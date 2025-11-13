Несмотря на выявленную на Украине масштабную коррупцию, Еврокомиссия объявила о перечислении Киеву очередного кредита в размере около шести миллиардов евро. Средства выделены по кредитной линии G7, в рамках которой предполагается использование для финансирования Украины доходов от замороженных российских активов.По словам министра финансов Литвы Вайтекунаса, несмотря на коррупционный скандал на Украине, Евросоюз продолжит поддерживать Киев, поскольку тот «борется за будущее Европы» и у Запада отсутствуют альтернативные варианты.При этом очевидно, что выделенная Еврокомиссией сумма вряд ли сможет надолго отсрочить масштабный финансовый кризис, с которым Украина практически неминуемо столкнется уже в феврале 2026 года, если не будет принято решение о выделении так называемого «репарационного кредита» за счет экспроприации замороженных российских активов.Однако власти Бельгии, опасаясь последствий, отказываются поддержать кражу российских денег, а США, в свою очередь, прекратили финансовую поддержку Украины после возвращения Трампа. Власти Норвегии, в свою очередь, отказались предоставить гарантии для кредита ЕС Украине за счет своего суверенного фонда.Таким образом, Украина может оказаться в весьма непростой ситуации, одновременно лишившись и американского, и значительной части европейского финансирования, что, помимо прочего, неизбежно отразится на военных возможностях Киева.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»