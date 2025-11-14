Битва под Брестом



Русское вооружение с XIV до второй половины XVII столетия. Ратник в бахтерце и в шишаке с еловцем. // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. Висковатова А.В., Часть 1. СПб., 1841-1862.

Общее положение

Между Швецией и Россией



Павел Ян Сапега (1609 — 1665) — государственный и военный деятель Речи Посполитой. Представитель рода Сапег — одного из богатейших и влиятельнейших семейств в Великом княжестве Литовском. Великий обозный литовский (1638), великий подстолий литовский (1645), воевода витебский (1646—1656), гетман великий литовский (1656—1665) и воевода виленский (1656—1665). Французский художник-гравёр Пьер Ландри

Литовский поход Урусова

Битва под Верховичами

И Павел Сапега учинил бой и велел по… Государеву знамени и по нас ис пушек стрелять, и роты их конные почали съезжатца, и пехота их на сотни наступать и учинился бой.

а секли их и гоняли товарыщ мой, князь Юрья, с твоими государевыми ратными людми за шесть вёрст до Брести… А самого, государь, Сапегу с лошеди збили, и отвалялся пешь болотом стало к ночи, а брата его Яна Сапегу, подстаросту Молчевского, убили, а гусар, государь, и вингерскую пехоту и с началными людми и с пушкари всех посекли. Да взято, государь, на бою четыре пушки, что у них было, и с пушечным запасом, да дватцать восмь знамён, да тритцать шесть литавры и барабаны, да в языцех, государь, взято полковник Станислав Липницкий да думного их человека Адама Стабровского, да князь Александра Полубенского, да Ивана Салтыкова с товарыщи пятдесят человек.