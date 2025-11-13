Ровенская АЭС в «йодной яме»: станция не может восстановить генерацию

Ровенская АЭС в «йодной яме»: станция не может восстановить генерацию

Ровенская атомная электростанция по состоянию на 12 ноября так и не смогла вернуться к нормальной выдаче электроэнергии в объединенную энергосистему Украины. Причина – переход реакторов в состояние так называемой «йодной ямы» после вынужденной остановки.

Директор РАЭС Тарас Ткач сообщил, что персонал станции разработал планы и сценарии восстановления работы, однако вывести реактор на полную мощность пока невозможно. По его словам, аварийная готовность включает пошаговые процедуры, по которым будет происходить восстановление генерации, но этот процесс требует времени.



Йодная яма – состояние, при котором в активной зоне реактора накапливается радиоактивный изотоп ксенон-135, образующийся из распада йода-135. Ксенон резко поглощает нейтроны, что приводит к падению реактивности и делает невозможным быстрый вывод реактора на номинальную мощность после его остановки. Подобный эффект был одним из факторов, сыгравших ключевую роль в развитии аварии на Чернобыльской АЭС.

Украинская энергетическая система остается в перегруженном состоянии, а простои атомных блоков усиливают дефицит мощности, особенно на фоне продолжающихся ударов по энергообъектам. Восстановление работы РАЭС ожидается, но сроки остаются неопределенными.
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    Сегодня, 13:47
    Вообще,есть типовая программа,в случае этой самой "ямы".И никаких самостоятельных сценариев,разработок быть не может.Хотя,веселитесь мальчики.Лишь бы ветер был не западный
    ANB
      ANB
      Сегодня, 13:51
      . Хотя,веселитесь мальчики.Лишь бы ветер был не западный

      Долбанет. Ой долбанет. Там небось ещё и сборки американские. Да, с ветром бы правильно было....
      dmi.pris1
        dmi.pris1
        Сегодня, 13:57
        Да как бы..Не должно при этом на ВВЭР ничего случится.Только если много "звезд" сойдутся,и д..лы соберутся в БЩУ.Они всего навсего должны по написанному "поднять" реактор из "ямы".На ЧАЭС неправильные действия СИУРа привели к катастрофе,но там совсем другой реактор
        ANB
          ANB
          Сегодня, 14:04
          . д..лы соберутся в БЩУ

          Одного этого достаточно чтобы любой реактор бахнуть. Только что у ВВЭР АЗ должна быть понадежнее, но см предыдущий пункт.
        Бородач
          Бородач
          Сегодня, 14:37
          Цитата: dmi.pris1
          Да как бы..Не должно при этом на ВВЭР ничего случится.Только если много "звезд" сойдутся,и д..лы соберутся в БЩУ.Они всего навсего должны по написанному "поднять" реактор из "ямы".На ЧАЭС неправильные действия СИУРа привели к катастрофе,но там совсем другой реактор

          Пока реакторы Ровенской АЭС находятся в йодной яме, самое время раздолбать все электроподстанции вокруг АЭС, чтобы электростанция навсегда перешла в режим холодного останова.
          vargo
            vargo
            Сегодня, 15:43
            Даже в этом режиме на сколько я знаю ей будет требоваться электричество для насосов и прочего оборудования. Полное обесточивание для АЭС опасно.
          Ablet
            Ablet
            Сегодня, 16:21
            Главно раздолбать исходящие подстанции, входящие надо осмотрительно.
            lexat7
              lexat7
              Сегодня, 16:55
              belay
              А что такое исходящие и входящие подстанции?
    isv000
      isv000
      Сегодня, 13:54
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще,есть типовая программа,в случае этой самой "ямы".И никаких самостоятельных сценариев,разработок быть не может.Хотя,веселитесь мальчики.Лишь бы ветер был не западный

      Веселухи и нам хватит, по самое не балуй. Под Николаевом скоро ЛБС пройдёт, если свыни копыта в гору не задерут, а там тоже АЭС стоит. Пока в ЕС мозги не встанут на место угроза загрязнения всё ближе...
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 14:03
      hi Если это не деза лженедоЗапада совместно с жыдо наркофюрером,как всегда, обвинят Россию в перегрузке АЭС, МАГАТЭ с Гросси готовят доклад и обращение к Кремлю по указке матрасников и мелко бритов к остановке БД до выяснения причин и восстановления режима АЭС, гейропа выразит озабоченность.
      А роза ветров, к сожалению, северо- западных направлений.
      Mitos
        Mitos
        Сегодня, 14:35
        Могут требовать что угодно, их состояние Курской АЭС не волновало, целью был захват и Магате думаю никаких запросов бы не делало. Да и не в их юрисдикции этот вопрос.
        ZovSailor
          ZovSailor
          Сегодня, 14:45
          Mitos
          Сегодня, 14:35
          Могут требовать что угодно, их состояние Курской АЭС не волновало, целью был захват и Магате думаю никаких запросов бы не делало. Да и не в их юрисдикции этот вопрос.

          hi Мы-то знаем, что все провокации готовятся мелко бритами совместно с жыдо наркофюрером и матрасниками.
          Поэтому МИД РФ и представителям в ООН необходимо реагировать на обвинения, а нашим военным дипломатам- ВС РФ в СВО на ЛБС пожелать успеха в развитии наступления и освобождения исконно русских земель бандерштата.
    seregatara1969
      seregatara1969
      Сегодня, 16:51
      Сейчас осень и преобладают западные ветры в европейской части России.
    Aндрей Ко
      Aндрей Ко
      Сегодня, 18:28
      Вот не думал что такое количество физиков-ядерщиков присутствует на сайте, и советы одни краше других - народ это НЕ БЛЕНДЕР, это реактор в работе которого не все даже на атомной стации разбираются. Но новость зашла вовремя, аккурат под визг про воровство в Энергоатоме.
      dmi.pris1
        dmi.pris1
        Сегодня, 18:31
        При чем тут физики?Лично я заканчивал МЭИ,и практику проходил на СиАЭС.Хотя дальше работал в ТАИ на тепловой станции
        Aндрей Ко
          Aндрей Ко
          Сегодня, 18:36
          Ну да причем физики, тем более ядерщики - ниже в комментариях скороварку же обсуждают и условия ее работы (ха -ха)
  Joker62
    Joker62
    Сегодня, 14:06
    Ровенская АЭС в «йодной яме»: станция не может восстановить генерацию

    Ну и замечательно! Главное, чтоб вообще не запускалась влоть до прихода российских войск!
    И еще, чтобы не повторилась судьба Чернобильской АЭС.
    Правдодел
      Правдодел
      Сегодня, 14:40
      Главное, чтоб вообще не запускалась влоть до прихода российских войск!

      К сожалению, тут может совсем другое сработать. В порыве непременного запуска, да, еще с подачи Вестингауз, могут доиграться, что реактор хлопнет. Вот тогда будет не до веселья всем, кроме бандерлогов, которые будут хлопать в ладоши от радости и скакать-скакать-скакать. У них эти скачки - на подсознательном уровне...
      Nastia Makarova
        Nastia Makarova
        Сегодня, 15:00
        под радиацией долго не проскачут)))))
  ex_paragon
    ex_paragon
    Сегодня, 14:12
    Доведут эти морекопы до цугундера.
  HAM
    HAM
    Сегодня, 14:15
    Похоже,если с Запорожской АЭС ничего не получилось,то необходимо сотворить аварию на собственной станции чтоб "мировая общественность" россиян осудила,а "пострадавших" пожалела и долларов подкинула...с куевских правителей такой сценарий сбудется: "сгорел сарай,гори и хата!" да и про куевские коррупционные скандалы в Эвропе в миг забудут..
  berlaga2005
    berlaga2005
    Сегодня, 14:19
    Если сейчас нет выработки энергии на станции, то наверно надо сейчас разрушить линии электропередач. Чтобы не имело смысла её ремонтировать и запускать. Пусть остается в яме.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      Сегодня, 14:30
      Вот эта ситуация распада(не ядерного) на изолированные энергоострова и привело к падннию реакторов в яму .АЭС не имеет возможности маневрировать оперативно мощностью,это не ТЭС.Нет потребления в регионе,значит будет такая лажа.
  berlaga2005
    berlaga2005
    Сегодня, 14:22
    Наиболее критично в ситуации с Ровенской АЭС это завод по переработке радиоактивных отходов на её территории.
    тоже-врач
      тоже-врач
      Сегодня, 14:28
      не понял, в чём критичность завода? Сборки в заглушенных реакторах могут лежать десятки лет, ничего перерабатывать не надо. Нам необходимо только остановить генерацию. Для этого достаточно повалить пару опор ЛЭП на выходе со станции.
      Опасность только в том, что бандеровцы в случае поражения взорвут и реакторы, и хранилища. Так это головная боль Европы...
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      Сегодня, 15:46
      Откуда там "завод по переработке радиоактивных отходов"?Есть ХОЯТ-хранилище отработанного топлива.Это не завоб
      berlaga2005
        berlaga2005
        Сегодня, 15:59
        Лет пять назад состоялся запуск завода по переработке радиоактивных отходов. У Украины были какие-то планы чтобы ОЯТ вывозить на хранение в чернобыльскую зону. А на РАЭС его как раз готовили для транспортировки и хранения. Даже были планы всё европейское ОЯТ в Чернобыль вывезти. То это все не точно, я уже подзабыл ту историю
        dmi.pris1
          dmi.pris1
          Сегодня, 16:03
          Это на площадке ЧАЭС.Причем,только жидких отходов.По этому я и удивился про Ровно
  тоже-врач
    тоже-врач
    Сегодня, 14:24
    В крайнем случае, йод распадётся через 100 дней и станцию запустят.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 14:40
    Эти свинопасы целое государство угробили и довели до социального взрыва и краха. Думаю, они и АЭС угробят. На большее они, не способны. Господи, дал же бог "братьев"....
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      Сегодня, 14:56
      Наследство им досталось тяжелое, понахапали ото всех соседей и не справились с грузом ответственности, с собой унести не смогли. wassat
      Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич
        Сегодня, 14:58
        "Шо нэ зьим, то понадкусюю". Не зря народ наш, веками, анекдоты про укров сочинял. Глас народа-глас Божий.
    Zoer
      Zoer
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Андрей Николаевич
      Господи, дал же бог "братьев"....

      Да никто не давал. Сами, всё сами. Не надо было СССР рушить. А потом 30 лет не обращать внимания, что там творится. Но у барыг, присосавшихся ко власти свои взгляды и приоритеты.
      nik-mazur
        nik-mazur
        Сегодня, 16:07
        Цитата: Zoer
        Не надо было СССР рушить

        Тогда уж, не надо было рушить Российскую Империю, где была губернская система и ни о каких национальных республиках речи не было.
        Zoer
          Zoer
          Сегодня, 16:14
          Цитата: nik-mazur
          Тогда уж, не надо было рушить Российскую Империю, где была губернская система и ни о каких национальных республиках речи не было.

          Не надо было. Но царь и дворяне довели страну до края. Других вариантов развития событий уже просто не было. СССР же развалили намеренно, сами же номенклатурщики, которые до сих пор у власти.
          nik-mazur
            nik-mazur
            Сегодня, 16:27
            Цитата: Zoer
            Других вариантов развития событий уже просто не было

            Варианты есть всегда.
            И при любом раскладе, заменять существующее административное губернское деление на национальные республики – это исключительно дурацкая идея.
            Zoer
              Zoer
              Сегодня, 16:49
              Цитата: nik-mazur
              И при любом раскладе, заменять существующее административное губернское деление на национальные республики – это исключительно дурацкая идея.

              С этим согласен. Причём создавать новые республики несуществующего народа- это верх кретинизма.
  Metallurg_2
    Metallurg_2
    Сегодня, 15:10
    Дай бог, чтобы у них там так тряхнуло, чтобы всю Западенщину фонящими какашками завалить лет на 300.
  AK-1945
    AK-1945
    Сегодня, 15:19
    "Рационализаторы" в свое время одну АЭС в УССР на воздух запустили, сейчас походу решили вспомнить "славные" традиции.
  ideo098
    ideo098
    Сегодня, 15:41
    Если СМИ не врут, то в сентябре 2023 года на АЭС завезли новые топливные сборки. Ранее реакторы этого типа использовали только российское ядерное топливо, прибывшая партия произведена американо-шведским подразделением Westinghouse Electric Sweden. Так что ...... Господи помоги. Второй Чернобыль никому не нужен.
  fiv
    fiv
    Сегодня, 18:03
    Да у них всё в яме. Не в йодной. В другой. В которой пахнет далеко не галогенами.