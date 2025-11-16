Григорий Семенов. Путь от хорунжего царской армии до самозваного атамана гражданской войны



Г. Семенов на литографии 1918 г.

Семёнов организовал то, что было известно как «станции убийств», и открыто бахвалился, что не может спокойно спать, если в течение дня хоть кого-то не убил.

Происхождение и молодость будущего атамана



Богдо-гэгэн VIII на фотографии 1910-ых гг.

Г. Семенов во время I мировой войны

Семёнов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, ко времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семёнову не хватало ни образования (он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны.

Г. Семенов после Февральской революции

Увидев анархию и активность большевистских агитаторов в столице, а также посетив несколько заседаний Петроградского совета, предложил полковнику Муравьеву, формировавшему добровольческие части, ротой юнкеров арестовать членов Петроградского совета как агентов вражеской страны, немедленно судить их военно-полевым судом и тут же привести приговор в исполнение. Затем, если потребуется, арестовать Временное правительство и «от имени народа просить Верховного Главнокомандующего генерала от кавалерии Брусилова принять на себя диктатуру над страной».

Моя активная деятельность против Советской власти началась в 1917 году, когда в Петрограде организовывались Советы рабочих и солдатских депутатов. Находясь в то время в Петрограде и учитывая создавшуюся обстановку, я намеревался с помощью двух военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять, с тем чтобы обезглавить большевистское движение и поставить революционный гарнизон Петрограда перед уже совершившимся фактом.

Возвращение в Забайкалье



Барон Унгерн в 1918 г.

Будь у меня несколько офицеров, как Лазо, не знал бы поражений!



Памятник Лазо в Партизанске, Приморский край



Герб баронского рода фон Таубе

Кто верой крепко православен,

В ком нет сомнений ни на миг,

Что русский Царь самодержавен,

Неограничен и велик, —

Тот черносотенец природный,

Тот предан Родине навек.

В том — дух исконный, дух народный,

Тот сердцем русский человек.

Мои седины и контуженые ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящейся России.