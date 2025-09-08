Украинский фотограф «засветил» габионы, пытаясь выдать объект ВСУ за гражданский
Противник публикует кадры с последствиями сегодняшних российских ударов по объектам на контролируемых ВСУ территориях Донбасса. Причём изначально заложенный в качестве текстовой «сопроводиловки» посыл был таким: «россияне бьют по гражданским объектам».
Однако украинский фотограф изрядно прокололся с ракурсом. Если изначально всё шло «по плану» - горящее здание со значительными повреждениями от ударов, то потом фотограф явно расслабился.
В кадр попало то, что находилось по правую руку от этого здания. И там можно увидеть набор габионов. Это набитые грунтом и песком специальные «короба», которые служат для прикрытия позиций, военных объектов, КПП и т.п. Причём обложен габионами вход в подземные коммуникации, у которого (входа) перед ударом с дрона и были замечены украинские военные.
Сам факт наличия габионов и места их расположения с «пользователями» говорит о том, что на фото – военный объект. И прилёт был именно по объекту ВСУ.
Можно предположить, что это был один из пунктов дислокации противника или же здание, превращённое в штаб.
Тем временем поступают сообщения о дневном «ФАБировании» ВКС России объектов противника в Краматорске. В этом городе Донбасса, оккупированном ВСУ, для украинского гарнизона «беззаботное» время в оттяжке от линии фронта закончилось. Теперь до Краматорска долетают самые разнообразные средства огневого поражения, включая ФАБ-500 с УМПК.
Место одного из прилётов российской авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Продвижение ВС РФ к Славянско-Краматорской агломерации продолжается.
