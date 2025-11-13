Орбан об украинской коррупции: «Это мафиозная сеть, вовлечённая в войну»
Украинское руководство – это мафиозная сеть, вовлеченная в войну. А Зеленский является ее неотъемлемой частью.
Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он заявил:
Говоря об украинской коррупции, Орбан напомнил, что главный подозреваемый в рамках коррупционного расследования Тимур Миндич спешно покинул страну, а министру энергетики Украины пришлось уйти в отставку.
Глава венгерского правительства выразил недоумение по поводу того, что Брюссель зачем-то вливает в этот хаос внушительные средства европейских налогоплательщиков. По мнению Орбана, это безумие, так как все, что не будет потрачено на военные нужды, окажется попросту разворованным киевской военной мафией.
Политик делает вывод, что Венгрии не следует в этом участвовать. Правительство страны не станет отправлять Киеву деньги, принадлежащие венгерскому народу. Лучше будет потратить эти средства на повышение его благосостояния. И Будапешт уже предпринимает шаги в данном направлении. Так, венгерское правительство увеличило в два раза пособия для семей, которые берут к себе на воспитание приемных детей, а также ввело для пожилых граждан 14-ю пенсию.
Украинский коррупционный скандал прокомментировал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, он стал очередным подтверждением того, что Евросоюзу не стоит финансировать киевские власти за счет налоговых поступлений от своих граждан.
