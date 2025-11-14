Каспий лишается статуса мирного моря? Модернизация армии Азербайджана
После относительного затишья в отношениях между Москвой и Баку, Азербайджан вновь пошел на практическую прямую конфронтацию с Россией. Прошло достаточно много времени с того момента, как я писал о протурецкой политике Алиева, о мечтах Эрдогана и Алиева о «великом Туране», об опасности для самого существования Армении в случае, если план будет реализован.
Тогда речь шла об интересах Турции, Азербайджана, Армении, Ирана и России. О том сложном клубке противоречий, который не решают, а пытаются заболтать, «оставить потомкам». Дипломатам тогда удалось ликвидировать эскалацию отношений. Удалось сделать так, чтобы стороны пошли на компромисс, на уступки друг другу. Россия тогда решала задачи сохранения своего влияния в регионе…
Сегодня, после заявления Ильхама Алиева о том, что армия Азербайджана будет переведена на стандарты НАТО, появилась совершенно иная реальность. Баку практически открыто заявил о том, что вскоре Баку станет ещё одним регионом, представляющим реальную опасность для национальной безопасности нашей страны.
О чем сказал президент Алиев на встрече с делегацией альянса? Я бы заострил внимание на двух местах из его речи. Во-первых, Баку «освободил свои земли от оккупации». Это и было главной задачей правительства Азербайджана с момента обретения независимости, по словам президента.
Я уже слышал от некоторых экспертов о том, что Алиев не имел в виду оккупацию Азербайджана Россией. Якобы это касалось только Карабаха… Бред. Я слышал ровно то, что хотел сказать Баку. Мнения же толкователей высказываний остаются всего лишь мнениями. Ильхам Алиев говорил об оккупации его страны Россией!..
Не менее важно и то, что было «во-вторых». Одно предложение и сразу два важных заявления. «...Азербайджанские вооруженные силы приводятся в соответствие со стандартами блока, и в этом плане осуществляется тесное сотрудничество с армией Турции». Начну с «тесного сотрудничества с Турцией».
Даже человек, далекий от армейских проблем, поймет эти слова правильно. Алиев практически открыто сказал о том, что азербайджанская армия станет «филиалом» турецкой. «Стандарты НАТО» в словах азербайджанского президента — это не более чем подобие турецких стандартов. Во всем. От тактики и стратегии ведения БД до вооружения и снабжения, от системы комплектования до системы подготовки офицерских кадров.
Азербайджан «находится в состоянии войны»
Интересен и мотив столь быстрой «модернизации» армии Азербайджана. Ильхам Алиев ещё три месяца назад в своем выступлении высказал интересную мысль, на которую мало кто тогда обратил внимание. Объясняя тот факт, почему Азербайджан резко увеличил финансирование армии, он сказал о том, что армия его страны должна быть в постоянной готовности к войне. Мотивация? «Процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра».
Тихо, без особой помпы и огласки, Алиев достаточно серьезно усилил армию. Понятно, что опыт войны на Украине был учтен. Азербайджанская армия получила современные беспилотники, современные артсистемы. Имеющиеся на вооружении самолеты были модернизированы. Но самое важное, учитывая театр военных действий, достаточно масштабно увеличена численность ССО. Тысяча новых бойцов! Для такой небольшой страны это «существенная прибавка»…
Не думаю, что власти Азербайджана действительно думают превратить страну в новую «Украину». Тет-а-тет воевать с Россией — это самоубийство. И президент это понимает. Скорее всего, Баку просто идет «в ногу со временем». Это возвращение к первой части того высказывания Алиева, о котором написано выше. «Стандарты НАТО» — это стремление «лизнуть» альянс. Восточная хитромудрость — решать свои вопросы под чьим-то крылом...
Не секрет, что за тридцать с лишним лет сотрудничества с НАТО, напомню, это началось ещё в 1994 году, программа «Партнерство ради мира», Баку очень удачно совмещал свои желания с «хотелками» блока. С одной стороны, Баку не входит в альянс, следовательно, может самостоятельно решать, какие требования выполнять, а какие нет.
А с другой стороны, именно Азербайджан имеет личный индивидуальный план партнерства с альянсом (Individual Partnership Action Plan). Баку сохраняет видимость самостоятельной внешней политики, но при этом его армия является желанным участником различных учений альянса, активно работает в области военно-технического сотрудничества. Офицерский корпус обучается в НАТОвских военных академиях…
Вот тут-то и кроется ответ на вопрос, с кем собирается воевать Баку. Воевать собирается НАТО! Об этом открыто говорят в Европе. Ильхам Алиев выполняет обязательства по Individual Partnership Action Plan! Проще говоря, в случае возникновения конфликта в Европе мы получим «Японию» на юге, как во время Второй мировой…
Понятно, что для нас азербайджанская армия не проблема. Но я не просто начал с того, что армию Азербайджана превращают в филиал турецкой армии. Нам стоит относится к происходящему именно так. И тогда опасность становится реальной. Турция была и остается членом НАТО и в случае начала БД будет действовать как любой другой член альянса.
Мы все видим
Я не думаю, что Ильхам Алиев заинтересован в конфронтации с Москвой. Он прекрасно понимает, что сотрудничество с Россией не менее важно для его страны, чем сотрудничество с Западом. Долгое время ему удавалось «сидеть на двух стульях». И нашим, и вашим. Но ситуация в мире обостряется. «Партнеры» с обеих сторон требуют более четкого ответа на вопрос «с кем ты?».
А если вспомнить недавнюю компанию по разгрому азербайджанской этнической преступной группировки, прятавшейся за красивым фасадом культурной диаспоры, которая лишила Баку огромной части финансовых поступлений из-за границы, то становится понятной и злость азербайджанского президента. Потеря денег всегда достаточно болезненна.
Честно говоря, я надеялся, что ситуация стабилизирована. Просто помню встречу нашего президента и президента Азербайджана в Душанбе в прошлом месяце. Внешне все выглядело довольно оптимистично. Но последние заявления опять ставят вопросы.
Я не исключаю того момента, что Баку могут в особом порядке принять в НАТО. По крайней мере, альянсу это выгодно. В условиях обострения отношений НАТО-Россия особенно. Регион сразу превратится в очередную «горячую точку». Причем, касаться это будет не только Кавказа, но и азиатских стран.
Каспийское море станет возможным ТВД! Но и это не всё. Не буду рассуждать о сложности Кавказа в культурном, этническом, идеологическом и религиозном отношении. Думаю, это понятно всем. Но представьте себе, как обострятся эти отношения с появлением НАТО, как возрастут военные и террористические угрозы…
Надеюсь, в Москве видят ситуацию правильно. Делают правильные выводы и предпримут необходимые усилия для успокоения ситуации. Это важно для нас, это важно для Баку, это важно для других государств региона...
Информация