цитата: НИКНН
        не может один конкретный человек принимать такие решения, это политика даже не одного государства, а целых коалиций....
        Радует что согласия в товарищах нет, поэтому
        очевидно, что немцы так быстро «раскрыли» долгоиграющее дело по чьему-то заказу
      3. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        8 сентября 2025 16:37
        американцы ввели санкции против РФ и чтобы только ЕС их соблюдали
        взорвали трубы чтобы самим перекупать нашу нефть и СПГ и перепродавать в ЕС
        америкосы - красавчики good
        мы как продавали, ЕС так и покупают, и США снимают пенку
        все довольны
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    8 сентября 2025 12:36
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Немецкая пресса пишет о причастности Залужного к диверсиям на «Северных потоках»

    смелее немцы ,так глядишь и дорожка к англичанам приведет, о чем говорил Патрушев laughing
    1. faiver Звание
      faiver
      +4
      8 сентября 2025 13:16
      Даешь Борьку Джонсона в розыск wink
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      8 сентября 2025 13:27
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      смелее немцы

      куда приведет это дорожка сказать пока...., но немцы похоже перебегают дорожку англичанам... вложились они из европейцев поболее многих, а во власти от них только Кличко и того не особо заметно, а получить своего, который, как они надеются, будет продвигать их интересы, как лидеров в европах и поможет им получить поболее интересных объектов (которые еще остались после столетней сделки с англичанами и "редкоземельной" со штатами). Свою долю пирога от восстановления (распила) того что останется они хотят, а как её получить без своего человечка. А Зе и За оба замазаны на потоках - WSJ в своей статье называла За организатором, мол Зе отказался
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    8 сентября 2025 12:37
    Сергей Викторович : Надо прекращать реагировать на любой предсказуемый чих запада. Вообще на любой.(вольный пересказ его слов )
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      8 сентября 2025 14:29
      Цитата: tralflot1832
      Сергей Викторович : Надо прекращать реагировать на любой предсказуемый чих запада. Вообще на любой.(вольный пересказ его слов )

      Но у него такая работа: работать и разговаривать с де.би-лами.
  6. barclay Звание
    barclay
    +2
    8 сентября 2025 12:42
    Это так котёл с дерьмом закипает.
    Шуму много и воняет...
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    8 сентября 2025 12:44
    Это интересно?
    НЕТ, это не интересно .
    .
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    8 сентября 2025 12:48
    Пусть они там все перегрызутся, в этих европах. Это пока у бриттов и в Германии единомышленники в власти, но так будет не всегда.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    8 сентября 2025 13:16
    Авторитет залужный заработал на контрнаступе 23 года, а вернуть утраченное РФ до сих пор не может. Как главный командир, залужный мог иметь отношение и к подрыву северных потоков, но токмо косвенное - не имел ни сил, ни средств. Херш убедительно всё разложил по своим местам.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +1
      8 сентября 2025 13:49
      Вроде Залужный как раз выступал против контрнаступа - утверждая, что западники (разработавшие план наступления) сами в таких условиях наступательные операции не стали бы проводить.
      1. Jacques Sekavar Звание
        Jacques Sekavar
        0
        8 сентября 2025 18:21
        Командовал контрнаступом 23 года, а будучи в ссылке выступал попытку нападения ВСУ на Курскую атомную станцию.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    8 сентября 2025 13:25
    Так понимаю, теперь ждем откровения Залужного, который всех собак на Зе вешает....
    Предвыборные, подковерные бои...
  11. Владимир Гребцов Звание
    Владимир Гребцов
    0
    8 сентября 2025 15:44
    Почему оборвана цепочка? По чьему заданию действовал Залужный?
