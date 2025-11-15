Удивительная прозорливость южнокорейской разведки или Зачем северокорейские военные едут в Россию

«Жили-были дед да баба. И была у них курочка ряба.
Снесла курочка яичко, да не простое - золотое.
Дед бил, бил - не разбил.
Баба била, била - не разбила.
А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось».

Помню эту сказку с детства. Мне читали, я читал своим детям, дети — внукам. Хорошая сказка. Добрая. Но абсолютно непонятная советскому ребенку. Зачем нужно золотое куриное яйцо? Да ещё и которое разбить невозможно? Только при помощи мышки можно добыть сырье для омлета... Как-то не по-русски это.



Это потом, в более старшем возрасте, пришло понимание, что дедуля с бабулей просто очень хотели золота. Как Кащей Бессмертный, чтобы над «златом чахнуть»... Но настоящее понимание пришло после того, как мне попался первоначальный текст сказки в пересказе А. Н. Афанасьева (1826—1871 гг.) в сборнике «Народные русские сказки» 1855 г.

«Жили себе дед да баба, у них была курочка Ряба; снесла под полом яичко — пестро, востро, костяно, мудрено! Дед бил — не разбил, баба била — не разбила, а мышка прибежала да хвостиком раздавила».

Вот теперь всё встало на свои места. По-русски. Яйцо «от Рябы» пестро, востро, костяно, мудрено! Это же мы, россияне. Не исчезающие, всегда возрождающиеся вновь и вновь, но главное — с «пестро, востро, костяно, мудрено»! Правда, в современном варианте яйца почему-то называют железными. Ну Ряба она такая, её яйца бывают из разного материала…

А вспомнил я сказку о курочке, раздумывая над совсем не связанной с птицеводством темой. Над заявлением разведки Южной Кореи о том, что северокорейцы опять отправляют своих военнослужащих на помощь русской армии. Правда, теперь не штурмовиков, а инженеров. Помогать разминировать территории, восстанавливать инфраструктуру и прочее.

Это внешне выглядит как тыловая работа, вдали от дронов и снарядов. А по сути, это работа в самом «аду», там украинские минеры просто засеяли землю минами, в том числе и ловушками. Там, где каждый шаг может стать последним. Но корейцы едут! Армейское начальство завалено рапортами о желании попасть в зону СВО.

Значит, не только у россиян всё в порядке с «пестро, востро, костяно, мудрено». Есть и другие народы, где мужчины, да и женщины, способны на подвиг. Не показушный, не для пиара, а просто потому, что так надо. Если не я, то кто? Понимаю, что кое-кто сейчас скажет: «Да что такое десять тысяч (сведения от южнокорейцев) человек для масштабов такой войны? Это очень много! В современной войне даже один человек — это много…»

Побеждать, помогая друзьям


Прежде всего, наверное, следует начать с самого сообщения Национальной разведывательной службы Южной Кореи, текст взят из сообщения южнокорейского агентства «Рёнхап»:

В настоящее время около 10 000 северокорейских военнослужащих дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности. <...> Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку постоянно выявляем тенденции в подготовке и наборе новобранцев в Северной Корее в рамках подготовки к развертыванию дополнительных войск.

Как видите, ничего конкретного. То, что саперы из КНДР работают в Курской области, не секрет. Количество военнослужащих названо так, чтобы создать иллюзию знания. Знания, которое просто невозможно подтвердить или опровергнуть. Предется помочь разведчикам из Сеула. Высказать свои предположения по поводу использования этих подразделений.

Итак, какую боевую задачу получат или получили корейцы? Я предполагаю, что их задача — разминирование и инженерная разведка местности в Курской области (возможно, и в других приграничных областях). Далее, думаю, какие-то подразделения будут задействованы в строительстве оборонительных укреплений и создании инженерных систем безопасности.

При этом я допускаю, что в случае возникновения критических ситуаций, вроде каких-то диверсий, провокаций и прочего, корейские подразделения вполне могут быть использованы как подразделения второй линии обороны. Как и аналогичные российские подразделения. Наверное, непосредственно на ЛБС, в лучшем случае, могут находиться специалисты ССО КНДР.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем вдруг НРС РК разродилось таким заявлением? Ответ кроется буквально в этом же тексте. Читаем чуть ниже.

Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем, происходит ли какая-либо передача конфиденциальных технологий из России.

Так вот где «собака зарыта»! Южнокорейцев напугали успехи соседей в ракетостроении! Те системы, которые создает КНДР. Да и в целом, как показал крайний парад армии народно-демократической республики, сегодня эта армия способна противостоять не только армии РК, но и ВС Японии и даже США.

Наверное, иногда стоит преподнести себя в виде полных идиотов. Скорее всего, южнокорейские разведчики так и сделали. Удивительно, как «долго не понимали простого факта — Россия давно помогает КНДР в технологическом плане, и если для Южной Кореи это сенсация, то для нас — само собой разумеющийся процесс».

Напомню, президент Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели очень плодотворную встречу ещё в ходе Пхеньянского саммита в июне 2024 года! Именно эта встреча стала серьезным импульсом для военного и дипломатического сотрудничества. Понятно, что обязательства были обоюдными. В том числе и в технологическом сотрудничестве.

То, что это сотрудничество взаимовыгодно и помогает обеим странам в решении возникающих проблем, не сомневается никто. Не буду вспоминать визиты Ким Чен Ына в Москву или Путина в Пхеньян. Достаточно вспомнить недавний визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву. И слова нашего министра Сергея Лаврова по поводу сотрудничества: «Всё идет по плану!»

Сотрудничество с Пхеньяном нам выгодно, как выгодно сотрудничество с Москвой КНДР. Противостояние РК и КНДР, КНДР и Японии, КНДР и США никуда не исчезло. Как не исчезли и проблемы между РФ и Японией. Поэтому нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Вплоть до военного столкновения. Так что нам необходим решительный и верный союзник в регионе. КНДР тоже необходим такой союзник!

Развивая сотрудничество с Северной Кореей, мы готовим почву для победы. Именно так, для победы. В какой войне — пока не знаю. А может, вообще для победы без войны. Так тоже бывает.

Продолжение неизбежно


Закончить материал хочу простым выводом. Мы часто говорим о том, что в политике не бывает ничего вечного. Просто потому, что любой дипломат прежде всего гражданин или подданный своей страны, задача которого принести благо именно этой стране. И часто благо для одних становится несчастьем для других.

Отказываться от сотрудничества с соседями нельзя. Сосед — это данность, с которой необходимо смириться. Но на условиях взаимного уважения и взаимной выгоды. Так что сотрудничество с КНДР будет продолжаться. Мы будем взаимно помогать друг другу. Как равные партнеры…

А Республика Корея и Япония пусть продолжают быть вассалами большого сюзерена. У каждой страны свой путь к будущему...
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    -7
    Сегодня, 03:57
    Детская наивность. Корейские военные это в первую очередь средство для купирования "июнь 2023 - 2" и вообще любых неприятностей связаных с вооружённым проявлением недовольства.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +4
      Сегодня, 05:12
      Ну вряд ли в первую очередь, хотя и это имеет место. Боеприпасы из КНДР решили в нужный момент проблему с ними. Пригожин тогда так наезжал на Шойгу со снарядами, что тот поехал за ними в Пхеньян. Помощь корейских спецназа и артиллерии ускорила освобождение Курской области когда там установилось равновесие. Так то в Москве долго думали, боясь что на Западе будут насмехаться над помощью России от "голодной" КНДР где "автотранспорт ездит на дровах" - КНДР политически поддерживала Россию с 2014 и признала Крым и т.д.
    2. Велизарий Звание
      Велизарий
      +3
      Сегодня, 05:59
      Цитата: Дырокол
      Корейские военные это в первую очередь средство для купирования "июнь 2023 - 2"

      Сомнительно, народ ,конечно,главный враг режима ,но для борьбы с ним достаточно "силовиков" и прочих "пехотинцев Путина". В армии всем заправляют очень эффективные и умные генералы-их на то и держат,что от них и тени недовольства быть не может. Казус Пригожина в том и заключался,что он обладал военной силой, но был не военным,а был "поваром патриотов".
      Военные КНДР нужны ровно для того,что они делают-воевать в Курской области,а сейчас держать кусок границы,разминировать,и.т.д. Обращаться к ним за помощью было говоря языком властей РФ совсем "западло",но деваться некуда, снаряды откуда-то нужно было брать, Курскую область кто-то должен был отбивать. Так что полагаю никаких тайных умыслов тут нет.
      Китайские боссы кивнули головой-мол давай, ну а КНДР маленькая страна, под жесткими санкциями бог знает сколько лет,ресурсы и деньги им очень нужны. Они их взамен и получают.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +3
        Сегодня, 07:05
        Цитата: Велизарий
        но для борьбы с ним достаточно "силовиков" и прочих "пехотинцев Путина"

        Которые в июне 2023 предпочли отойти в сторону
        1. Glock-17 Звание
          Glock-17
          0
          Сегодня, 07:54
          В том то и дело , что перед ними были не толпы народа с плакатами, а вооруженные формирования с солидным опытом боевых действий.
  2. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 05:14
    Про мотивы северокорейцев сегодня помогать России следует оставить для более аналитической статьи возможно даже другому автору . а вот про то , что при явных огромных размерах страны сегодня Россия имеет явно малочисленную армию и флот , вот про это , по моему мнению , надо кричать во весь голос .
    Да , кстати в статье ни слово не сказано про идеологию - про её присутствие у современной Северной Кореи и её отсутствие у современной России , а сравнивать образ России с курой Рябой (который в оригинале Афанасьева) это только железное доказательство того , что государственной идеологии как таковой ,у России на сегодняшний день нет . Что , скажете что есть идеология многополярности . Ну такую идеологию только курице Рябе и понимать ! Вот всякие там Казахстаны , Таджикистаны , Узбекистаны , Армении .Кыргызстаны которые ни чем России не помогли и даже вредили при проведении СВО ,Россия за ручку таскает как равноценных себе по всяким там многополярным БРИКС , ШОС , ОДКБ , а КНДР туда Россия даже и не зовёт , не то что за руку туда повести . А может это и хорошо , с идеологией которая сейчас у неё есть , над КНДР там ещё и посмеялись бы или не дай бог ещё начали бы учить КНДР ...
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      -1
      Сегодня, 07:14
      Десять миллионов забрить в армию?
      Или сразу двадцать?

      Уж извините, страна такая, огромная. Предки старались.
      А размножаться тоже не особо получалось - с Первой Мировой, Гражданской, Второй Мировой и "святыми 90-ми".
    2. dimon642 Звание
      dimon642
      0
      Сегодня, 08:00
      В чем малочисленность армии .
      Скорее всего в малочисленности знающих офицеров .
  3. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:42
    Народ Северной Кореи не считает свою армию союзником.И поэтому армия называется Народной.Кстати,подразделения этой армии участвовали в строительстве БАМ.Высокий уровень дисциплины всегда отмечался в этой армии.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 06:03
    "Отказываться от сотрудничества с соседями нельзя. Сосед — это данность, с которой необходимо смириться. Но на условиях взаимного уважения и взаимной выгоды..."

    Хорошо про соседей написано.
    А что делать, если сосед не нравится, или музыку громко слушает, или вообще атеист?
    Полицию вызывать? Или свою правду самому отстаивать?
  5. Умник Звание
    Умник
    +2
    Сегодня, 06:19
    Автор много воды налил и ничего кокретного
    1. север 2 Звание
      север 2
      0
      Сегодня, 07:11
      С Вами согласен , но не совсем . Ведь при переливании с пустого в порожнее всегда остаётся конкретный осадок- неприятный осадок от прочитанного или услышанного...
  6. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 06:32
    Может не стоит наводить тень на плетень курочками рябами. Всё одновременно и проще и сложнее.
    К долгой войне оказались не готовы, промышленность гособоронзаказы регулярно проваливала, но на словах и по ТВ, все было круче всех. В результате пришлось принимать бьющее как по имиджу и прошлым бахвальствам "гроссмейстера" решение с просьбой о помощи от северокорейцев. Так как больше никто и не захотел. Хотя опять же по словам шахматиста за нас чуть не весь мир. Ага ага...
  7. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 06:36
    Вчера в телеге был большой репоотаж Коца о том, как корейцы занимаются разминированием совместно с нашими ребятами. Почитайте, очень интересно
  8. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Сегодня, 06:51
    Вначале аж 2 раза - сказка про курочку рябу. Вам платят что-ли за количество знаков в тексте? Так добавьте туда же еще и свежую дискуссию из комитета Госдумы на тему: а кто Чебурашка по национальности? Якобы, коробка с апельсинами была и Израиля. И муж очень известной певицы ее лично упаковывал.
    У Северной Кореи опять что-ли отменили погоны? Сердюкова на них нет. Он бы быстро всё поправил к лучшему...
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 06:58
    Итак, какую боевую задачу получат или получили корейцы? Я предполагаю, что их задача — разминирование и инженерная разведка местности в Курской области
    В открытых СМИ уже показывают клипы о разминировании северянами территорий в Курской области. За что им огромная благодарность!!! soldier
  11. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Сегодня, 06:59
    Цитата: Fangaro
    "Отказываться от сотрудничества с соседями нельзя. Сосед — это данность, с которой необходимо смириться. Но на условиях взаимного уважения и взаимной выгоды..."

    Хорошо про соседей написано.
    А что делать, если сосед не нравится, или музыку громко слушает, или вообще атеист?
    Полицию вызывать? Или свою правду самому отстаивать?

    Норвегия и Финляндия - тихие соседи. А вот Китай вообще тупо посылает своих нелегалов тысячами переходить границу и пускать корни в полузаброшеных деревнях северного соседа. В регионах, кишащих полезными ископаемыми. И при этом (одновременно) резко наращивает современные наступательные вооружения. К чему бы это???
  12. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -1
    Сегодня, 07:22
    Цитата: Николай Малюгин
    Кстати,подразделения этой армии участвовали в строительстве БАМ.

    Сам строитель БАМа. О северокорейцах, как строителях не слышал. Да, их было порядком по трассе, но в строительстве они не участвовали. Их дело, это заготовка древесины ( официально), и где-то золотишка намыть, " струю" кабарги добыть, травки целебной ( родиола) накопать ( неофициально)
    Если можно, поподробней о строителях- северокорейцах БАМа! hi
  13. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +1
    Сегодня, 07:38
    Хмм... "...равные партнёры..." Я бы не спешил с панегриками... Помогли и помогают. Да, молодцы. Но не безвозмездно.Какие там договоренности мы никогда не узнаем, может только следующие поколения. А вот с соседями надо дружить, согласен. Но так умудриться пересориться с соседями или балансиировать на грани "доброй ссоры", надо иметь талант... Или отдавать ресурсы по демпингу КНР, за мнимое партнёрство. И вот тут то может и подняться вопрос, в будущем, о вассалах.
  14. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 07:50
    Сотрудничество с ними важно по совсем иной причине. Япония (АЭС у них появилась еще при Хрущеве) один из лидеров атомной отрасли в мире. Считается, что от принятия решения о создании заряда и до ядерной боеголовки на носителе срок максимум несколько месяцев. При чем боеголовок они могут изготовить сколько угодно и очень быстро. Носители ядерки у них в достатке. После этого захватывают ту часть Курил, которую они считают своей. И что делать? Ядерную войну начинать? Не вариант, так как они ответят. Пытаться отбить без ядерки? Не реально, так как у них на Дальнем востоке кратное преимущество во всем. А вот с помощью КНДР уже можно думать варианты.