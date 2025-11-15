Всероссийский день призывника: как проходит и как менялся призыв последние годы

15 ноября в России отмечают Всероссийский день призывника – дату, которая символизирует начало большого пути для тысяч молодых ребят, впервые примеряющих военную форму. Этот праздник появился в 1992 году, чтобы напомнить: служба в армии – не просто обязанность, а дело чести и силы духа.День призывника – рабочий, и в военных гарнизонах и учебных заведениях в этот день всегда кипит жизнь. Проходят показательные выступления бойцов спецподразделений, парадные смотры и встречи с ветеранами.Во многих городах праздник превращается в настоящий урок мужества. Призывники ездят на экскурсии в воинские части, музеи и на места легендарных сражений, возлагают цветы к памятникам павшим солдатам. Где-то звучат слова присяги, где-то – напутствия родителей и командиров.Сегодня это хороший повод коротко разобрать, как изменилась система воинского призыва за последние 10-15 лет и что важно знать нынешним призывникам и их семьям.Главное, что изменилось в правилах призыва – возраст. Теперь в армию могут попасть мужчины от 18 до 30 лет. Раньше верхняя планка была 27, но с 1 января 2024 года ее подняли. Нижнюю границу – 18 лет – оставили без изменений.В 2023 году в стране заработала цифровая система призыва. Теперь повестки не обязательно ждать в почтовом ящике: они появляются в государственном реестре и приходят через «Госуслуги». Формально все просто – если повестка размещена в системе, через семь дней она считается врученной.Пакет ограничительных мер для тех, кто не явился по повестке, расширили: региональные власти вправе вводить дополнительные ограничения, среди уже озвученных – запрет на управление автомобилем, регистрацию ИП и отдельные сделки с недвижимостью.Одновременно актуализировали правила отсрочек. С 2022 года действует специальная отсрочка для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. Условия и перечни направлений подготовки периодически уточняются. Оформление идет в заявительном порядке через работодателя и «Госуслуги».Еще одно нововведение уже от 2025 года – решение о призыве теперь исполняется круглогодично: это сделано для выравнивания сроков прохождения процедур и логистики отправок призывников в части.Сезонность призыва сохраняется: весной – с 1 апреля по 15 июля, осенью – с 1 октября по 31 декабря. Указы публикуются на официальном портале правовой информации и дублируются в справочных системах.На фоне повышения верхней планки возраста все эти нововведения меняют не только формальные правила, но и «карту действий» призывника: нужно следить за уведомлениями, проверять записи в реестре, заранее готовить документы на отсрочку при наличии права.