Одно из крупных британских изданий опубликовало материал, в котором утверждается о якобы ведущемся на острове Джерси расследовании в отношении предпринимателя Романа Абрамовича. В статье, вышедшей в ночь на понедельник, говорится о возможных обвинениях в коррупции и отмывании денег в адрес российского предпринимателя.Как отмечается, активы бизнесмена на острове Джерси действительно оцениваются в немалую сумму – порядка семи миллиардов долларов. Также достоверно известно, что местные власти ранее направляли в Швейцарию запросы о предоставлении финансовой информации по компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции.Между тем, ещё двумя месяцами ранее официальный представитель суда Джерси в ответ на запрос журналистов категорично опроверг информацию о каких-либо следственных действиях в отношении Абрамовича. Это ставит под сомнение достоверность утверждений, приведенных в материале.По мнению ряда российских экспертов, появление подобной статьи может иметь политический контекст. Речь может идти о продолжающемся давлении на российский бизнес за рубежом и попытках легитимизировать дальнейшую конфискацию активов.Напомним, что ещё в 2023 году суд признал действия властей острова по заморозке активов Абрамовича в начале специальной военной операции незаконными.В то же время, на фоне заявлений британской прессы невольно возникает вопрос: а станут ли помогать террористы из «Азова» (запрещённая в РФ террористическая организация) Роману Абрамовичу, который позволил им избежать заслуженного наказания? Устроят ли боевики российскому предпринимателю «экстракшн» и накормят ли тирамису по пути в РФ (или на Украину)?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»