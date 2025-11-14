Зря вы так с Трампом, джентльмены...

Зря вы так с Трампом, джентльмены...

А в Британии, которая некогда была великой, сегодня жарко. «Желтяки», таблоиды, приличные СМИ — все в один голос, подобно прайду львов, рвут на части ВВС. В целом, британская радиовещательная корпорация, основанная 103 года назад, — тот еще буйвол, но, согласитесь, грех не покусать такого конкурента, тем более что в масштабах Британии и конкурентов-то ей нет.

Daily Mail:



Генеральный директор ВВС Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с некорректно смонтированной речью Дональда Трампа во время событий 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Обожаю британских консерваторов. «Некорректно смонтированная речь» — это высший пилотаж в описании стопроцентной беспардонной подделки.

«Были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен нести за них полную ответственность»,
— заявил Дейви.

Ранее внутреннее расследование ВВС выявило, что в репортаже от 6 января 2021 года были смонтированы фрагменты речи Трампа, из которых следовало, что он призвал своих сторонников идти к Капитолию США, а также сказал, что присоединится к ним, чтобы «биться, как лев», в то время как в действительности на тот момент уходящий президент говорил о мирной протестной акции.

Ну и до кучи тут же припомнили одностороннее освещение событий в секторе Газа, а также в продвижении явно предвзятой повестки по другим вопросам, например, закупки F-35B для Королевских ВМС.

Депутат британского парламента от партии реформистов UK Руперт Лоув:

Отставка Дэйви - хорошая новость. Это начало конца ВВС в качестве общественного вещателя. Сделайте ее сервисом по подписке, и пусть британцы сами выбирают, хотят ли они финансировать эту невыносимую чушь. Лично я точно не собираюсь за такое платить.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт:

ВВС — машина левой пропаганды, за которую вынуждены платить британские налогоплательщики. Этот намеренно нечестный, выборочно отредактированный репортаж BBC — еще одно доказательство того, что это на сто процентов фейковые новости, на которые больше не стоит тратить время,
— сказала она изданию The Telegraph.

В общем, понятно: дядюшка До разбушевался не на шутку. Одно дело — Мадуро, приторговывающий наркотиками у себя в Венесуэле, и совсем другое — перевирание слов самого Трампа. Видимо, потому и авианосец у берегов Марокко тусит, не идет через океан.

«Выжгу огнем эту икону фейк-ньюс» — это, пожалуй, мощно. Так Трампа давно никто не доводил. Можно сказать — до максимальной степени накала.


«Икона фейк-ньюс» — это Трамп в ответ на то, что ВВС скромно так сама себя признала «иконой мировой новостной журналистики», видимо, тоже посматривает, старый лукавец.

Но все прекрасно понимают, что череда отставок и увольнений — это не конец. Это только начало. Трамп, как уже показал ход истории, человек весьма своеобразный в смысле наличия хорошей памяти и злобного характера. А если память и дает сбой, то есть неплохая команда, которая напомнит.

И вот Дональд пообещал выкорчевать из профессии всех, кто был причастен к той истории, случившейся в канун американских выборов в ноябре 2024 года. И вообще, дружище Дональда можно понять. Жулье от журналистики, окопавшееся в стенах корпорации ВВС, подделало речь кандидата в президенты так, что Трампу запросто можно было вменить абсолютно уголовные статьи с обвинениями в организации мятежа. В том числе и тот самый «штурм Белого дома».

Помните, как всё было? Программа «Панорама», выходящая в прайм-тайм, перед выборами в США показала некое выступление Трампа, где он обещает своим сторонникам, что пойдет вместе с ними штурмовать Белый дом и будет «драться как лев».


И этот эпизод вполне мог стоить Трампу президентского кресла, так как позволял сделать выводы о том, что он был если не главным зачинщиком мятежа 6 января 2021 года, то его участником.

Ролик был подан как «неизвестный эпизод тех событий», вроде как кто-то снял на телефон и оставил «до лучших времен», а британским журналистам удалось его разыскать и превратить в важнейшую улику против Трампа.

Знаете, своеобразно, конечно, да, «мариновать» запись три года ради того, чтобы обломать Трампу выборы, с одной стороны, резонно, с другой — могло и не сработать. Кстати, не сработало, но тут, наверное, дело несколько в другом.

Дональд Трамп, такой, какой он есть, признаем, не очень воздержан на язык, бахнуть может много чего, что уже не раз подтверждалось. Но, простите, такую дурь, как прямой призыв к мятежу, он точно бы делать не стал. У него хорошие советчики, да и сам он никак не политический карась, а акула, которая знает, что и как надо говорить ротовым аппаратом на камеры.


Впрочем, вскоре эксперты выяснили, что британским трудягам из ВВС настолько хотелось помочь попасть в президенты Камале Харрис, афроамериканке азиатского происхождения (господи, отчего в Британии так любят сложносочиненные гибриды?), подружке несравненной Хилари Клинтон и участнице ЛГБТ-парадов в Сан-Франциско (своими детьми, кстати, не соизволила обременить себя), что решили они просто с помощью монтажа и нейросетей сварганить подделку.


Клинтон слева, Харрис справа. Или наоборот, в принципе, это для нас не очень важно.

Только вот более удобная Харрис пролетела, как ворона над Лондоном, а о том, что Трамп злопамятный и мстительный, наверное, никто в тот момент и не думал, поскольку считали, что материала с призывом «На штурм Капитолия!» будет более чем достаточно.

В общем, это не делает чести аналитикам ВВС и их журналистам. И теперь Харрис с мужем в Сан-Франциско, а Трамп в Вашингтоне и обещает разворотить «гнездо лгунов и фальсификаторов».

В итоге получился скандалешник на правительственном уровне, и тут уже пришлось британскому правительству реально отдуваться. Ну действительно, не станет президент США выяснять отношения с какими-то там тружениками мышки и фотошопа. Естественно, тут претензии на много более высоком уровне.

И в итоге не далее как 9 октября вечером гендиректор британской корпорации BBC Тим Дэйви и весь его офис. Но в корпорации боятся, что репрессии ещё не закончились. И поделом. Конечно, не коснись эта история Трампа, всё было бы как и прежде. ВВС врали бы на каждом шагу по своему обыкновению, изображая собственную брехню «стандартом новостной подачи». Но они слишком уверовали, что выборы выиграет демократическая Камала, и тоже в целом достаточно много говорит о их профессиональной квалификации.

В итоге гендиректор британской корпорации BBC Тим Дэйви заявил о решении уйти в отставку, вместе с ним о решении покинуть пост заявила исполнительный директор новостного подразделения корпорации BBC News Дебора Тернесс.

Мисс Тернесс заявила, что «ответственность лежит на мне», и признала, что монтаж кадров с президентом США в документальном фильме «Трамп: второй шанс?» нанёс ущерб BBC. Однако она отвергла обвинения в предвзятости телеканала. Оба руководителя подали в отставку, а не были уволены. Председатель BBC Самир Шах назвал этот день «печальным».

За пять лет работы на посту генерального директора у Дэйви хватало скандалов, но в каком большом издании их не бывает, а вот в самой BBC его прозвали «Тефлоновым Тимом», потому что казалось, что ему всё нипочем. До минувшей недели так и было. А теперь сам ушел и помимо помощницы еще кучу людей за собой потащил.

Ущерб для BBC от этих разоблачений еще сильнее потому, что это организация, финансируемая британскими налогоплательщиками, которая делает ставку на соблюдение нейтралитета в освещении новостей, их постоянную проверку и борьбу с фейковыми новостями. Выявленная «предвзятость» снабдила боеприпасами британских правых, которые сделали BBC одной из главных мишеней своей критики.

Но критика правых и однозначно последующее за этим снижение доходов — это только половина дела. Главная проблема здесь не удар по репутации, который нанесли сами себе сотрудники ВВС, а Трамп, которому всё это не понравилось. Здесь, конечно, очень хорошо отработали сотрудники The Telegraph, которые как раз находятся несколько правее, чем ВВС, что делает издания не просто конкурентами, но и политическими противниками. Трамп уже выразил благодарность The Telegraph за их работу по восстановлению истины, и есть мнение, что создавшейся ситуацией The Telegraph воспользуется по полной программе.

А Трамп… Президент США Дональд Трамп пригрозил подать в суд на BBC из-за пасквиля под видом документального фильма, который вышел в эфир за неделю до президентских выборов в США. Может, как политик дядюшка Дональд и не очень, но как бизнесмен – вполне. Есть мнение, что ВВС он сможет выжать по полной программе, подавать в суд он точно будет не в Британии.

По данным BBC News, вещатель получил некое досудебное письмо от Трампа, в котором он изложил свое намерение подать в суд по этому вопросу.

ВВС, конечно, не умрет, но крови потеряет много. В смысле, фунтов стерлингов. Человек, который зарабатывает миллиарды на своих словах, а как прыгает та же крипта после очередного фортеля Трампа, можно не напоминать, способен устроить фунтопускание даже такой корпорации, как ВВС.

С удовольствием ждем продолжения истории и, главное, цифры, в которую британцам обойдется их вранье.
