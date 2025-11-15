От 1 до 20 килотонн: перспективы российских ядерных испытаний
Они первые начали
Для начала небольшая статистика. Советский Союз в 1990 году — раньше всех в мире — отказался от натурных ядерных испытаний. Британцы в 1991 году, а американцы последний раз взорвали спецбоеприпас год спустя. Французы с китайцами тянули до 1996 года. Советский Союз за всю ядерную эру провел 716 испытаний, а в Соединенных Штатах взорвали 1030 зарядов. Поэтому к Договору о запрете экспериментальных атомных взрывов страны подошли с разным уровнем компетенций, так скажем.
Пентагон завершил цикл испытаний всего спектра оружия — от стратегического до тактического, накопил массу статистического материала и соорудил несколько суперкомпьютеров. Последние позволили США относительно безболезненно законсервировать полигон в Неваде. До лучших времен. Американский президент Трамп, похоже, решил, что эти самые времена настали. На самом деле, ничего нового в этом нет — ядерные державы с самого момента заключения вышеупомянутого Договора пытались выбить для себя некие преференции.
Американцы, которые, напомним, подписали, но не ратифицировали соглашение, кулуарно муссируют мнение о более выгодном положении России. Дескать, конструкторы ядерного оружия использовали «консервативные» технические решения, то есть более надежные и с большим запасом прочности. РВСН, в таком случае, не требуются дополнительные натурные испытания. Например, с целью диагностики темпов деградации боеприпасов со временем. Тезис, что СССР меньше, чем США, зависел от испытаний, подкрепляется статистикой: Соединенные Штаты провели их в полтора раза больше. Остается только порадоваться предусмотрительности отечественных конструкторов и в очередной раз убедиться в американской казуистике.
У России также немало претензий к американским виртуальным испытаниям. Речь об инициативе ускоренного стратегического вычислительного моделирования (Accelerated Strategic Computing Initiative, ASCI), на которую Пентагон и Министерство энергетики США тратят миллиарды долларов. При этом Россия явно отстает в производстве суперкомпьютеров, жизненно необходимых для виртуальных испытаний ядерного оружия. А еще у американцев программа Stockpile Stewardship, на которую с 1996 года потратили 345 млрд. долларов. Это явно тема для отдельного обсуждения на страницах «Военного обозрения». Разумеется, никто никогда не сравнивал прогресс двух держав в этом деле виртуальных симуляций – более засекреченную информацию сложно найти.
Еще одной приметой времени является все нарастающее лобби в США и России, декларирующее скорейший отказ от Договора. Логика проста. Наша страна с 1990 года ни разу не испытывала ядерный боеприпас, и выросло целое поколение специалистов, конструкторов и военных, которые взрывы видели только на кадрах хроники. В США аналогичная ситуация. Со стороны история выглядит более чем абсурдной. Как если бы Михаил Калашников создал свой легендарный автомат и ни разу из него не выстрелил. Ни он, ни кто-либо другой. Но в неких виртуальных симуляциях, пусть и максимально правдоподобных, АК-47 работает безупречно. Пример очень приблизительный, но хорошо описывающий суть вопроса. Спорить с ним сложно.
Есть еще один вопрос, требующий рассмотрения. Обратимся к мнению академика Андрея Сахарова (как бы к нему ни относились), который вполне резонно заявил:
И это явный повод задуматься о последних заявлениях Дональда Трампа. Впрочем, есть и более рациональное объяснение необходимости снова взорвать ядерную бомбу.
Это слова Сергея Брезгуна, сотрудника Российского федерального ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной физики. На этапах жизненного цикла ядерных боезарядов в них постоянно протекают процессы спонтанного деления ядер урана или плутония, аккумуляция отдельных продуктов распада, трансформация физико-химических характеристик химического вещества, старение конструкционных материалов и изменение их свойств. В итоге это может вызвать неопределенность и непредсказуемость при оценке истинного состояния боеприпаса.
В период проведения ядерных испытаний специалисты-ядерщики получали обширные данные, которые позволяли отвечать на множество вопросов, связанных с оценкой реального состояния различных типов боезарядов и выявлением необходимых конструктивных поправок, однако это прекратилось с вступлением в силу упоминаемого здесь Договора. Мнению почти двадцать лет, но оно точно не устарело – ни одна, даже самая совершенная, симуляция не в состоянии полностью заменить реальные ядерные взрывы. Даже если этим занимается самый мощный в мире «супер» El Capitan, способный за несколько часов выдать 3D-симуляцию всех стадий взрыва тактической бомбы В61.
Куда идем?
С одной истиной придется смириться – натурные ядерные испытания рано или поздно возобновятся. Не в этом году, так в следующем. Не в следующем, так через пять-десять лет. Значит, России необходимо к ним готовиться. Точных данных о состоянии полигона на Новой Земле нет, но официальные лица открыто намекают, что всё готово для взрыва хоть сейчас. Это если взрыв нацелен на политический и психологический эффект. Продемонстрировать «коллегам» и прямым врагам наличие оружия сокрушительной силы. И, главное, волю к применению в случае чего.
С большой долей вероятности испытывать будут не стратегическое оружие, а тактические боеприпасы. Реальная мощность первых зашкаливает, и потребуется немало времени на «выхолаживание» под испытания. Зарубежные аналитики, которые уже принялись обсуждать тему возвращения ядерных взрывов, считают реальным взрыв боеприпаса мощностью от 1 до 20 килотонн. Под землей, скромно и со вкусом. Штольни на архипелаге точно готовы. Если же подходить к делу со строгим научным подходом, то на Новой Земле придется выстраивать сложную мониторинговую сеть датчиков. Их придется калибровать, испытывать – на это уйдет не один месяц.
Пейзажи Новой Земли
Владимир Путин предложил проработать целесообразность возобновления испытаний. Тем более, что в 2023 году Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете на испытания ядерного оружия. У военных с этим, думается, проблем нет.
Цель №1 – испытать эффективность специальных изделий, пролежавших в арсеналах не одно десятилетие. Несколько опытных взрывов с различными исходными данными позволит предсказать поведение стареющей техники в реальной войне и выработать программу поддержания оставшихся боеприпасов в боевом состоянии.
Цель №2 – испытание изделий нового поколения и экспериментальных прототипов. Вспомним слова Сахарова и осознаем, ради чего это все затевается. Очень хочется верить, что у наших конструкторов есть что-то еще, кроме «Посейдона» и «Буревестника».
Как всегда, всё решает политики. Верховный Главнокомандующий дал понять, что Россия первая не начнет ядерные испытания. В этом случае мы навсегда останемся виноватыми в развязывании не просто новой гонки вооружений, а гонки ядерных вооружений. Китай первый громко хлопнет в ладоши и примется испытывать всё, что не взорвал ранее. А Пекину это очень надо – у них всего 45 испытательных взрывов. И дальше пойдет цепная реакция – США, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, снова КНДР, а там, может быть, и Израиль сподобится обналичить свои арсеналы. В общем, рисков от возобновления ядерных испытаний чрезвычайно много, но если очень хочется, то можно?
