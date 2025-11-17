Догнать, перегнать, победить по-американски…
Оба проекта, которые в настоящее время разрабатываются в рамках программы ВВС США по созданию многоцелевых боевых беспилотных самолётов, уже поднялись в небо.
Прототип «боевого дрона» YFQ-44A от Anduril совершил свой первый полёт. YFQ-44A — один из двух проектов, которые в настоящее время разрабатываются в рамках первого этапа, или дополнения 1, программы совместных боевых самолётов (Collaborative Combat Aircraft, CCA) ВВС США. Другой проект — YFQ-42A от General Atomics, который поднялся в небо впервые в начале этого года.
Фотографии YFQ-44A в полёте, сделанные в аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле, штат Калифорния. Дрон сопровождали два учебных самолёта L-29 Delfin, выполнявших роль самолётов сопровождения.
Прототип YFQ-44A Fury, замеченный в полёте в Викторвилле, штат Калифорния
Прототип YFQ-44A в полёте рядом с самолётом сопровождения L-29
Более широкий обзор, позволяющий увидеть оба истребителя L-29
В прошлом году ВВС США объявили, что сократили список перспективных проектов CCA Increment 1 до предложений от компаний Anduril и General Atomics. Однако история Fury восходит к концу 2010-х годов и концепции ударного дрона от компании Blue Force Technologies, которую Anduril приобрела в 2023 году.
Пресс-релиз ВВС США:
Ещё один взгляд на YFQ-44A в полёте
Anduril и ВВС ранее отказывались называть точные сроки первого полёта YFQ-44A, равно как назвать того, кто считается противником. Однако, явно вышедшие вперед в гонке подобных разработок Россия и Китай вполне могут претендовать на это звание.
«В целом мы значительно опережаем график программы по выводу YFQ-44A на орбиту. Мы действительно уверены в своей способности сделать это и по-прежнему довольны расписанием программы».
В то время Сэлмон, а также Джейсон Левин, старший вице-президент Anduril по разработке систем воздушного превосходства и нанесения ударов, рассказали о планах на первый полёт Fury, в том числе о том, какой уровень автономности компания надеется продемонстрировать, что было ключевым фактором в составлении графика дальнейших работ.
Министр военно-воздушных сил Мейнк также сообщил, что его ведомство надеется увидеть YFQ-44A в полёте к середине октября. В своём выступлении бывший начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин также назвал первый полёт Fury «неизбежным».
Теперь, когда YFQ-42A и YFQ-44A реально взлетели:
General Atomics YFQ-42A в полёте
Не совсем ясно, сколько беспилотных летательных аппаратов в рамках Increment 1 CCA в конечном счёте планируют закупить ВВС. Представители ВВС ранее заявляли, что от 100 до 150 беспилотников могут быть заказаны на первом этапе программы. Также пока неясно, будут ли закупаться YFQ-42A, YFQ-44A или их комбинация.
Ранее опубликованное фото прототипа YFQ-44A
Планируется как минимум ещё один дополнительный цикл разработки CCA, требования к которому пока не разглашаются. В сентябре компания Lockheed Martin представила новый беспилотник типа CCA, названный Vectis, который, по мнению компании, может быть предложен для дополнительного цикла испытаний.
На этой неделе Aviation Week также сообщила о существовании нового беспилотника от дочерней компании Northrop Grumman Scaled Composites, который в настоящее время известен как Project Lotus. Издание охарактеризовало его как аналог Vectis.
Также давно ожидалось, что в проекте Increment 2 примут участие иностранные компании. Ранее в этом месяце власти, в частности, Нидерландов объявили, что подписали письмо о намерениях присоединиться к программе CCA.
Все бросились строить беспилотники. И это нормально, как говорят, не забиваешь ты — забивают тебе.
Усилия ВВС США по созданию беспилотных летательных аппаратов также напрямую связаны с аналогичными усилиями в Корпусе морской пехоты США и в Военно-морских силах США. У ВВС США по-прежнему остаётся много вопросов о том, как будут развёртываться, запускаться, восстанавливаться, поддерживаться и эксплуатироваться, не говоря уже о тактическом применении, будущие флотилии беспилотных летательных аппаратов, из чего бы они ни состояли.
Таким образом, первый полёт YFQ-44A не только стал важной вехой в разработке Fury, но и стал ещё одним шагом на пути к реализации более масштабных планов ВВС по созданию CCA.
Компания Anduril выпустила собственный пресс-релиз о первом полёте YFQ-44A.
В ходе лётных испытаний мы доказываем, что наш самолёт соответствует требованиям по скорости, манёвренности, автономности, малозаметности, дальности полёта, интеграции систем вооружения и многому другому. По мере того как YFQ-44A поднимается выше, мы убеждаемся, что он не только выглядит как истребитель, но и ведёт себя как истребитель.
Мы разработали YFQ-44A для выполнения конкретной задачи ВВС: повышения живучести, ударной мощи и эффективности миссии за счёт взаимодействия с пилотируемыми истребителями или автономной работы. В ходе лётных испытаний Anduril и ВВС разрабатывают концепции и тактики совместной работы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, которые помогут нам интегрировать, использовать и обслуживать по-настоящему автономные летательные аппараты.
Ещё одно ранее опубликованное изображение прототипа YFQ-44A
Наш самолёт воплощает эту новую парадигму с невероятной технической точностью: он самостоятельно выполняет план полёта, управляет полётом и регулирует тягу независимо от человека и возвращается на посадку одним нажатием кнопки — и всё это под бдительным присмотром оператора, который находится «в петле», но не внутри неё
На земле программное обеспечение YFQ-44A отслеживает техническое обслуживание, состояние машины и многое другое, а также управляет этими процессами, оптимизируя обслуживание, чтобы машина всегда была готова к полёту. Короче говоря, автономность YFQ-44A делает его не просто летающей машиной, а машиной, готовой к бою.
В отчёте Anduril также содержатся подробности о планах по производству YFQ-44A, которые связаны с «гипермасштабным» производственным комплексом под названием «Арсенал-1», который компания сейчас строит в Огайо.
Так что темп, взятый Anduril, можно назвать коммунистическим. «Догнать и перегнать» — это для Америки в новинку, поскольку обычно страна находилась впереди планеты всей, но не в этот раз. И, конечно, относительные успехи на этом поприще вызывают определенный оптимизм в США. Возможно, потому, что Anduril пока не сообщает, сколько длился первый полёт YFQ-44A, и не предоставляет других, более конкретных подробностей. Также нет сведений на тему того, какие дополнительные возможности автономных миссий могут быть интегрированы в беспилотник в ходе будущих испытательных полётов.
В целом — стандартная процедура. Так идут процессы в большинстве стран мира, которым по силам собственные разработки в авиации. Постепенная проверка систем и подсистем, понимание того, что системы работоспособны и эффективны, всё работает как надо и так далее. А далее — работа над модернизациями, призванными улучшить работу и расширить возможности аппарата.
При такой линии поведения разработка Fury, довольно простого аппарата с небольшой степенью рисков, — вполне нормальный ход.
По крайней мере, Anduril показала, что аппарат летает. Автономная система работает. Программное обеспечение, на котором она работает, функционирует нормально. Дальше остается проверить скорость, манёвренность, автономность, малозаметность, интеграцию систем вооружения и все прочее. И тогда можно начинать разрабатывать тактику взаимодействия и применения в рядах ВВС. Ну и готовиться к массовому производству.
И года через три у ВВС будет автономный боевой летательный аппарат, способный летать вместе с пилотируемыми истребителями и действовать за пределами испытательных полигонов. Или чуть больше по времени, но никак не раньше. Слишком большой комплекс мероприятий придется отработать в натуре, а не на макетах и рендерах. Это, как у нас говорят, другое.
И параллельное строительство завода — это весьма такой оптимистичный шаг, который свидетельствует об определенной уверенности Anduril в своих силах и закулисной поддержке проекта, без которой в США никуда.
Определенную нервозность создают демонстрируемые Китаем успехи в этой области, тем более что китайцы вообще замахнулись на святое — палубную авиацию. И уже вовсю гоняют здоровенный беспилотник с претензией на малозаметность и гаком, что, собственно, и говорит о том, что у аппарата будет палубная прописка.
У американцев же слишком много «если».
Если Fury пройдет программу испытаний (одного полета для масштабной радости, согласитесь, маловато будет), если Anduril реально построит и запустит свой мегазавод, и главное – если правительство США профинансирует все это, причем в случае полной победы Fury над конкурентами, которые, пока суть да дело, точно нарисуются.
Но главное, конечно, деньги.
Левин считает, что постройка компанией Anduril такого завода, как тот, что они строят, сможет удовлетворить растущий спрос ВВС США на аппараты CCA. Что завод будет строить сотни самолетов в год, и у американских ВВС вообще не будет никаких проблем с беспилотниками.
Время покажет. Оно, к сожалению (для США), за последние лет 20 показало очень много проектов, которые закончились ничем. Точнее, бесполезной тратой денег и ресурсов. Однако имеющаяся в США конструкторская школа и приличный список производителей, которые хотят денег, могут позволить в итоге создать что-то осмысленное и эффективное.
Да плюс еще стимул в виде Китая…
В итоге путь американцам предстоит от души, длинный и интересный, главное (для них), чтобы на выходе был хотя бы «Шершень», а не «Замволт».
Информация