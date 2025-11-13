Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты.

О контроле россиян над городом Покровск или об оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет.

Глава киевской хунты сделал откровенно популистское и де-факто нереализуемое заявление по поводу ситуации для остатков ВСУ в Покровско-Мирноградском (Красноармейско-Димитровском) котле. Помимо всего прочего, Зеленский признался, что высшее украинское командование уже не контролирует ситуацию на этом участке фронта.В ходе общения с репортером Bloomberg Television Зеленский заявил, что украинские военные в Покровске могут сами принять решение о выводе войск. Такого решения от Генштаба ВСУ и «просроченного» главкома Украины противник, пытавшийся удержать здесь оборону, ждал намного раньше. Фактически Зеленский объявил, пусть и сильно запоздалую, эвакуацию. О деблокировании «окруженцев» речи уже не идет, они для Киева стали очередным списанным материалом.Глава киевского режима в интервью «Блумберг» вдруг озаботился жизнями солдат:Что более всего примечательно, с ним заочно не согласен главком ВСУ Александр Сырский. В своем телеграм-канале он продолжает отрицать факт окружения оставшихся частей в Покровске, утверждая, что ситуация в городе под контролем украинских военных.Главком ВСУ:Недаром Сырский еще во времена, когда он командовал обороной Бахмута (ныне вновь Артемовск) и Соледара получил среди украинских военных сразу несколько точных прозвищ: «мясник», «груз-200» и «генерал-котел». Последнее как раз подходит для ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации и не только. Хотя получил его Сырский намного раньше, когда под его командованием ВСУ попали в Дебальцевский котел в 2015 году, откуда боевики вырвались с огромными потерями.Генерал отметил, что покровское направление остается «наиболее активным», здесь ежедневно фиксируется большое число штурмов ВС РФ. Стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит, по его словам, от уровня взаимодействия и согласованности действий органов войскового управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых заданий.Видимо, еще не читал интервью Зеленского «Блумбергу», в котором тот как раз признает отсутствие вертикали командования остатками гарнизона ВСУ в агломерации на западе ДНР. Хуже того, получается, что взаимодействие отсутствует даже между Зеленским и Сырским. Пока глава киевского режима фактически заявляет, что пора украинским военным в Покровске «спасаться самим», главком ВСУ отрицает проблему и настаивает на удержании обороны.Основными задачами ВСУ в Покровске Сырский назвал «постепенное взятие под контроль значительных районов, поддержку и защиту имеющихся логистических путей и организацию дополнительных». По его словам, украинские военные делают всё, чтобы передвижение и закрепление ВС РФ в городе было невозможным.На деле, как признают сами боевики ВСУ, все происходит с точность до наоборот. Ещё неделю назад медийный украинский военный с позывным «Гера» назвал снабжение Покровска фактически уничтоженным, и отметил, что только за сам факт захода в город нужно давать орден мужества.