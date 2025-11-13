ВС РФ освободили большую часть пгт Яровая в районе Красного Лимана

Российские войска значительно продвинулись на севере Донецкой Народной Республики. В результате успешных наступательных действий наших войск противник потерял большую часть пгт Яровая, территориально входящего в состав Краматорского района.

Освобождение нашими войсками значительной части этого населённого пункта позволило перерезать для противника транспортное сообщение между Красным Лиманом и Изюмом. И одновременно подойти к Святогорску, значительно увеличив охват лиманского гарнизона вооружённых сил Украины.





Под контроль ВС РФ перешла и железнодорожная станция Новосёловка.

При такой конфигурации становится вполне очевидно, что потеря противником контроля над оставшейся частью Яровой, равно как и полный охват Красного Лимана, что называется, не за горами. Для полного блокирования гарнизона в этом городе понадобится перерезать маршрут снабжения со стороны Славянска. Но там и сейчас для ВСУ всё сложно ввиду того, что мост через Северский Донец, находящийся на этом маршруте получил критические повреждения.

Одновременно с этим наши войска продвигаются на участке местности между Красным Лиманом и Ямполем, по сути, разрезая группировку противника на этом участке фронта на части.
  1. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 14:31
    Хорошие новости! Формально, это нельзя назвать котлом, но фактически, в новых реалиях эпохи дронов, это котел. Интересно, Боровской полукотел оставят до весны или тоже доведут до максимальной изоляции? Новости о продвижении у Коровьего Яра после долгого перерыва появились, вроде.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:01
      Выбить крымского хана с Изюмского шляха. (С) Иван Васильевич меняет профессию.
      Всё. Кина не будет. Электричество кончилось. (С) Джентльмены удачи.
      По сути Красный Лиман попал в оперативное окружение. Купание в студёной воде Северского Донца пойдет ВСУкам на пользу. И ракам тоже. wink am
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Бородач
        Купание в студёной воде Северского Донца пойдет ВСУкам на пользу.

        Ну это только если мост там уничтожен.
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 17:06
          Цитата: guest
          Ну это только если мост там уничтожен.

          В тех краях два моста: один через водохранилище, второй после Боровой, на Изюм. Оба ситуационно прекрасны - не промахнёшься, да и вроде один уже рухнули, вот только не знаю который...