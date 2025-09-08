Британская пресса: Абрамович находится под следствием по обвинению в коррупции

Одно из крупных британских изданий опубликовало материал, в котором утверждается о якобы ведущемся на острове Джерси расследовании в отношении предпринимателя Романа Абрамовича. В статье, вышедшей в ночь на понедельник, говорится о возможных обвинениях в коррупции и отмывании денег в адрес российского предпринимателя.

Как отмечается, активы бизнесмена на острове Джерси действительно оцениваются в немалую сумму – порядка семи миллиардов долларов. Также достоверно известно, что местные власти ранее направляли в Швейцарию запросы о предоставлении финансовой информации по компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции.



Между тем, ещё двумя месяцами ранее официальный представитель суда Джерси в ответ на запрос журналистов категорично опроверг информацию о каких-либо следственных действиях в отношении Абрамовича. Это ставит под сомнение достоверность утверждений, приведенных в материале.

По мнению ряда российских экспертов, появление подобной статьи может иметь политический контекст. Речь может идти о продолжающемся давлении на российский бизнес за рубежом и попытках легитимизировать дальнейшую конфискацию активов.

Напомним, что ещё в 2023 году суд признал действия властей острова по заморозке активов Абрамовича в начале специальной военной операции незаконными.

В то же время, на фоне заявлений британской прессы невольно возникает вопрос: а станут ли помогать террористы из «Азова» (запрещённая в РФ террористическая организация) Роману Абрамовичу, который позволил им избежать заслуженного наказания? Устроят ли боевики российскому предпринимателю «экстракшн» и накормят ли тирамису по пути в РФ (или на Украину)?
  Joker62
    Joker62
    +29
    8 сентября 2025 14:30
    Да разорите его до трусов!!! wassat
    Taurus1983
      Taurus1983
      +10
      8 сентября 2025 15:05
      Абрамовичу следовало пожертвовать свои деньги российским солдатам, а не позволять Великобритании их украсть.
      Lev_Russia
        Lev_Russia
        +10
        8 сентября 2025 15:44
        А Путин предупреждал всех наших миллиардеров, что если деньги в Россию не вернут, замучаются потом "пыль глотать"... Вот пусть теперь и глотают... Миллиардеров не жалко, а вот деньги, стибренные из наследства оставленного СССР современной России, жалко очень...
        alexoff
          alexoff
          +18
          8 сентября 2025 15:47
          А Путин предупреждал всех наших миллиардеров, что если деньги в Россию не вернут, замучаются потом "пыль глотать"...
          жаль он это Набиуллиной забыл сказать request
        Ivan№One
          Ivan№One
          +6
          8 сентября 2025 21:21
          "Наших миллиардеров" laughing
          У миллиардеров нет "наших"
          Только капитал
      ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67
        +13
        8 сентября 2025 16:02
        Цитата: Taurus1983
        Абрамовичу следовало пожертвовать свои деньги

        А они у него точно свои? Заработанные?
        Или нажиты непосильным трудом?
        Они украдены ! И я нисколько не буду сожалеть, если он их потеряет!
      Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт
        +7
        9 сентября 2025 05:25
        Всё по классике марсизма-ленинизма...
        Грабь награбленное!
    д^Амир
      д^Амир
      +7
      8 сентября 2025 15:21
      Да разорите его до трусов

      жентельмены они без грабежа не могут, как так такая куча денег мимо ходит?!?! да еще у кого??? какого-то российского лоха!!! как было сказано умным человеком "замучатесь пыль глотать"
      Ростов Папа
        Ростов Папа
        +5
        8 сентября 2025 17:10
        какого-то российского лоха!!! Громко Вы сказали. Вопросы - таки лох и таки русский??? Мы даже сотней части этих движух не знаем, и никогда не узнаем.
        д^Амир
          д^Амир
          +5
          8 сентября 2025 17:30
          ну это выражение следствие действий и подозреваю образа мыслей британских властей, к тому же он не первый, Вы про шарфик в ванной не забыли??? и я сильно я подозреваю и не последний
    Юра
      Юра
      +6
      8 сентября 2025 15:22
      Не торопитесь с выводами. Все действия Британии в данный момент продиктованы одним - капиталы которыми могли манипулировать англичане и другая европейская шушера утекают в Россию:
      Крупнейший металлургический холдинг Evraz завершает многоуровневую корпоративную перестройку: головная компания группы, ранее зарегистрированная в Британии, переедет в Россию и получит новую прописку — в Нижнем Тагиле. Именно здесь будет зарегистрировано новое публичное акционерное общество, куда войдут ключевые активы компании: Западно-Сибирский металлургический комбинат и Нижнетагильский металлургический комбинат. Ожидается, что юридически объединенная структура сосредоточит под собой около 60 юридических лиц. Все они сохранят бренды, но перейдут в подчинение новой российской компании.
      Там много чего происходит, и то что я привёл в виде примера это только один из. Мне абсолютно всё равно что такое Абрамович и другие миллиардеры, но факты говорят о том, что действия иностранных государств по отношению к ним, вынуждают их возвращать свои капиталы в Россию любыми им доступными средствами.
      Romario_Argo
        Romario_Argo
        +2
        8 сентября 2025 16:33
        англосаксы режут себя же по живому
        у нас тоже в 90-е были одни законы а сейчас это считается уже вне закона
        там всё тоже самое - только цели разные
        у них просто порвать кого то - чистая политика и холодная война
        а у нас объявить амнистию капиталов чтобы вернуть бабки в экономику
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +9
      8 сентября 2025 15:37
      Разорить то, они его разорят - в этом никто не сомневается. Плохо, что деньги эти - украдены у России.
      tralflot1832
        tralflot1832
        +2
        9 сентября 2025 08:48
        Николай ,я не знаю как Рома стал владельцем Баимского медного месторождения, но знаю что он продал его казахам за 700 млн $ ,до СВО казахи даже стали заказчиками 50/50 ледоколов Чукотка и Якутия .После начала СВО пришлось избавиться от этого актива ( с каким дисконтом ?) Головной Офис Казахско - Англицкой компании находится в Лондоне.Лндоколы мы уже достраиваем за свои деньги и по прежнему 50/50 .50 бюджетных и 50 частных.Из того что знаю ,по Баимке один из фигурантов Алишер Усманов .И там не только медь ,но и золото.
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          0
          9 сентября 2025 10:28
          Добрый день Андрей. А сколько таких случаев? Когда было просто украдено у страны.
    paul3390
      paul3390
      +11
      8 сентября 2025 15:49
      Это конечно хорошо, что он находится под следствием о коррупции в Британии. Плохо что он у нас под аналогичным не находится..
  solist2424
    solist2424
    +11
    8 сентября 2025 14:32
    Кто сказал, что богатые люди умные?
    Mouse
      Mouse
      +5
      8 сентября 2025 14:40
      Тоже плачут... wink wassat ...........
    Taurus1983
      Taurus1983
      +9
      8 сентября 2025 15:07
      Всё зависит от того, как человек разбогател. Разбогател ли Абрамович благодаря своему таланту или же он обманул российское государство во время распада Советского Союза?
      faridg7
        faridg7
        +6
        8 сентября 2025 16:59
        Цитата: Taurus1983
        Всё зависит от того, как человек разбогател. Разбогател ли Абрамович благодаря своему таланту или же он обманул российское государство во время распада Советского Союза?

        Ну конечно он разбогател благодаря таланту обманывать государство, сомнений нет
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +9
      8 сентября 2025 15:39
      А кто говорил, что они умные? В большинстве своём, им просто повезло, оказаться в нужное время - 90-ые годы прошлого века, в нужном месте - около правительства. Вот и весь секрет их успеха.
      solist2424
        solist2424
        +5
        8 сентября 2025 16:54
        Я с Вами совершенно согласен, но есть люди, которые считают, что миллионером можно стать имея исключительно недюжинный ум.
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          +6
          8 сентября 2025 17:22
          Ха - ха три раза, есть старый анекдот, как мальчик продавая яблоки стал миллионером, в США))) Можно особо не напрягаться - кто стал владельцем заводов, шахт, универмагов? правильно))) те, которые при Союзе были там директорами. Вот и весь секрет успеха.
  Горыныч1
    Горыныч1
    +3
    8 сентября 2025 14:32
    А что не в России??? Нам тоже есть что сказать
  Лимон
    Лимон
    +8
    8 сентября 2025 14:35
    продолжающемся давлении на российский бизнес за рубежом

    нет у этого кекса Ромы в России почти ничего,кроме ТЦ и какого-то агенства.
  Александр Х
    Александр Х
    +23
    8 сентября 2025 14:37
    Как следует из материалов, публикуемых в сми, ни один из известных олигархов из России не нажили свои состояния честным путем! Одни воры, мошенники и взяточники...
    Марс
      Марс
      -6
      8 сентября 2025 14:40
      Вообще то на западе воруют даже чиновники и это никак не наказывается.
      Александр Х
        Александр Х
        +18
        8 сентября 2025 14:43
        Вообще то на западе воруют даже чиновники и это никак не наказывается.
        Да плевать, что там, на Западе. Там и мужик на мужике женится...На них что- равняться?
        Я живу в России и волнует меня, что обворовают Россию и наш народ.
        Марс
          Марс
          -1
          8 сентября 2025 14:44
          Так вот запад и обворовывает Россию, украл 300 лярдов, что предлагаешь делать с ворами?
          Александр Х
            Александр Х
            +8
            8 сентября 2025 14:45
            Так вот запад и обворовывает Россию, украл 300 лярдов, что предлагаешь делать с ворами
            Расстрелять...
            Марс
              Марс
              0
              8 сентября 2025 15:18
              Отправить киллеров к Мерцу, Стармеру и прочим ворам?
              alexoff
                alexoff
                +2
                8 сентября 2025 16:04
                Следственные органы или коллекторов. Было б неплохо winked
                Это, конечно, никак не прощает наших экономистов фиговых
          Uncle Lee
            Uncle Lee
            +7
            8 сентября 2025 14:55
            Цитата: Марс
            запад и обворовывает Россию, украл 300 лярдов

            А вот кто отдал на Запад 300 лярдов ? С ними как ?
            Марс
              Марс
              -3
              8 сентября 2025 15:20
              Если банк украдет твои деньги виноватым будешь ты и тебя за это надо судить?
              Uncle Lee
                Uncle Lee
                +7
                8 сентября 2025 15:25
                Цитата: Марс
                банк украдет твои деньги виноватым будешь ты

                Ты будешь сам виноват в том, что вложил деньги в воровской банк...А тут деньги государства доверили банкам "партнерам", нет, что бы вложить в свои предприятия...НО МВФ рулит !
                Марс
                  Марс
                  -2
                  8 сентября 2025 15:27
                  То есть если ты положишь деньги к примеру в Т-банк и он их украдет то судить будут тебя? Вижу логика не твой конек laughing
                  Uncle Lee
                    Uncle Lee
                    +5
                    8 сентября 2025 15:29
                    Цитата: Марс
                    то судить будут тебя?

                    Где я это писал ? Ты будешь грызть локти, что вложился не туда...А с логикой у меня в порядке, в отличии от Тебя !
                    Марс
                      Марс
                      -4
                      8 сентября 2025 15:38
                      Ну так я спрашиваю как наказывать тех кто украл у россиян 300 лярдов? Может ракетный удар нанести?
                      Uncle Lee
                        Uncle Lee
                        +6
                        8 сентября 2025 15:41
                        Этот вопрос не ко мне.... В. Путин сказал, "Да и пес с ними, с деньгами, пусть будет другим наука иметь дела с уважаемыми партнерами"...
                        Хороша наука, за 300 лярдов !
                      Марс
                        Марс
                        -2
                        8 сентября 2025 15:50
                        Я не такой щедрый, если разделить эти деньги на всех россиян то моих там 2000 баксов, плюс у жены, детей. Так что надо выбивать эти деньги всеми способами, законных способов нет так как все суды на западе продажные и зависимые то надо для начала отжать все имущество западных стран воров, а затем ставить ультиматум не отдадите бабло примерим силу.
    Eugen 62
      Eugen 62
      +3
      8 сентября 2025 15:07
      ни один из известных олигархов из России не нажили свои состояния честным путем!
      Только из России?
      Вот цитата Джона Рокфеллера: "Я могу отчитаться за каждый мой заработанный миллион, кроме первого."
    Taurus1983
      Taurus1983
      +1
      8 сентября 2025 15:10
      Почему российское государство не конфискует деньги российских миллиардеров? Для этого российским спецслужбам достаточно предоставить судьям доказательства того, как эти российские миллиардеры обманывали российское государство во время распада Советского Союза.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +2
        9 сентября 2025 01:48
        Цитата: Taurus1983
        Почему российское государство не конфискует деньги российских миллиардеров?

        Пересмотра приватизации не будет.
        В. Путин
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +4
    8 сентября 2025 14:38
    В статье, вышедшей в ночь на понедельник, говорится о возможных обвинениях в коррупции и отмывании денег в адрес российского предпринимателя.
    Как, однако, интересно устроена заграница - то, в чём пытаются обвинить наших (хотя какой он, на фиг, наш?), в газетах у них "кошмар-кошмар" и "в цивилизованном обществе такого быть не может".
    По факту все эти обвинения - самое невинное из того, что они делают сами. И называется у них это не "коррупция", а "лоббизм". И "отмывание денег" у них называется "оптимизация денежных потоков". И занимаются этим у них вполне себе уважаемые юридически-финансовые конторы.

    А в целом - и у них, и у нас вся эта "коррупция" и "отмывание денег" такое же нормальное явление, как сходить в туалет. Все это делают, но никто не выставляет напоказ. По крайней мере, те, у кого какие-никакие мозги есть.

    Как тут не вспомнить советскую киноклассику - там про "отмывание денег" давно всё сказано
    Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как работы по озеленению.
  Sovetskiy
    Sovetskiy
    +6
    8 сентября 2025 14:40
    По мнению ряда российских экспертов, появление подобной статьи может иметь политический контекст.

    А по мнению ряда российских экспертов, «экстракшн» боевиков "Азова" имел политический контекст, принимая во внимание заявление наших официальных лиц о том, что олигархов у нас нет или всё таки есть и действовал господин Абромович исключительно в частном порядке и выдали ему боевиков "Азова" исключительно по его личному распоряжению? lol
  Дилетант
    Дилетант
    +4
    8 сентября 2025 14:40
    о возможных обвинениях в коррупции и отмывании денег в адрес российского предпринимателя.

    Никогда не было и вот опять
    (В.С.Черномырдин)
  Юрий Туркул
    Юрий Туркул
    +1
    8 сентября 2025 14:51
    неправда это. Израиль своих не бросает и Россия тоже.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    8 сентября 2025 15:05
    Ой зря англичане это делают ,уже не в первый раз наезжая на Рому из за несчастных 7 млрд налом,а было 27 млрд налом - двадцать лет назад.Они пусть посмотрят какие люди арендовали его яхты для " плотских утех" и всё западная элита. laughing Рому уже не купить.
  SEVERIN
    SEVERIN
    +6
    8 сентября 2025 15:07
    А причем тут российский бизнес? - почему не британский? - почему не израильский? - сколько у Абрамовича паспортов? - как сказано в классической советской кинематографии "тебя пасодют, а ты не воруй!".
  Пленник
    Пленник
    +4
    8 сентября 2025 15:10
    Чем то Абрашка хозяевам не угодил? Не пора шарф и ванну готовить! sad
  Glagol1
    Glagol1
    +1
    8 сентября 2025 15:18
    Вот такая логика: отнимать легальные деньги у людей нельзя, но если очень хочется - то можно. Вот запад себе репутацию надежности в мире финансов своими же руками и сжег. Очень хочется отнять русские деньги. Не понимают, что ущерб будет кратно больше. Как бы кто не относился к Абрамовичу, человек он не глупый, деньги и риски считать умеет. В Джерси у него точно чистое бабло. Да иначе такие суммы там и не зачислили бы - проверяют это давно и тщательно. Особенно последние 25 лет.
    Anglorussian
      Anglorussian
      +3
      8 сентября 2025 15:29
      Всем на Западе прекрасно известно откуда у российских миллиардеров деньги, и относятся к ним соответственно. Здешние богачи строили свои бизнес- империи поколениями.
    убей фашиста
      убей фашиста
      +5
      8 сентября 2025 15:52
      Система нипель - туда дуй, а обратно ...! Когда они в мелкобританию заезжают с мошной - криворылых не интересует происхождение денег, а когда меняется ветер или деньжонок становится меньше, то сразу вспоминают о заехавших с "грязными деньгами".
  alexandreII
    alexandreII
    +4
    8 сентября 2025 15:30
    Вот если честно то фиолетово,даже больше,я за ,пусть посадят этого еврея
  убей фашиста
    убей фашиста
    +3
    8 сентября 2025 15:36
    Эх Рома-Рома. Вечно вы толстосумы считаете себя умнее и ловчее всех (если вы такой умный, то почему такой бедный?). Предупреждали же вас - храните деньги в сберегательной кассе! Верховный вам говорил - вкладывайтесь в России.
  al3x
    al3x
    +2
    8 сентября 2025 15:48
    Вообще пофиг на этого олигарха, вора, коррупционера. Пусть хоть до нитки его разденут и на пж в Белмарш определят. В принципе, там все статьи ему в масть лепят. Это у нас он "друг" кого надо с непробивсемой крышей, а там просто вор и звать его никак.
  puskarinkis
    puskarinkis
    +5
    8 сентября 2025 15:54
    Нельзя называть бизнесменов "российскими" только потому, что они имели возможность пограбить Россию! Для имеющих гражданство нескольких стран и действующим только себе во благо личностей нужно применять какой-то другой термин, отражающий их сущность. Интербарыги, как вариант...
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    8 сентября 2025 16:06
    Ну может хотя бы там этого типичного персонажа их 90х осудят.
  NICK111
    NICK111
    -1
    8 сентября 2025 16:19
    "Между тем, ещё двумя месяцами ранее официальный представитель суда Джерси в ответ на запрос журналистов категорично опроверг информацию о каких-либо следственных действиях в отношении Абрамовича. Это ставит под сомнение достоверность утверждений, приведенных в материале."
    Теперь понятно, прячет он свои активы на Итурупе или Кунашире. Потому его Гарант не трогает. Свой. Честный. Не иначе как член партии, к тому же еще и патриот.
  Слово
    Слово
    +3
    8 сентября 2025 16:19
    Этот бизнесмен начал воровать бензин в армии и так продолжалось до ЕБН.
    Lako
      Lako
      +2
      8 сентября 2025 20:23
      В СССР, он мог его воровать только литрами. После развала Союза, начал воровать цистернами, а когда вошёл в круг семьи Вечно Бухого подмял под себя неефтедобывающие и перерабатывающие компании.
      Слово
        Слово
        +2
        8 сентября 2025 20:59
        Таки, это всем известная истина, но некоторые преклоняются перед этой сущностью.
  21. Vlad Gor
    Vlad Gor
    +3
    8 сентября 2025 16:43
    Польза от того, что Абрамович находится под следствием по обвинению в коррупции для народа есть. Раскрутят Абрамовича, всплывут ФИО власти РФ, депутатов, всё это обнародуют. Для барыг, это смерти подобно. Они же богоизбранные, честные, а здесь запад заявит, что они воры, бандиты и убийцы. Запад для барыг, это мечта стать гражданином золотого миллиарда.
  Голландец Михель
    Голландец Михель
    +7
    8 сентября 2025 17:10
    порядка семи миллиардов долларов
    И все это заработано непосильным трудом! wink
  fata-morgana
    fata-morgana
    0
    8 сентября 2025 17:53
    Люди, а нам что с этого? Прибавится ещё один рот на нашу социалку.
  Аль Манах
    Аль Манах
    -1
    8 сентября 2025 20:07
    Одно из крупных британских изданий опубликовало материал

    Название издания засекречено? Или автор статьи боится судебного иска за клевету? tongue
  APASUS
    APASUS
    +2
    9 сентября 2025 08:18
    Парадокс этих беженцев с миллиардами ,им даже деньги не помогают стать своими