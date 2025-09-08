Названо число погибших с начала СВО на Украине американских наёмников

Названо число погибших с начала СВО на Украине американских наёмников

Соединенные Штаты потеряли в боях на Украине менее ста человек из числа наемников. Такие цифры приводятся на сайте Музея истории Украины во Второй мировой войне, где в эти дни проходит выставка, посвященная иностранным наемникам в рядах ВСУ, пишет пресса США.

С начала специальной военной операции в 2022 году на Украину прибыло «несколько тысяч» американцев в качестве наемников, точной цифры нет. Из них погибло якобы всего 92 человека. Как уточняется, именно наемников, а не кадровых военных. Этих как бы на Украине нет, не было и не будет. Вашингтон официально заявляет, что американских солдат на украинской территории нет.



Власти США всячески открещиваются от любых упоминаний американской армии в контексте возможных столкновений с российской. По версии Белого дома, официальный Вашингтон не имеет никакого отношения к происходящему на Украине, а США с Россией не воюют. Поэтому отправляющиеся на Украину наемники не получают никакой поддержки со стороны американского правительства, этим занимается благотворительный фонд под названием R.T. Weatherman Foundation, основанный еще в начале СВО дочерью спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс.

По имеющимся данным, именно R.T. Weatherman Foundation с самого начала спецоперации вывозит из Украины тела погибших американцев, эвакуирует раненых наемников в расположенный в Германии региональный медцентр Ландштуля, а также занимается розыском пропавших без вести американцев.

Как отмечает пресса США, многие американские наемники до попадания на Украину служили в армии США и прошли «горячие точки» типа Ирака, Ливии, Афганистана.
  1. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    +9
    8 сентября 2025 13:34
    Мало, ей Богу мало !
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +10
      8 сентября 2025 13:44
      Соединенные Штаты потеряли в боях на Украине менее ста человек из числа наемников.

      Точной цифры не назовёт никто - ни мы, ни янкерсы, ни тем более лохлы.
      Матрасники заходили в/на б/у территорию 404 по разным направлениям, от разных структур, совершенно в разном качестве - на "землю", в качестве "советников", "волонтёров", ЧВКашников, операторов ЗРК, технического персонала по ремонту всего и вся...
      в 2022 году на Украину прибыло «несколько тысяч» американцев в качестве наемников, точной цифры нет.

      О чём и речь - то ли "несколько тысяч", то ли больше десятка тысяч, то ли несколько сотен - смотря как считать...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        8 сентября 2025 13:50
        Цитата: Андрей К
        в 2022 году на Украину прибыло «несколько тысяч» американцев в качестве наемников, точной цифры нет.

        А "дама" только белых американцев считает, или всяких там цветных, но с паспортом США? Или у них у всех уже паспорта Украины есть?
      2. Appraiser Звание
        Appraiser
        +4
        8 сентября 2025 14:12
        А нам собственно говоря неважно какая цифра сотни или тысячи, главное что ликвидировали поскольку это другим будет "наука". Эта информация больше для наёмников, тут статистика особо ни на что не влияет.... soldier
      3. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +1
        8 сентября 2025 16:26
        Цитата: Андрей К
        заходили в/на б/у территорию 404 по разным направлениям, от разных структур, совершенно в разном качестве - на "землю", в качестве "советников", "волонтёров", ЧВКашников, операторов ЗРК, технического персонала по ремонту всего и вся... то ли "несколько тысяч", то ли больше десятка тысяч, то ли несколько сотен - смотря как считать...
        у тех кто их ‘брал’ было крепкое желание считать до трех и ”пли”, но кое кто из полосатых пригодился… С французами вообще не считают, сразу - …
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +5
      8 сентября 2025 13:45
      У них потери в ВСУ, 32 тысячи до сих пор.
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      8 сентября 2025 13:46
      Мало, ей Богу мало !
      Богу эти американские "дикие гуси" и в хрен (растение) не уперлись... А как по мне, так пусть хоть все сдохнут и чем скорее, тем лучше... am
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    8 сентября 2025 13:36
    Наверняка приументшили количество двухсотых янки.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      8 сентября 2025 13:39
      Вот Нифертити нам, Нифертити ( древняя богиня)
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +12
    8 сентября 2025 13:38
    Кадровые военные армии США имеют плохую привычку ломать себе шею в Альпах или падать на вертолётах в океан.
  5. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    +9
    8 сентября 2025 13:40
    Это типа семейный бизнес? Доча организует, отправляет, а потом вытаскивает/эвакуирует кому как повезет. Папашка носится туда сюда и договаривается якобы об урегулировании одной рукой, а второй подливает масла в огонь. И при этом при всем весь гешефт в семье остается….
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    8 сентября 2025 13:50
    ❝ Названо число погибших с начала СВО на Украине американских наёмников ❞ —

    — «Много их пало, а всё-таки мало!
    Мало их пало! Надо ещё!» © ...
    (Партизанская тихая)
  7. Грац Звание
    Грац
    +1
    8 сентября 2025 14:14
    если янкесов там было несколько тысяч, то их там покрошили не менее полутысячи
  8. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    8 сентября 2025 14:36
    Это как в лохляндии: если назвали цифру, значит умножай на 10, это по самым оптимистичным прогнозам, а там и на все 50. Да пусть все сдохнут, мне пофиг, у нас точно печалиться по ним не будут.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    8 сентября 2025 14:38
    в боях на Украине менее ста человек из числа наемников. Такие цифры приводятся на сайте Музея истории Украины

    "Война - искусство обмана"
    ( китайский философ Сунь-цзы)
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      8 сентября 2025 18:06
      Цитата: Дилетант
      "Война - искусство обмана"

      Война - это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает.
      (Сун-Цзы. «Искусство войны»)
  10. kig Звание
    kig
    -4
    8 сентября 2025 15:04
    Пиши тыща, что их жалеть, супостатов.
  11. Пленник Звание
    Пленник
    0
    8 сентября 2025 16:02
    Врут матрасы. Хотя...остальные после того, что стало с матрасной сотней остальные скорее всего тупо сбежали.
  12. Жека111 Звание
    Жека111
    -1
    8 сентября 2025 16:58
    Вообще пофиг сколько их там сдохло....
    Главное что теперь их сдохнет гораздо больше, прячась за спинами украинцев теперь не пострелять в крысу
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    9 сентября 2025 04:28
    Из них погибло якобы всего 92 человека.
    "Маловато будет, маловато!"
  14. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    9 сентября 2025 06:09
    - Саранча прилетела, села, все съела, и улетела.-
    Отчёт А. Пушкина, о нашествии саранчи.
    ------------
    Рапорт Пушкина:

    Саранча летела, летела
    И села.
    Сидела, сидела — все съела
    И снова улетела.-
  15. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    10 сентября 2025 09:00
    Учитывая, что часть (и явно значительную) уничтожили укры, стараясь ограбить (тут как то был про такое материал) число выходит очень маленькое. Надо его многократно увеличить. Пленными эти существа нам совершенно не нужны, так что...