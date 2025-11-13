Орбан об украинской коррупции: «Это мафиозная сеть, вовлечённая в войну»

3 408 9
Орбан об украинской коррупции: «Это мафиозная сеть, вовлечённая в войну»

Украинское руководство – это мафиозная сеть, вовлеченная в войну. А Зеленский является ее неотъемлемой частью.

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он заявил:
Золотая иллюзия Украины рушится.


Говоря об украинской коррупции, Орбан напомнил, что главный подозреваемый в рамках коррупционного расследования Тимур Миндич спешно покинул страну, а министру энергетики Украины пришлось уйти в отставку.

Глава венгерского правительства выразил недоумение по поводу того, что Брюссель зачем-то вливает в этот хаос внушительные средства европейских налогоплательщиков. По мнению Орбана, это безумие, так как все, что не будет потрачено на военные нужды, окажется попросту разворованным киевской военной мафией.

Политик делает вывод, что Венгрии не следует в этом участвовать. Правительство страны не станет отправлять Киеву деньги, принадлежащие венгерскому народу. Лучше будет потратить эти средства на повышение его благосостояния. И Будапешт уже предпринимает шаги в данном направлении. Так, венгерское правительство увеличило в два раза пособия для семей, которые берут к себе на воспитание приемных детей, а также ввело для пожилых граждан 14-ю пенсию.

Украинский коррупционный скандал прокомментировал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, он стал очередным подтверждением того, что Евросоюзу не стоит финансировать киевские власти за счет налоговых поступлений от своих граждан.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 14:19
    Про 13 зарплату знаю,а вот про 14-ю пенсию для пожилых слышу впервые. . . hi
    1. Chifka Звание
      Chifka
      +6
      Сегодня, 14:25
      Про 13 зарплату знаю,а вот про 14 пенсию для пожилых слышу впервые. . .

      У нас тоже порывались в Госдуме для пенсионеров 13-ю пенсию сделать, типа подарка на НГ. В прошлом годе вроде сия история имела быть. Но потом кто-то им рассказал, что месяцев в году всего 12, и они эту идею катеорически зарубили. Типа и так пенсы жируют... request
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:38
      андрей мартов
      Сегодня, 14:19
      Про 13 зарплату знаю,а вот про 14-ю пенсию для пожилых слышу впервые. . . hi

      hi До безобразия порядочная гейропа, отношения которой с жыдо наркофюрером и бандеронацистами представлялись борьбой нанайских мальчиков, вдруг, неожиданно прозрела и выразила удивление.
      Но эта болезнь быстро пройдёт, ибо в ЕС и всех странах гейропы слова и дела расходятся, когда на кону шкурные интересы отдельных личностей по распилу бабла.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 14:42
      Орбан скромничает тем, что не назвал Зеленского главным вором на Украине. Журналисты западных СМИ уже нашли активы Зеленского на несколько млрд. Он сказочно разбогател за время СВО, и по сути стал самым богатым олигархом Украины. laughing
      Вот такой вот диктатор-олигарх.
      По сравнению с Зеленским Гитлер выглядит бессребреником одержимым идеей. laughing
  2. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +4
    Сегодня, 14:35
    Слишком мягко назвать мафией режим основанный на идеях нацизма и фашизма.
    Нужно не только называть вещи своими именами без дипломатических экивоков, но и давать действиям бандеровского режима справедливую юридическую оценку на основе всем известных прецедентов Нюрнбергского военного трибунала 1945 -1946 года. Есть "Белая книга" о преступлениях киевского режима, есть тысячи томом уголовных дел в которых фигурирую реальные организаторы терактов и военных преступлений, даже расследования о терактах "Северного потока" в самом ЕС. Неужели есть наивные люди,которые думают что преступники в Европе и в Киеве оставаясь безнаказанными на высоких должностях сами остановятся?
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 14:40
    """Украинское руководство – это мафиозная сеть, вовлеченная в войну.""" (с)

    Немного не так. Украинское руководство - развязало эту войну, ради своих мафиозных интересов.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 14:51
    Европейцы плохо знают что такое "украинство" -его историю и не понимают возможные последствия экономических и политических отношений с этой частью населения. Хотя бы у наших историков и политологов поинтересовались. Хотя, европейцы сами выбирали свою власть и своей руководство. Пусть теперь, пожинают плоды. В одном уверен- Орбан своим нежеланием поддерживать шароварную страну, сэкономил массу средств венгерских налогоплательщиков и возможно заработал, на поставках российского топлива-Венгрии.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 14:57
    Чубатые пустоголовики, вам весело? А вот зачем этим дядям мова?
    "Совладелец фирмы «Квартал 95» бизнесмен Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман, сбежавшие с Украины, не намерены возвращаться в страну"
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 15:01
    Можно подумать, что раньше не знали))) зеленюх и его кодла устаивали своих хозяев в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Видимо вашингтонские парни решили, что хватит.