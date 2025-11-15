Удивительная прозорливость южнокорейской разведки или Зачем северокорейские военные едут в Россию
«Жили-были дед да баба. И была у них курочка ряба.
Снесла курочка яичко, да не простое - золотое.
Дед бил, бил - не разбил.
Баба била, била - не разбила.
А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось».
Помню эту сказку с детства. Мне читали, я читал своим детям, дети — внукам. Хорошая сказка. Добрая. Но абсолютно непонятная советскому ребенку. Зачем нужно золотое куриное яйцо? Да ещё и которое разбить невозможно? Только при помощи мышки можно добыть сырье для омлета... Как-то не по-русски это.
Это потом, в более старшем возрасте, пришло понимание, что дедуля с бабулей просто очень хотели золота. Как Кащей Бессмертный, чтобы над «златом чахнуть»... Но настоящее понимание пришло после того, как мне попался первоначальный текст сказки в пересказе А. Н. Афанасьева (1826—1871 гг.) в сборнике «Народные русские сказки» 1855 г.
«Жили себе дед да баба, у них была курочка Ряба; снесла под полом яичко — пестро, востро, костяно, мудрено! Дед бил — не разбил, баба била — не разбила, а мышка прибежала да хвостиком раздавила».
Вот теперь всё встало на свои места. По-русски. Яйцо «от Рябы» пестро, востро, костяно, мудрено! Это же мы, россияне. Не исчезающие, всегда возрождающиеся вновь и вновь, но главное — с «пестро, востро, костяно, мудрено»! Правда, в современном варианте яйца почему-то называют железными. Ну Ряба она такая, её яйца бывают из разного материала…
А вспомнил я сказку о курочке, раздумывая над совсем не связанной с птицеводством темой. Над заявлением разведки Южной Кореи о том, что северокорейцы опять отправляют своих военнослужащих на помощь русской армии. Правда, теперь не штурмовиков, а инженеров. Помогать разминировать территории, восстанавливать инфраструктуру и прочее.
Это внешне выглядит как тыловая работа, вдали от дронов и снарядов. А по сути, это работа в самом «аду», там украинские минеры просто засеяли землю минами, в том числе и ловушками. Там, где каждый шаг может стать последним. Но корейцы едут! Армейское начальство завалено рапортами о желании попасть в зону СВО.
Значит, не только у россиян всё в порядке с «пестро, востро, костяно, мудрено». Есть и другие народы, где мужчины, да и женщины, способны на подвиг. Не показушный, не для пиара, а просто потому, что так надо. Если не я, то кто? Понимаю, что кое-кто сейчас скажет: «Да что такое десять тысяч (сведения от южнокорейцев) человек для масштабов такой войны? Это очень много! В современной войне даже один человек — это много…»
Побеждать, помогая друзьям
Прежде всего, наверное, следует начать с самого сообщения Национальной разведывательной службы Южной Кореи, текст взят из сообщения южнокорейского агентства «Рёнхап»:
Как видите, ничего конкретного. То, что саперы из КНДР работают в Курской области, не секрет. Количество военнослужащих названо так, чтобы создать иллюзию знания. Знания, которое просто невозможно подтвердить или опровергнуть. Предется помочь разведчикам из Сеула. Высказать свои предположения по поводу использования этих подразделений.
Итак, какую боевую задачу получат или получили корейцы? Я предполагаю, что их задача — разминирование и инженерная разведка местности в Курской области (возможно, и в других приграничных областях). Далее, думаю, какие-то подразделения будут задействованы в строительстве оборонительных укреплений и создании инженерных систем безопасности.
При этом я допускаю, что в случае возникновения критических ситуаций, вроде каких-то диверсий, провокаций и прочего, корейские подразделения вполне могут быть использованы как подразделения второй линии обороны. Как и аналогичные российские подразделения. Наверное, непосредственно на ЛБС, в лучшем случае, могут находиться специалисты ССО КНДР.
Возникает вполне логичный вопрос: зачем вдруг НРС РК разродилось таким заявлением? Ответ кроется буквально в этом же тексте. Читаем чуть ниже.
Так вот где «собака зарыта»! Южнокорейцев напугали успехи соседей в ракетостроении! Те системы, которые создает КНДР. Да и в целом, как показал крайний парад армии народно-демократической республики, сегодня эта армия способна противостоять не только армии РК, но и ВС Японии и даже США.
Наверное, иногда стоит преподнести себя в виде полных идиотов. Скорее всего, южнокорейские разведчики так и сделали. Удивительно, как «долго не понимали простого факта — Россия давно помогает КНДР в технологическом плане, и если для Южной Кореи это сенсация, то для нас — само собой разумеющийся процесс».
Напомню, президент Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели очень плодотворную встречу ещё в ходе Пхеньянского саммита в июне 2024 года! Именно эта встреча стала серьезным импульсом для военного и дипломатического сотрудничества. Понятно, что обязательства были обоюдными. В том числе и в технологическом сотрудничестве.
То, что это сотрудничество взаимовыгодно и помогает обеим странам в решении возникающих проблем, не сомневается никто. Не буду вспоминать визиты Ким Чен Ына в Москву или Путина в Пхеньян. Достаточно вспомнить недавний визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву. И слова нашего министра Сергея Лаврова по поводу сотрудничества: «Всё идет по плану!»
Сотрудничество с Пхеньяном нам выгодно, как выгодно сотрудничество с Москвой КНДР. Противостояние РК и КНДР, КНДР и Японии, КНДР и США никуда не исчезло. Как не исчезли и проблемы между РФ и Японией. Поэтому нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Вплоть до военного столкновения. Так что нам необходим решительный и верный союзник в регионе. КНДР тоже необходим такой союзник!
Развивая сотрудничество с Северной Кореей, мы готовим почву для победы. Именно так, для победы. В какой войне — пока не знаю. А может, вообще для победы без войны. Так тоже бывает.
Продолжение неизбежно
Закончить материал хочу простым выводом. Мы часто говорим о том, что в политике не бывает ничего вечного. Просто потому, что любой дипломат прежде всего гражданин или подданный своей страны, задача которого принести благо именно этой стране. И часто благо для одних становится несчастьем для других.
Отказываться от сотрудничества с соседями нельзя. Сосед — это данность, с которой необходимо смириться. Но на условиях взаимного уважения и взаимной выгоды. Так что сотрудничество с КНДР будет продолжаться. Мы будем взаимно помогать друг другу. Как равные партнеры…
А Республика Корея и Япония пусть продолжают быть вассалами большого сюзерена. У каждой страны свой путь к будущему...
