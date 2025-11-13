Ровенская АЭС в «йодной яме»: станция не может восстановить генерацию

Ровенская атомная электростанция по состоянию на 12 ноября так и не смогла вернуться к нормальной выдаче электроэнергии в объединенную энергосистему Украины. Причина – переход реакторов в состояние так называемой «йодной ямы» после вынужденной остановки.Директор РАЭС Тарас Ткач сообщил, что персонал станции разработал планы и сценарии восстановления работы, однако вывести реактор на полную мощность пока невозможно. По его словам, аварийная готовность включает пошаговые процедуры, по которым будет происходить восстановление генерации, но этот процесс требует времени.Йодная яма – состояние, при котором в активной зоне реактора накапливается радиоактивный изотоп ксенон-135, образующийся из распада йода-135. Ксенон резко поглощает нейтроны, что приводит к падению реактивности и делает невозможным быстрый вывод реактора на номинальную мощность после его остановки. Подобный эффект был одним из факторов, сыгравших ключевую роль в развитии аварии на Чернобыльской АЭС.Украинская энергетическая система остается в перегруженном состоянии, а простои атомных блоков усиливают дефицит мощности, особенно на фоне продолжающихся ударов по энергообъектам. Восстановление работы РАЭС ожидается, но сроки остаются неопределенными.

