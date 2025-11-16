Много «галанов»
Сцена в оружейной лавке. Кадр из кинофильма «Хороший, плохой, злой» (1966). В этом эпизоде Туко (Илай Уоллак) рассматривает и вертит в руках револьвер Галана. Однако это не что иное, как анахронизм: действие фильма разворачивается во время Гражданской войны в США (1862–1865), а револьвер Галана был создан лишь в 1868 году
«Гадюка» А. Н. Толстой
Рассказы об оружии. А было так, что предыдущий материал с коллекцией револьверов Лефоше наши читатели в основном одобрили и захотели «еще». А это самое «еще», к сожалению, есть только то, до чего дотягиваются мои руки. И странно так выходит, что мне, живущему в России, проще дотягиваться ими до Бельгии и Японии, нежели до многих музеев России. Например, есть музей, битком набитый оружием. Там в подвале целый арсенал, но… «Ваш свет плюс 4 тыс. рублей за фото пистолета и 8 тыс. за винтовку». Эдак мне никаких денег на оформление и одного-то материала не хватит, не то что нескольких. Меркантильные у нас все-таки люди, хотя, согласен, что и не все. Квартирный вопрос испортил, не иначе. В любом случае мне лишний раз остается поблагодарить Аллена Добресса за разрешение воспользоваться его фотографиями и устроить на «ВО» еще одну галерею – галерею очень интересных револьверов системы Галана.
Сам Шарль-Франсуа Галан (1832–1900) родился во Франции и был ее гражданином, но работал в Льеже на улице Вивеньи, 296, затем на улице де Лой, 7. А также работал и в Париже на улице Отвиль, 13. Его сын Рене продолжал заниматься бизнесом отца до 1942 года. Его можно назвать и плодовитым производителем револьверов, как гражданских, так и военных, а его самое известное оружие — неудачным конкурентом револьвера «Шамело-Дельвинь» образца 1873 года. Конечно, обидно, что тут его обскакали, и французская армия отвергла его модель. Но известность как оружейник он все же приобрел. И даже более того, известность такую, что его оружие, как и «наган» и «кольт», так и называли «галаном». Были у него и такие модели, как «Галан-Соммервиль» и «Галан-Перрин», стрелявшие крупнокалиберными патронами. Он также известен как изобретатель знаменитого «Велодога» (патент от 20 апреля 1904 г., выданный уже Рене Галану), револьвера «Ново» и револьвера «Ту-Ту».
Свой знаменитый револьвер или, скажем так, револьвер, сделавший его знаменитым, оружие с открытой рамкой двойного действия, был запатентован им еще в 1868 году. Главной «изюминкой» его конструкции был рычаг, расположенный под стволом и являвшийся одновременно скобой спускового крючка. При нажатии на этот рычаг ствол и барабан перемещались вперед. При этом в процессе движения диск экстрактора оставался на месте, в то время как барабан двигался вперед. Гильзы, удерживаемые таким образом этим диском, выдвигались из барабана, легко выпадали из него и могли быть легко заменены новыми патронами. Затем рычаг возвращался на место, рычаги складывались и запирались.
Револьвер «Галан-Перрин» стрелял крупнокалиберными патронами «Перрина» калибра 12 мм. Хотя известны и модели калибра 7,9 мм. Первые экземпляры этого высокоубойного оружия были произведены в Англии на Бирмингемской оружейной мануфактуре, которой руководили Брэндлин и Соммервиль. A. Соммервиль — соавтор конструкции экстрактора, что указано в патенте под номером №3039 на револьвер. Револьверы, которые были изготовлены английской фирмой «Braendlin, Sommerville & Co» и стали известны под обозначением «Галан-Соммервиль», конструктивно отличаются от тех, которые позже производились в Бельгии как «Галан» M 1868. Основное отличие: у револьвера «Галан-Соммервиль» рычаг запирания располагался под стволом и не был объединен со спусковой скобой.
Но уже в октябре 1868 года механическое производство этого револьвера было организовано и в Льеже и имело большой успех. То же самое случилось и во Франции, где, столкнувшись с неизбежностью конфликта с соседней Германией, многие офицеры соблазнились этим новым револьвером с патроном центрального боя и, прежде всего, автоматическим разрежением. Гражданский рынок не остался равнодушным к такому успеху, поскольку там также продавался револьвер калибра 12 мм, и точно такой же калибр использовался для револьвера «Галан Спортсмен» со съемным каркасным прикладом. Был также и револьвер калибра 9 мм, также известный как «поясной» (но с «затыльником»!).
Императорский флот России также принял на вооружение револьвер Галана 12 марта 1871 года под любопытным названием «Абордажный револьверный пистолет образца 1870 года». Следует отметить, что, хотя количество заказанных экземпляров не было указано, известно, что револьвер производился для России не только самим Галаном, но и Н. Виварио, Пломбером, Варнаном и Наганом, а также Н.И. Гольтяковым в Туле в 1878 году. Румынская армия также заказала револьверы «Галан» аналогичного устройства.
Вернемся во Францию, где «галаны» участвовали в войне 1870–1871 гг. Участвовали, но как не прошедшие испытаний. То есть официально на вооружении они не стояли. Господа офицеры приобретали их за собственные деньги. Почему такое случилось? Да только лишь потому, что «Постоянная комиссия по стрельбе», заседавшая в Венсенне, хочет получить оружие с закрытой рамкой, и не могло быть и речи о том, чтобы предложить ему револьвер с открытой рамкой.
После этого в 1872 году Галан создал (патенты от 28 февраля, 24 июня и 24 сентября того же года) еще один вариант револьвера, очень простой и элегантный, но более дорогой, чем «Шамело-Дельвинь», и который именно поэтому-то в конечном итоге и должен был победить. Комиссия также была недовольна и некоторыми другими недостатками «Галана», например, слишком маленькой и неудобной «дверцей Абади». Поэтому он выпустил еще одну модель под патрон 11 мм, патрон самого Галана, и другой под патрон 11 мм, аналогичный патрону «Шамело-Дельвинь». Но оба этих револьвера и на гражданском рынке особого успеха не имели.
После этих неудач на военном поприще Галан обратился к гражданскому рынку, и именно так в 1892/93 году он выпустил на него свой бескурковый револьвер «Ту-Ту» («Убей-Убей») с открытой рамкой. Это оружие производилось примерно до 1935 года, в основном калибра 8 мм под патрон 1892 года, но также и 8-миллиметрового калибра или даже 8-миллиметрового калибра NR (этот патрон немного короче нормативного 1892 г.). Он также выпускался в версиях калибра .32 S&W и 7,65 ACP, а также в версиях с открытым курком, закрытой рамкой и даже с откидным стволом. Не говоря уже о копиях...
А затем появился револьвер «Ново», имевший складную рукоятку. Есть экземпляры, сделанные А. Франкоттом (или, по крайней мере, подписанные его именем). Это револьвер с открытой рамой, боковым курком и, что наиболее важно, складным спусковым крючком. Объем в кармане у него был минимальный, но когда его нужно вынуть и использовать, приводился он в боевое состояние очень легко.
Что же касается револьвера «велодог» — оружия велосипедистов, то о нем на ВО статья появилась еще в 2013 году, причем очень подробная. Поэтому будет достаточно упомянуть лишь то, что боеприпасами для этих револьверов, изначально очень похожих на «Ново», но без складной рукоятки и фиксированными спусковыми крючками, был знаменитый одноименный патрон калибра 5,75 мм с длинной гильзой 30 мм и капсюлем центрального боя. Возможно, было и применение заряда с добавлением перца! Впоследствии появились и велодоги со складным спусковым крючком калибра .22 и 6,35.
Ну, а теперь можно и в галерею идти, смотреть эти самые «галаны»…
«Галан» 1868 г. вторая модель
А вот так действовал его шарнирный механизм
«Галан-Спортсмен» с прикладом, образец 1868 г. Револьверы выпускались со стволом 203 мм и 124 мм. Калибр - 12 мм. Вес - до 1,3 кг.
7-мм «галан бейби». Вид справа
Он же, вид слева
Модель 1873 г.
Работа механизма
«Галан» калибра .450
«Ново» не спутать ни с чем…
Он же в сложенном виде…
Револьвер «Ту-Ту». Калибр 8 мм Lebel, ствол 5 см, общая длина 13 см.
«Галан» 1892 г. с выкидным барабаном. Вполне «наган», не так ли? Но пять камор. Всего пять камор!
Он же в работе…
Парижский «галан миньон» для дам
Он же с рукояткой из слоновой кости!
Вот этот револьвер Галан предлагал французской армии, но проиграл «Шамело-Дельвиню»
Вид справа
А вот так работал его механизм разряжания…
Схема устройства этого револьвера. Дверца слева позволяла иметь свободный доступ к механизму для чистки и смазки[/center]
Модель калибра .320 со стволом длиной 7,62 см и оригинальной кабурой-кошельком
Винтовка Галана по патенту 1866 года
Схема устройства затвора. Принцип действия заключается в запирании ствола с помощью винта, входящего в затвор. Решение было очень простым и затвор простым и надежным. Но вот процесс заряжания был несколько затянут, да и чистить резьбы было не очень-то легко
Затвор закрыт. Курок спущен
Курок взведен, затвор открыт. Хорошо видна игла ударника
Затвор опускается для запирания
