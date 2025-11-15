«Таинственный дракон» — экий ты… «Охотник»
Ну вот, дождались. Вообще в этот раз китайцы не стали нагнетать интригу, как они обычно делают это в отношении своих новинок, в течение долгого времени устраивая «информационные сливы», а взяли и сразу расставили точки и черточки над иероглифами.
Всего месяц прошел с того момента, как были опубликованы спутниковые снимки, на которых были запечатлены беспилотные летательные аппараты GJ-11, которые непонятно от кого получили название «Острый меч» в полурабочем состоянии, и вот Китай опубликовал первое видео, на котором такой беспилотник атакует цель в воздухе. И кучу фотографий, демонстрирующих реальный летательный аппарат.
Китай также сообщил, что официальное название GJ-11 в Военно-воздушных силах Народно-освободительной армии Китая — «Таинственный дракон».
С момента первых публикаций на тему того, что в Китае идут работы над созданием малозаметного беспилотного летательного аппарата, прошел год. Надо отметить, скорость работ впечатляет.
На видео ВВС НОАК из ангара выходит GJ-11
Вид GJ-11 сверху в том же видео
GJ-11 взлетает
Разработка GJ-11 началась более десяти лет назад, и, по мнению многих, беспилотник изначально предназначался для выполнения как ударных задач «воздух-земля», так и задач по сбору разведданных, наблюдению и рекогносцировке (ISR). Вполне вероятно, что он будет выполнять и другие функции, в том числе вести воздушный бой и вести радиоэлектронную борьбу, поле для предположений огромное. Беспилотные летательные аппараты такого размера обладают большой дальностью полёта, намного большей, чем у пилотируемых тактических истребителей, и при этом несут вполне приличную полезную нагрузку.
Кадры «воздушного боя» и другие фрагменты с участием GJ-11 появляются в конце почти 30-минутного видео, опубликованного ВВС НОАК в честь 76-й годовщины основания Народно-освободительной армии Китая. В видео, в частности, показан GJ-11, летящий в строю с истребителем-невидимкой J-20 и самолётом радиоэлектронной борьбы J-16D. На одном из кадров также, по-видимому, впервые запечатлён J-20, запускающий ракету класса «воздух-воздух» средней дальности, скорее всего PL-15, из внутреннего отсека вооружения.
Демонстрация дрона в воздухе с этими двумя боевыми самолётами с экипажем примечательна не только тем, что они представляют собой две самые современные и боеспособные модели в арсенале ВВС НОАК. Вообще, и J-16, и (двухместные версии) J-20 рассматривались как вероятные летающие центры управления дронами, в том числе и для таких моделей, как GJ-11.
Китай, безусловно, очень заинтересован в том, чтобы дроны работали вместе с самолетами и делали это с высокой степенью автономности. Двухместный вариант J-20 был бы идеальным кандидатом на роль бортового контроллера дронов.
Хотя некоторые из экспертного сообщества восприняли эти кадры как подтверждение того, что GJ-11 уже находится на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая, и начали это активно обсуждать, стоит отметить, что одного видео недостаточно, чтобы утверждать, что беспилотник используется в боевых целях. Но если смотреть в перспективу, то это ещё один признак того, что этот этап быстро приближается. Вопрос только во времени.
В прошлом месяце многие западные СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых были видны три GJ-11 на авиабазе Шигадзе в Тибетском автономном районе Китая, где они находились с 6 августа по 5 сентября. Появление беспилотных летательных аппаратов в этом очень активном военно-гражданском аэропорту было явным признаком того, что они проходят эксплуатационные испытания, если не введены в эксплуатацию. В частности, база расположена в стратегически важном месте на юго-западном фланге Китая, граничащем с Индией, недалеко от некоторых приграничных районов, где иногда происходят ожесточённые стычки между двумя странами.
О чем это могло свидетельствовать? Пожалуй, только о том, что велся ряд испытаний в условиях, приближенных к реальным.
На спутниковом снимке, сделанном 6 августа 2025 года, на авиабазе Шигадзе видны три беспилотника GJ-11, а также другие беспилотники
Прототип GJ-11 был впервые поднят в воздух в 2013 году и был тогда гораздо менее «стелс», чем сегодня. Затем конструкция была значительно доработана, и макет новой версии появился на параде в Пекине в 2019 году. Он отличался значительными улучшениями с точки зрения малозаметности, в том числе полностью переработанной задней частью с более «стелс»-выхлопом.
До того, как его заметили в Шигадзе, а теперь и на видео ВВС НОАК, GJ-11 был известен в основном благодаря своим появлениям на различных испытательных полигонах. Среди таких мест была база в Малане в провинции Синьцзян, где образцы БПЛА регулярно поднимались в воздух уже больше года. Макетные копии также участвовали в парадах и были замечены на китайских военно-морских испытательных и тренировочных полигонах.
Макет GJ-11 был представлен на масштабном военном параде в Пекине 3 сентября 2025 года
НОАК явно рассчитывает использовать этот беспилотник или его модификацию с авианосцев и больших десантных кораблей, и продолжающаяся работа над морским вариантом или модификацией, способной это делать, привела к появлению ряда неофициальных обозначений, в том числе GJ-11H, GJ-11J и GJ-21.
Совсем недавно в сети появилось видео, на котором запечатлён полёт военно-морской версии дрона с опущенным аэрофинишёром, как видно на изображении ниже.
Каким бы образом Народно-освободительная армия Китая не намеревалась его использовать, GJ-11 ещё раз подчёркивает, насколько серьёзно Китай относится к разработке беспилотных летательных аппаратов типа «летающее крыло», в которую в настоящее время вкладываются крупные инвестиции.
Пара GJ-11, замеченная в Малане 18 июля 2024 года
Тем временем другие страны тоже начинают вкладываться в программы БПЛА типа «летающее крыло», в том числе Россия, Индия, Турция и Франция.
Тем временем в воздухе впервые был замечен другой китайский малозаметный дрон-крыло, CH-7, на неофициальных кадрах, снятых с земли.
По сравнению с беспилотником, который ранее был замечен на земле, на видео, демонстрирующих дрон в полёте, видно, что он оснащён дополнительными вертикальными хвостовыми поверхностями, наклонёнными вбок от оси аппарата.
Точки крепления этих хвостовых поверхностей видны на снимках, вероятно, они предназначены для тестирования в рамках расширения возможностей.
Хотя CH-7 по-прежнему остаётся за кадром, но всему свое время, как показывает практика. Он довольно большой и является ещё одним свидетельством активных усилий Китая по разработке малозаметных беспилотников с большим сроком службы. CH-7, скорее всего, предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки, но есть заявления о том, что он также будет выполнять ударные задачи в качестве БПЛА, возможно, с вертикальным взлётом и посадкой. По конфигурации CH-7 похож на два других беспилотника типа «летающее крыло», которые были замечены в Малане, но уступает им размерами.
В совокупности новые видеоролики о GJ-11 и CH-7 отражают то, что Китай вложил значительные средства в беспилотные летательные аппараты с крылом типа «летающее крыло» как для наземного, так и для морского базирования. В частности, в случае с GJ-11 его путь к тому, чтобы стать частью регулярных операций ВВС НОАК, не должен вызывать удивления, и вполне вероятно, что другие китайские беспилотные летательные аппараты с крылом типа «летающее крыло» и БПЛА будут следовать тем же путём.
Однако путь этот не будет усеян розами, скорее наоборот: испытания российского С-70 показали, насколько подобные аппараты зависимы от каналов управления и каким опасным противником для них являются комплексы РЭБ.
То, что малозаметные «верные ведомые» рано или поздно, но займут свое место в строю современной авиации, сомнений нет никаких. Вопрос только в том, как быстро появятся новые способы управления беспилотниками, которые будут гарантировать полную защиту от комплексов радиоэлектронной борьбы. Которые, конечно, тоже не станут стоять на одном месте в плане развития.
Конечно, пара «верных ведомых» с дополнительным боезапасом, обладающая большей дальностью полета, чем истребитель, своеобразные такие «длинные руки» с ракетами – это весьма заманчиво.
Как не менее заманчиво смотрится перехват управления этими «ведомыми» и расходование их боезапаса по бывшим ведущим.
В целом, это дорога, на которую страны-разработчики только встают. Но, как говорят сами китайцы, путь в тысячу ли начинается с одного шага. Этот шаг сделан, надо просто смотреть, куда приведет эта дорога.
