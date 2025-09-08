Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить
Россия не намерена руководствоваться чувством мести в отношении западных стран, но будет учитывать их предыдущие действия при построении будущих отношений. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со студентами МГИМО в понедельник.
Дипломат подчеркнул, что Москва не станет отталкивать бывших партнеров, если они решат возобновить работу в России. При этом он отметил, что любые подобные шаги будут тщательно взвешены и обусловлены новыми правилами взаимодействия.
Лавров обратил внимание на то, что массовый уход западных компаний, осуществленный по политическим мотивам, продемонстрировал их крайнюю ненадежность как контрагентов.
– подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.
Тем временем, стоит напомнить, что в Европе уже вовсю работают над 19-м пакетом санкций против нашей страны. На этом фоне от ряда европейских чиновников звучат предложения внести в «чёрный список» все наши банки, а также полностью отказаться от любой покупки российских энергоносителей, даже через третьи страны.
Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно. Но это и к лучшему, так как сложившаяся ситуация даёт возможность развиваться нашему отечественному производителю.
Информация