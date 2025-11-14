Жив, курилка!

Война, как экзистенциальная война России против Украины, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не станет настолько сильной под эгидой НАТО и Европейского Союза, что Россия поймет, что она потеряла Украину навсегда, как она потеряла страны Балтии и Восточную Европу.

Лучшая инвестиция для Соединенных Штатов — это инвестиция в Украину. Все, что вы нам дали, сработало как никогда раньше. Мы наполовину разоружили российскую армию, сухопутные войска России. Вы не несете потерь в живой силе, а в России, которая является одной из ключевых экзистенциальных угроз для вас, миллион убитых и раненых. Я не говорю уже о вашем оружии, которое вы испытали на украинском поле боя.

Мне пришлось работать с Фицо, нам удалось быть невероятными — Фицо пошел против российского «Газпрома» и открыл реверс газа для Украины. Это было непросто, он бросил перчатку в лицо Путину. У нас были хорошие рабочие отношения, я оцениваю его иначе, чем Орбана.

Россия никогда не была, не является и не будет демократическим государством – это противоречит сути русского народа, русской культуры и российской истории . Самодержавное имперское государство, население которого пронизано военно-имперской агрессивной идеологией.