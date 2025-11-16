Много «галанов»

Схема устройства затвора. Принцип действия заключается в запирании ствола с помощью винта, входящего в затвор. Решение было очень простым и затвор простым и надежным. Но вот процесс заряжания был несколько затянут, да и чистить резьбы было не очень-то легко

Схема устройства этого револьвера. Дверца слева позволяла иметь свободный доступ к механизму для чистки и смазки

«Галан» 1892 г. с выкидным барабаном. Вполне «наган», не так ли? Но пять камор. Всего пять камор!

«Галан-Спортсмен» с прикладом, образец 1868 г. Револьверы выпускались со стволом 203 мм и 124 мм. Калибр - 12 мм. Вес - до 1,3 кг.

Сцена в оружейной лавке. Кадр из кинофильма «Хороший, плохой, злой» (1966). В этом эпизоде Туко (Илай Уоллак) рассматривает и вертит в руках револьвер Галана. Однако это не что иное, как анахронизм: действие фильма разворачивается во время Гражданской войны в США (1862–1865), а револьвер Галана был создан лишь в 1868 году

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»