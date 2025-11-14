Гадание на кофейной гуще от лучших экспертов!

Гадание на кофейной гуще от лучших экспертов!

Что самое интересное в анализе статьи в зарубежном СМИ? Анализ самого СМИ и автора статьи. Не так давно сайт The War Zone (TWZ) опубликовал материал Томаса Ньюдика о носителях «Посейдонов», посвящённую спуску на воду РПКСН «Хабаровск». Что ж, начнём с самого сайта...


Заставка вражеского сайта

The War Zone — проект, запущенный мэтром военной журналистики Тайлером Рогуэйем в 2016 году. Издание позиционирует себя как «полнофункциональный сайт новостей и аналитики в сфере обороны, который освещает воздушную, морскую, наземную и кибер-войны, дополняя их геополитическим контекстом и технологическим анализом». В общем, издание просто рассказывает о сложных вещах и, как утверждается, отличается новаторским использованием открытых источников разведывательной информации. Иными словами, люди работают на достаточно непростую публику, не имеющую времени на самостоятельный анализ открытых источников, но при этом не получающую информацию к размышлению непосредственно от представителей американского разведсообщества.




20 лет в военной журналистике, и это видно!

Томас Ньюдик также автор серьёзный, в военной журналистике более 20 лет, писал для таких солидных изданий, как «National Interest», автор нескольких книг по истории авиации. Кстати говоря, данный автор больше специализируется именно по авиационной тематике, но в TWZ все — многопрофильные специалисты, так что его статья об АПЛ «Хабаровск» не является чем-то из ряда вон выходящим.


«Посейдон»

Впрочем, стоит отметить, что отечественный подводный флот настолько... деликатная тема, что открытых источников по ней не то чтобы много, так что сама статья — типичное «гадание на кофейной гуще». Хотя и достаточно квалифицированное! Например, автор вполне логично указывает на то, что в отличие от первого носителя «Посейдонов», АПЛ «Белгород», перестроенной из проекта 949А (по натовской классификации «OSCAR II»), «Хабаровск» изначально построен «вокруг «Посейдона»». Хотя, по его мнению, проект 08951 и имеет под собой основу — проект 955 «Борей».


Водомёт? Возможно. А, возможно, нет...

Данный вывод он делает из, предположительно, водомётного движителя новой подлодки. Предположительно, поскольку при спуске на воду (и вообще при стоянке в открытом доке) движитель обычно драпируют, чтобы никто ничего из его фотографии не мог понять: например, прикинуть, какова будет шумность подлодки и какие, в принципе, звуки она будет издавать при движении.

Надо сказать, что водомётный движитель в принципе не слишком хорош с точки зрения эффективности: он был изобретён ещё в середине XIX века и вскоре разочаровал все флоты, экспериментировавшие с ним. Корабли с гребным винтом крыли корабли с водомётом, как бык овцу, но... Ограниченное применение он имел: в основном на речных судах, которые должны ходить по изобилующим мелями фарватерам, на которых рискуют повредить винты.

На подлодках подобные устройства обещали снижение шумности, но платить за него снижением скорости не хотелось, поэтому установить водомёт на субмарины позволило применение мощных реакторов ОК-650В, способных выдать 260 тысяч лошадиных сил тепловой мощности. В общем, на «Бореях» впервые оказалась реализована идея из романа Тома Клэнси «Охота за «Красным Октябрём» (в 2000 году в СМИ публиковалась схема АПЛ проекта 855 «Ясень» с водомётом, но по итогу эти лодки получили более привычный гребной винт).


АПЛ проекта 955 "Борей"

Впрочем, по мнению Ньюдика, длина (и, соответственно, водоизмещение) подлодки стала существенно меньше: 370 футов (примерно 113 метров) против 560 футов (где-то 171 метр) и водоизмещение в 10 тысяч тонн против 15 тысяч тонн у «Бореев». Что тут можно сказать... Делать подобные выводы по куску кормовой оконечности с задрапированным движителем — гадать на кофейной гуще. Дело в том, что автор получает эту цифру, убрав из «Борея» ракетный отсек. Но при этом он не уточняет: куда в корпусе «Хабаровска» помещены «Посейдоны»? Они, конечно, торпеды, но для торпеды длиной 20 с хвостиком метров, 1,2 метра в диаметре и 110 тонн весом обычный торпедный отсек малость тесноват...


Х. И. Саттон — американец, потому торпеды ставит во второй отсек, но это — его фантазии...

Кстати говоря, само размещение атомных торпед на подлодке — интересный вопрос! В СМИ встречаются схемы, на которых «Посейдоны» размещены в торпедном отсеке. Я бы поостерёгся принимать их за истину в последней инстанции. Дело в том, что «главный калибр» «Хабаровска» и всех последующих подлодок этой серии — стратегическое оружие, предназначенное для нанесения ударов по берегу. Но выпускать стратегический атомоход в море без «оружия самообороны» рискованно, за ним в любом случае будут следить, а в случае войны попробуют утопить побыстрее.

В общем, торпедные аппараты на нём быть просто обязаны, но воткнуть их в один отсек с «Посейдонами» — не самая простая инженерная задача. Поэтому я предположил бы наличие отдельного отсека под торпеды с АЭУ. Конечно, возможна установка торпедного вооружения «по-американски» — во втором (или третьем-четвёртом) отсеке, но такого опыта у наших инженеров, насколько я помню, нет, так что, скорее всего, отдельный отсек сделан именно для «главного калибра». Впрочем, эти размышления — то же самое гадание, что и у Томаса Ньюдика.


АПЛ «Белгород» с подводным аппаратом

Касаясь АПЛ «Белгород», автор указывает на то, что лодка имеет статус «исследовательской» и предполагает, что она имеет возможность производить как научные экспедиции, требующие применения водолазов, так и применять подводных диверсантов, в том числе выпуская мини-субмарины с АЭУ и некие подводные дроны, к которым может быть причислен и «Посейдон».

Далее следуют взятые явно из отечественных околовоенных СМИ размышления на тему возможности нанесения удара без предупреждения, использования на «Посейдоне» особо грязной боеголовки, способной загрязнить радионуклидами берег так густо, что баня не поможет... Ну и замечательная идея, столь любимая нашими военными экспертами: создание с его помощью радиоактивного цунами, которое смоет нафиг вражеское побережье по самый Канзас. Правда, в отличие от отечественных экспертов, Ньюдик прямо признаёт сомнительность возможности её воплощения в жизнь. Зато он отмечает, что торпеда с АЭУ может неопределённо долго бороздить моря и океаны в ожидании команды «Фас!».


Мечты о «Золотом куполе»

Сразу стоит отметить, что американский эксперт называет «Посейдон» «оружием второго удара», которое сможет пережить первый ядерный удар и «сможет заставить нападавшего дорого заплатить с помощью ответной ядерной атаки». Ну и да, Ньюдик прямо заявляет, что цель «Хабаровска» — обнулить создаваемый Дональдом Трампом «Золотой купол». Кстати, реакция президента США на успешные испытания «Посейдона» также приводится: ну, типа: «Путину надо думать о том, как окончить войну на Украине, а не ядерным оружием США угрожать».

Интересны рассуждения автора о числе систершипов «Хабаровска». Американский эксперт считает, что их будет построено ещё два-три корпуса, чтобы иметь возможности размещения как на Северном, так и на Тихоокеанском флотах (что логично: у США же два побережья нуждаются в удобрении радионуклидами!). Но при этом отмечается, что сроки сдачи АПЛ флоту сильно «ушли вправо», и, скорее всего, из-за СВО и санкций (по мнению Ньюдика, «Хабаровск» должен был вступить в строй в 2020 году). Непонимание вызывает и постройка следующей АПЛ данного класса, «Ульяновска», на базе корпуса подлодок проекта 855 «Ясень»: возможно, что в ходе строительства «Хабаровска» были выявлены определённые недостатки данного проекта.

Впрочем, несмотря на то, что, в принципе, ценность рассуждений Ньюдика не превышает ценность гадания на кофейной гуще (иногда и гадалкам везёт!), финальный вывод статьи вполне адекватен. «Хабаровск» — первая ласточка нового класса атомных субмарин. И теперь ВМС США будут вынуждены искать противоядие против их «главного калибра». Противоядие, которого на сегодняшний день нет...
    2. cytadell Звание
      cytadell
      +3
      Сегодня, 04:26
      Автор посмеивается над американским гадателем, а сам занимается тем же самым в своей же статье.
      А как же, игра дезинформации - наука. Они закидывают удочку - мы делаем вид, что они поймали леща. Как-то так
      1. Протон Звание
        Протон
        0
        Сегодня, 04:50
        Позвольте вопрос - Вы в армии случайно не замполитом числились? Уж очень любят эти парни поиграть в шпиономанию, т.к. серьёзным делам они не обучены.
        Представляю, как ЦРУ, МИ6 и Моссад внимательно изучают бредовые статьи и комментарии на этом ресурсе и пишут многокиллограмовые доклады о состоянии дел в Российской армии. wassat
        Противник не такой уж и тупой, как тут некоторые описывают в статьях.
    3. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 05:07
      Цитата: Протон
      Американец гадает на кофейной гуще, ну а наш нострадамус по кругам на воде. По всей видимости, у Скоморохова появился талантливый ученик.

      Мы тут все ученики Скоморохова по большому счету...скажу даже больше smile подопытные собачки Павлова пускающие обильные слюнки от его статей.
      Мне всегда была интересна реакция форумчан на стиль написания статей авторов...разброс эмоций впечатляет... what
      Ну а по статье ...реальная информация по Посейдону с описанием ТТХ закрыта в красной папке,папка спрятана в сейфе,сейф запечатан в бункере,бункер находится за тридевять земель под огромным дубом.
      Где находится дуб... знает только Герасимов ну и Главком.
      Для особо доверчивых придумали бесплатный сыр с изображением Посейдона.
      1. Протон Звание
        Протон
        +1
        Сегодня, 05:12
        Не буду за всех говорить, но лично меня такие статьи вводят в уныные даже не столько своим пустым содержанием, сколько реакцией комментаторов. Многие из этих комментаторов правильно мысли свои сформулировать не в состоянии, зато все первоканальные лозунги наизусть выучили.
        1. михаил3 Звание
          михаил3
          0
          Сегодня, 06:01
          Цитата: Протон
          Многие из этих комментаторов правильно мысли свои сформулировать не в состоянии, зато все первоканальные лозунги наизусть выучили.

          Эти лозунги приносят им на сайте "звания" от оценок других таких же, которые вообще связно писать не могут. Подозреваю, что потом аккаунты продаются. Чисто бизнес, ничего патриотичного, как говорится.
      2. Tenebrosi Звание
        Tenebrosi
        +1
        Сегодня, 06:35
        -У вас есть Посейдон?
        - Лучше. У нас есть рисунок Посейдона!!!
  2. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 03:52
    А,давайте,я тоже погадаю или предположу.Что,если, для размещения нескольких(!) Пойседонов на АПЛ любого проекта использовать бугельные ТА,дёшево и сердито.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      0
      Сегодня, 05:30
      Цитата: andrewkor
      А,давайте,я тоже погадаю или предположу.Что,если, для размещения нескольких(!) Пойседонов на АПЛ любого проекта использовать бугельные ТА,дёшево и сердито.

      Не рационально, плюс - снижает основные ТТХ подводной лодки до минимума.
  3. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 04:16
    создание с его помощью радиоактивного цунами, которое смоет нафиг вражеское побережье по самый Канзас. Правда, в отличие от отечественных экспертов, Ньюдик прямо признаёт сомнительность возможности её воплощения в жизнь.

    Чё там сомнительного!? Три боеголовки на секторе дуги окружности, синхронизация импульса активации и поехали. При желании, по ходу движения фронта волны вторичная дуга снарядов для каскадного усиления.
    Матчасть. Радиус дуги определяет эпицентр цунами либо сектор максимального воздействия фронта цунами по линии побережья. Зная мощность боеголовок, избыточное давление, рассчитав скорость распространения волны, можно смоделировать дистанции расположения зарядов, глубину и время подрыва (при каскадном запуске) и результаты предполагаемого эффекта. Боюсь даже вообразить какой высоты могла бы достигать результирующая волна.
    Вероятно, за счёт плотности среды реакция расщепления ЯЗ будет проходить более полный цикл распада и окажется чуть менее токсичной, чем при взрыве в атмосфере, но более губительной для всего живого в океане за счёт силы воздействия.
    Также, при взрыве нужно учитывать обратный фронт волны и дистанцию, что тоже имеет место быть, как побочное эффект.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 04:28
      Цитата: cytadell
      при взрыве нужно учитывать обратный фронт волны

      В Атлантике смоет Европу а в Тихом - Японию...
      1. cytadell Звание
        cytadell
        +1
        Сегодня, 04:29
        В Атлантике смоет Европу а в Тихом - Японию...
        good
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 06:24
      Цитата: cytadell
      Чё там сомнительного!?

      Вам-ничего. А вообще тема цунами от ЯО разбирались многократно.
      Цитата: cytadell
      Боюсь даже вообразить какой высоты могла бы достигать результирующая волна.

      Вы бы для начала хотя бы разницу между волной и цунами изучили бы...
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 06:55
        Давайте сперва зададимся вопросом – может ли энергия 100-мегатонного боеприпаса самостоятельно создать мегацунами? На самом деле ответа на этот вопрос сегодня не существует, так как у ученых (по крайней мере – в открытых публикациях) отсутствует единое мнение по этому вопросу. Но если взять достаточно подробную книгу, посвященную ядерным подводным взрывам «Water Waves Generated by Underwater Explosions», то получается, что в идеальных условиях для образования мега- или гиперцунами высота его может достигать:
        В 9,25 км от эпицентра — 202-457 м.
        В 18,5 км от эпицентра — 101…228 м.
        d=92,5 км, — 20…46 м.
        d=185 км, — 10,1…22 м.
        При этом следует понимать, что подрыв непосредственно у берега эффекта цунами не даст, так как для образования цунами требуется подрыв боеприпаса на глубине, сопоставимой с высотой волны, которую мы хотим получить, а километровые глубины у побережья американских городов начинаются не так, чтобы близко. И даже в самом «идеальном» случае в 100 км от места взрыва никакого «мегацунами» наблюдаться уже не будет.
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 05:14
    Ну вот что я сейчас вижу? Роман опубликовал статью о лучших экспертах, гадающих на кофейной гуще. Но тут набежали наши, местные эксперты, и не оставили камня на камне от экспертизы лучших экспертов!.. Разбили в пух и прах!.. laughing Черт, как же я в такие моменты люблю читать ВО!.. laughing
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:16
    Цитата: Протон
    Многие из этих комментаторов правильно мысли свои сформулировать не в состоянии, зато все первоканальные лозунги наизусть выучили.

    Для этого надо быть глубоко в теме...что нашим форумчанам недоступно в принципе...будьте к ним добрее...они не виноваты ,что у них нет доступа к служебной и секретной информации данного изделия.
    Каждый делится просто своими мыслями по статье исходя из своего мировозрения и образования. what
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 05:58
    Похоже на то, что наши кораблестроители начали открытую борьбу со спутным следом (вряд ли это корректный термин, но надо же как то назвать)), который полностью демаскирует подлодки в море-океане. Да, раньше этого не было, но компьютерная обработка спутникового видео в современных условиях сделала из тайного оружия предельно явное.
    Лодка движется, раздвигая своим корпусом воду. Плюс винты воду всерьез баламутят. На поверхности появляется отчетливый для компьютера след. Ну вот наши конструкторы и пытаются как то приглушить его, а в идеале избавиться совсем. Будем надеяться...
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 05:59
    Сам "Посейдон", носитель для "Посейдона" и т.д. - это круть неимоверная. Но главное - не оружие, а цели, которые должно поражать это оружие. И если брать известную информацию о похожей торпеде Т-15, изобретению "несгибаемого борца за мир" и автора термоядерных бомб академика А.Сахарова, то целей для такого оружия "раз-два и обчелся..." И этого вряд ли не знают в Москве. Поэтому само назначение "посейдона" - загадка.