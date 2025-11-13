ВС России преодолели укрепления врага и освободили Даниловку на Днепропетровщине

Военнослужащие 5-й гвардейской танковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» ВС России преодолели укрепления врага и освободили Даниловку на Днепропетровщине. Наши бойцы действовали активно и решительно, выбив противника из села, и с боем продвинулись вглубь украинской обороны на три километра.

Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Наши подразделения подошли к населенному пункту с южной стороны. Здесь бойцы наткнулись на мощную оборонительную линию противника. Она состояла из противотанковых рвов, «зубов дракона», минных полей и укрепленных огневых точек. С севера доступ в село преграждала река Янчур. Но, используя маневр и огневую мощь, военнослужащим, прибывшим в зону СВО из Бурятии, удалось прорвать оборону противника и в кратчайшие сроки освободить населенный пункт. Под их полный контроль перешло примерно 150 строений.


Сейчас российские военные зачищают от подразделений 154-й механизированной бригады ВСУ западный берег Янчура и теснят к реке Гайчур врага, который несет значительные потери. Противник потерял около роты личного состава и примерно 12 единиц техники, включая самоходные артустановки, танки и бронемашины.

О стремительности продвижения ВС России может свидетельствовать тот факт, что ряд российских источников буквально только-только сообщили о начале штурма Даниловки. Переход этого населенного пункта под контроль россиян перерезает логистические коммуникации ВСУ между запорожским Гуляйполем и днепропетровским Покровским.

  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +8
    Сегодня, 12:48
    Вперед, вперед на запад! Добьем гада в его логове!

    Вперед, вперед на запад! Добьем гада в его логове!
    Уничтожая бандерлогов, берегите себя. Ваша жизнь бесценна для России!
  2. Aлеkc Звание
    Aлеkc
    +1
    Сегодня, 12:58
    Однако, Даниловка... Как-будто, тарасы должны были там цепляться до последнего.
  3. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 14:20
    Замечательно! То, что доктор прописал! Нечаевке - приготовиться! Это будет плацдарм для движения на юг и поиска места для форсирования Гайчура и вклинивания в новую линию обороны, которую противник выстроил по его (Гайчура) западному берегу. А еще приготовиться - Гаю и Отрадному. От них будем двигаться на запад, охватывая Покровское с юго-запада, одновременно прощупывая возможность там форсировать Гайчур и выйти во фланг и тыл новой линии обороны. Удачи мужикам!