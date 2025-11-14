Битва под Брестом
Русское вооружение с XIV до второй половины XVII столетия. Ратник в бахтерце и в шишаке с еловцем. // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. Висковатова А.В., Часть 1. СПб., 1841-1862.
Общее положение
В конце июля 1655 года русские войска под командованием князя Якова Черкасского и наказного гетмана Ивана Золотаренко взяли столицу Великого княжества Литовского Вильно (Сражение за Вильно).
9 августа русскими войсками взят Ковно. 4 августа в Вильно прибыл царь Алексей I. 29 августа русские войска взяли Гродно. Казаки Золотаренко форсировали Неман и опустошили окрестности Бреста.
На южном направлении царские полки Василия Бутурлина и гетмана Богдана Хмельницкого успешно наступали в Галиции, разгромили гетмана Потоцкого, осенью осадили Львов и Люблин. Добить противника помешало только вторжение орды крымского хана (Сражение за Львов).
Казалось, что польских панов осталось только добить. Особенно с учётом победоносного шведского вторжения в Речь Посполитую. Россия, по сути, войну уже выиграла. Русская армия отбила всю Белую и Литовскую Русь со столицей, разбила и рассеяла основные силы польско-литовской армии.
Уступать исконно русские земли государь Алексей Михайлович не собирался. Рассматривал их не как трофей, а как возвращение исконно русских земель в состав Русской державы. В дополнение к имеющимся титулам Алексей Михайлович принял титул «государя Полоцкого и Мстиславского», а после взятия других литовских городов — «великого князя Литовского, Белой России, Волынского и Подольского». Глава церкви Никон стал именовать себя патриархом «Великия и Малыя и Белыя Руси».
Между Швецией и Россией
Речь Посполитая разваливалась на части. Многие польские и литовские магнаты увидели в шведских захватчиках спасителей от «московитов». На сторону шведского короля Карла X Густава перешёл великий литовский гетман, протестант Януш Радзивилл.
20 сентября он заключил со шведским королём в Кейданах так называемую Кейданскую унию — соглашение, по которому Великое княжество Литовское выходило из состава Речи Посполитой и вступало в конфедеративный союз со Швецией. Король Швеции стал великим князем литовским, а Радзивилл оставался фактическим руководителем Литвы. Система управления в великом княжестве должна была оставаться прежней, не изменялись и законодательство, и судебная система.
Значительная часть литовской шляхты не поддержала идею Радзивилла, и многие сторонники покинули его. Литовские паны под руководством воеводы витебского Павла Яна Сапеги отказались поддерживать прошведскую политику Радзивилла и стали собирать конфедерацию против него. Польный гетман литовский Винсент Гонсевский, который сначала скрепил своей подписью Кейданскую унию Швеции и Литвы, вскоре отказался от неё. Он стал рассматривать идею союза Речи Посполитой с Россией против Швеции.
Русское правительство также пыталось переманить на свою сторону литовскую шляхту. Возникла прорусская партия, которая умоляла государя Алексея Михайловича спасти Речь Посполитую, обещая избрать его польским королем.
Осенью 1655 года в лагерь гетмана Радзивилла был послан дворянин Василий Лихарев с предложением перейти под власть царя. Гетман заявил, что от имени магнатов и шляхты он обратился к шведскому королю с просьбой принять «нас в подданство» и получил положительный ответ.
Лихарев провёл встречу с Гонсевским, который сообщил, что многие шляхтичи не хотят идти под шведскую корону. Он предложил русским заключить мир с королём Яном Казимиром и не верить шведам, которые, по его словам, «згубя короля, подлинно на государеву землю… наступят».
Москве нужно было выбрать сторону. Либо сделать резкий поворот, примириться с уже рухнувшей Польшей и в союзе с ней выступить против Швеции (а против воинственных шведов воевать не хотелось), либо в союзе со шведами добивать Речь Посполитую. Но затем маячила явная перспектива войны со Швецией, у которых наметился «хороший аппетит». Царь и бояре взвешивали все «за» и «против». Посольский приказ с опытным Алмазом (Ерофеем) Ивановым вёл переговоры, тянул время. Польские паны обхаживали царя, много обещали и хитрили. Обещали даже польский престол.
Но и шведы не были друзьями. На линии фронта происходили провокации и стычки между русскими и шведскими силами. Карл манил союзом, но откровенно врал. Он польско-литовским панам отбить у русских Белую Русь и Смоленщину. Шведские послы пожаловали к Хмельницкому, предлагали разорвать союз с царем, перейти под руку шведского короля, сулили всю Малороссию и Галицию. В Москве об этой тайной дипломатии знали.
К Гонсевскому был направлен Фёдор Ртищев с извещением о согласии на ведение мирных переговоров и статейным списком, в котором шла речь о земельных уступках, денежном вознаграждении со стороны Литвы и о выборе места съезда послов. Однако, переправившись через Неман, Ртищев вскоре был арестован как подозрительная личность. Спасла Фёдора Михайловича царская грамота, бывшая при нём и доказывавшая, что он является посланником московского царя.
Переговоры Ртищеву пришлось вести с Павлом Сапегой, находившимся в Бресте, так как Гонсевский к тому времени был взят под стражу по приказу Радзивилла за свою прорусскую позицию. Сапега, выбранный шляхтой новым великим гетманом литовским, признал новый титул русского царя с прибавлением слов «и Малыя и Белыя России». В начале ноября Ртищев прибыл в Смоленск, где в это время находился царь.
Павел Ян Сапега (1609 — 1665) — государственный и военный деятель Речи Посполитой. Представитель рода Сапег — одного из богатейших и влиятельнейших семейств в Великом княжестве Литовском. Великий обозный литовский (1638), великий подстолий литовский (1645), воевода витебский (1646—1656), гетман великий литовский (1656—1665) и воевода виленский (1656—1665). Французский художник-гравёр Пьер Ландри
Литовский поход Урусова
Ещё до завершения миссии Ртищева, 14 сентября 1655 года, командиры Ертаульного полка (Ертаул, яртаул – легкоконный передовой, разведывательно-сторожевой отряд) воеводы Семён Урусов и Юрий Барятинский (будущий победитель Степана Разина) получили приказ начать поход в Литву. Князь должен был идти «прямо за Неман под Брест и под иные города», а при благоприятном исходе, дойдя до границы Литвы, князь должен был «воевать… корунные (польские) города и места».
С учётом полного разгрома противника, русское командование не рассчитывало на серьёзное сопротивление, и в походе приняла участие только часть войск, находившихся в районе Ковна (около 4 тыс.). Также была надежда, что полк поддержит часть местной шляхты.
30 октября Ертаульный полк князей Урусова и Барятинского у местечка Белые Пески в 150 верстах от Бреста нанесли поражение литовскому отряду (ополчения Лидского, Гродненского и Волковысского поветов) полковника Якуба Теодора Кунцевича, после чего он принял русское подданство.
К ноябрю 1655 года войска князя Урусова вышли в район Бреста. Уверенный, что ему не окажут сопротивления, так как Сапега перед Ртищевым уже присягнул царю, Урусов с частью своего отряда выдвинулся в Брест.
Битва под Верховичами
Под началом литовского гетмана было более 7 тыс. человек. Перед самим Брестом 11 ноября во время переговоров Сапега атаковал Урусова «на брестском поле». Лёгкая конница не успела изготовиться к бою и была рассеяна вражеской кавалерией.
Войска Сапеги «государевых ратных конных людей сотни правую сторону збили, а с левую сторону сотни побежали, а… государево знамя и… пехоту покинули. А дворян и ясаулов и знамёнщиков осталось человек з дватцать, И я (Урусов)… с теми дворяны стоял у пехоты. И как литовские люди почали пехоту сечь, и меня… объезжать, и в те поры скочил ко мне встречю товарыщ мой, князь Юрья, и мы… пошли к наряду отходом. А полковник Мартын учёл стрелять ис пушек и полских людей отбил. И в те поры… дворяне немногие люди, справясь, на полских людей скочили и их, полских многих людей, побили и языков взяли пяти человек».
Князь с войсками отошли за реку Западный Буг, но литовские войска снова атаковали и выбили отряд Урусова. Русские отступили от Бреста на 25 вёрст, в район деревни Верховичи. Польско-литовские войска продолжили наступление, блокировали полк Урусова — «и дороги, и воду отняли», и русские войска «стояли осажены на лошедях два дни и две ночи».
Гетман предложил капитулировать: выдать всех пленных, выдать знамена и барабаны, оставить огнестрельное оружие и пушки, выплатить контрибуцию за убытки. Русские отказались. 17 ноября войска Сапеги пошли на штурм:
Однако русские внезапно контратаковали. Новгородский полк Урусова смял вражескую пехоту, воевода Барятинский разгромил гетманских гусар. Ошеломленные внезапной яростной атакой противника, который смёл передовые части, литовская рать смешалась и бежала.
Урусов писал царю:
Полк Урусова, успешно выполнив разведывательный рейд, ушёл на север. 26 ноября, когда отряд Урусова двигался на север, с воеводой встретился Кунцевич с ротмистрами и принёс присягу царю. За время похода присягу принесла шляхта Гродненского, Слонимского, Новогрудского, Лидского, Волковысского, Ошмянского и Трокского поветов. Шляхта съезжалась в Вильну и там приносила присягу царю.
В целом кампания 1655 года завершилась решительным успехом русской армии. Главные силы польско-литовской армии были разбиты и рассеяны, освобождена почти вся Литовская и Белая Русь.
Однако в связи с вступлением в войну с Польшей Швеции, боевые действия между русскими и польскими войсками были приостановлены. Начались переговоры, которые завершились заключением перемирия.
