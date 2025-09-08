Глава МИД РФ о Западе: у нас нет никакого желания кому-то мстить

У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать

Россия не намерена руководствоваться чувством мести в отношении западных стран, но будет учитывать их предыдущие действия при построении будущих отношений. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со студентами МГИМО в понедельник.Дипломат подчеркнул, что Москва не станет отталкивать бывших партнеров, если они решат возобновить работу в России. При этом он отметил, что любые подобные шаги будут тщательно взвешены и обусловлены новыми правилами взаимодействия.Лавров обратил внимание на то, что массовый уход западных компаний, осуществленный по политическим мотивам, продемонстрировал их крайнюю ненадежность как контрагентов.– подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.Тем временем, стоит напомнить, что в Европе уже вовсю работают над 19-м пакетом санкций против нашей страны. На этом фоне от ряда европейских чиновников звучат предложения внести в «чёрный список» все наши банки, а также полностью отказаться от любой покупки российских энергоносителей, даже через третьи страны.Таким образом, скорое возвращение западных «партнёров» на наш рынок маловероятно. Но это и к лучшему, так как сложившаяся ситуация даёт возможность развиваться нашему отечественному производителю.