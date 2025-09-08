Авианосец и морская версия Tejas: Индия представила программу развития ВМС

Индия представила 15-летнюю программу развития ВМС, которая является частью более масштабного проекта, касающегося модернизации всех Вооруженных сил. В числе прочего, план предусматривает приоритетное развитие атомного флота.

Об этом сообщает издание Naval News.

Отмечается, что наличие у ВМС Индии значительного количества атомных боевых кораблей позволит увеличить дальность действия флота и повысит степень его автономности.

Программа предусматривает, в числе прочего, строительство десяти современных эсминцев, десантных кораблей нескольких типов и оснащение ВМС новейшими вертолетами. Также в планах отмечен новейший авианосец и морская версия отечественного истребителя Tejas.

Относительно авианосца, в документе не указывается его тип. Недавно сообщалось о планах строительства корабля типа Vikrant, но ряд экспертов предполагают, что речь идет о большем водоизмещении, которым обладает перспективный INS Vishal.

В планах индийских военных отмечается не только сам авианосец, но и дополнительные системы для него. В частности, речь идет о корабельной системе автоматической посадки, оптической системе посадки на основе линз Френеля, программном обеспечении для управления боевыми действиями, аэрофинишер, системы запуска самолетов EMALS и другое оборудование.

Что касается развития Вооруженных сил Индии, то документ особое внимание уделяет искусственному интеллекту и гиперзвуковому вооружению. Примечательно, что он был опубликован спустя несколько месяцев после кратковременного военного индо-пакистанского конфликта.
  Горыныч1
    Горыныч1
    -4
    8 сентября 2025 13:30
    Посмотрим... Вот как нашу подлодку ушатали. С песнями,плясками.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +3
    8 сентября 2025 13:37
    Из других смешных новостей) индейцы заключили договор с Safran на разработку авиадвигателя
    5 - го поколения. Срок разработки 10 лет, сумма не указана. "Роллс - Ройс" предлагал за 13 лет. Впрочем, никаких гарантий, что французы смогут за 10 лет - нет. Это я к тому, что создание турками движка 5 - го поколения, как они собирались, за 2 - 3 года - ненаучный бред)))
    solar
      solar
      -1
      8 сентября 2025 14:10
      Турки этот двигатель давно разрабатывают
      Проектирование нового турецкого ТРДД поручено национальному двигательному консорциуму TR Motor Power Systems.

      соглашение между SSB и TR Motor Power Systems на разработку ТРДД следующего поколения для истребителя MMU/TF-X подписано 8 ноября 2018 года.

      Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) планирует завершить разработку двигателя для турецкого истребителя Kaan в 2032 году.

      https://lenta.ru/news/2025/06/18/turtsiya-razrabotaet-dvigatel-dlya-novogo-istrebitelya-v-2032-godu/
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        0
        8 сентября 2025 14:32
        Давно разрабатывают,но не факт что разработают.Назовите мне хоть один двигатель для истребителей, разработанный ранее в Турции.
        solar
          solar
          0
          8 сентября 2025 14:39
          Слышал, им англичане в этом помогают. Турки вообще в последнее время делают то, что раньше не делали, и достаточно успешно. В любом случае, явно не за три года собираются сделать.
          Sky Strike fighter
            Sky Strike fighter
            -1
            8 сентября 2025 14:50
            Там же проходила информация что не сошлись они с британцами по условиям передачи технологий на движ.Даже подписали меморандум о покупке Eurofighter Typhoon.

            Истребитель пятого поколения KAAN производства государственной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) впервые поднялся в воздух в феврале 2024 года. Изначально его оснастили парой двигателей F110 американской компании General Electric. Аналогичные двигатели стоят на истребителях F-16. Однако в перспективе Турция планирует оснащать KAAN двигателями собственного производства.

            В мае 2025 года турецкая компания TEI (TUSAŞ Engine Industries) показала первое официальное изображение турбовентиляторной силовой установки TF35000, создаваемой для самолёта Kaan.
          Sky Strike fighter
            Sky Strike fighter
            -1
            8 сентября 2025 14:56
            Турция представила собственный двигатель для своего истребителя пятого поколения.

            . Турецкий производитель TEI (TUSAŞ Engine Industries) представил силовую установку национальной разработки для истребителя Kaan — турбовентиляторный авиадвигатель TF35000. Как говорит само его название, он выдаёт 35.000 фунтов тяги, или 15,8 тонн. Это важнейшее достижение для турецкой авиапромышленности, которая стремится к достижению полного суверенитета и независимости от западных партнёров. ... В TEI подчеркнули, что данный двигатель является результатом почти двадцатилетней работы, и что он вобрал в себя все передовые решения, включая суперсплавы с высокой жаростойкостью, теплозащитные покрытия и инновационные технологии охлаждения. На данный момент, на испытательных Kaan устанавливаются двигатели F110 с истребителей F-16. Отмечается, что ТF35000 имеет схожие ТТХ, но его наличие обезопасит Турцию от зависимости от внешних поставок.


            https://t.me/aviasalonmaks/18385
          ТермиНахТер
            ТермиНахТер
            +4
            8 сентября 2025 15:51
            Объясните, с какого перепугу "Роллс - Ройс" отдаст туркам, свои новешие разработки? Своими руками создаст себе конкурента? Да ни в жизнь. Я верю в то, что бритты, за турецкие деньги проведут НИОКР, но отдадут туркам то, что выбросить не жалко.
            solar
              solar
              -1
              8 сентября 2025 16:35
              Как-то договорились, значит.
              Британская компания Rolls-Royce примет участие в разработке авиационного двигателя для национального боевого самолета Турции (MMU), заявил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир 5 марта в эфире телеканала CNN Turk.
              ... Он уточнил, что сотрудничество с британским производителем вызывало у турецкой стороны некоторые опасения, но компания разрешила их в ходе проведенных встреч. «Работа началась», — добавил глава SSB.
              ...
              ТермиНахТер
                ТермиНахТер
                0
                8 сентября 2025 17:25
                Больше чем уверен, что всё сотрудничество будет происходить в Англии и там же останутся все результаты. Бритты за кусок сухого пудинга удавятся, а уж помогать каким-то папуасам))) отдадут то, что не жалко.
                solar
                  solar
                  -1
                  8 сентября 2025 21:05
                  Они ж не за бесплатно. У турок в последнее время заметный рывок в ВПК- корабли, танки, ракеты, ПВО, авиация. Почему бы и англичанам на этом деле не заработать.
                  ТермиНахТер
                    ТермиНахТер
                    +2
                    8 сентября 2025 21:54
                    А даже если и за деньги? Сегодня заработал миллиард и сделал себе конкурента, завтра потерял пять лярдов. Клуб умеющих делать авиационные двигатели поколения 4 + и выше, очень маленький и лишние там не нужны.
                    solar
                      solar
                      -2
                      8 сентября 2025 22:02
                      Покупателей на такие двигатели- по пальцам пересчитать, и далеко не всем можно их продавать. А так заработок есть, разработки финансируются, уровень поддерживается, новые наработки появляются. Тем более, что Ролс - Ройс задействован в проекте самолета 6 поколения.
                      ТермиНахТер
                        ТермиНахТер
                        0
                        8 сентября 2025 23:32
                        Покупателей у "Роллс- Ройса" достаточно. Кроме двигателей для истребителей, он еще много чего производит. А вот создавать конкурента, который завтра отгрызет у тебя кусок рынка - так себе идея.
                      solar
                        solar
                        -1
                        9 сентября 2025 10:17
                        Кроме двигателей для истребителей, он еще много чего производит.

                        Это разные отделения компании. Двигатели для истребителей и для автомобилей не на одном заводе делают. Они нарабатывают технологии для 6 поколения, турки им в этом не конкуренты.
                      ТермиНахТер
                        ТермиНахТер
                        0
                        9 сентября 2025 10:44
                        Они делают двигатели и для грузовых (пассажирских) самолетов, и для кораблей (судов) и много еще чего. Так что, сотрудничество с турками - для них не критично. Другое дело, что они видят в этом сотрудничестве выгоду - ДЛЯ СЕБЯ, но не для турок. Не верю я в бескорыстие бриттов.
                      solar
                        solar
                        -1
                        9 сентября 2025 11:02
                        А при чём здесь бескорыстие? Продавец продаёт, покупатель покупает- оба находят в этом свой интерес, никакого бескорыстия.
                      ТермиНахТер
                        ТермиНахТер
                        +1
                        9 сентября 2025 11:05
                        Ну и в чем интерес "Роллса" - отдать перспективные разработки за несколько миллиардов и получить в перспективе конкурента? Это британские Премьеры, которые меняются каждые несколько месяцев думают на неделю вперед - дальше им не надо. Акционеры "Роллс - Ройса" намерены получать прибыль еще десятки лет и конкуренты им не нужны.
                      solar
                        solar
                        -1
                        9 сентября 2025 11:42
                        Не будет никакого конкурента. Ролс- Ройс работает над двигателем 6 поколения, используя финансирование в том числе от Турции. Турция получит двигатель пятого поколения. То есть они друг другу не конкуренты.
                      ТермиНахТер
                        ТермиНахТер
                        0
                        9 сентября 2025 13:15
                        А он будет - двигатель шестого поколения? Они пока и пятого не седлали? Повторяю французы обещали индейцам движок 5 - го поколения, за 10 лет, "Роллс" за 13. При том, что у них самих такого движка нет. А что такое двигатель шестого поколения, наверное не все и понимают, что это может быть.
                      solar
                        solar
                        -2
                        9 сентября 2025 13:54
                        Они пятое решили себе не делать, а сразу перейти с 4,5 к 6. И работу с Турцией рассматривают в этом ключе. Пятое для Турции, шестое, Tempest, для себя.
        Наган
          Наган
          -2
          8 сентября 2025 18:19
          Цитата: Sky Strike fighter
          Давно разрабатывают

          Те времена, когда оружие турецкого производства высоко ценилось в Европе, кончились примерно тогда, когда начался упадок Оттоманской империи.
          voyaka uh
            voyaka uh
            -1
            8 сентября 2025 19:21
            Это Вы зря... У Турции сейчас ( хорошо ли это, или плохо) отличный ВПК. Все виды дронов, арта, танки, корабли.
            Учитывая исламистские загибоны Эрдогана, это опасно. Но что есть - то есть... sad