Жив, курилка!
Не к ночи будь помянутый Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, недавно засветился большим интервью вражескому агентству «Интерфакс-Украина». Оказывается, что этот деятель после своей вынужденной отставки не просто ушел в тень и красиво жил на уворованные капиталы, но не прекращал свою личную войну против ненавистного ему Русского мира и тайно плел интриги против России. Возглавил им же созданный некий Киевский форум по безопасности, что давало ему возможность контактировать с политиками по всему миру — в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Париже, Стокгольме, Варшаве — и продвигать русофобскую политику в мировых СМИ.
Он даже сравнивает свой форум с Мюнхенской конференцией по безопасности, хотя, конечно, это он сам себе льстит – уровень совершенно не тот. Но степень ненависти к России и всему русскому у этого форума, пожалуй, не меньше. Так что Яценюк – это наш явный идеологический враг. Его русофобские взгляды не изменились за годы после отставки ни на йоту. Еще важнее то, что его взгляды – это фактически взгляды украинского глубинного государства. Так что можно считать Яценюка серым кардиналом украинской политики.
Яценюк не разменивается на мелочи типа предвыборной суеты, чем занимаются некоторые украинские политики, он смотрит дальше и готовится к противодействию России после заключения мира или перемирия. По его словам:
То есть цели Яценюка, они же цели украинского глубинного государства, прямо противоположны целям СВО. «Наш путь, — говорит Яценюк, — это только один путь, это Европейский союз и НАТО, если мы хотим иметь собственное государство». Никаких других путей для существования независимой Украины Яценюк и те, кто за ним стоит, не видят. Если планы Яценюка реализуются, то Украина все же станет членом НАТО и ЕС, что неприемлемо для нас совершенно. И даже если Украина станет всего лишь членом ЕС, но не НАТО, то и это неприемлемо.
Пора пересматривать старый нарратив, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС. Время уже доказало, что именно ЕС стал той структурой, которая инициирует и реализует антироссийскую политику во всех областях – экономике, дипломатии, информации, вплоть до финансирования поставок вооружений и военной техники Украине. На фоне активности ЕС на Украине деятельность НАТО уже блекнет.
Яценюк считает, что Украина на макроуровне уже перевела свою экономику на военные рельсы: 63% расходов государственного бюджета Украины идет на оборону (при этом он признает, что на половину бюджета деньги дали союзники). Он сожалеет лишь о том, что Украина сама не производит истребители F-35, «Томагавки», «Таурусы», «Леопарды» и атомные подводные лодки.
Зато «после войны, — считает Яценюк, — на предстоящее десятилетие Украина может стать одним из ключевых элементов новой экономики мира, называемой экономикой безопасности». Поэтому после окончания военных действий Яценюк считает весьма важными инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины и в целом промышленное военное производство. При этом Яценюк не хочет ограничиваться производством отдельных компонентов для ВПК Запада по его заказу. Он замахивается на крупные инвестиции в НИОКР, на производство инновационных продуктов для ВПК и создание совместных с Западом предприятий на Украине. В этом он видит также гарантии безопасности для Украины.
Таким образом, может случиться, что если будут подписаны какие-то мирные соглашения с Украиной, а условная «партия Яценюка» на оставшейся территории Украины не будет искоренена полностью, то рядом с нашей границей будет функционировать экономика, в возрастающих масштабах готовящая новое оружие против России. И никакие аналоги новых «минских соглашений» этого не предотвратят. Во-первых, еще не факт, что удастся продавить Украину и Запад на подписание конкретных, исполнимых и проверяемых обязательств по демилитаризации Украины и по гарантиям безопасности России. О последнем на Западе вообще не вспоминают. Во-вторых, что бы Украина и Запад ни подписали, все равно обманут. Прецедент всем известен. Лично мое мнение – гадину надо добивать.
Что касается нынешней экономики Украины, Яценюк признает, что торговый баланс просто катастрофический: минус 38 миллиардов, заработанной валюты нет, импорт превышает экспорт, при этом в экономике нет дна! Для послевоенной Украины Яценюк видит основную проблему в нехватке рабочей силы. Простого решения Яценюк не знает. Но предлагает вернуть четверть убежавших украинцев. Как – рецептов Яценюк не дает. Пенсионный возраст он предлагает поднять.
Яценюк понимает, что никакие частные инвестиции сегодня на Украину не придут. Но он надеется на мифические «репарационные кредиты» (и оговаривается, что вообще-то он за конфискацию российских зарубежных активов), что вполне в русле проводимой ЕС политики, либо – и, видимо, более всего – на прямые западные государственные инвестиции. При этом он повторяет известный тезис о том, что Украина воюет с Россией за интересы Запада и вместо Запада. Он заявил Киту Келлогу:
Взгляды Яценюка на международные отношения и мировых лидеров оригинальностью не блещут. Нынешнее венгерское правительство, по его мнению, не просто антиукраинское, оно «антиевропейское, антинатовское, союзник России, троянский конь Москвы и Китая в составе Евросоюза». Но при этом любопытна его оценка премьер-министра Словакии Роберта Фицо:
Яценюку не нравится риторика Фицо, но он замечает, что Фицо не блокировал пакеты помощи Украины, с ним можно говорить, в отличие от Орбана. Но Яценюк, видимо, надеется, что выборы в Венгрии 2026 г. принесут изменения в политический расклад.
Китай, по мнению Яценюка, не является нейтральным государством. Это союзник России, ключевой финансист российской экономики. Именно Китай получает наибольшую выгоду от этой войны, в том числе получает военную экспертизу.
Хвалит Яценюк немцев. За то, что сняли конституционные ограничения на дефицит государственного бюджета. Понятно, что на этот шаг Германия пошла в результате кредитования военных аппетитов Украины. А вот Америку Яценюк не хвалит, хотя и прямо критиковать Трампа не решается. Но выражает надежду, что через десять лет Трампа в Белом доме не будет. И тогда «структура принятия решений НАТО должна поставить Соединенные Штаты в зависимость от Европейского союза, в то время как сегодня Европейский союз зависит от Соединенных Штатов. И вот тогда они будут любить друг друга вечно».
Это любопытно. Видимо, Яценюк видит такие изменения в европейских элитах, такой потенциал русофобии у этих элит, что делает ставку именно на них, а не на США. В его представлении ЕС должен диктовать свою волю США, а не наоборот.
Интервьюеры, кажется, также находятся в плену украинского мифологического сознания, как и многие простые украинцы. Иначе они не задали бы на 100% пропагандистский вопрос: «Что более вероятно — восстановление дипломатических и торговых отношений с Россией через пять лет после окончания войны или исчезновение Российской Федерации в качестве субъекта?» На что Яценюк ответил весьма трезво: «У нас такая, для меня странная, традиция из категории гадания на картах о том, умрет Путин завтра или послезавтра, Россия распадется, какие-то другие странные вещи. Это было бы прекрасно, но это в другом идеальном мире фантазий».
И вот эта трезвость суждений по этому провокационному вопросу и свидетельствует, что перед нами опасный, матерый враг. Злобствующий русофоб. Действительно, далее Яценюк заявляет:
Яценюк прямо говорит, что при нашей жизни примирения с Россией не будет: «Русский народ никогда не остановится в своем абсолютно диком желании поглотить Украину». Поэтому выживание Украины, по Яценюку, возможно, во-первых, лишь при сопротивлении до конца (читай: до последнего украинца) — и он уверен, что так и будет, и, во-вторых, при условии вступления в НАТО и ЕС. Этот тезис — членство в НАТО и ЕС — проходит красной нитью через все интервью, и нет сомнений, что это ключевой пункт программы, от которого Яценюк не откажется.
Пора и нам отказываться от иллюзий, ложных целей и методов их достижения. Идет война народная, священная война!
Информация