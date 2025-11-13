Несмотря на выявленную коррупцию, Еврокомиссия выделила Киеву очередной кредит
Несмотря на выявленную на Украине масштабную коррупцию, Еврокомиссия объявила о перечислении Киеву очередного кредита в размере около шести миллиардов евро. Средства выделены по кредитной линии G7, в рамках которой предполагается использование для финансирования Украины доходов от замороженных российских активов.
По словам министра финансов Литвы Вайтекунаса, несмотря на коррупционный скандал на Украине, Евросоюз продолжит поддерживать Киев, поскольку тот «борется за будущее Европы» и у Запада отсутствуют альтернативные варианты.
При этом очевидно, что выделенная Еврокомиссией сумма вряд ли сможет надолго отсрочить масштабный финансовый кризис, с которым Украина практически неминуемо столкнется уже в феврале 2026 года, если не будет принято решение о выделении так называемого «репарационного кредита» за счет экспроприации замороженных российских активов.
Однако власти Бельгии, опасаясь последствий, отказываются поддержать кражу российских денег, а США, в свою очередь, прекратили финансовую поддержку Украины после возвращения Трампа. Власти Норвегии, в свою очередь, отказались предоставить гарантии для кредита ЕС Украине за счет своего суверенного фонда.
Таким образом, Украина может оказаться в весьма непростой ситуации, одновременно лишившись и американского, и значительной части европейского финансирования, что, помимо прочего, неизбежно отразится на военных возможностях Киева.
Информация