Названо число погибших с начала СВО на Украине американских наёмников
Соединенные Штаты потеряли в боях на Украине менее ста человек из числа наемников. Такие цифры приводятся на сайте Музея истории Украины во Второй мировой войне, где в эти дни проходит выставка, посвященная иностранным наемникам в рядах ВСУ, пишет пресса США.
С начала специальной военной операции в 2022 году на Украину прибыло «несколько тысяч» американцев в качестве наемников, точной цифры нет. Из них погибло якобы всего 92 человека. Как уточняется, именно наемников, а не кадровых военных. Этих как бы на Украине нет, не было и не будет. Вашингтон официально заявляет, что американских солдат на украинской территории нет.
Власти США всячески открещиваются от любых упоминаний американской армии в контексте возможных столкновений с российской. По версии Белого дома, официальный Вашингтон не имеет никакого отношения к происходящему на Украине, а США с Россией не воюют. Поэтому отправляющиеся на Украину наемники не получают никакой поддержки со стороны американского правительства, этим занимается благотворительный фонд под названием R.T. Weatherman Foundation, основанный еще в начале СВО дочерью спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс.
По имеющимся данным, именно R.T. Weatherman Foundation с самого начала спецоперации вывозит из Украины тела погибших американцев, эвакуирует раненых наемников в расположенный в Германии региональный медцентр Ландштуля, а также занимается розыском пропавших без вести американцев.
Как отмечает пресса США, многие американские наемники до попадания на Украину служили в армии США и прошли «горячие точки» типа Ирака, Ливии, Афганистана.
