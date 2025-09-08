Украинский фотограф «засветил» габионы, пытаясь выдать объект ВСУ за гражданский

Противник публикует кадры с последствиями сегодняшних российских ударов по объектам на контролируемых ВСУ территориях Донбасса. Причём изначально заложенный в качестве текстовой «сопроводиловки» посыл был таким: «россияне бьют по гражданским объектам».

Однако украинский фотограф изрядно прокололся с ракурсом. Если изначально всё шло «по плану» - горящее здание со значительными повреждениями от ударов, то потом фотограф явно расслабился.





В кадр попало то, что находилось по правую руку от этого здания. И там можно увидеть набор габионов. Это набитые грунтом и песком специальные «короба», которые служат для прикрытия позиций, военных объектов, КПП и т.п. Причём обложен габионами вход в подземные коммуникации, у которого (входа) перед ударом с дрона и были замечены украинские военные.

Сам факт наличия габионов и места их расположения с «пользователями» говорит о том, что на фото – военный объект. И прилёт был именно по объекту ВСУ.



Можно предположить, что это был один из пунктов дислокации противника или же здание, превращённое в штаб.

Тем временем поступают сообщения о дневном «ФАБировании» ВКС России объектов противника в Краматорске. В этом городе Донбасса, оккупированном ВСУ, для украинского гарнизона «беззаботное» время в оттяжке от линии фронта закончилось. Теперь до Краматорска долетают самые разнообразные средства огневого поражения, включая ФАБ-500 с УМПК.

Место одного из прилётов российской авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.



Продвижение ВС РФ к Славянско-Краматорской агломерации продолжается.
4 комментария
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +12
    8 сентября 2025 14:31
    Вранье-это их кредо!
    Укр открыл рот-он врет!
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +7
    8 сентября 2025 15:56
    Хорошая штука эти УМПК.
    Относительно более сложных систем - недорого, а старый добрый чугуний совершает качественный рывок.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +2
      8 сентября 2025 17:02
      Это как домашний котяра когда нагадит, и прикроет хозяйским носком. Думает что без палева, никто не узнает кто насрал..
  4. реалист Звание
    реалист
    0
    9 сентября 2025 13:30
    габионы это такие большие сетки из арматуры , набивают их крупным камнем , в зависимости от размера ячеи , мы набивали камнем размером более 100 мм,ячея была 50 мм, но штука хлипкая , прочности близко к 0, осколки и рикошеты будут насквозь пролетать , или надо делать метра 3-4 тогда толк будет