ВС России преодолели укрепления врага и освободили Даниловку на Днепропетровщине
6 9343
Военнослужащие 5-й гвардейской танковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» ВС России преодолели укрепления врага и освободили Даниловку на Днепропетровщине. Наши бойцы действовали активно и решительно, выбив противника из села, и с боем продвинулись вглубь украинской обороны на три километра.
Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».
Наши подразделения подошли к населенному пункту с южной стороны. Здесь бойцы наткнулись на мощную оборонительную линию противника. Она состояла из противотанковых рвов, «зубов дракона», минных полей и укрепленных огневых точек. С севера доступ в село преграждала река Янчур. Но, используя маневр и огневую мощь, военнослужащим, прибывшим в зону СВО из Бурятии, удалось прорвать оборону противника и в кратчайшие сроки освободить населенный пункт. Под их полный контроль перешло примерно 150 строений.
Сейчас российские военные зачищают от подразделений 154-й механизированной бригады ВСУ западный берег Янчура и теснят к реке Гайчур врага, который несет значительные потери. Противник потерял около роты личного состава и примерно 12 единиц техники, включая самоходные артустановки, танки и бронемашины.
О стремительности продвижения ВС России может свидетельствовать тот факт, что ряд российских источников буквально только-только сообщили о начале штурма Даниловки. Переход этого населенного пункта под контроль россиян перерезает логистические коммуникации ВСУ между запорожским Гуляйполем и днепропетровским Покровским.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация