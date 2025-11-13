ВС РФ освободили большую часть пгт Яровая в районе Красного Лимана

Российские войска значительно продвинулись на севере Донецкой Народной Республики. В результате успешных наступательных действий наших войск противник потерял большую часть пгт Яровая, территориально входящего в состав Краматорского района.Освобождение нашими войсками значительной части этого населённого пункта позволило перерезать для противника транспортное сообщение между Красным Лиманом и Изюмом. И одновременно подойти к Святогорску, значительно увеличив охват лиманского гарнизона вооружённых сил Украины.Под контроль ВС РФ перешла и железнодорожная станция Новосёловка.При такой конфигурации становится вполне очевидно, что потеря противником контроля над оставшейся частью Яровой, равно как и полный охват Красного Лимана, что называется, не за горами. Для полного блокирования гарнизона в этом городе понадобится перерезать маршрут снабжения со стороны Славянска. Но там и сейчас для ВСУ всё сложно ввиду того, что мост через Северский Донец, находящийся на этом маршруте получил критические повреждения.Одновременно с этим наши войска продвигаются на участке местности между Красным Лиманом и Ямполем, по сути, разрезая группировку противника на этом участке фронта на части.

