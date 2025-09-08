Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить

Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить

Россия не намерена руководствоваться чувством мести в отношении западных стран, но будет учитывать их предыдущие действия при построении будущих отношений. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со студентами МГИМО в понедельник.

Дипломат подчеркнул, что Москва не станет отталкивать бывших партнеров, если они решат возобновить работу в России. При этом он отметил, что любые подобные шаги будут тщательно взвешены и обусловлены новыми правилами взаимодействия.



Лавров обратил внимание на то, что массовый уход западных компаний, осуществленный по политическим мотивам, продемонстрировал их крайнюю ненадежность как контрагентов.

У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать

– подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

Тем временем, стоит напомнить, что в Европе уже вовсю работают над 19-м пакетом санкций против нашей страны. На этом фоне от ряда европейских чиновников звучат предложения внести в «чёрный список» все наши банки, а также полностью отказаться от любой покупки российских энергоносителей, даже через третьи страны.

Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно. Но это и к лучшему, так как сложившаяся ситуация даёт возможность развиваться нашему отечественному производителю.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +8
    8 сентября 2025 13:24
    Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить


    Не совсем согласен с таковым заключением главы МИД.
    При проводимой миролюбивой политике Россией, необходимо оставлять архивы и память народную, как о Первой мировой войне, ВОВ и других знаковых конфликтах, начатых НАТО не надо, а по сути наглосаксами с вассалами гейропы, Канады, Австралии и др стран.
    Тогда, празднуя 03 сентября, как Победу над милитаристской Японией, так и другие памятные даты будут вызывать у людей право на предотвращение всех негативов в истории страны
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +5
        8 сентября 2025 13:34
        По уму надо, причем жёстко. Да вот только точно нельзя
        1. barclay Звание
          barclay
          +3
          8 сентября 2025 13:48
          А что Вы хотели от главы дипломатии, чтобы он сказал, что мы злые, и что мы будем мстить?
          Это было бы очень примитивно.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            0
            8 сентября 2025 13:49
            Нет, и так ясно за политкорректность
            1. alex-defensor Звание
              alex-defensor
              +2
              8 сентября 2025 14:25
              Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить

              Мстить не надо, надо неустанно призывать к ответу в рамках международного права и Конституции ООН, за вмешательство во внутренние дела другого государства, за покрывательство дискриминации, геноцида и политических репрессий, за разграбление чужой страны, за покрывательство военных преступлений и преступлений против человечности, за потокание наемничеству и многое-многое другое...
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                0
                8 сентября 2025 14:50
                Добрый день. А вот это вроде правильно,но как показывает практика, бесполезно. А жаль...
                1. Shurik70 Звание
                  Shurik70
                  +1
                  8 сентября 2025 20:35
                  Потому на Россию и рискуют тявкать, что не мстим.
                  Очень надеюсь, что это просто политический реверанс, должность у Лаврова такая, что стелить мягко обязан. Политики для.
                  Но надеюсь, месть всё же будет. Всем, кому сможем.
                  Персонально постараться найти каждого наёмника, что стрелял в русских. И каждого менеджера, что слал помощь фашистам.
                2. alex-defensor Звание
                  alex-defensor
                  +1
                  8 сентября 2025 23:47
                  Цитата: Горыныч1
                  Добрый день. А вот это вроде правильно,но как показывает практика, бесполезно. А жаль...

                  Это не имеет эффекта в краткосрочной перспективе, но надо уметь смотреть в будущее на долгие годы и десятилетия... а в такой перспективе - эффект будет не просто значительным, он будет убийственным. Тут как в той поговорке о капле воды, что камень точит... ТО, что наделала Западная элита (эти потомственные упыри), не просто на долгие годы лишает их "нимба" и "крыльев", теперь эти гады никогда уже не смогут изображать из себя "лидеров свободного Мира"... вот только чтобы так было, наша дипломатия никогда не должна забывать напоминать об этом регулярно и с самых высоких трибун... Вот мы и посмотрим на нашу элитку, готова она к такому, или опять будут лезть в объятия западной гиены...
                  1. Горыныч1 Звание
                    Горыныч1
                    0
                    8 сентября 2025 23:50
                    Нимба у них в жизни не было. Не знаю, больно все эти структуры ангожированы. От меня плюс за здравый смысл
                    1. alex-defensor Звание
                      alex-defensor
                      +1
                      8 сентября 2025 23:52
                      Цитата: Горыныч1
                      Нимба у них в жизни не было. Не знаю, больно все эти структуры ангожированы. От меня плюс за здравый смысл

                      Потому слово и было в кавычках. Однако фальшивый разрекламированный Голливудом образ этого - был... именно этот образ подкупил там много людей в России и в бывшей Украине. Да, это не от большого ума, но у большинства населения большого ума никогда и не было...
                      1. Горыныч1 Звание
                        Горыныч1
                        0
                        8 сентября 2025 23:54
                        Нехорошие они люди- редиски. В жизни не видел такого позора. А крылья... Есть и у демонов
              2. НИКНН Звание
                НИКНН
                +2
                8 сентября 2025 16:46
                Цитата: alex-defensor
                Мстить не надо,

                Ну как бы мстить не надо, но учитывать обязательно. Ведь будут сделки по различным вопросам, будут принятия решений каких то в ООН и других международных организациях где мы участвуем , да и других аспектов не мало.
          2. ZnachWest Звание
            ZnachWest
            0
            8 сентября 2025 19:37
            А почему нет? ..............
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        +2
        8 сентября 2025 13:57
        Цитата: Lev_Russia
        А надо бы... Ох. как надо бы... Но низяяя!!!

        а кто сказал что нельзя ????? кого выбирают голосованием ?????
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    -2
    8 сентября 2025 13:28
    Конечно мы не будем мстить. Мы не злопамятные. Мы просто злые,и записываем. А если серьезно, то что раз подумать, кого обратно пускать.и не пустить никого. Только есть проблема. И томографы нам нужно,и станки,и другое оборудование...
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -1
      8 сентября 2025 16:55
      Цитата: Vulpes
      Уже тошнит от настолько беззубых персонажей.

      То, что вас тошнит, это понятно,ваш характер болеющий за Россию матушку, как правило, на желудке и поджелудочной отражается, а потом приводит к разводу.Вы как знающий специалист на СВО, что бы вы сказали на месте этого «неумного» персонажа?Блесните красноречием и подарите нам хоть чуть-чуть вашей мудрости, о великий, чтобы мы все сегодня радовались от блаженства вашей гениальной мудрости!И говорю вам от всех ваших поклонников, отказа мы не перенесём !
  4. Мурзик Звание
    Мурзик
    -5
    8 сентября 2025 13:31
    Конечно, тем более как сказал Полежаев мы быдловатый народ а они народ европейский
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      8 сентября 2025 13:37
      а они народ европейский

      Аж передёрнуло от такого страшного унижения как называть кого-то "европейским", сколько много мерзкого в этом звуке! Что-то может ли быть сейчас хуже этого?!
      1. Мурзик Звание
        Мурзик
        -4
        8 сентября 2025 17:10
        Главное что вас не передернуло об быдлонарода
        1. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          0
          8 сентября 2025 17:45
          Народ создал величайшую мировую культуру и страну (одну из величайших), но подлежаевым и их поклонникам это не понять, они кругом видят то, что им ближе по интересам и духу - алкашей, быдло и т.п.
          1. Мурзик Звание
            Мурзик
            -2
            Вчера, 06:52
            Поклонник это тот кто такому раздает государственные награды, так значит он придерживается такой же точки зрения?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    8 сентября 2025 13:36
    Вот посмотрим как это будет выглядеть с санкциями у запада." Рено" точно занесены в чёрный список.Вчерась попалась статья западного аналитика по АЭС ,ocнавная мысль - западный " атомный энергетический ренессанс " откладывается на 15- 20 лет.Он просто посчитал сколько строят реакторов КНР ,Россия и Индия .На запад урана не хватает- нам самим нужен России ,КНР и Индии. laughing Хорошо когда у тебя есть ресурсы и плохо когда их нет . tongue Кстати семейка Мерцев попала в политический скандал ,благодаря его жене.А западный журналист любит кровушку и желательно свеженькую.На основе англицких сми.
    Да кстати ,Трамп принудит к санкциям европейцев ,а сам останется в стороне .Ждём понедельник ,вторник в Белом доме. laughing
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    8 сентября 2025 13:39
    Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно.

    Мы зла не помним... мы записываем.... yes
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    8 сентября 2025 13:41
    Конечно не будем, потому что мы белые и пушистые, а они злобные и агрессивные.
    Но что бы сделать мир добрее, злобных и агрессивных нужно уничтожить, Дробышевский это на обезьянах объяснял. wink
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      8 сентября 2025 15:26
      Цитата: Andobor
      Конечно не будем, потому что мы белые и пушистые, а они злобные и агрессивные.
      Но что бы сделать мир добрее, злобных и агрессивных нужно уничтожить

      Ага. Добро всегда сильнее зла, а наше добро в текущий момент с гранатомётом в руках.
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    8 сентября 2025 13:42
    У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать
    Готовы на всё ради нормализации отношений ?
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      8 сентября 2025 14:09
      Цитата: opuonmed
      Готовы на всё ради нормализации отношений ?

      Нет, просто ИМ и мстить то не за что. Непосильно нажитого их там похоже так и не лишили. Воевать и умирать- они никто этого не делали. Так за что наши барыги у власти им будут мстить то? Для них просто поводов даже нет. request
  10. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +5
    8 сентября 2025 13:57
    Как бывший гражданин ГДР, баварец, австриец (насыщенная событиями жизнь) и, конечно же, как гражданин мира (космополит), я должен помнить об одном: компании, которые ушли из России из-за западной политической лжи, не должны возвращаться!
    Потому что если ты предал и продал кого-то однажды, ты сделаешь это снова!
    И если эти компании (которые ранее ушли из России) возвращаются, это говорит лишь об одном: их интересуют только деньги, а не люди, не общество!
    Очевидно, все по-другому, когда в Россию приезжают новые люди и новые компании, чтобы построить что-то новое и поддержать Россию.
    По сути, это люди, которым надоела ложь и сказки западных политиков.
    Это люди, которые хотят что-то построить вместе с русскими (если они этого захотят)!
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      8 сентября 2025 14:12
      Да конечно очевидно, что когда в Россию приезжают новые люди и новые компании ( заменим на любую страну ). Их интересуют только деньги.
  11. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    8 сентября 2025 14:04
    Не "у нас", а "у вас".
  12. Zoer Звание
    Zoer
    0
    8 сентября 2025 14:06
    Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно. Но это и к лучшему, так как сложившаяся ситуация даёт возможность развиваться нашему отечественному производителю.

    laughing laughing laughing При ключе в 20% развитие производства НЕВОЗМОЖНО. Ну оно и видно, как оно там развивается. Лада Веста под два млн., Лада Гранта под 1,2 млн. А были 400 и 800 тыс. соответственно. УАЗ Патриот, и даже Буханка более чем на 50% из китайских комплектующих. Р-Развитие оно такое, ага, по-путински.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    8 сентября 2025 14:12
    Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить

    У нас всё наоборот-прощение.
  14. Ана Звание
    Ана
    -3
    8 сентября 2025 14:14
    Месть малопродуктивное чувство, она делается сгоряча. Хотя, конечно, иногда аффект. Иногда возникают достаточно людоедские мысли, но если их рассмотреть. Вот это вечная тема тактического глупость-это прелюдия к войне. Хотя и гарантия безопасности. Ну почему же мирные-то отменили? В конце концов новое газохранилище. Сборку надо, надо испытать. Взрыв даёт информацию очень большую ценную. Можно даже поделиться партнёрами? А не рисовать фломастерами, не пачкать все. В нейтральных водах. Да договора нет. Далеко-далеко от Америки. Аж в 200 морских милях. Просто дополнительный прилив, даже кошку ногу не промочит. А про химические предятия России на границах с Европой. Нам нужна нитроцелюлоза, а хлопок нет, почти нет. Да, в Финляндии гидробаланс в нашу пользу в других местах не очень. Но главное-все в мирных целях, кто ж виноват, что они странами расположились своими на планете земля и ведут такую риторику. Планета земля практически накрыто стеклянным колпаком и осколки эти могут полететь куда угодно. А уж про рикошет, я не говорю. Просто надо дать почувствовать стратегему она выгодна как кремлёвским сидельцам, ну или законно избранной власти, кто как считает? Так и тем, у которых детишки в Лондоне. Они же не удовлетворяются третьими ролями мальчика, прими подай. У них есть амбиции, а уж у детей тоже.
  15. Ана Звание
    Ана
    -3
    8 сентября 2025 14:19
    Да уж игнорировать мы не будем никого. Счастье всем даром, и никто не уйдёт обиженным с этой земли. С неё вообще никто не уходил. Много, очень много чего есть. Критические производства. Массовое применение чего-либо в мирных целей. Естественно, на нейтральных территориях, но с большими последствиями. Будут ли они позитивные зависеть от оппонента? Вернуться сюда к бизнесу за бесплатно, это же они деньги свои захотят получить со счетов ц. Кто же даст то? Если вы меня извините, попёрли деньги, то я могу не отдавать его деньги. То есть не при каких условиях? Ну и пусть что они потеряли половину планету и логгистику. Всего лишь северную Азию, восточную Европу, пока её часть, потом большую часть, как, видимо, и то это не скоро. Такие дела быстро не делаются. Но бизнес денег не выпускает. И наше элита заставят и там заставят. Зато мы научились работать с нашей элиты, пусть даже от части не наша ещё по Бжезинскому. Лет через 20 там тоже не поймут, какая у них элита. Это, конечно, ирония, но в каждой шутке есть доля не только шутки о будущей данности.
  16. osp Звание
    osp
    -4
    8 сентября 2025 14:20
    Цитата: ПВВ22121922
    Омерзительнейшая ситуация. кое-кто допустил победу нацистов в 2014. Кое-кто отказался в 2014 от Новороссии. кое-кто безучастно 8 лет смотрел как уничтожали русских в Новороссии. Кое-кто забыл свои требования 2022 года. Кое-кто уже 3,5 года не применяет техническую мощь ВС РФ, не уничтожает мосты, энергетику, инфраструктуру, логистику врага. Кое-кто ежедневно просит переговоров. Что дальше ждёт нашу страну?

    Какую техническую мощь ВС РФ ?!
    Дроны размером со спортивный самолет уже целыми эскадрильями прилетают на российские НПЗ.
    Буквально каждую неделю несколько заводов ТЭК поражается ими. От Краснодара до Питера. От Рязани до Самары.
    Черноморский флот фактически выведен из боевых действий - его корабли не могут ходить по Черному морю и блокировать украинские порты по причине угрозы БЭК и противокорабельных ракет.
    Ибо у флота полностью отсутствуют средства контроля и противодействия такого рода угрозам.
    Остатки советских самолетов которыми ВВС ВСУ обладали еще в 2022 году до сих пор существуют (как?!) , переоборудованы под западные боеприпасы и стали часто совершать боевые вылеты в к российской границе. Притом JDAM это не ракета, ее с малой высоты не бросишь - не улетит далеко. Самолет должен высоко забраться чтобы подальше сбросить, а у того же Су-24 огромная ЭПР и он спокойно уходит.
    Техническая мощь говорите...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      8 сентября 2025 18:02
      Цитата: osp
      Какую техническую мощь ВС РФ ... бла-бла-бла ... Техническая мощь говорите
  17. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    8 сентября 2025 14:20
    Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить
    Продолжу мысль (мне можно feel )
    ...но пусть они все сдохнут!
  18. Ана Звание
    Ана
    0
    8 сентября 2025 14:26
    Какая месть? Просто подвести баланс, просто посчитать деньги. И сделать то, что делает любой нормальный человек. Тем более государство оно или эффективно, или не существует. Одни лишь деньги. Ну и то, что обеспечивает их безопасность. Экономическую безопасность, военную безопасность просто посчитать.
  19. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    8 сентября 2025 14:39
    Мы не злопамятны. Просто у нас память хорошая и мы злые...
  20. osp Звание
    osp
    -1
    8 сентября 2025 14:41
    Цитата: Zoer
    Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно. Но это и к лучшему, так как сложившаяся ситуация даёт возможность развиваться нашему отечественному производителю.

    laughing laughing laughing При ключе в 20% развитие производства НЕВОЗМОЖНО. Ну оно и видно, как оно там развивается. Лада Веста под два млн., Лада Гранта под 1,2 млн. А были 400 и 800 тыс. соответственно. УАЗ Патриот, и даже Буханка более чем на 50% из китайских комплектующих. Р-Развитие оно такое, ага, по-путински.

    Скоро и это производство может встать просто по причине нерентабельности и массовой экспансии китайских авто.
    Но отечественные машины чаще всего брали в российской провинции где сегодня даже на них у людей нет денег. Более миллиона это неподъемная цена там где зарплаты у людей 25-50 тысяч рублей.
    Притом с таких мизерных доходов государство еще умудряется налог на доходы брать, налог на недвижимость и транспорт брать , НДС подняли.
    Аномально дорогие кредиты и недвижимость обрубили развитие производства.
  21. osp Звание
    osp
    0
    8 сентября 2025 14:52
    Цитата: Andobor
    Конечно не будем, потому что мы белые и пушистые, а они злобные и агрессивные.
    Но что бы сделать мир добрее, злобных и агрессивных нужно уничтожить, Дробышевский это на обезьянах объяснял. wink

    Европа родила 2 мировых войны. Запросто может родить и третью.
    Притом наиболее пострадавшей в тех войнах была именно наша страна.
    В первом случае называвшаяся Российской Империей, во втором Советским Союзом.
    Хотя Кайзеровская Германия была вроде как проигравшей ПМВ. Но в РИ произошла смута, революция , гражданская война после. Империя перестала существовать.
    Притом Германию "связали" Версальским договором по которому ей как-бы вообще нельзя было иметь вооруженные силы.
    И что с этого вышло к началу 1930-х годов все наверное знают.
    Знали и в Великобритании, знали в США. Но молчали.
    Во Второй Мировой именно СССР понес наибольший ущерб от гитлеровского фашизма - больше 28 миллионов потери населения. Значительная часть западных районов страны была разрушена.
    Германия снова побежденная , разделенная союзниками на зоны оккупации...
    Но уже очень скоро из западной зоны выделяется ФРГ перешедшая под протекторат США и Великобритании. Из которых начинает формироваться НАТО для войны с СССР.
    А из восточной зоны формируется ГДР под протекторатом Москвы для создания Организации Варшавского договора и вероятной войны с НАТО.
    Прошло чуть больше 40 лет, в конце 80-х падает Берлинская стена. Германия объединяется и вся становится частью НАТО.
    Горбачеву и Ельцину обещают что вот мы хорошие, мы так не будем больше.
  22. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    +1
    8 сентября 2025 15:14
    собственно говоря армия исправляет недалекость дипломатов. Зурабов бывший Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Черномырдин о какой политике на украине можно говорить
  23. Мореход Звание
    Мореход
    +2
    8 сентября 2025 16:05
    И зря. Они знают и поэтому каждые 50 - 100 лет приходят за звиздюлями.
  24. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    8 сентября 2025 17:47
    У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать
    - стирание многократно нарушенных красных линий? - слишком легко наш МИД забывает грехи наших "партнёров" - тряпка!
  25. Огурцов Звание
    Огурцов
    0
    8 сентября 2025 18:32
    Освободить как можно больше территорий Украины, а потом менять на другие территории, Сувакский коридор например и другое
  26. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -1
    8 сентября 2025 19:38
    Не думаю, что такими заявлениями можно гордиться.
  27. o_kran Звание
    o_kran
    0
    Вчера, 12:40
    Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно.


    без труда не вытянешь и рыбку из пруда.