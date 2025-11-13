В ФРГ намерены вернуть обязательную военную комиссию и призыв по жеребьёвке

1 855 15
В ФРГ намерены вернуть обязательную военную комиссию и призыв по жеребьёвке

Власти Германии всеми силами стремятся возродить военное лидерство в Европе. С этой целью правительство Мерца и правящая коалиция СДПГ и блока ХДС/ХСС в бундестаге (парламент ФРГ) увеличивают оборонные расходы, невзирая на проблемы в экономике и все большее падение уровня жизни немцев, как и катастрофический рейтинг главы кабмина.

Для решения одной из главных проблем бундесвера (ВС ФРГ) в части дальнейшей милитаризации государства, связанной с нежеланием большинства граждан ФРГ идти на военную службу добровольно, Берлин готов возродить обязательный призыв в армию. Он был отменен в ФРГ в 2011 году, с этого момента страна перешла на контрактную форму службы.



И вот правящая коалиция бундестага после нескольких месяцев дискуссий нашла решение этой проблемы. Немецкие СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что депутаты достигли соглашения о возвращении обязательной военной службы, пока что в урезанной форме.

Согласно пока еще не принятому проекту закона, в случае его вступления в силу все граждане ФРГ мужского пола, достигшие 18 лет, будут проходить медицинскую комиссию с обязательной постановкой на воинский учет. В случае нехватки добровольцев в Вооруженные силы будут призывать по жребию.



Это решение отменяет ранее обсуждавшуюся схему двойной жеребьевки, когда случайный отбор определял сначала тех, кто пойдет на медкомиссию, а потом — кто пойдет служить. Теперь комиссию должны будут пройти все молодые немцы. Признанные годными к военной службе «сыграют в лотерею» и при недостаточном наборе добровольцев-контрактников в бундесвер будут призваны в обязательном порядке. Женщины могут сделать это добровольно.

Помимо этого, правящая коалиция установила целевые показатели по увеличению численности личного состава Вооруженных сил Германии. В проекте закона прописан механизм, согласно которому бундестаг может санкционировать проведение обязательного призыва по жребию в зависимости от текущих потребностей армии.

Предусматривается, что численность Вооруженных сил Германии в соответствии с ее обязательствами перед НАТО должна увеличиться примерно на 80 тысяч — до 260 тысяч военнослужащих. Кроме того, планируется набрать еще 200 000 резервистов.

Уже сегодня на специальных заседаниях бундестага должны собраться парламентские фракции, чтобы дать свое одобрение достигнутым соглашениям. Если закон будет оперативно принят, то новые правила вступят в силу в начале следующего года.

Все вышеописанное, естественно, мотивируется властями ФРГ под предлогом подготовки к «войне с Россией». Короткая память оказалась у немцев в историческом масштабе. Понадобилось всего 80 лет, чтобы полностью забыть май 1945 года.

15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:20
    Хосподи,зачем им это.Когда под рукой есть расходный материал в виде бешеной гиены -Польши.Им можно и оружие гнать из Германии
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:23
    Лотерейный билеты " Ты нужен бундесверу" - платные ?Купит немец такой билетик - а потом будет ходить с мыслью не дай бог выиграю.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 14:31
      Наверняка лотерея безпроигрышной будет.... lol
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        0
        Сегодня, 14:57
        Как в фильме, голодные игры дойче версия...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:46
      Цитата: tralflot1832
      Лотерейный билеты " Ты нужен бундесверу" - платные ?Купит немец такой билетик - а потом будет ходить с мыслью не дай бог выиграю.

      Почему бы немцам сразу не разыграть путевки в Мирноград? what am laughing good
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 14:46
    У нас на краю села у реки овраг в котором обитали пленные фрицы до сих пор в порядке. Наши бабушки вспоминали как эти бедолаги молоко в обмен на хлебную пайку у них меняли и беззубок в реке собирали вместо устриц. sad Если есть желание у фрицев то, велком. Правда речка обмелела, народ изменился, стал жестче, да и беззубок курам скормили. sad
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 14:47
    В случае нехватки добровольцев в Вооруженные силы будут призывать по жребию.

    Вспомнилось: "Позор, тоска, о, жалкий жребий мой!" - заключительные слова Онегина в опере Чайковского "Евгений Онегин". request
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 14:48
    Песню запе - вай!
    Дойчен зольдатен унд дер официрен нихьт капитулирен...
    Гитлер капут!
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:56
    Какой то откровенно коррупционный закон : служить,наверняка,будут только "счастливчики" у которых денег на проигрыш в жеребьёвке нет...уже б и таксу сразу утвердили,как кохлы...
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:02
    Камень, ножницы, бумага... Гитлер капут!
  8. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 15:03
    …Если закон будет оперативно принят, то новые правила вступят в силу в начале следующего года…
    «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»: военным администрациям предоставляется срок до 18 месяцев на создание инфраструктуры, способной ежегодно «переварить» медкомиссию для расчетных 300.000 потенциальных призывников. В качестве образца такой инфраструктуры господин генерал-лейтенант Роберт Зигер из Федерального управления по кадрам Бундесвера предлагает Швецию, где «военно-медицинская комиссия проводится в светлой, дружелюбной и позитивной атмосфере». Позитива, следует понимать, должны добавить 2600€ «грязными» в месяц и при контракте более года - оплата получения водительских прав категории - если по-нашему - «В» или «С», плюс бесплатные жилье и проезд ж/д транспортом.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:05
    ❝ В ФРГ намерены вернуть обязательную военную комиссию и призыв по жеребьёвке ❞ —

    — «Жребий брошен» © ...
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:26
    Затейники.... lol все веселее и веселее... laughing
  11. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 15:55
    Покажите им горы трупов всушников и бескрайние кладбища с желто-голубыми тряпками, может, тогда желание служить пропадёт.
  12. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 18:33
    Это решение отменяет ранее обсуждавшуюся схему двойной жеребьевки, когда случайный отбор определял сначала тех, кто пойдет на медкомиссию, а потом — кто пойдет служить
    А что жеребьёвка- это хорошая идея. Вынувшие жребий, будут явно заинтересованы...