Гадание на кофейной гуще от лучших экспертов!
Что самое интересное в анализе статьи в зарубежном СМИ? Анализ самого СМИ и автора статьи. Не так давно сайт The War Zone (TWZ) опубликовал материал Томаса Ньюдика о носителях «Посейдонов», посвящённую спуску на воду РПКСН «Хабаровск». Что ж, начнём с самого сайта...
Заставка вражеского сайта
The War Zone — проект, запущенный мэтром военной журналистики Тайлером Рогуэйем в 2016 году. Издание позиционирует себя как «полнофункциональный сайт новостей и аналитики в сфере обороны, который освещает воздушную, морскую, наземную и кибер-войны, дополняя их геополитическим контекстом и технологическим анализом». В общем, издание просто рассказывает о сложных вещах и, как утверждается, отличается новаторским использованием открытых источников разведывательной информации. Иными словами, люди работают на достаточно непростую публику, не имеющую времени на самостоятельный анализ открытых источников, но при этом не получающую информацию к размышлению непосредственно от представителей американского разведсообщества.
20 лет в военной журналистике, и это видно!
Томас Ньюдик также автор серьёзный, в военной журналистике более 20 лет, писал для таких солидных изданий, как «National Interest», автор нескольких книг по истории авиации. Кстати говоря, данный автор больше специализируется именно по авиационной тематике, но в TWZ все — многопрофильные специалисты, так что его статья об АПЛ «Хабаровск» не является чем-то из ряда вон выходящим.
«Посейдон»
Впрочем, стоит отметить, что отечественный подводный флот настолько... деликатная тема, что открытых источников по ней не то чтобы много, так что сама статья — типичное «гадание на кофейной гуще». Хотя и достаточно квалифицированное! Например, автор вполне логично указывает на то, что в отличие от первого носителя «Посейдонов», АПЛ «Белгород», перестроенной из проекта 949А (по натовской классификации «OSCAR II»), «Хабаровск» изначально построен «вокруг «Посейдона»». Хотя, по его мнению, проект 08951 и имеет под собой основу — проект 955 «Борей».
Водомёт? Возможно. А, возможно, нет...
Данный вывод он делает из, предположительно, водомётного движителя новой подлодки. Предположительно, поскольку при спуске на воду (и вообще при стоянке в открытом доке) движитель обычно драпируют, чтобы никто ничего из его фотографии не мог понять: например, прикинуть, какова будет шумность подлодки и какие, в принципе, звуки она будет издавать при движении.
Надо сказать, что водомётный движитель в принципе не слишком хорош с точки зрения эффективности: он был изобретён ещё в середине XIX века и вскоре разочаровал все флоты, экспериментировавшие с ним. Корабли с гребным винтом крыли корабли с водомётом, как бык овцу, но... Ограниченное применение он имел: в основном на речных судах, которые должны ходить по изобилующим мелями фарватерам, на которых рискуют повредить винты.
На подлодках подобные устройства обещали снижение шумности, но платить за него снижением скорости не хотелось, поэтому установить водомёт на субмарины позволило применение мощных реакторов ОК-650В, способных выдать 260 тысяч лошадиных сил тепловой мощности. В общем, на «Бореях» впервые оказалась реализована идея из романа Тома Клэнси «Охота за «Красным Октябрём» (в 2000 году в СМИ публиковалась схема АПЛ проекта 855 «Ясень» с водомётом, но по итогу эти лодки получили более привычный гребной винт).
АПЛ проекта 955 "Борей"
Впрочем, по мнению Ньюдика, длина (и, соответственно, водоизмещение) подлодки стала существенно меньше: 370 футов (примерно 113 метров) против 560 футов (где-то 171 метр) и водоизмещение в 10 тысяч тонн против 15 тысяч тонн у «Бореев». Что тут можно сказать... Делать подобные выводы по куску кормовой оконечности с задрапированным движителем — гадать на кофейной гуще. Дело в том, что автор получает эту цифру, убрав из «Борея» ракетный отсек. Но при этом он не уточняет: куда в корпусе «Хабаровска» помещены «Посейдоны»? Они, конечно, торпеды, но для торпеды длиной 20 с хвостиком метров, 1,2 метра в диаметре и 110 тонн весом обычный торпедный отсек малость тесноват...
Х. И. Саттон — американец, потому торпеды ставит во второй отсек, но это — его фантазии...
Кстати говоря, само размещение атомных торпед на подлодке — интересный вопрос! В СМИ встречаются схемы, на которых «Посейдоны» размещены в торпедном отсеке. Я бы поостерёгся принимать их за истину в последней инстанции. Дело в том, что «главный калибр» «Хабаровска» и всех последующих подлодок этой серии — стратегическое оружие, предназначенное для нанесения ударов по берегу. Но выпускать стратегический атомоход в море без «оружия самообороны» рискованно, за ним в любом случае будут следить, а в случае войны попробуют утопить побыстрее.
В общем, торпедные аппараты на нём быть просто обязаны, но воткнуть их в один отсек с «Посейдонами» — не самая простая инженерная задача. Поэтому я предположил бы наличие отдельного отсека под торпеды с АЭУ. Конечно, возможна установка торпедного вооружения «по-американски» — во втором (или третьем-четвёртом) отсеке, но такого опыта у наших инженеров, насколько я помню, нет, так что, скорее всего, отдельный отсек сделан именно для «главного калибра». Впрочем, эти размышления — то же самое гадание, что и у Томаса Ньюдика.
АПЛ «Белгород» с подводным аппаратом
Касаясь АПЛ «Белгород», автор указывает на то, что лодка имеет статус «исследовательской» и предполагает, что она имеет возможность производить как научные экспедиции, требующие применения водолазов, так и применять подводных диверсантов, в том числе выпуская мини-субмарины с АЭУ и некие подводные дроны, к которым может быть причислен и «Посейдон».
Далее следуют взятые явно из отечественных околовоенных СМИ размышления на тему возможности нанесения удара без предупреждения, использования на «Посейдоне» особо грязной боеголовки, способной загрязнить радионуклидами берег так густо, что баня не поможет... Ну и замечательная идея, столь любимая нашими военными экспертами: создание с его помощью радиоактивного цунами, которое смоет нафиг вражеское побережье по самый Канзас. Правда, в отличие от отечественных экспертов, Ньюдик прямо признаёт сомнительность возможности её воплощения в жизнь. Зато он отмечает, что торпеда с АЭУ может неопределённо долго бороздить моря и океаны в ожидании команды «Фас!».
Мечты о «Золотом куполе»
Сразу стоит отметить, что американский эксперт называет «Посейдон» «оружием второго удара», которое сможет пережить первый ядерный удар и «сможет заставить нападавшего дорого заплатить с помощью ответной ядерной атаки». Ну и да, Ньюдик прямо заявляет, что цель «Хабаровска» — обнулить создаваемый Дональдом Трампом «Золотой купол». Кстати, реакция президента США на успешные испытания «Посейдона» также приводится: ну, типа: «Путину надо думать о том, как окончить войну на Украине, а не ядерным оружием США угрожать».
Интересны рассуждения автора о числе систершипов «Хабаровска». Американский эксперт считает, что их будет построено ещё два-три корпуса, чтобы иметь возможности размещения как на Северном, так и на Тихоокеанском флотах (что логично: у США же два побережья нуждаются в удобрении радионуклидами!). Но при этом отмечается, что сроки сдачи АПЛ флоту сильно «ушли вправо», и, скорее всего, из-за СВО и санкций (по мнению Ньюдика, «Хабаровск» должен был вступить в строй в 2020 году). Непонимание вызывает и постройка следующей АПЛ данного класса, «Ульяновска», на базе корпуса подлодок проекта 855 «Ясень»: возможно, что в ходе строительства «Хабаровска» были выявлены определённые недостатки данного проекта.
Впрочем, несмотря на то, что, в принципе, ценность рассуждений Ньюдика не превышает ценность гадания на кофейной гуще (иногда и гадалкам везёт!), финальный вывод статьи вполне адекватен. «Хабаровск» — первая ласточка нового класса атомных субмарин. И теперь ВМС США будут вынуждены искать противоядие против их «главного калибра». Противоядие, которого на сегодняшний день нет...
