Всероссийский день призывника: как проходит и как менялся призыв последние годы

15 ноября в России отмечают Всероссийский день призывника – дату, которая символизирует начало большого пути для тысяч молодых ребят, впервые примеряющих военную форму. Этот праздник появился в 1992 году, чтобы напомнить: служба в армии – не просто обязанность, а дело чести и силы духа.

День призывника – рабочий, и в военных гарнизонах и учебных заведениях в этот день всегда кипит жизнь. Проходят показательные выступления бойцов спецподразделений, парадные смотры и встречи с ветеранами.



Во многих городах праздник превращается в настоящий урок мужества. Призывники ездят на экскурсии в воинские части, музеи и на места легендарных сражений, возлагают цветы к памятникам павшим солдатам. Где-то звучат слова присяги, где-то – напутствия родителей и командиров.

Сегодня это хороший повод коротко разобрать, как изменилась система воинского призыва за последние 10-15 лет и что важно знать нынешним призывникам и их семьям.

Главное, что изменилось в правилах призыва – возраст. Теперь в армию могут попасть мужчины от 18 до 30 лет. Раньше верхняя планка была 27, но с 1 января 2024 года ее подняли. Нижнюю границу – 18 лет – оставили без изменений.

В 2023 году в стране заработала цифровая система призыва. Теперь повестки не обязательно ждать в почтовом ящике: они появляются в государственном реестре и приходят через «Госуслуги». Формально все просто – если повестка размещена в системе, через семь дней она считается врученной.

Пакет ограничительных мер для тех, кто не явился по повестке, расширили: региональные власти вправе вводить дополнительные ограничения, среди уже озвученных – запрет на управление автомобилем, регистрацию ИП и отдельные сделки с недвижимостью.

Одновременно актуализировали правила отсрочек. С 2022 года действует специальная отсрочка для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. Условия и перечни направлений подготовки периодически уточняются. Оформление идет в заявительном порядке через работодателя и «Госуслуги».

Еще одно нововведение уже от 2025 года – решение о призыве теперь исполняется круглогодично: это сделано для выравнивания сроков прохождения процедур и логистики отправок призывников в части.

Сезонность призыва сохраняется: весной – с 1 апреля по 15 июля, осенью – с 1 октября по 31 декабря. Указы публикуются на официальном портале правовой информации и дублируются в справочных системах.

На фоне повышения верхней планки возраста все эти нововведения меняют не только формальные правила, но и «карту действий» призывника: нужно следить за уведомлениями, проверять записи в реестре, заранее готовить документы на отсрочку при наличии права.
5 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 03:47
    ❝ Всероссийский день призывника ❞ —

    — «Не плачь, девчонка,
    Пройдут дожди.
    Солдат вернётся –
    Ты только жди.
    Пускай далёко
    Твой верный друг –
    Любовь на свете
    Сильней разлук» © ...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 06:37
    Призыв на год, да еще без допризывной подготовки, - это потерянное время.
    В СССР существовала НВП в 9-10 классе и спецподготовка по линии ДОСААФ, в результате которой в армию приходил почти готовый специалист, оставалось познать лишь все "тяготы и лишения воинской службы". Что позволило на год сократить сроки срочной службы.

    А теперь о хорошем:



    Единственная причина по которой такое количество ракет может быть применено в Хмельницкой области по аэродрому Староконстантинов - на него прибыла какая-то жирная, важная и очень дорогая цель.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 06:54
      Цитата: Товарищ Берия
      Призыв на год, да еще без допризывной подготовки, - это потерянное время.
      Более чем согласен. НВП сам как раз то в школе успел по досааф застать. Отец после афгана инструктором был там по совместительству + на охоту ходил. Так что настрел был. НАвыки отработаны, учебка нужна уже чтоб до автоматизма их довести.
  3. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 07:22
    Эх , словно до сих пор слышу слова в мой адрес на плацу в Колосовке перед отправлением в Мамоново -" Форма флотская , погоны чёрные -три года !" Кстати был очень рад и до сих пор не жалею .
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 07:41
    День призывника.
    Зачем?
    В СССР такой День был?
    Давайте по нашим многочисленным просьбам в Правительство выберем День налогоплательщика, День пешехода, День погасившего задолженность по алиментам, День призывника, закончившего службу по призыву?
    И сделаем эти Дни государственными праздниками. Что бы не работать.
    А потом будем спрашивать себя, почему картошка беларусская, молоко казахское, хлеб из Ирана, а что делать - никто не знает.