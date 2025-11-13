Несмотря на выявленную коррупцию, Еврокомиссия выделила Киеву очередной кредит

Несмотря на выявленную коррупцию, Еврокомиссия выделила Киеву очередной кредит

Несмотря на выявленную на Украине масштабную коррупцию, Еврокомиссия объявила о перечислении Киеву очередного кредита в размере около шести миллиардов евро. Средства выделены по кредитной линии G7, в рамках которой предполагается использование для финансирования Украины доходов от замороженных российских активов.

По словам министра финансов Литвы Вайтекунаса, несмотря на коррупционный скандал на Украине, Евросоюз продолжит поддерживать Киев, поскольку тот «борется за будущее Европы» и у Запада отсутствуют альтернативные варианты.

При этом очевидно, что выделенная Еврокомиссией сумма вряд ли сможет надолго отсрочить масштабный финансовый кризис, с которым Украина практически неминуемо столкнется уже в феврале 2026 года, если не будет принято решение о выделении так называемого «репарационного кредита» за счет экспроприации замороженных российских активов.

Однако власти Бельгии, опасаясь последствий, отказываются поддержать кражу российских денег, а США, в свою очередь, прекратили финансовую поддержку Украины после возвращения Трампа. Власти Норвегии, в свою очередь, отказались предоставить гарантии для кредита ЕС Украине за счет своего суверенного фонда.

Таким образом, Украина может оказаться в весьма непростой ситуации, одновременно лишившись и американского, и значительной части европейского финансирования, что, помимо прочего, неизбежно отразится на военных возможностях Киева.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 13:13
    Несмотря на выявленную коррупцию, Еврокомиссия выделила Киеву очередной кредит

    Кого-то это напрягает? Живите по совести и заботьтесь о своём народе, а этих нацистов и их спонсоров давно ждут черти со сковородками...
    1. Zyablicev43 Звание
      Zyablicev43
      +4
      Сегодня, 13:35
      Украина-ландскнехт Европы.Будут скулить,выть,причитать,но деньги на содержание найдут.Цель,поставленная Европой-далека до завершения,а до Остапов и Панасов им дела нет..
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:04
        Интересно и долго ли Россия будет наблюдать, как "бешеная немка" и брюссельская коррупционера Урсулиха фон дер Ляйен будет распоряжаться доходами от российских ЗВР в пользу киевской хунты Зеленского?

        Урсулиха фон дер Ляйен не иначе, что сидит у Зеленскоги на коррупционных нелегитимных "откатах" по раздербаниванию ЗВР России! Впрочем как и Макрон, который находится под "крышей" Ротшильдов!

        Если Зеленского не убьют, то мы многое узнаем про незаконное обогащение руководства ЕС и стран "Вашингтонского обкома" на на воровстве доходов от ЗВР России и разграблении Украины Зеленским и его командой!
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Zyablicev43
        Украина-ландскнехт Европы.Будут скулить,выть,причитать,но деньги на содержание найдут.

        "Он, конечно, мерзавец, но это наш мерзавец. И мы будем ему помогать", - слова одного бывшего президента США в отношении никарагуанского диктатора Сомосы.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Zyablicev43
        Украина-ландскнехт Европы.

        Это колониальные войска Европы.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 14:50
      Презик-нюхач потирает потные ладошки в предвкушении дерибана очередного европейского транша. wink laughing
      Собственно ради этих денег Зеленский и продолжает войну.
  2. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +2
    Сегодня, 13:14
    Ну а как быть без откатов,коррупция она и есть коррупция.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:29
      А интересно баулы для переноски бабок прилагаются к еврокредиту? laughing
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 13:35
      А как быть? Деньги сами себя не украдут good
  3. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    -9
    Сегодня, 13:17
    Ну странный заголовок у нас же Мин.Обороне тоже постоянно деньги выделяют.
    Коррупция есть везде.
  4. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +4
    Сегодня, 13:17
    Ну, с учётом того, что все эти Урсулы и Калласы на откатах плотно сидят, так с чего бы и не выдавать кредиты? Тем более не за свой счёт и не за счёт национальных бюджетов, а из эфемерного "общего котла".
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 13:19
    А что же это означает? Неужто еврокомиссия хочет участвовать в коррупции?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 14:37
      Так она и участвует в полный рост. Откаты капают непосредственным "разрешителям", которые потом уйдут со своих постов и сами отдавать ничего не будут))
  6. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 13:23
    Ещё бы не выделили - откаты сами собой не образуются laughing
  7. А_В_К Звание
    А_В_К
    +2
    Сегодня, 13:24
    Цитата: faterdom
    Неужто еврокомиссия хочет участвовать в коррупции?

    Уже участвует
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:24
    Несмотря на выявленную коррупцию, Еврокомиссия выделила Киеву очередной кредит

    Что буржуям эта коррупция!? Наоборот, они ее всегда поощряли и поощряют. Это буржуям крайне выгодно, тк. воры украденное бабло выводят на запад, да, еще встают под надзор спецслужб и финконтроль: чуть рыпнешься, все бабло потеряешь...
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 13:43
    Знач краинская коррупция ещё не затмила есовскую... ЕС можно руки ещё греть и греть....
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:07
    Помните "коробку из под ксерокса"? То же самое, только вместо чубайса с лисовским будут бесноватая Урсуля с зеленским.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Дилетант
      Помните "коробку из под ксерокса"? То же самое

      Только коробки не из под ксерокса, а от промышленного холодильника.
      Типа такого:
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 14:10
    "Таким образом, Украина может ...."
    или не может...
    кто пьет хороший кофе, пусть погадает на гуще.....

    А пока, увы. 10 летнее уверение СМИ, что денег не выделят и Украину вот-вот бросят (и т .п.) - обернулось 10летним безнаказаным враньем разных СМИ , экспертов, чиновников, (имхо)
    К которому все настолько привыкли, что воспринимают просто как фон жизни...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 14:56
      а вы верите каждому слову сми?)))))) ну дали и дали, какая уже разница, но поток все иссякает и иссякает
  12. Appraiser Звание
    Appraiser
    +1
    Сегодня, 14:31
    В этом особенного ничего нет и быть не может, очередной распил "бабла", пока есть у них такая возможность ........ soldier
  13. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 14:49
    Решили, что успеют бабло между собой распределить, пока "пианиста" не грохнули.
  14. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:49
    Пока киевский режим наносит урон РФ, киевскому режиму будут выделяться деньги!
  15. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 17:33
    Коррупция казнокрадство взяточничество сопровождают всю историю человечества и в этом нет ничего необычного - где-то она больше, где-то меньше но имеет место везде. Дело не в самой коррупции, а в её масштабах подрывающих власть правящей группировки.
    В отличие от США, для ЕС врагом номер один является РФ и сдаваться, отступать от желания дефрагментировать-деколонизировать РФ ЕС никогда не откажется, а быть стало и любая сделка по Украине с сохранением её государственности будет лишь временным перемирием.