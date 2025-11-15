Паровозы после 1829 года в Европе и США

Ну какой фильм про Дикий Запад может обойтись без такого паровоза? «След сокола» — на поезд с таким вот паровозом нападают индейцы. «Верная Рука — друг индейцев» — на поезд нападают бандиты, и это лишь два наиболее характерных, типичных, можно сказать, примера. А так их намного больше. Ну и, конечно, как не вспомнить третью серию фильма «Назад в будущее», где именно паровоз марки «Прери» разгоняет «Делориен» Дока Брауна для перехода через пространство-время… Понятно, что взрывался в этом кинофильме не сам паровоз, а всего лишь его макет!

Стоит он, сопит он, вздыхает он тяжко, И потная взмокла от масла рубашка, И паром он пышет, И жаром он дышит... Идёт кочегар и как будто не слышит, Не слышит, не слышит, Как тяжко он дышит! И уголь бросает в огромное брюхо, И уголь тяжёлый Там бухает глухо, И в брюхе горячем Пылает так ярко! Уфф, жарко, Пуфф, жарко, Ухх, жарко, пухх, жарко! Юлиан Тувим. Переводс польского Эммы Мошковской

