Догнать, перегнать, победить по-американски…



Прототип YFQ-44A Fury, замеченный в полёте в Викторвилле, штат Калифорния



Прототип YFQ-44A в полёте рядом с самолётом сопровождения L-29



Более широкий обзор, позволяющий увидеть оба истребителя L-29

Это ещё одна важная веха в программе CCA: теперь два новых беспилотных истребителя прошли путь от концепции до первого полёта менее чем за два года. Эти лётные испытания расширяют базу знаний программы в области лётных характеристик, автономного поведения и интеграции систем управления полётом. Параллельно разрабатывая несколько проектов, ВВС получают более полное представление о том, как беспилотные летательные аппараты будут дополнять пилотируемые платформы пятого и шестого поколений в будущих условиях выполнения задач.



Ещё один взгляд на YFQ-44A в полёте

Эта важная веха демонстрирует, как конкуренция стимулирует инновации и ускоряет реализацию проектов, — говорится в заявлении министра ВВС Троя Мейнка. — Эти полёты дают нам достоверные данные, необходимые для формирования требований, снижения рисков и того, чтобы программа CCA обеспечивала боеспособность в том темпе и в том масштабе, которые позволяют нам опережать разработки противника.

«Сейчас на нашем испытательном полигоне проходит наземное тестирование нескольких аппаратов, и мы находимся на завершающей стадии перед первым полётом», — сказал представителям СМИ Дием Салмон, вице-президент Anduril по разработкам ударных средств, на конференции Air & Space Forces Association 2025 Air, Space, and Cyber Conference в сентябре.

«В целом мы значительно опережаем график программы по выводу YFQ-44A на орбиту. Мы действительно уверены в своей способности сделать это и по-прежнему довольны расписанием программы».

Это была не гонка за тем, чтобы как можно быстрее совершить первый полёт. «Это было стремление как можно быстрее внедрить эту действительно передовую технологию, — сказал Салмон. — И с этим приходит понимание того, что автономность — это самое сложное, и именно это нужно отработать с точки зрения технической разработки, тестирования и рисков.

Разработка полётов продолжается как на предприятиях-производителях, так и на государственных испытательных полигонах, в том числе на базе ВВС Эдвардс, где работа по расширению возможностей и интеграции будет способствовать проведению будущих экспериментов», — говорится в сегодняшнем пресс-релизе ВВС. «Экспериментальное подразделение ВВС (EOU), расположенное на авиабазе Неллис, будет играть важную роль в оценке эксплуатационных концепций по мере того, как программа будет переходить от тестирования к развёртыванию значительных эксплуатационных возможностей для первого этапа до конца десятилетия.



General Atomics YFQ-42A в полёте

«CCA является частью семейства систем Next Generation Air Dominance и использует государственные эталонные архитектуры Министерства обороны, что позволяет разрабатывать автономные системы, не зависящие от платформы, оптимизировать интеграцию между системами разных поставщиков и со временем более гибко обновлять возможности»,

«Архитектура создана для интеграции с союзниками и партнёрами по объединённым силам, предлагая общие стандарты автономных систем и систем управления, которые обеспечивают бесперебойную оперативную совместимость и взаимодействие между службами и силами коалиции».



Ранее опубликованное фото прототипа YFQ-44A

В ходе лётных испытаний мы доказываем себе, ВВС, нашим союзникам и противникам, что эти заявления о технологиях, меняющих правила игры, не просто слова. Они реальны, и сегодня они поднимаются в небо.

В ходе лётных испытаний мы доказываем, что наш самолёт соответствует требованиям по скорости, манёвренности, автономности, малозаметности, дальности полёта, интеграции систем вооружения и многому другому. По мере того как YFQ-44A поднимается выше, мы убеждаемся, что он не только выглядит как истребитель, но и ведёт себя как истребитель.



Лётные испытания в рамках программы CCA — это не просто проверка заявленных характеристик истребителя. Настоящим прорывом, к которому ведёт автономность, является возможность для группы беспилотных летательных аппаратов взаимодействовать для достижения целей миссии.



Мы разработали YFQ-44A для выполнения конкретной задачи ВВС: повышения живучести, ударной мощи и эффективности миссии за счёт взаимодействия с пилотируемыми истребителями или автономной работы. В ходе лётных испытаний Anduril и ВВС разрабатывают концепции и тактики совместной работы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, которые помогут нам интегрировать, использовать и обслуживать по-настоящему автономные летательные аппараты.



Ещё одно ранее опубликованное изображение прототипа YFQ-44A



Наш самолёт воплощает эту новую парадигму с невероятной технической точностью: он самостоятельно выполняет план полёта, управляет полётом и регулирует тягу независимо от человека и возвращается на посадку одним нажатием кнопки — и всё это под бдительным присмотром оператора, который находится «в петле», но не внутри неё YFQ-44A не был спроектирован как дистанционно управляемый летательный аппарат, и мы не используем его в таком качестве — ни с первого полёта, ни в дальнейшем. Все наши испытания на рулёжку и в полёте были и будут полуавтономными. Это новая эра авиации : за кадром нет оператора с ручкой управления и дроссельной заслонкой.Наш самолёт воплощает эту новую парадигму с невероятной технической точностью: он самостоятельно выполняет план полёта, управляет полётом и регулирует тягу независимо от человека и возвращается на посадку одним нажатием кнопки — и всё это под бдительным присмотром оператора, который находится «в петле», но не внутри неё

Он должен делать больше, чем просто летать. CCA созданы для того, чтобы побеждать в сложных боях; именно для этого мы разработали программное обеспечение, на котором работает YFQ-44A. В воздухе полностью интегрированная система вооружения обрабатывает данные с той скоростью, которая необходима в бою. Она определяет цели и управляет эффектами, повышая смертоносность, выживаемость и эффективность объединённой команды.



На земле программное обеспечение YFQ-44A отслеживает техническое обслуживание, состояние машины и многое другое, а также управляет этими процессами, оптимизируя обслуживание, чтобы машина всегда была готова к полёту. Короче говоря, автономность YFQ-44A делает его не просто летающей машиной, а машиной, готовой к бою.

YFQ-44A стремительно рассекает небо, но его следующая глава будет написана на заводских полах в самом сердце Америки. Наши инвестиции в этот самолёт — движущая сила проекта «Арсенал-1», производственного комплекса площадью 5 миллионов квадратных футов, который мы строим в Колумбусе, штат Огайо, — добавляет он. — YFQ-44A станет первой программой, которая будет запущена на заводе, когда он откроется, и мы планируем начать производство прототипа CCA на «Арсенале-1» в первой половине 2026 года.