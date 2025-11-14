Генеральный директор ВВС Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с некорректно смонтированной речью Дональда Трампа во время событий 6 января 2021 года в Вашингтоне.

«Были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен нести за них полную ответственность»,

Отставка Дэйви - хорошая новость . Это начало конца ВВС в качестве общественного вещателя. Сделайте ее сервисом по подписке, и пусть британцы сами выбирают, хотят ли они финансировать эту невыносимую чушь. Лично я точно не собираюсь за такое платить.

ВВС — машина левой пропаганды, за которую вынуждены платить британские налогоплательщики. Этот намеренно нечестный, выборочно отредактированный репортаж BBC — еще одно доказательство того, что это на сто процентов фейковые новости, на которые больше не стоит тратить время,